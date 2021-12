Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη - Ατζέντα εκδηλώσεων

Συναυλίες, και θεατρικές παραστάσεις μάς περιμένουν σήμερα Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου και μας προσφέρουν στιγμές χαράς, ξεγνοιασιάς και ψυχαγωγίας.

«Αιολική Γη»του Ηλία Βενέζη στο Εθνικό Θέατρο

Η Αιολική Γη ξεπηδάει από τις ρίζες των δέντρων της Ανατολής, από τα βουνά της Μικρασίας που τα λένε Κιμιντένια και ταξιδεύει από το κτήμα του παππού και της γιαγιάς στα κύματα του Αιγαίου. Έτσι όπως ταξιδεύει και η ψυχή του μικρού Πέτρου, που παρέα με την αγαπημένη αδελφή του, ακούει τις μυστικές φωνές της φύσης, τα καλέσματα των σπηλιών και των φαραγγιών και αφουγκράζεται τους ήχους της γης και του νερού.



Το υποστατικό του παππού είναι ανοιχτό προς όλους. Σαν ομηρικός βασιλιάς φιλοξενεί τους περαστικούς κι εκείνοι για αντάλλαγμα αφηγούνται στην οικογένεια ιστορίες και παραμύθια από τον μαγικό κόσμο της Ανατολής. Αυτά τα παραμύθια, ντυμένα με ήχους, χρώματα και μυρωδιές, θα είναι οι ανεξίτηλες μνήμες που θα συνοδεύουν τον νεαρό ήρωα για πάντα.

Μια παράσταση-αναπόληση της παιδικής αθωότητας αλλά και μνήμης του αποχωρισμού από τη γενέθλια γη της Μικρασίας λίγα χρόνια πριν από τη Μεγάλη Καταστροφή, από την οποία συμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια.



Ο Ηλίας Βενέζης, καταγράφει με νοσταλγία τις παιδικές αναμνήσεις του στις Κυδωνίες της Μικράς Ασίας από τις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι το 1914, όταν άρχισαν οι πρώτοι διωγμοί.

Σκηνοθεσία: Τάκης Τζαμαργιάς

Διανομή (αλφαβητικά)

Γιαγιά: Αλίκη Αλεξανδράκη

Kυνηγός: Κωνσταντίνος Γαβαλάς

Nτόρις; Χαρά-Μάτα Γιαννάτου

Λένα, Πρόσφυγας: Μαρία Δελετζέ

Λαζός, Άντρας στα Κιμιντένια: Κωστής Καλλιβρετάκης

Παππούς: Θοδωρής Κατσαφάδος

Αλής Β΄, Τούρκος Β΄, Άντρας στα Κιμιντένια: Παναγιώτης Κατσώλης

Αλής, Πρόσφυγας: Νίκος Καρδώνης

Μητέρα, Μάνα Παγίδα: Γιασεμί Κηλαηδόνη

Ανθίππη, Μαρία, Πρόσφυγας: Κλεοπάτρα Μάρκου

Γυναίκα Αλή, Θίσβη, Πρόσφυγας: Έλενα Μαρσίδου

Bηλαράς: Δημήτρης Μαύρος

Αντώνης Παγίδας: Μάξιμος Μουμούρης

Άνθρωπος της Φελούκας, Άντρας στα Κιμιντένια : Δημήτρης Ντάσκας

Γιωσήφ: Δημοσθένης Παπαδόπουλος

Στέφανος, Πρόσφυγας: Δημήτρης Παπανικολάου

Γαρμπής, Άντρας στα Κιμιντένια: Θανάσης Ραφτόπουλος

Τούρκος Α΄, Άντρας στα Κιμιντένια: Τάσος Ροδοβίτης

Τούρκος Β΄, Άντρας στα Κιμιντένια: Χρήστος Παπαδόπουλος,

Πέτρος: Μιχάλης Συριόπουλος, Χρήστος Παπαδόπουλος

Αγάπη, Αλεξάνδρα Γούτα, Πρόσφυγας: Βικτώρια Φώτα

Άρτεμη: Γαλήνη Χατζηπασχάλη

Φωτογράφος παράστασης: Ανδρέας Σιμόπουλος

Wax & Boogie Rhythm Combo «Finest rhythm & blues, woogie & swing Christmas»



Τα τελευταία χρόνια, οι Wax & Boogie, έχουν κερδίσει την αναγνώριση από τα περισσότερα Φεστιβάλ της ηπείρου μας σαν μία από τις πλέον αντιπροσωπευτικές και ξεχωριστές μπάντες στη σκηνή του rhythm’ & blues, boogie- woogie and του swing.

