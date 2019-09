Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη - Ατζέντα εκδηλώσεων

Η Kimbra στο Gazarte



Η Enter Events παρουσιάζει την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη superstar ερμηνεύτρια και μουσικό φαινόμενο Kimbra! Τη βραδιά εκείνη τo Main Stage του Gazarte θα υποδεχτεί μια από τις καλύτερες φωνές της τελευταίας δεκαετίας παγκοσμίως.

Πολυβραβευμένη σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία με καθολική αναγνώριση σε όλο τον πλανήτη, κάτοχος 2 βραβείων Grammy, φωνή της παγκόσμιας επιτυχίας "Somebody That You Used To Know" στο πλευρό του Gotye, με 3 Album στο ενεργητικό της αποτελεί μια από τις σπουδαιότερες καλλιτέχνιδες της Ωκεανίας τα τελευταία χρόνια.

Η αιθέρια κι αισθησιακή φωνή της με τη συνοδεία κιθάρας, πιάνου και κοντραμπάσου θα σας αιχμαλωτίσει σ’ ένα ατελείωτο ταξίδι απόλαυσης του νου!

Η Kimbra έρχεται να μας παρουσιάσει κυρίως την τελευταία της δουλειά, το album Primal Heart, που κυκλοφόρησε πέρσι καθώς και άλλες της επιτυχίες. Ο δίσκος αποτελεί ένα ηχητικό σύνολο όπου χωρίς να αφήνει πίσω της τα στοιχεία που την έχουν κάνει γνωστή σε όλο τον κόσμο, υιοθετεί μια πιο minimal προσέγγιση.

Η Kimbra στην καριέρα της συνδυάζει pop με κλασσικό R&B, jazz και μιούζικαλ rock στοιχεία. Οι επιρροές της ποικίλουν από Prince και Minnie Riperton έως Björk και Jeff Buckley.

Opening Act: Daphne and the Fuzz

Οι πόρτες ανοίγουν: 20:30

Gazarte - Main Stage

Βουτάδων 32-34 Τηλέφωνο: 2103452277, 2103460347

29 Σεπτεμβρίου 2019

20:30

Εισιτήρια

Προπώληση: Όρθιοι - 15€ | Ζώνη Γ’ - 19€ | Ζώνη Β’ - 25€ | Ζώνη Α’ - 29€

Ταμείο: Όρθιοι - 17€ | Ζώνη Γ’ - 21€ | Ζώνη Β’ - 27€ | Ζώνη Α’ - 31€

Ο Βασίλης Σκουλάς στο Ηρώδειο

Ο ζωντανός θρύλος της Κρητικής μουσικής, ο Ανωγειανός Βασίλης Σκουλάς, γιορτάζει τα εξήντα χρόνια παρουσίας στο τραγούδι, με μια μεγάλη συναυλία κάτω από την Ακρόπολη, την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου.

Αυτή τη μουσική του διαδρομή, από τα παιδικά χρόνια έως και σήμερα, με τις σπουδαίες συνεργασίες του και τις μεγάλες καλλιτεχνικές του στιγμές, θα απολαυσουμε σ’ αυτή την ξεχωριστή βραδιά στο Ηρώδειο. Μια πορεία διάρκειας εξήντα χρόνων ποτισμένη με μουσικές κι αρώματα Κρήτης, σταθερά προσηλωμένη στο αυθεντικό τραγούδι, παραδοσιακό ή έντεχνο, σημαδεμένη από μεγάλες συνεργασίες αλλά και ιστορικές συμμετοχές σε θεατρικές παραστάσεις – σταθμοί, όπως το "Καφενείον η Ελλάς" ή ο "Καπετάν Μιχάλης" του Καζαντζάκη.

Κοντά του θα βρεθούν σπουδαίοι ερμηνευτές, όπως "η φωνή της Ελλάδας" ο Χρόνης Αηδονίδης (που με το δοξάρι της δικής του ψυχής, θα ενώσει την Κρήτη με τη Θράκη), καθώς και ερμηνευτές της νεότερης γενιάς όπως ο Παντελής Θαλασσινός, η Μελίνα Κανά, ο Μπάμπης Στόκας, ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης.

Τον Βασίλη Σκουλά θα πλαισιώσει η χορευτική ομάδα της σχολής χορού Θανάση και Δημήτρη Μαυρόκωστα από την Κρήτη και πολυμελής ορχήστρα εξαιρετικών μουσικών με επικεφαλής τον μαέστρο Γιάννη Παπαζαχαριάκη.

Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, στενός φίλος του Βασίλη Σκουλά, έχει την καλλιτεχνική και σκηνοθετική επιμέλεια της.

Ωδείο Ηρώδου Αττικού (Ηρώδειο)

Διονυσίου Αρεοπαγίτου

29 Σεπτεμβρίου 2019

21:00

Εισιτήρια

12€ φοιτητές, ΑΜΕΑ, Άνεργοι

15€ Άνω διάζωμα

25€ Γ’ ζώνη

35€ Β΄ζώνη

40€ Α΄ζώνη

45€ Διακεκριμένη

Ο Δημήτρης Μπάσης στον Άγιο Δημήτριο



Ο Δημήτρης Μπάσης, γνήσιος λαϊκός τραγουδιστής, από τους σημαντικότερους της γενιάς του, με πολλές επιτυχίες και σπουδαίες συνεργασίες στην μέχρι τώρα πορεία του, ταξιδεύει αυτό το καλοκαίρι σε Ελλάδα και Κύπρο.

Έπειτα από έναν χειμώνα γεμάτο με εμφανίσεις σε Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική αλλά και την πρόσφατη περιοδεία του στην Αυστραλία, δίνει το καθιερωμένο του καλοκαιρινό ραντεβού με το κοινό του. Παράλληλα, κυκλοφόρησε το live cd "20 χρόνια Δημήτρης Μπάσης". Πρόκειται για τη ζωντανή ηχογράφηση της επετειακής συναυλίας του που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2017 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, μια συναυλία γιορτή με αγαπημένους φίλους- συνοδοιπόρους στη μουσική του διαδρομή.

Με το ιδιαίτερο ηχόχρωμα της φωνής του και με ανανεωμένη διάθεση ο Δημήτρης Μπάσης, ερμηνεύει τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία, αλλά και αγαπημένα τραγούδια μεγάλων δημιουργών.

Στο πλαίσιο των «Φθινοπωρινών Γιορτών στην πόλη 2019» του Αγίου Δημητρίου.

Ασύρματος (Πάρκο Ελ. Βενιζέλου)

Ελευθερίου Βενιζέλου

29 Σεπτεμβρίου 2019

21:00



Εισιτήρια



Είσοδος ελεύθερη.

«Η γελάδα» του Ναζίμ Χικμέτ στο Altera Pars



«Η γελάδα», λαϊκή παραβολή, συμβολικό παραμύθι και ιδιότυπη κοινωνική σάτιρα μαζί, γράφεται στη Μόσχα το 1956, από τον πιο αγαπημένο στους Έλληνες, Τούρκο ποιητή Ναζίμ Χικμέτ, συγκεντρώνοντας όλα τα χαρακτηριστικά της πρωτότυπης και πρωτοπόρας δραματουργίας του. Με λόγια απλά, καθαρή ματιά και πνεύμα οξύ, ο μεγάλος ποιητής και τρυφερός παραμυθάς, μιλάει μέσα από το έργο του, στο σήμερα, θαρρείς και τίποτα δεν έχει αλλάξει στον κόσμο των ανθρώπων... Μήπως πράγματι, δεν έχει αλλάξει τίποτα; Μήπως ακόμη οι άνθρωποι ψάχνουν για έναν από μηχανής θεό να τους "σώσει" από την πραγματικότητα που δεν τους ικανοποιεί;



Συντελεστές:

Κείμενο: Ναζίμ Χικμέτ

Μετάφραση: Έρμος Αργαίος

Σκηνοθεσία: Πέτρος Νάκος

Βοηθός σκηνοθέτη: Αγγελική Κοντού

Φωτισμοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη

Σκηνικά/Φροντιστήριο: Τάσος Αμπατζής

Κοστούμια: Gaffer&Fluf / Frame up (Wardrobe)

Μουσική επιμέλεια: Αγγελική Κοντού

Σύνθεση ήχων : Γιώργος Αντωνόπουλος

Επιμέλεια κίνησης: Ελβίρα Μπαρτζώκα

Φωτογραφίες/video: Αντώνης Κυριτσάνης

Hair styling/περούκες: Κων/νος Σαββάκης

Make up artist: Δήμητρα Γιατράκου



Παίζουν:

Μίνα Χειμώνα, Πέτρος Νάκος, Αγγελική Κοντού, Σπύρος Σιδέρης, Ηλίας Τσούμπελης.

