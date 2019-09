Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη - Ατζέντα εκδηλώσεων

Οι Orange Goblin στο Fuzz

Οι Orange Goblin ζωντανά στην Αθήνα, το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου στο Fuzz Live Music Club.

Η μπάντα του σκληρού ήχου επιστρέφει, έχοντας ήδη μπει στην 3η δεκαετία της μέχρι τώρα πορείας της, για να αποδείξει πως αποτελεί ένα από τα ελάχιστα σίγουρα πράγματα σε αυτή τη ζωή.

Με περιγραφές όπως «μία από τις κορυφαίες live μπάντες εδώ και δεκαετίες» και «πολύ απλά, η καλύτερη metal μπάντα της Μ. Βρετανίας», οι Orange Goblin συνεχίζουν τον δρόμο τους χωρίς να νοιάζονται για μόδες, ήχους και οτιδήποτε μοντέρνο.



Fuzz



Πατριάρχου Ιωακείμ 1 Τηλέφωνο: 2103450817

21 Σεπτεμβρίου 2019

20:00



Εισιτήρια:

Η προπώληση ξεκινάει προς στα 17€ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων.

Μετά την εξάντλησή τους, θα συνεχιστεί στα 20€. Στο ταμείο, η τιμή θα είναι 23€.

O Παντελής Θαλασσινός στη Νέα Σμύρνη

Ο Παντελής Θαλασσινός, απλός, με μια κιθάρα στα χέρια του, με την ορχήστρα του, και με την υπέροχη χροιά της φωνής του, ταξιδεύει το κοινό μέσα από μονοπάτια χαράς, αλλά και πιο ιδιαίτερων στιγμών.

Ερμηνεύει τραγούδια από την εποχή των Λαθρεπιβατών μέχρι σήμερα, αλλά και κομμάτια άλλων καλλιτεχνών και συνθετών.

Συντελεστές:

Τραγούδι: Παντελής Θαλασσινός

Βιολί: Σωτήρης Μαργώνης

Κανονάκι: Δημητρακόπουλος Πάνος

Κιθάρα: Λευτέρης Χαβουτσάς

Μπάσο: Πέτρος Βαρθακούρης

Κρουστά: Φίλιππος Λευκαδίτης

Ήχος: Γιώργος Καρυώτης, Ευτύχης Γιαννακούρας

Στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Φεστιβάλ «Ιωνικές Γιορτές» του Δήμου Νέας Σμύρνης.

Άλσος Νέας Σμύρνης

Λεωφόρος Ελευθέριου Βενιζέλου και Εφέσου

21 Σεπτεμβρίου 2019

20:30



Εισιτήρια

Γενική είσοδος: 8€ / Για δημότες - κάτοικους: 5€

Γιάννης Ζουγανέλης και Γιάννης Μπέζος στο Θέατρο Δήμου Αθηναίων

Ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Γιάννης Μπέζος έρχονται στο Θέατρο Δήμου Αθηναίων, για μία συναυλία «αγάπης», με τίτλο «Τραγουδάμε για το Μύρτιλλο», στις 21 Σεπτεμβρίου, για καλό σκοπό.

Το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου στις 20.30 στο θέατρο του Δήμου Αθηναίων ο Γιάννης Ζουγανέλης και ο Γιάννης Μπέζος, δύο φίλοι του Μύρτιλλου θα συναντηθούν για να τραγουδήσουν για το «Καφέ των Εκλεκτών Ψυχών».



Ο Γιάννης Ζουγανέλης, σχεδόν κάθε χρόνο διοργανώνει εκδήλωση «Αγάπης» για τον σκοπό του Μύρτιλλου.

Εφέτος μαζί με τον Γιάννη Μπέζο, δημιουργούν μια παράσταση έκπληξη για την στήριξη και το έργο ανθρώπων που μας κάνουν περήφανους!