Το σχήμα το εμπνεύστηκαν και το ξεκίνησαν η Ster Wax με τον David Giorcelli, οι οποίοι αφομοίωσαν κι έκαναν δικά τους τα καλύτερα στοιχεία της Αφρο-Αμερικανικής παράδοσης, κουλτούρας και γλώσσας. Από την μία η δυναμική, ιδιαίτερη και γεμάτη συναίσθημα φωνή της Ster Wax, την κατατάσσει εύκολα μέσα στις πιο ελπιδοφόρες φωνές του R&B της Soul και του Blues. Θυμίζει έντονα τις ιέρειες του είδους όπως την μεγάλη Esther Phillips και την ανεπανάληπτη Ruth Brown.

To σχήμα έχει ήδη κάνει τέσσερα πολύ επιτυχημένα άλμπουμ όπως τα ‘Lost in a Dream – Milano Club Blues Nights’ το 2012, ‘Everynight’ το 2014 and ‘Come with me’ το 2016 ενώ πρόσφατα κυκλοφόρησε και το επετειακό "Wax& Boogie – 7 years" που περιέχει και το hit "Honey Rum". Τους αμέσως επόμενους μήνες, αρχές του 2022, έρχεται και το πέμπτο τους άλμπουμ, κομμάτια από το οποίο θα παίξουν και στις εμφανίσεις τους στην Αθήνα.

Αυτά τα Χριστούγεννα μέχρι και 29 Δεκεμβρίου, η σκηνή κι ο χώρος του Half Note πλημμυρίζουν απ’ την ενέργεια & το vibe, το boogie-woogie και το swing των μοναδικών Wax & Boogie Rhythm Combo.

Ster Wax – vocals

David Giorcelli – piano

Martin Burguez – guitar

Little Jordi – contrabass

Reginald Vilardell – drums

*Οι πόρτες ανοίγουν μία ώρα πριν την έναρξη των εκδηλώσεων, για την αποφυγή συγχρωτισμού και τη διευκόλυνση της ροής παρακαλούμε να προσέλθετε από εκείνη την ώρα.

Half Note Jazz Club



29 Δεκεμβρίου 2021 Τετάρτη 21:30





Dalida. «Τραγουδώντας μέχρι το τέλος» με την Εύα Κοτανίδη



Μία μουσικο – θεατρική παράσταση για τη ζωή και τα τραγούδια της Dalida, μιας εμβληματικής γυναίκας που έγραψε ιστορία στη γαλλική αλλά και την παγκόσμια μουσική σκηνή, θα ανέβει από τις 27 μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου στην Αίθουσα διδασκαλίας Μουσικής βιβλιοθήκης, Σύλλογος "Οι φίλοι της μουσικής", στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Με τον τίτλο της παράστασης "δανεισμένο" από το τραγούδι "Να πεθάνω επί σκηνής" ("Mourir sur scène"), 35 χρόνια μετά το θάνατό της Dalida, η παράσταση που θα ανεβάσει η ελληνογαλλίδα Εύα Κοτανίδη βασισμένη σε κείμενα δικά της και σε σκηνοθεσία της Νεκταρίας Γιαννουδάκη, επιχειρεί να συστήσει ξανά στο ελληνικό κοινό αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα και αντιφατική προσωπικότητα, που κινήθηκε σε όλη της τη ζωή από το φως στο σκοτάδι και έζησε μέσα στις τραγικές αντιφάσεις της.

Στην παράσταση, η Yolanda Christina Gigliotti, η κατά κόσμο Dalida συνδιαλέγεται με το κοινό μέσα από τα τραγούδια της, κάνοντας εξομολογήσεις, τον απολογισμό της ζωής και της καριέρας της, για να αποκαταστήσει αλήθειες, να ξανασυστηθεί, ξεδιπλώνοντας τη διττή της φύση που την ταλαιπώρησε, την απογείωσε καλλιτεχνικά αλλά και την εξουθένωσε.

Η Dalida, ήταν μια μυθική ντίβα, μια μοναδική περφόρμερ, μια συγκλονιστική ερμηνεύτρια, ο ορισμός της femme fatale, μια επιτυχημένη, αισθησιακή και φωτεινή προσωπικότητα. Από την άλλη, η Yolanda Christina Gigliotti ήταν μια γυναίκα τραυματισμένη, σκοτεινή, μοναχική, που υπέφερε. Και οι δύο συμβίωναν στο ίδιο κορμί, δίνοντας υπόσταση σε αυτό το μοναδικό πλάσμα που επηρέασε το γαλλικό τραγούδι, υπήρξε πρωτοπόρος, πούλησε εκατομμύρια δίσκους, που τραγούδησε σε πάνω από 7 γλώσσες, που έκανε εκατομμύρια κόσμου να τη λατρέψουν ανά την υφήλιο και άφησε έντονο το στίγμα της στη chanson française αλλά και στην pop διεθνή σκηνή της εποχής.