Altera Pars

Σάββατο 21:00

Κυριακή 19:30



28 Σεπτεμβρίου 2019 - 27 Οκτωβρίου 2019

Εισιτήρια

Κανονικό: 15€

Φοιτητικό: 12€

Ομαδικό/Άνεργοι/ΑμεΑ: 8€



«Ένας εχθρός του λαού» στο Studio Μαυρομιχάλη

Ο Τόμας Στόκμαν, γιατρός μιας λουτρόπολης, ανακαλύπτει ότι το ιαματικό νερό των πηγών της πόλης του, όπου καταφεύγουν χιλιάδες τουρίστες για να θεραπευθούν, είναι μολυσμένο από τα εργοστάσια που βρίσκονται κοντά. Αμέσως, γράφει ένα άρθρο και ενημερώνει τους δημοσιογράφους της τοπικής εφημερίδας, οι οποίοι αρχικά συμφωνούν να το δημοσιεύσουν. Κατόπιν, ενημερώνει τον δήμαρχο, που τυγχάνει να είναι και αδερφός του. Όταν όμως η πολιτική και πολιτειακή ηγεσία, συμπεριλαμβανομένου και του εκδότη της εφημερίδας, αντιλαμβάνονται το κόστος της αποκάλυψης αυτής, "συνεργάζονται" για να συγκαλύψουν τη δημοσιοποίηση. Στην ανοιχτή "συνέλευση του λαού" που καλεί ο γιατρός, οι πολίτες, είτε από ιδιοτέλεια είτε επηρεασμένοι από τις αγορεύσεις των δημαγωγών πολιτικών, αρνούνται να υποστηρίξουν τον γιατρό και δέχονται να αποσιωπηθεί η αλήθεια.

Συντελεστές:



Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές

Δραματουργική επεξεργασία - κείμενο παράστασης: Φώτης Μακρής - Στέλλα Κρούσκα

Σκηνοθεσία: Φώτης Μακρής

Σκηνικά - κοστούμια: Μαρία Μπενάκη

Μουσική επιμέλεια: Στέλλα Κρούσκα

Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος

Παίζουν: Φώτης Μακρής, Στέλλα Κρούσκα, Κλεοπάτρα Τολόγκου, Μαριέλα Δουμπού, Γιώργος Κυριαζόπουλος, Άρης Λεοντόπουλος, Νίκος Αργυριάδης, Γιάννης Γαβρίλης.

Studio Μαυρομιχάλη



Σάββατο 21:00

Κυριακή 20:00

28 Σεπτεμβρίου 2019 - 8 Δεκεμβρίου 2019

Εισιτήρια

Κανονικό: 12€

Μειωμένο (φοιτητικό, κάτω των 25 ετών και άνω των 65 ετών): 10€

Ατέλειες, Άνεργοι: 8€

«Το ευχαριστημένο» της Μαρίνας Καραγάτση εκ νέου στο Θέατρο Πορεία



Η διασκευή του μυθιστορήματος, που μετατρέπει τους απολογητικούς, απολογιστικούς και συγχωρητικούς μονολόγους σε πλήρες θεατρικό έργο και που υπογράφει η Έρι Κύργια, μας μεταφέρει στο σπίτι της οικογένειας του συγγραφέα Μ. Καραγάτση. Μέσα σε τρεις ημέρες αγρύπνιας του λογοτέχνη και μέσα από το βλέμμα της μικρής Μαρίνας, αποκαλύπτονται όλα όσα στοίχειωσαν και πλήγωσαν μία από τις πιο γνωστές οικογένειες της Ελλάδας, ή απλώς μία οικογένεια. Και αν οι σκοτεινές στιγμές υπερέχουν των φωτεινών, η συμφιλίωση με το παρελθόν αποδεικνύεται ο μόνος δρόμος.