Οι εργαζόμενοι του Μύρτιλλου τους χρειάζονται δίπλα τους, η λειτουργία της επιχείρησης είναι αυτοσκοπός, για την επανένταξη και την βελτίωση των ευάλωτων ομάδων, που για πρώτη φορά μια καινοτόμος επιχείρηση στη χώρα μας, έκανε το όνειρο πραγματικότητα.

Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο Μύρτιλλο.

Μαζί τους θα είναι οι μουσικοί

Παναγιώτης Αυγερινός: κιθάρα

Βασιλης Ντρουμπογιάννης: πιάνο

Γιάννης Πουρνάρας: μπουζούκι

Κώστας Σπυράτος: κρουστά

Μιχάλης Δάρμας: μπάσο

Και η ηθοποιός Τάνια Ρόκκα.

Ανοιχτό Θέατρο Φλώρου και Λάμψα

Νικολάου Φλώρου και Ευσταθίου Λάμψα

21 Σεπτεμβρίου 2019

20:30



Εισιτήρια



Εισφορά 10€ / ΑμεΑ 8€

«Homecoming after the war - Επιστροφή από τον πόλεμο» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά



Το Δημοτικό θέατρο Πειραιά φιλοξενεί το μιούζικαλ «Homecoming after the war - Επιστροφή από τον πόλεμο», ένα έργο εμπνευσμένο από το κλασικό Κινεζικό έπος «Το βιβλίο των Ωδών'» για τρεις μοναδικές βραδιές. Από το Εθνικό Ίδρυμα Τεχνών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Το μιούζικαλ «Homecoming after the war - Επιστροφή από τον πόλεμο» είναι γνωστό ως το πρώτο κινεζικό ποίημα για τον πόλεμο και η συγκεκριμένη παράσταση η πρώτη που συνδυάζει το κινεζικό "Βιβλίο των Ωδών" με δυτική μορφή τέχνης. Βασισμένο σε λαϊκές ιστορίες, το "Βιβλίο των Ωδών" είναι μια συλλογή από έργα λαϊκών συγγραφέων με αναφορές στις ιδέες και τις θρησκευτικές δραστηριότητες, στα ήθη και τα έθιμα, εμπλουτισμένο με μια μυθολογική αύρα. Η αγάπη και η εργασία , η νοσταλγία και η δυσαρέσκεια ενάντια στη καταπίεσης και τον εκφοβισμό είναι μερικά μόνο από τα θέματα που αναδεικνύονται στην παράσταση.

Το «Βιβλίο των Ωδών» είναι η παλαιότερη συλλογή της κινεζικής ποίησης και θεωρείται ως το ανατολικό «Έπος του Ομήρου» αφού μοιράζονται την ίδια περίοδο δημιουργίας, το ίδιο ύφος και την ίδια σημαντική ιστορική αξία.

Το μιούζικαλ συνθέτουν περισσότερα από 20 πρωτότυπα μουσικά κομμάτια, τα οποία όχι μόνο δείχνουν το παραδοσιακό κινεζικό στυλ μουσικής αλλά ενσωματώνουν και σύγχρονα μουσικά στοιχεία, παρουσιάζοντας στο κοινό μια ολοκαίνουργια μορφή μουσικής ενώ το σκηνικό συνδυάζει τη σύγχρονη τεχνολογία πολυμέσων με παραδοσιακά στοιχεία. Στο ίδιο ύφος και οι χοροί και τα τραγούδια όπως και τα 150 πρωτότυπα κοσμήματα.

Γενικός Σκηνοθέτης / Wang Xiaoying

Αντιπρόεδρος του 8ου Συνδέσμου Δράματος της Κίνας

Αντιπρόεδρος του Εθνικού Θεάτρου της Κίνας Δόκτορας σκηνοθεσίας και κρατικός σκηνοθέτης πρώτου επιπέδου.

Υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.



Δημοτικό Θέατρο Πειραιά



21 Σεπτεμβρίου 2019 Σάββατο 20:00

22 Σεπτεμβρίου 2019 Κυριακή 20:00



Εισιτήρια



Είσοδος ελεύθερη.

