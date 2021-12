Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη - Ατζέντα εκδηλώσεων

Συναυλίες, και θεατρικές παραστάσεις μάς περιμένουν σήμερα Τρίτη 28 Δεκεμβρίου και μας προσφέρουν στιγμές χαράς, ξεγνοιασιάς και ψυχαγωγίας.

Wax & Boogie Rhythm Combo «Finest rhythm & blues, woogie & swing Christmas»



Τα τελευταία χρόνια, οι Wax & Boogie, έχουν κερδίσει την αναγνώριση από τα περισσότερα Φεστιβάλ της ηπείρου μας σαν μία από τις πλέον αντιπροσωπευτικές και ξεχωριστές μπάντες στη σκηνή του rhythm’ & blues, boogie- woogie and του swing.

Το σχήμα το εμπνεύστηκαν και το ξεκίνησαν η Ster Wax με τον David Giorcelli, οι οποίοι αφομοίωσαν κι έκαναν δικά τους τα καλύτερα στοιχεία της Αφρο-Αμερικανικής παράδοσης, κουλτούρας και γλώσσας. Από την μία η δυναμική, ιδιαίτερη και γεμάτη συναίσθημα φωνή της Ster Wax, την κατατάσσει εύκολα μέσα στις πιο ελπιδοφόρες φωνές του R&B της Soul και του Blues. Θυμίζει έντονα τις ιέρειες του είδους όπως την μεγάλη Esther Phillips και την ανεπανάληπτη Ruth Brown.

To σχήμα έχει ήδη κάνει τέσσερα πολύ επιτυχημένα άλμπουμ όπως τα ‘Lost in a Dream – Milano Club Blues Nights’ το 2012, ‘Everynight’ το 2014 and ‘Come with me’ το 2016 ενώ πρόσφατα κυκλοφόρησε και το επετειακό "Wax& Boogie – 7 years" που περιέχει και το hit "Honey Rum". Τους αμέσως επόμενους μήνες, αρχές του 2022, έρχεται και το πέμπτο τους άλμπουμ, κομμάτια από το οποίο θα παίξουν και στις εμφανίσεις τους στην Αθήνα.

Αυτά τα Χριστούγεννα μέχρι και 29 Δεκεμβρίου, η σκηνή κι ο χώρος του Half Note πλημμυρίζουν απ’ την ενέργεια & το vibe, το boogie-woogie και το swing των μοναδικών Wax & Boogie Rhythm Combo.

Ster Wax – vocals

David Giorcelli – piano

Martin Burguez – guitar

Little Jordi – contrabass

Reginald Vilardell – drums

*Οι πόρτες ανοίγουν μία ώρα πριν την έναρξη των εκδηλώσεων, για την αποφυγή συγχρωτισμού και τη διευκόλυνση της ροής παρακαλούμε να προσέλθετε από εκείνη την ώρα.

Half Note Jazz Club



28 Δεκεμβρίου 2021 Τρίτη 21:30

29 Δεκεμβρίου 2021 Τετάρτη 21:30

«Μίστερο Μπούφο» του Ντάριο Φο στο Θέατρο Άνεσις



Το "Mistero Buffo" (Κωμικό Μυστήριο) γράφτηκε το 1969 ως ένας προσωπικός μονόλογος του ίδιου του συγγραφέα (Ντάριο Φο) και στην συνέχεια έγινε παγκόσμια περιοδεία με την σύζυγό του Φράνκα Ράμε. Συγκεκριμένα παίχτηκε σ’ όλη την Ευρώπη, τον Καναδά και την Λατινική Αμερική από το 1969 έως το 1999.

Αναγνωρίζεται ως ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα και δημοφιλή θεάματα στο μεταπολεμικό ευρωπαϊκό θέατρο και η παρουσίασή του στην Ιταλία οδήγησε το Βατικανό στο να το καταγγείλει ως "το πιο βλάσφημο έργο στην ιστορία του θεάτρου".

Πρόκειται ουσιαστικά για μια σειρά σύντομων μονολόγων με θέματα, που προέρχονται από τα βιβλικά απόκρυφα και δημοφιλείς ιστορίες της ζωής του Χριστού. Ο τίτλος του έργου είναι δανεισμένος από το "Mystery-Bouffe" του Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι.