Συντελεστές:



Διασκευή: Έρι Κύργια

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τάρλοου

Σκηνικά - Κοστούμια: Ελένη Μανωλοπούλου

Μουσική: Nalyssa Green

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Σχεδιασμός μακιγιάζ: Εύη Ζαφειροπούλου

Σχεδιασμός κομμώσεων: Χρόνης Τζήμος

Διανομή:



Λασκαρώ: Καίτη Μανωλιδάκη

Μαρίνα: Σίσσυ Τουμάση

Μίνα: Σμαράγδα Σμυρναίου

Νίκη: Ειρήνη Δράκου

Καραγάτσης: Χρήστος Μαλάκης

Διάρκεια: 90 λεπτά, χωρίς διάλειμμα



Θέατρο Πορεία



29 Σεπτεμβρίου 2019 Κυριακή 20:00

2 Οκτωβρίου 2019 Τετάρτη 21:00

3 Οκτωβρίου 2019 Πέμπτη 21:00

4 Οκτωβρίου 2019 Παρασκευή 21:00

5 Οκτωβρίου 2019 Σάββατο 21:00

6 Οκτωβρίου 2019 Κυριακή 20:00

20 Σεπτεμβρίου 2019 - 6 Οκτωβρίου 2019



Εισιτήρια



VIP ζώνη: 18€, A’ ζώνη: 16€, Β’ ζώνη: 14€, Γ’ ζώνη: 12€, senior (άνω των 65): 14€, φοιτητικό, νεανικό (κάτω των 22), ανέργων, ΑμεΑ: 12€ (σε συγκεκριμένες θέσεις της Α’ & Β’ ζώνης)

«Ο άνθρωπος που γελά» του Βίκτωρος Ουγκώ στο Εθνικό

Το πιο πολιτικό έργο του Βίκτωρ Ουγκώ αποκαλύπτεται πίσω από ένα θυελλώδες ειδύλλιο. Χάρη στην ιδιοφυή γραφή του κορυφαίου Γάλλου λογοτέχνη, μια ερωτική υπόθεση μάς θέτει ενώπιον της ακρότητας της εξουσίας. Μας δείχνει πόσο αποκρουστικό μπορεί να είναι το "αληθινό" της πρόσωπο, όταν εκφράζεται στην πιο χυδαία και απροκάλυπτη μορφή της.

Ένα χειμαρρώδες πολιτικό ρομαντικό μυθιστόρημα συνιστά την πρώτη ύλη για μια ανατρεπτική παράσταση σύγχρονου μουσικού θεάτρου σε σκηνοθεσία και πρωτότυπη μουσική Θοδωρή Αμπαζή, Αναπληρωτή Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου. Μια ομάδα ταλαντούχων ερμηνευτών - ηθοποιοί, τραγουδιστές, χορευτές και μουσικοί επί σκηνής, αναλαμβάνει να υπηρετήσει την πολυδιάστατη και απαιτητική μουσικοθεατρική παρτιτούρα, όπου συνυπάρχουν ισότιμα όλα τα μέσα της σκηνικής αφήγησης.

Ο άνθρωπος που γελά δημοσιεύτηκε το 1869, δύο μόλις χρόνια πριν από την εξέγερση της Παρισινής Κομμούνας. Χωρίς ποτέ να έχει την απήχηση όπως άλλα έργα του Ουγκώ με μνημειώδη χαρακτήρα, δεν στερείται του μεγαλείου τους. Κάθε ζήτημα – κοινωνική ανισότητα, αλλοτρίωση από την επαφή με την εξουσία, πολιτική ευθύνη του ανθρώπου για παρέμβαση, συντριβή του ατόμου έναντι του συστήματος, λανθάνει και αποκαλύπτεται αριστοτεχνικά πίσω από μια πλοκή που ανάγει τον έρωτα σε κινητήριο δύναμη. Ακριβώς με τον ίδιο απροσδόκητο μα ουσιώδη τρόπο, αποκαλύπτεται η υπαρξιακή τραγικότητα του ανθρώπου όταν υφίσταται τις στρεβλώσεις της εξουσίας. Στην περίπτωσή μας, είναι η μάσκα του εύθυμου σαλτιμπάγκου με το βίαιο και τεχνητό γέλιο του κεντρικού ήρωα. Άλλωστε ο άνθρωπος που γελά, δεν γελά ποτέ από επιλογή. Το χαμόγελό του αντικατοπτρίζει την παραμόρφωση που επιφέρει η εξουσία με τον πιο ακραίο και ευθύ τρόπο.