«Απόψε αυτοσχεδιάζουμε» του Λουίτζι Πιραντέλλο στο Εθνικό Θέατρο

Μια παράσταση βασισμένη σε ένα θέμα του Luigi Pirandello και τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι.



Ένας θίασος προσπαθεί να διασκευάσει σε θεατρικό έργο το διήγημα του ίδιου του Λουίτζι Πιραντέλλο Αντίο Λεονόρα!. Οι σκηνοθετικές εντολές δημιουργούν ασάφεια για τους ηθοποιούς, οι οποίοι στο μεταξύ ταυτίζονται τόσο πολύ με τους ρόλους τους, ώστε διώχνουν τον σκηνοθέτη, προκειμένου να ζήσουν τις ζωές των χαρακτήρων που υποδύονται! Η δύναμη του δημιουργήματος έναντι του δημιουργού του είναι σχήμα ουσιώδες για την τέχνη, αλλά και για τον Λουίτζι Πιραντέλλο. Το έργο μοιάζει να γεννήθηκε για ν’ αποτυπώσει αυτή την εκρηκτική σχέση. Συμπληρώνει την τριλογία του συγγραφέα υπό τη μορφή "θεάτρου μέσα στο θέατρο" για το πλέον αγαπημένο του θέμα: τη σύγχυση της φαντασίας με την πραγματικότητα.

Συντελεστές:



Μετάφραση -Διασκευή - Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μαυρίκιος

Πρωτότυπη Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις

Σκηνικά: Δημήτρης Πολυχρονιάδης

Κοστούμια: Νίκη Ψυχογιού

Διασκευή – Προσαρμογή – Ενορχήστρωση Μουσικής: Νίκος Κυπουργός

Σχεδιασμός Ήχου - Ενορχήστρωση: Στάθης Σκουρόπουλος *

Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος

Κίνηση - Χορογραφίες: Βάλια Παπαχρήστου

Συνεργασία στη διασκευή: Μαρία Βαρδάκα, Δημήτρης Πολυχρονιάδης

Συνεργασία στη Σκηνοθεσία: Μανώλης Δούνιας

Μουσική Διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου

Βοηθός Σκηνοθέτης: Μαρία Βαρδάκα

Β’ Βοηθός Σκηνοθέτη: Εύα Οικονόμου Βαμβακά

Βοηθός Σκηνογράφου: Μαρίνα Κωνιού

Βοηθός Ενδυματολόγου: Μάριος Παναγιώτου

Φωτογράφος παράστασης: Πάτροκλος Σκαφίδας

Κινηματογραφικά:



Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μαυρίκιος - Άγγελος Παπαδόπουλος

Διευθυντής φωτογραφίας – ειδικά εφέ : Άγγελος Παπαδόπουλος

Μοντάζ: Ιωάννα Σπηλιοπούλου

* Η σύνθεση - ενορχήστρωση μέρους της μουσικής, κυρίως για την υπόκρουση στην πρόζα, έγινε από τον Στάθη Σκουρόπουλο.

Διανομή:



Κωνσταντίνος Αρνόκουρος, Μαρία Βαρδάκα, Γιάννης Βογιατζής, Δημήτρης Κακαβούλας, Δημήτρης Μαυρίκιος, Γιώργος Μπένος, Ράνια Οικονομίδου, Εύα Οικονόμου-Βαμβακά, Στέφανος Παπατρέχας, ΓιούλικαΣκαφιδά, Νεκτάριος Φαρμάκης Λυδία Φωτοπούλου

Συμμετοχή από την οθόνη: Νίκος Καραθάνος

Τραγούδι live: Λιλή Νταλανίκα*

Συμμετέχουν: Γιάννης Αρτεμισιάδης, Μιχάλης Αρτεμισιάδης και οι μικροί Βαγγέλης Λυκούδης, Στέλιος Πανταγιάς

*τραγούδι (ηχογραφήσεις): Αλέξανδρος Βάρθης, Νίκος Καραθάνος, Λιλή Νταλάκα, Ράνια Οικονομίδου, Στέφανος Παπατρέχας.