Στην πρώτη σκηνοθεσία του Νικορέστη Χανιωτάκη στο θέατρο Άνεσις, όπου έχει την καλλιτεχνική διεύθυνση μαζί με τον Γεράσιμο Σκαφίδα, το "Μίστερο Μπούφο" θα παιχτεί ακριβώς με τον τρόπο που επιθυμεί και ο ίδιος ο συγγραφέας του, χωρίς σκηνικά, ιδιαίτερα κοστούμια και περίτεχνους φωτισμούς. Κάθε παράσταση θα περιλαμβάνει διαφορετικές σκηνές, καθώς ο αριθμός των σκηνών είναι τόσο μεγάλος που δεν μπορούν να παρουσιαστούν σε μία μόνο παράσταση. Έξι ηθοποιοί ντυμένοι με δικά τους παλιόρουχα μας εισάγουν με σαφήνεια, καθαρότητα και χιούμορ στην ιστορία των λειτουργικών δραμάτων του Μεσαίωνα.

Συντελεστές:



Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης



Παίζουν: Jerome Kaluta, Ελίνα Μάλαμα, Δαυίδ Μαλτέζε, Αρετή Πασχάλη, Μαρία Πετεβή, Νίκος Πουρσανίδης

Θέατρο Άνεσις

Δευτέρα 21:00

Τρίτη 21:00

Dalida. «Τραγουδώντας μέχρι το τέλος» με την Εύα Κοτανίδη



Μία μουσικο – θεατρική παράσταση για τη ζωή και τα τραγούδια της Dalida, μιας εμβληματικής γυναίκας που έγραψε ιστορία στη γαλλική αλλά και την παγκόσμια μουσική σκηνή, θα ανέβει από τις 27 μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου στην Αίθουσα διδασκαλίας Μουσικής βιβλιοθήκης, Σύλλογος "Οι φίλοι της μουσικής", στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Με τον τίτλο της παράστασης "δανεισμένο" από το τραγούδι "Να πεθάνω επί σκηνής" ("Mourir sur scène"), 35 χρόνια μετά το θάνατό της Dalida, η παράσταση που θα ανεβάσει η ελληνογαλλίδα Εύα Κοτανίδη βασισμένη σε κείμενα δικά της και σε σκηνοθεσία της Νεκταρίας Γιαννουδάκη, επιχειρεί να συστήσει ξανά στο ελληνικό κοινό αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα και αντιφατική προσωπικότητα, που κινήθηκε σε όλη της τη ζωή από το φως στο σκοτάδι και έζησε μέσα στις τραγικές αντιφάσεις της.

Στην παράσταση, η Yolanda Christina Gigliotti, η κατά κόσμο Dalida συνδιαλέγεται με το κοινό μέσα από τα τραγούδια της, κάνοντας εξομολογήσεις, τον απολογισμό της ζωής και της καριέρας της, για να αποκαταστήσει αλήθειες, να ξανασυστηθεί, ξεδιπλώνοντας τη διττή της φύση που την ταλαιπώρησε, την απογείωσε καλλιτεχνικά αλλά και την εξουθένωσε.

Η Dalida, ήταν μια μυθική ντίβα, μια μοναδική περφόρμερ, μια συγκλονιστική ερμηνεύτρια, ο ορισμός της femme fatale, μια επιτυχημένη, αισθησιακή και φωτεινή προσωπικότητα. Από την άλλη, η Yolanda Christina Gigliotti ήταν μια γυναίκα τραυματισμένη, σκοτεινή, μοναχική, που υπέφερε. Και οι δύο συμβίωναν στο ίδιο κορμί, δίνοντας υπόσταση σε αυτό το μοναδικό πλάσμα που επηρέασε το γαλλικό τραγούδι, υπήρξε πρωτοπόρος, πούλησε εκατομμύρια δίσκους, που τραγούδησε σε πάνω από 7 γλώσσες, που έκανε εκατομμύρια κόσμου να τη λατρέψουν ανά την υφήλιο και άφησε έντονο το στίγμα της στη chanson française αλλά και στην pop διεθνή σκηνή της εποχής.