Λονδίνο, αρχές του 18ου αιώνα. Μια αυστηρά δομημένη, αριστοκρατική κοινωνία με απολύτως διακριτά όρια μεταξύ των τάξεων. Ο πλούτος και η υψηλή θέση στην ιεραρχία προκαλεί αλαζονεία. Ο λαός, άνθρωποι εξαθλιωμένοι, άβουλοι, τρομοκρατημένοι, χωρίς διάθεση για αντίσταση και κάποιες φορές χωρίς ελπίδα. Σε αυτό το σκληρό περιβάλλον, ο Γκουίνπλεϊν, ένας νεαρός άνδρας με παραμορφωμένο πρόσωπο -ένα μόνιμα χαραγμένο χαμόγελο ως εκδίκηση από τον βασιλιά, βιώνει τον απόλυτο έρωτα με την τυφλή Ντία. Η σχέση τους φαίνεται να είναι ό,τι πιο σημαντικό για εκείνον. Ως μέλος ενός θιάσου, σύντομα, θα γίνει διάσημος λόγω της ιδιαιτερότητάς του. Όταν τολμήσει να υψώσει το ανάστημά του θα βρεθεί αντιμέτωπος με την αναλγησία των ισχυρών.

Συντελεστές:



Μετάφραση: Ντορέτα Πέππα

Διασκευή - Λιμπρέτο: Έλσα Ανδριανού

Σύνθεση-Σκηνοθεσία: Θοδωρής Αμπαζής

Σκηνογραφία: Κωνσταντίνος Ζαμάνης

Κοστούμια: Νίκη Ψυχογιού

Χορογραφία: Αγγελική Στελλάτου

Φωτισμοί: Nίκος Σωτηρόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτης: Ελεάνα Τσίχλη

Μουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου

Β' Βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα Ζαφειροπούλου

Γ' Βοηθός σκηνοθέτη: Κωνσταντίνος Καρδακάρης

Διανομή



Θανάσης Ακοκκαλίδης, Κώστας Βασαρδάνης, Διονύσης Βερβιτσιώτης, Θανάσης Βλαβιανός, Τζωρτζίνα Δαλιάνη, Μαρία Δελετζέ, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Πάρις Θωμόπουλος, Σμαράγδα Κάκκινου, Αγγελική Καραγκούνη Ελίτα Κουνάδη, Νέστωρ Κοψιδάς, Δαυίδ Μαλτέζε, Παναγιώτης Παναγόπουλος, Θέμης Πάνου, ΕβελίναΠαπούλια, Αρετή Πασχάλη, Χρήστος Ραμμόπουλος Αιμιλιανός Σταματάκης, Αντριάνα Χαλκίδη, Δήμητρα Χαριτοπούλου

Μουσικοί:



Κιθάρες: Γιάννης Αναστασάκης

Τσέλο: Σοφία Ευκλείδη

Πιάνο: Θοδωρής Κοτεπάνος

Κρουστά: Ιάκωβος Παυλόπουλος

Κοντραμπάσο: Θάνος Πολυμενέας Λιοντήρης

Φωτογράφος παράστασης: Ελίνα Γιουνανλή

Κάθε Πέμπτη και Σάββατο η παράσταση με αγγλικούς υπέρτιτλους.



Εθνικό Θέατρο - Θέατρο Rex - Σκηνή Κοτοπούλη



Τετάρτη 19:00

Πέμπτη 20:30

Παρασκευή 20:30

Σάββατο 20:30

Κυριακή 19:00



25 Σεπτεμβρίου 2019 - 10 Νοεμβρίου 2019

«Εγώ, ο Μάρκος Βαμβακάρης» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το έργο της Νάση Τουμπακάρη «Εγώ , ο Μάρκος Βαμβακάρης», βασισμένο πάνω στην αυτοβιογραφία του Μάρκου, έτσι όπως την κατέγραψε η Αγγελική Βέλλου-Κάϊλ, είναι η φωτογράφηση μιας από τις σκληρότερες περιόδους της Ελλάδας, με τρεις δικτατορίες, δύο παγκόσμιους πόλεμους, τους Βαλκανικούς, τη Μικρασιατική καταστροφή, την Κατοχή, την Απελευθέρωση, τα Δεκεμβριανά, τον Εμφύλιο.