Εθνικό Θέατρο - Κτήριο Τσίλλερ - Κεντρική Σκηνή



Τετάρτη 19:00

Πέμπτη 20:30

Παρασκευή 20:30

Σάββατο 20:30

Κυριακή 19:00

«Hotel Marina» στο Θέατρο Μικρό Γκλόρια

Στο λόμπι, στο μπαρ και στα δωμάτια ενός ξενοδοχείου, συναντιούνται άνθρωποι διαφορετικοί με ολόιδιες επιθυμίες. Φιλοξενούμενοι σ’ αυτό το ξενοδοχείο, φιλοξενούμενοι και στην ίδια τους τη ζωή. Άνθρωποι περαστικοί. Η τυχαία συνεύρεση τους θα φέρνει στο φως αποκαλύψεις. Μυστικά και ψέματα χρόνια κρυμμένα, ανασφάλειες, όνειρα και μια κοινή ανάγκη: Όλοι λαχταρούν για την αγάπη, όλοι χρειάζονται την αποδοχή. Του ενός από τον άλλον. Όπως είναι, γι’ αυτό που είναι.

Το «Hotel Marina» είναι ένα σύγχρονο σπονδυλωτό έργο βασισμένο σε φανταστικά γεγονότα αληθινών ανθρώπων. Το κείμενο προέκυψε από συνεντεύξεις καθημερινών ανθρώπων που θέλησαν να μιλήσουν για εκείνα που τους πονούν και αυτά που τους γαληνεύουν, ανοίγοντας την καρδιά τους στους συντελεστές της παράστασης, αποδεικνύοντας ότι κάθε σ’ αγαπώ κρύβει και μία ξεχωριστή ιστορία και κάθε ιστορία εμπεριέχει διαφορετικές αλήθειες.

Συντελεστές:



Κείμενο: Συγγραφική ομάδα: Ιερώνυμος Πολλάτος, Γεράσιμος Μιχελής, Σέβη Ματσακίδου

Δραματουργική Επεξεργασία: Σέβη Ματσακίδου, Χρήστος Σουγάρης και ο θίασος

Σκηνοθεσία: Χρήστος Σουγάρης

Σκηνικά: Γιάννης Θεοδωράκης

Κίνηση: Γεωργία Αβασκαντήρα

Μουσική: Βασίλης Τζαβάρας

Σχεδιασμός Φωτισμού: Αλέξανδρος Αλεξάνδρου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Σοφία Καστρησίου

Φωτογραφίες: Δομνίκη Μητροπούλου

Μακιγιάζ: Κατερίνα Μιχαλούτσου

Επικοινωνία: Χρύσα Ματσαγκάνη

Παραγωγή: Τα Ταξιδιάρικα Πουλιά

Παίζουν: Γεράσιμος Μιχελής, Μαίρη Σαουσοπούλου, Διονύσης Μπουλάς, Μυρτώ Γκόνη, Διονυσία Σακελλαρίου, Σωτήρης Χατζηαγόρου.