"Τραγουδώντας μέχρι το τέλος" για τη Dalida, για τις αντιφάσεις της, για το φως και το σκοτάδι που υπήρχε μέσα της δημιουργώντας μία συγκλονιστική ερμηνεύτρια αλλά και οδηγώντας την σε ένα τραγικό τέλος, το Δεκέμβριο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Συντελεστές/Συμμετέχουν:

Σκηνοθεσία: Νεκταρία Γιαννουδάκη

Βοηθός Σκηνοθέτης: Χριστιάνα Μαριόλη

Κείμενα: Εύα Κοτανίδη με τη συμβολή της Ευσταθίας Μαντζούφα

Οργάνωση Παραγωγής: Αναστασία Παπαγεωργίου | Τέχνης Πολιτεία

Στο πιάνο ο Παντελής Μπενετάτος

Ενδυματολόγος – Σκηνογράφος: Βασιλική Σύρμα

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Video παράστασης: Κλεοπάτρα Κοραή

Ηχητική Κάλυψη παράστασης: Νίκος Ασημάκης Music Art Lab

Παραγωγή: Σαλτιμπάγκοι

Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος "Λίλιαν Βουδούρη"

28 Δεκεμβρίου 2021 Τρίτη 20:30

29 Δεκεμβρίου 2021 Τετάρτη 20:30

30 Δεκεμβρίου 2021 Πέμπτη 20:30

Sisyphus / Trans / Form" του Δημήτρη Παπαϊωάννου



Το έργο του Δημήτρη Παπαϊωάννου "Sisyphus / Trans / Form" (2019) θα παρουσιάσει ο ΝΕΟΝ στο πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο, τον Δεκέμβριο. Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της έκθεσης Portals | Πύλη, που οργανώνει ο ΝΕΟΝ σε συνεργασία με τη Βουλή των Ελλήνων, το διάστημα Ιούνιος-Δεκέμβριος 2021.

Το έργο -όπου συμμετέχουν έξι ερμηνευτές- βασίζεται στον μύθο του Σισύφου, που καταδικάζεται από τους θεούς να σπρώχνει ένα βράχο στην κορυφή ενός βουνού, που όμως κυλάει αμέσως μετά προς τα πίσω, ώστε να είναι υποχρεωμένος να επαναλαμβάνει ατέρμονα την άσκηση. Στην ερμηνεία του Παπαϊωάννου, το βουνό και ο βράχος μεταμορφώνονται σε μια ενιαία, τεράστια, ορθογώνια πέτρινη πλάκα. Ένα βάρος για τον Σίσυφο, αλλά και ένα πλαίσιο για την παράσταση, και μια πύλη μέσω της οποίας ο πρωταγωνιστής εξαφανίζεται και επανεμφανίζεται. Κάποιες φορές ο Σίσυφος παραπατάει, γέρνει σκυφτός προς τα εμπρός και κουβαλάει στους ώμους και την πλάτη του τον τεράστιο βράχο. Άλλες πάλι, βλέπουμε το μεγαλείο του σωματικού θεάτρου όπου, μέσω των άκρων άλλων ερμηνευτών, ο Παπαϊωάννου μοιάζει μεταμορφωμένος, να νικά τη βαρύτητα, να γλιστρά και να γίνεται ένα με την επιφάνεια του βράχου. Άλλες πάλι, αντιμετωπίζει τον βράχο βάζοντας τόση δύναμη, που το κεφάλι του θρυμματίζεται καθώς έρχεται σε επαφή με τον τεράστιο όγκο.

Κατά τη διάρκεια της αναπαράστασης του αγώνα του Σισύφου, υπάρχουν στιγμές φαρσοκωμωδίας, με μια διάθεση σκοτεινού χιούμορ που θυμίζει ταινίες του βωβού κινηματογράφου. Κατά τη διάρκεια της παράστασης, ο Σίσυφος ευνουχίζεται και ο βράχος τον συνθλίβει σαν ήρωα καρτούν. Μόλις ο ευνουχισμένος Σίσυφος καταφέρνει να σταθεί στα πόδια του, μεταμορφώνεται σε τρανς γυναίκα.

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Δημήτρης Παπαϊωάννου



Με τους: Παυλίνα Ανδριοπούλου, Μιχάλη Θεοφάνους, Δημήτρη Παπαϊωάννου, Καλλιόπη Σίμου, Δρόσο Σκώτη, Χρήστο Στρινόπουλο.



Το έργο θα παρουσιαστεί στο υπόγειο του κτηρίου του Καπνεργοστασίου, το οποίο διαμορφώνεται ειδικά για τον σκοπό αυτό.

Θα πραγματοποιηθούν τέσσερις παραστάσεις στις 28, 29 και 30 Δεκεμβρίου και ώρα 15:30. Το έργο περιέχει γυμνές σκηνές και είναι κατάλληλο για άνω των 15 ετών.