Μέσα σ’ αυτό το άστατο πολιτικό σκηνικό ο Μάρκος γράφει στίχους και μουσικές και χωρίς να το ξέρει, γίνεται αυτός που θα σφραγίσει από τότε και για πάντα το ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

Ο Θανάσης Παπαγεωργίου κρατά την υπόσχεση που είχε δώσει από την αρχή στα παιδιά του Μάρκου, να παρουσιάσει την παράστασή του οπωσδήποτε στη Σύρο, στον τόπο που τον γέννησε, αλλά και στον Πειραιά, εκεί που ουσιαστικά μεγάλωσε, εργάστηκε, έζησε τα περισσότερα και πιο δύσκολα χρόνια της ζωής του και κυρίως δημιούργησε αυτό το τεράστιο καλλιτεχνικό μέγεθος που ονομάστηκε "Πατριάρχης" του ρεμπέτικου.

Συντελεστές:



Σκηνοθεσία/ Ερμηνεία: Θανάσης Παπαγεωργίου

Σκηνικό & ενδυματολογική επιμέλεια: Λέα Κούση



Δημοτικό Θέατρο Πειραιά



29 Σεπτεμβρίου 2019 Κυριακή 20:00

24 Σεπτεμβρίου 2019 - 29 Σεπτεμβρίου 2019



Εισιτήρια



13€ κανονικό – 10€ ΑμεΑ, άνεργοι, φοιτητές

Προσφορά στο Viva.gr μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου με γενική είσοδο 10€

«Ζητείται Σεφ της Κωμωδίας» με τον Μάρκο Σεφερλή στο θέατρο Δελφινάριο



Γιατί όταν αποφασίζεις να κάνεις κωμωδία πρέπει να είσαι σίγουρος ότι έχει βρεθεί ο Σεφ της! Και ναι! Ο Σεφ βρέθηκε! Και δεν είναι ένας απλός Σεφ! Είναι ο Master Σεφ! Για την ακρίβεια, είναι ο MAster του γέλιου Σεφερλής Μάρκος!

Ο οποίος και εφέτος το καλοκαίρι υπόσχεται στο πλατύ κοινό του γέλιο μέχρι δακρύων. Καυστική σάτιρα, αλλά και μαθήματα κωμωδίας από το Μετρ του είδους στο πλήρως ανακαινισμένο (οπτικοακουστικά και όχι μόνο) θέατρο Δελφινάριο.

Ένας 30μελής θίασος, κάτω από την σκηνοθετική μπαγκέτα του ΣΕΦ της κωμωδίας Μάρκου Σεφερλή, αναμειγνύει τόσο καλά τα υλικά, έτσι ώστε η συνταγή να «δέσει» και να σημειώσει μια ακόμα επιτυχία, αλλά και να χαρίσει άφθονο γέλιο στους λάτρεις του καλού και έξυπνου χιούμορ!

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής



Πρωταγωνιστούν:

ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ

ΕΛΕΝΑ ΤΣΑΒΑΛΙΑ

ΑΡΕΤΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ

ΖΩΖΑ ΜΕΤΑΞΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΡΙΟΜΑΛΛΟΣ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΖΑΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΡΝΕΖΗ

ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΕΡΓΗΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΛΕΡΓΗ



Συμμετέχει 16μελές μπαλέτο



«Σούπερ ΣΟΣ» στο Θέατρο Θησείον



Μήπως ο Superman έχει κάποια «Νευρολογική Πάθηση» που τελικά τον κάνει τόσο δυνατό και Σούπερ; Μήπως το να έχεις υπερδυνάμεις δεν είναι κάτι φανταστικό αλλά κάτι πολύ πολύ πραγματικό;

Το να "νικάς" σου δίνει μεγάλη χαρά, σε κάνει περήφανο και χαμογελαστό! Και όταν "χάνεις" θα ήθελες να έχεις έστω μια σούπερ δύναμη κάποιου ήρωα που ταυτιζόσουν από μικρο παιδί, για να πετύχεις αυτό που θέλεις. Μήπως όμως ένας Σούπερ ήρωας κρύβεται μέσα σε κάθε έναν από εμάς; Αυτός που φαίνεται να είναι ο πιο ακατάλληλος τελικά μπορεί να κρύβει μέσα του την δύναμη για την σωτηρία του κόσμου...