Θέατρο Μικρό Γκλόρια

Παρασκευή 21:00

Σάββατο 21:00

Κυριακή 20:00



20 Σεπτεμβρίου 2019 - 3 Νοεμβρίου 2019



Εισιτήρια

Κανονικό: 14€

Μειωμένο: 8€

Ατέλειες: 5€

«Beginning» με τους Θάλεια Ματίκα, Γιάννη Δρακόπουλο στο Θέατρο 104



Η Θάλεια Ματίκα «ανακαλύπτει» τον Γιάννη Δρακόπουλο σε μια ξεχωριστή κωμωδία, στη σκηνή του Θεάτρου 104, σε σκηνοθεσία του Τάσου Ιορδανίδη.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς 2018. Κάθε ιστορία ξεκινάει από κάπου… Κάπως, κάποτε… Είναι ξημερώματα και ενώ όλοι οι υπόλοιποι έχουν φύγει ο Ντάνι έχει ξεμείνει στο πάρτυ της Λόρα, στο διαμέρισμά της το οποίο βρίσκεται σε κακό χάλι. Το ίδιο και αυτοί… Να πιουν ένα τελευταίο ποτό; Ο Ντάνι και η Λόρα είναι κάποιοι από μας. Είναι οι ωραίοι γείτονες της διπλανής πόρτας. Είναι νέοι, κεφάτοι, νευρωτικοί και πολύ επίκαιροι. Η Λόρα πιστεύει στα νέα ξεκινήματα. Ο Ντάνι όχι ακριβώς. Τι γίνεται όταν εκείνη θέλει κι εκείνος μπορεί; Τι γίνεται όταν το βιολογικό της ρολόι χτυπάει επίμονα και εκείνος... τρομάζει;



Συντελεστές:

Μετάφραση-Σκηνοθεσία: Τάσος Ιορδανίδης

Σκηνικά: Μανώλης Φραγκάκης

Κοστούμια: Παναγιώτα Παρασκευοπούλου

Μουσική: Κωστής Ξενόπουλος

Μουσική επιμέλεια: Κωστής Ξενόπουλος-Τάσος Ιορδανίδης

Φωτισμοί: Μπάμπης Αρώνης

Φωτογραφίες: Γιώργος Γεράνιος

Trailer: Κωστής Ξενόπουλος

Παραγωγή: Vision Artt

Καλλιτεχνική διεύθυνση Vision Artt: Παναγιώτα Παρασκευοπούλου

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου

Παίζουν:

Θάλεια Ματίκα, Γιάννης Δρακόπουλος

Διάρκεια: 70 λεπτά

Θέατρο104



Σάββατο 21:15

Κυριακή 20:30



Εισιτήρια



Προπώληση από 10€.

«Ορέστεια» του Αισχύλου στο Θέατρο Βράχων



Μια καινοτόμα πρόταση από το Εθνικό Θέατρο: Τρεις σκηνοθέτιδες παρουσιάζουν σε ενιαία παράσταση την Ορέστεια, τη μοναδική σωζόμενη τριλογία του αρχαίου δράματος, με την ίδια δημιουργική ομάδα ηθοποιών και συντελεστών. Τον Αγαμέμνονα σκηνοθετεί η Ιώ Βουλγαράκη, τις Χοηφόρους η Λίλλυ Μελεμέ και τις Ευμενίδες η Γεωργία Μαυραγάνη.

Αγαμέμνων



Σκηνοθεσία: Ιώ Βουλγαράκη



Το πρώτο έργο της τριλογίας της Ορέστειας αφηγείται την επιστροφή του βασιλιά Αγαμέμνονα στο Άργος, μετά το τέλος του Τρωικού πολέμου. Ο Αγαμέμνων μπαίνει θριαμβευτικά στην πόλη και στο παλάτι, φέρνοντας μαζί του, αιχμάλωτη, την τρωαδίτισσα πριγκίπισσα, ιέρεια του Απόλλωνα και μάντισσα Κασσάνδρα. Η Κλυταιμνήστρα υποδέχεται τον σύζυγό της με στόμφο και τιμές, ωστόσο πολύ γρήγορα αποκαλύπτεται πως η ενθουσιώδης της υποδοχή υποκρύπτει ένα οργανωμένο σχέδιο εκδίκησης για τον φόνο της κόρης τους, Ιφιγένειας, που ο Αγαμέμνονας θυσίασε στην Αυλίδα, προκειμένου να ξεκινήσουν τα πλοία της εκστρατείας, δέκα χρόνια πριν.

Χοηφόροι



Σκηνοθεσία: Λίλλυ Μελεμέ



Στο δεύτερο έργο της τριλογίας κυριαρχεί η φιγούρα της Ηλέκτρας, που πενθεί τον δολοφονημένο πατέρα της προσμένοντας εμμονικά ως μόνο φως σωτηρίας την επιστροφή του αδερφού της, Ορέστη, προκειμένου να σχεδιάσουν μαζί την εκδίκηση. Στο ξεκίνημα του έργου η Ηλέκτρα θρηνεί πάνω απ’ τον τάφο του πατέρα της και οι Χοηφόρες, οι γυναίκες του χορού που τη συντροφεύουν, μεγεθύνουν τον θρήνο της ενώ προσφέρουν τις χοές τους. Εκεί την αντικρίζει πρώτη φορά ο αδερφός της που έχει επιστρέψει μετά από χρόνια για να εκδικηθεί τον φόνο του πατέρα του μαζί με τον πιστό σύντροφό του Πυλάδη, μεταμφιεσμένοι σε ξένους για μην τους αναγνωρίσουν. Βλέποντάς την να θρηνεί, συνειδητοποιεί ότι θα την έχει σύμμαχο στο ιερό αυτό έργο και της αποκαλύπτει την ταυτότητά του. Η δράση κατόπιν εξελίσσεται καταιγιστικά.

Ευμενίδες



Σκηνοθεσία: Γεωργία Μαυραγάνη



Το τρίτο μέρος της αισχύλειας τριλογίας έχει ως θέμα την καταδίωξη του Ορέστη από τις Ερινύες και την ιερή δοκιμασία που θα πρέπει να περάσει προκειμένου να εξευμενιστούν και να μετατραπούν σε Ευμενίδες, αθωώνοντας το έγκλημά του. Στο θεωρούμενο αυτό ιδρυτικό έργο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας θεσμοθετείται για πρώτη φορά ο Άρειος Πάγος.

Μετάφραση: Κ.Χ. Μύρης

Σκηνικά: Πάρις Μέξης

Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος

Αγαμέμνων

Σκηνοθεσία: Ιώ Βουλγαράκη

Μουσική: Θοδωρής Αμπαζής

Κοστούμια: Πάρις Μέξης

Κίνηση: Μαρία Σμαγιέβιτς

Μουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου

Βοηθός σκηνοθέτη: Έφη Χριστοδουλοπούλου

Παίζουν: Αργύρης Ξάφης (Αγαμέμνων), Δέσποινα Κούρτη (Κασσάνδρα), Εύη Σαουλίδου (Κλυταιμνήστρα), Αλέξανδρος Λογοθέτης (Αίγισθος), Στέλιος Ιακωβίδης (Φρουρός), Δημήτρης Γεωργιάδης (Κήρυκας)

Χορός ανδρών: Θανάσης Βλαβιανός, Πάρις Θωμόπουλος, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Νίκος Καρδώνης, Κωστής Κορωναίος, Δαυίδ Μαλτέζε, Γιάννης Νταλιάνης, Θέμης Πάνου, Στρατής Πανούριος

Χοηφόροι:



Σκηνοθεσία: Λίλλυ Μελεμέ



Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Μουσική: Σταύρος Γασπαράτος

Κίνηση: Μόνικα Κολοκοτρώνη

Μουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου

Βοηθός σκηνοθέτη: Μάγδα Κορπή

Παίζουν: Φιλαρέτη Κομνηνού (Κλυταιμνήστρα), Γιώργος Χρυσοστόμου (Αίγισθος), Μαρία Κίτσου (Ηλέκτρα), Αγορίτσα Οικονόμου (Τροφός), Βασίλης Καραμπούλας (Ικέτης), Γιάννης Νιάρρος (Ορέστης), Γιώργος Στάμος (Πυλάδης)

Χορός γυναικών: Νατάσα Εξηνταβελώνη, Σοφία Κουλέρα, Νεφέλη Μαϊστράλη, Μαίρη Μηνά, Νάνσυ Μπούκλη, Αρετή Τίλη, Ιώβη Φραγκάτου, Χριστίνα Χριστοδούλου