Ο πασίγνωστος, για τα πειράματα του, καθηγητής νευρολογίας Δόκτωρ Πορφύριος Αλεξιάδης δημιουργεί ένα μοναδικό για τα δεδομένα Escape Room που μόνο αν χρησιμοποιήσεις τις Σούπερ δυνάμεις σου θα μπορέσεις να βγεις... Πρώτοι οι ανυποψίαστοι τριτοετείς φοιτητές του θα μπουν μέσα στο παιχνίδι και θα κληθούν να ανακαλύψουν μόνοι τους ποιες σούπερ δυνάμεις χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν για να "βγουν νικητές!" Με την βοήθεια των νευρολογικών παθήσεων! Ανακάλυψε τον Σούπερ ήρωα που κρύβεις μέσα σου!

Συντελεστές:



Σύλληψη και ανάπτυξη ιδέας: Ηώς Αντωνοπούλου, Ηλίας Μενάγιερ

Κείμενο - Σκηνοθεσία: Ηλίας Μενάγιερ

Κίνηση: Ηώς Αντωνοπούλου

Σκηνικά: Νατάσα Στεφανάτου

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μαρία Μανασή

Φιλική συμμετοχή: Γιώργος Σίμωνας

Εταιρία παραγωγής: Creatists

Ερμηνεύουν: Ειρήνη Καρπούζη, Γιάννης Μόσιος, Νατάσα Στεφανάτου, Τάσος Χρυσόπουλος.

Θησείον, Ένα θέατρο για τις Τέχνες



Τετάρτη 21:00

Πέμπτη 21:00

Παρασκευή 21:00

Σάββατο 21:00

Κυριακή 21:00

Εισιτήρια

Κανονικό: 12€

Προπώληση: 10€

Ομαδικό (πέντε άτομα και πάνω): 8€

Ανέργων, φοιτητικό, ατέλεια, ΑΜΕΑ: 5€

Τηλεφωνικές κρατήσεις : 210-3255444 (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 17:00)

(Ανοιχτό μόνο τις ημέρες των παραστάσεων)

«Απόψε αυτοσχεδιάζουμε» του Λουίτζι Πιραντέλλο στο Εθνικό Θέατρο



Μια παράσταση βασισμένη σε ένα θέμα του Luigi Pirandello και τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι.

Ένας θίασος προσπαθεί να διασκευάσει σε θεατρικό έργο το διήγημα του ίδιου του Λουίτζι Πιραντέλλο Αντίο Λεονόρα!. Οι σκηνοθετικές εντολές δημιουργούν ασάφεια για τους ηθοποιούς, οι οποίοι στο μεταξύ ταυτίζονται τόσο πολύ με τους ρόλους τους, ώστε διώχνουν τον σκηνοθέτη, προκειμένου να ζήσουν τις ζωές των χαρακτήρων που υποδύονται! Η δύναμη του δημιουργήματος έναντι του δημιουργού του είναι σχήμα ουσιώδες για την τέχνη, αλλά και για τον Λουίτζι Πιραντέλλο. Το έργο μοιάζει να γεννήθηκε για ν’ αποτυπώσει αυτή την εκρηκτική σχέση. Συμπληρώνει την τριλογία του συγγραφέα υπό τη μορφή "θεάτρου μέσα στο θέατρο" για το πλέον αγαπημένο του θέμα: τη σύγχυση της φαντασίας με την πραγματικότητα.

Συντελεστές:



Μετάφραση -Διασκευή - Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μαυρίκιος

Πρωτότυπη Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις

Σκηνικά: Δημήτρης Πολυχρονιάδης

Κοστούμια: Νίκη Ψυχογιού

Διασκευή – Προσαρμογή – Ενορχήστρωση Μουσικής: Νίκος Κυπουργός

Σχεδιασμός Ήχου - Ενορχήστρωση: Στάθης Σκουρόπουλος *

Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος

Κίνηση - Χορογραφίες: Βάλια Παπαχρήστου

Συνεργασία στη διασκευή: Μαρία Βαρδάκα, Δημήτρης Πολυχρονιάδης

Συνεργασία στη Σκηνοθεσία: Μανώλης Δούνιας

Μουσική Διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου

Βοηθός Σκηνοθέτης: Μαρία Βαρδάκα

Β’ Βοηθός Σκηνοθέτη: Εύα Οικονόμου Βαμβακά

Βοηθός Σκηνογράφου: Μαρίνα Κωνιού

Βοηθός Ενδυματολόγου: Μάριος Παναγιώτου

Φωτογράφος παράστασης: Πάτροκλος Σκαφίδας

Κινηματογραφικά:



Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μαυρίκιος - Άγγελος Παπαδόπουλος

Διευθυντής φωτογραφίας – ειδικά εφέ : Άγγελος Παπαδόπουλος

Μοντάζ: Ιωάννα Σπηλιοπούλου

* Η σύνθεση - ενορχήστρωση μέρους της μουσικής, κυρίως για την υπόκρουση στην πρόζα, έγινε από τον Στάθη Σκουρόπουλο.