Ευμενίδες



Σκηνοθεσία: Γεωργία Μαυραγάνη



Σύμβουλος δραματουργίας: Δημοσθένης Παπαμάρκος

Κοστούμια: Άρτεμις Φλέσσα

Επιμέλεια κίνησης: Αλεξία Νικολάου

Μουσικός σχεδιασμός: Χάρης Νείλας

Βοηθοί σκηνοθέτη-σκηνογράφου: Ράνια Κελαϊδίτη, Λίλη Κυριλή

Παίζουν: Ναζίκ Αϊδινιάν, Μιχάλης Βαλάσογλου, Στέλλα Βογιατζάκη, Κατερίνα Καραδήμα, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Ράνια Κελαϊδίτη, Εμμανουέλα Μαγκώνη, Νίκος Μάνεσης, Παναγιώτης Παναγόπουλος, Αγγελική Παπαθεμελή, Μαριάμ Ρουχάτζε, Τζωρτζίνα Τάτση

Φωτογράφος παράστασης: Πάτροκλος Σκαφίδας

21 Σεπτεμβρίου, Βύρωνα, Θέατρο Βράχων Χοηφόροι, Ευμενίδες

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Στη Σκιά των Βράχων» 2019.



Θέατρο Βράχων



21 Σεπτεμβρίου 2019 Σάββατο 21:00



Εισιτήρια



Ημέρα α΄ Αγαμέμνων: 15€. 12€ μειωμένο (σπουδαστές, φοιτητές, άνω των 65 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, ομαδικά, σύλλογοι).

Ημέρα β΄ Χοηφόροι - Ευμενίδες: 15€. 12€ (σπουδαστές, φοιτητές, άνω των 65 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, ομαδικά, σύλλογοι).

Ημέρα α και ημέρα β: 25€. 22€ μειωμένο

«Ζητείται Σεφ της Κωμωδίας» με τον Μάρκο Σεφερλή στο θέατρο Δελφινάριο

Γιατί όταν αποφασίζεις να κάνεις κωμωδία πρέπει να είσαι σίγουρος ότι έχει βρεθεί ο Σεφ της! Και ναι! Ο Σεφ βρέθηκε! Και δεν είναι ένας απλός Σεφ! Είναι ο Master Σεφ! Για την ακρίβεια, είναι ο MAster του γέλιου Σεφερλής Μάρκος!

Ο οποίος και εφέτος το καλοκαίρι υπόσχεται στο πλατύ κοινό του γέλιο μέχρι δακρύων. Καυστική σάτιρα, αλλά και μαθήματα κωμωδίας από το Μετρ του είδους στο πλήρως ανακαινισμένο (οπτικοακουστικά και όχι μόνο) θέατρο Δελφινάριο.

Ένας 30μελής θίασος, κάτω από την σκηνοθετική μπαγκέτα του ΣΕΦ της κωμωδίας Μάρκου Σεφερλή, αναμειγνύει τόσο καλά τα υλικά, έτσι ώστε η συνταγή να «δέσει» και να σημειώσει μια ακόμα επιτυχία, αλλά και να χαρίσει άφθονο γέλιο στους λάτρεις του καλού και έξυπνου χιούμορ!

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής



Πρωταγωνιστούν:

ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ

ΕΛΕΝΑ ΤΣΑΒΑΛΙΑ

ΑΡΕΤΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ

ΖΩΖΑ ΜΕΤΑΞΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΡΙΟΜΑΛΛΟΣ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΖΑΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΡΝΕΖΗ

ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΛΕΡΓΗ



Συμμετέχει 16μελές μπαλέτο



«Το δικό μας σινεμά» στο Θέατρο Άλσος

«Το δικό μας σινεμά», το θεατρικό μιούζικαλ με την υπογραφή του συγγραφικού δίδυμου των μεγάλων επιτυχιών Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα και τις ευφάνταστες χορογραφίες του Φωκά Ευαγγελινού, έρχεται στο ανακαινισμένο ιστορικό Θέατρο Άλσος.