Διανομή:

Κωνσταντίνος Αρνόκουρος, Μαρία Βαρδάκα, Γιάννης Βογιατζής, Δημήτρης Κακαβούλας, Δημήτρης Μαυρίκιος, Γιώργος Μπένος, Ράνια Οικονομίδου, Εύα Οικονόμου-Βαμβακά, Στέφανος Παπατρέχας, ΓιούλικαΣκαφιδά, Νεκτάριος Φαρμάκης Λυδία Φωτοπούλου

Συμμετοχή από την οθόνη: Νίκος Καραθάνος

Τραγούδι live: Λιλή Νταλανίκα*

Συμμετέχουν: Γιάννης Αρτεμισιάδης, Μιχάλης Αρτεμισιάδης και οι μικροί Βαγγέλης Λυκούδης, Στέλιος Πανταγιάς

*τραγούδι (ηχογραφήσεις): Αλέξανδρος Βάρθης, Νίκος Καραθάνος, Λιλή Νταλάκα, Ράνια Οικονομίδου, Στέφανος Παπατρέχας.

Εθνικό Θέατρο - Κτήριο Τσίλλερ - Κεντρική Σκηνή



Τετάρτη 19:00

Πέμπτη 20:30

Παρασκευή 20:30

Σάββατο 20:30

Κυριακή 19:00

«Το δικό μας σινεμά» στο Θέατρο Άλσος

«Το δικό μας σινεμά», το θεατρικό μιούζικαλ με την υπογραφή του συγγραφικού δίδυμου των μεγάλων επιτυχιών Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα και τις ευφάνταστες χορογραφίες του Φωκά Ευαγγελινού, έρχεται στο ανακαινισμένο ιστορικό Θέατρο Άλσος.

Εξαιρετικές ερμηνείες, υπέροχα τραγούδια, χορός και 1.000 κοστούμια, μέσα σε ένα ευφάνταστο σκηνικό, με υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στον ήχο και φώτα τελευταίας τεχνολογίας, δίνουν το στίγμα της παράστασης.

«Το δικό μας σινεμά», είναι η ιστορία κάποιων καλλιτεχνών που ξεκινάνε περίπου το 1955 όταν πια αρχίζει η μεγάλη άνοδος του κινηματογράφου, ζουν την μεγάλη δόξα της δεκαετίας του '60 και ακολουθούν την πτώση του σινεμά στη δεκαετία του '70.

O Πέτρος (Σπύρος Παπαδόπουλος) είναι πρωταγωνιστής του θεάτρου και κάνει τις πρώτες του ταινίες στη δεκαετία του ’50. Είναι παντρεμένος με τη Μιράντα (Κατερίνα Λέχου) η οποία είναι σταρ του θεάτρου και περιφρονεί το σινεμά αλλά κάνει και κάποιες ταινίες για να βγάζει χρήματα. Η Μιράντα έχει μια κόρη από τον προηγούμενο γάμο της, τη Δανάη (Ευγενία Σαμαρά).



Η Μαίρη (Δέσποινα Βανδή) είναι μια πετυχημένη τραγουδίστρια που στη δεκαετία του '50 κάνει ρόλους σε ταινίες του άντρα της, Γιώργου (Κώστας Κόκλας) που είναι σεναριογράφος και σκηνοθέτης.



Όταν ο Πέτρος και η Μαίρη συνεργάζονται για πρώτη φορά σε μια ταινία του Γιώργου αρχίζει μια ιστορία με έρωτες, ανταγωνισμούς, φιλοδοξίες και διαψεύσεις.



Η ιστορία αυτή κρατάει μέχρι το ΄77 τη χρονιά που πεθαίνει ο Φιλοποίμενας Φίνος και στην ουσία λήγει η ιστορία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Γύρω από αυτά τα τέσσερα πρόσωπα περιστρέφεται ένας ολόκληρος κόσμος από καλλιτέχνες που ζουν και εργάζονται στα στούντιο της Φίνος Φιλμ.