Εξαιρετικές ερμηνείες, υπέροχα τραγούδια, χορός και 1.000 κοστούμια, μέσα σε ένα ευφάνταστο σκηνικό, με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στον ήχο και φώτα τελευταίας τεχνολογίας, δίνουν το στίγμα της παράστασης.

«Το δικό μας σινεμά», είναι η ιστορία κάποιων καλλιτεχνών που ξεκινάνε περίπου το 1955 όταν πια αρχίζει η μεγάλη άνοδος του κινηματογράφου, ζουν την μεγάλη δόξα της δεκαετίας του '60 και ακολουθούν την πτώση του σινεμά στη δεκαετία του '70.

O Πέτρος (Σπύρος Παπαδόπουλος) είναι πρωταγωνιστής του θεάτρου και κάνει τις πρώτες του ταινίες στη δεκαετία του ’50. Είναι παντρεμένος με τη Μιράντα (Κατερίνα Λέχου) η οποία είναι σταρ του θεάτρου και περιφρονεί το σινεμά αλλά κάνει και κάποιες ταινίες για να βγάζει χρήματα. Η Μιράντα έχει μια κόρη από τον προηγούμενο γάμο της, τη Δανάη (Ευγενία Σαμαρά).



Η Μαίρη (Δέσποινα Βανδή) είναι μια πετυχημένη τραγουδίστρια που στη δεκαετία του '50 κάνει ρόλους σε ταινίες του άντρα της, Γιώργου (Κώστας Κόκλας) που είναι σεναριογράφος και σκηνοθέτης.



Όταν ο Πέτρος και η Μαίρη συνεργάζονται για πρώτη φορά σε μια ταινία του Γιώργου αρχίζει μια ιστορία με έρωτες, ανταγωνισμούς, φιλοδοξίες και διαψεύσεις.



Η ιστορία αυτή κρατάει μέχρι το ΄77 τη χρονιά που πεθαίνει ο Φιλοποίμενας Φίνος και στην ουσία λήγει η ιστορία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Γύρω από αυτά τα τέσσερα πρόσωπα περιστρέφεται ένας ολόκληρος κόσμος από καλλιτέχνες που ζουν και εργάζονται στα στούντιο της Φίνος Φιλμ.

«Η μικρή μας πόλη» στο θέατρο Λαμπέτη



Ο σκηνοθέτης Γιάννης Κακλέας, με οδηγό την ιστορική μετάφραση του Μίνωα Βολανάκη, την θεατρική αφήγηση του Χρήστου Φερεντίνου, τη σύμπραξη ενός έμπειρου θιάσου αλλά και με την συμμετοχή αποφοίτων και μαθητών της δραματικής σχολής «Ίασμος» δημιουργεί ένα σύμπαν επιθυμίας και μνήμης που αναδημιουργεί μικρές αλλά αξιοσημείωτες καθημερινές στιγμές και αναδεικνύει την ευαίσθητη ματιά του συγγραφέα και την αγάπη του για τον άνθρωπο που μοχθεί, ερωτεύεται, ανησυχεί και συνεισφέρει με το ήθος του, τις δικές του δυνάμεις και τις αξίες του, στη δημιουργία ενός καλύτερου και βιώσιμου κόσμου.

«Η Μικρή μας Πόλη» είναι ένας ύμνος στη ζωή, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στην πολύτιμη αξία της κάθε στιγμής που ζούμε, όσο μικρή και ασήμαντη και αν φαίνεται.

Ο έρωτας, η φιλία, η ενηλικίωση, οι σχέσεις των γονιών με τα παιδιά τους, τα ατομικά και συλλογικά όνειρα της κοινωνίας, η απλή καθημερινή ζωή μιας πόλης, αλλά και όλος ο κύκλος της ζωής των ανθρώπων είναι τα θέματα πού διαπραγματεύεται με γλαφυρό, τρυφερό αλλά και αστείο τρόπο ο τιμημένος με το βραβείο Πούλιτζερ συγγραφέας Θόρντον Γουάιλντερ σε ένα από τα πιο διάσημα έργα της παγκόσμιας δραματουργίας.