"Τραγουδώντας μέχρι το τέλος" για τη Dalida, για τις αντιφάσεις της, για το φως και το σκοτάδι που υπήρχε μέσα της δημιουργώντας μία συγκλονιστική ερμηνεύτρια αλλά και οδηγώντας την σε ένα τραγικό τέλος, το Δεκέμβριο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Σκηνοθεσία: Νεκταρία Γιαννουδάκη



Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος "Λίλιαν Βουδούρη"



29 Δεκεμβρίου 2021 Τετάρτη 20:30

30 Δεκεμβρίου 2021 Πέμπτη 20:30

Sisyphus / Trans / Form" του Δημήτρη Παπαϊωάννου



Το έργο του Δημήτρη Παπαϊωάννου "Sisyphus / Trans / Form" (2019) θα παρουσιάσει ο ΝΕΟΝ στο πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο, τον Δεκέμβριο. Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της έκθεσης Portals | Πύλη, που οργανώνει ο ΝΕΟΝ σε συνεργασία με τη Βουλή των Ελλήνων, το διάστημα Ιούνιος-Δεκέμβριος 2021.

Το έργο -όπου συμμετέχουν έξι ερμηνευτές- βασίζεται στον μύθο του Σισύφου, που καταδικάζεται από τους θεούς να σπρώχνει ένα βράχο στην κορυφή ενός βουνού, που όμως κυλάει αμέσως μετά προς τα πίσω, ώστε να είναι υποχρεωμένος να επαναλαμβάνει ατέρμονα την άσκηση. Στην ερμηνεία του Παπαϊωάννου, το βουνό και ο βράχος μεταμορφώνονται σε μια ενιαία, τεράστια, ορθογώνια πέτρινη πλάκα. Ένα βάρος για τον Σίσυφο, αλλά και ένα πλαίσιο για την παράσταση, και μια πύλη μέσω της οποίας ο πρωταγωνιστής εξαφανίζεται και επανεμφανίζεται. Κάποιες φορές ο Σίσυφος παραπατάει, γέρνει σκυφτός προς τα εμπρός και κουβαλάει στους ώμους και την πλάτη του τον τεράστιο βράχο. Άλλες πάλι, βλέπουμε το μεγαλείο του σωματικού θεάτρου όπου, μέσω των άκρων άλλων ερμηνευτών, ο Παπαϊωάννου μοιάζει μεταμορφωμένος, να νικά τη βαρύτητα, να γλιστρά και να γίνεται ένα με την επιφάνεια του βράχου. Άλλες πάλι, αντιμετωπίζει τον βράχο βάζοντας τόση δύναμη, που το κεφάλι του θρυμματίζεται καθώς έρχεται σε επαφή με τον τεράστιο όγκο.

Κατά τη διάρκεια της αναπαράστασης του αγώνα του Σισύφου, υπάρχουν στιγμές φαρσοκωμωδίας, με μια διάθεση σκοτεινού χιούμορ που θυμίζει ταινίες του βωβού κινηματογράφου. Κατά τη διάρκεια της παράστασης, ο Σίσυφος ευνουχίζεται και ο βράχος τον συνθλίβει σαν ήρωα καρτούν. Μόλις ο ευνουχισμένος Σίσυφος καταφέρνει να σταθεί στα πόδια του, μεταμορφώνεται σε τρανς γυναίκα.

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Δημήτρης Παπαϊωάννου



Με τους: Παυλίνα Ανδριοπούλου, Μιχάλη Θεοφάνους, Δημήτρη Παπαϊωάννου, Καλλιόπη Σίμου, Δρόσο Σκώτη, Χρήστο Στρινόπουλο.



Το έργο θα παρουσιαστεί στο υπόγειο του κτηρίου του Καπνεργοστασίου, το οποίο διαμορφώνεται ειδικά για τον σκοπό αυτό.

Θα πραγματοποιηθούν τέσσερις παραστάσεις στις 28, 29 και 30 Δεκεμβρίου και ώρα 15:30. Το έργο περιέχει γυμνές σκηνές και είναι κατάλληλο για άνω των 15 ετών.



«Μια υπέροχη ζωή» με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη και τη Νάντια Κοντογεώργη στο Μέγαρο Μουσικής

«Μια υπέροχη ζωή». Η κλασική χριστουγεννιάτικη ταινία του Φρανκ Κάπρα γίνεται μουσικοθεατρική παράσταση και έρχεται στο Μέγαρο μέχρι τις 5 Ιανουαρίου, μόνο για 9 παραστάσεις, σε σκηνοθεσία Γιάννη Καλαβριανού, με ένα εξαιρετικό πρωταγωνιστικό καστ: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Νίκος Ψαρράς, Νάντια Κοντογεώργη, Γιώργος Γλάστρας, Άγγελος Μπούρας, Θεοδοσία Σαββάκη. Την ελληνική μετάφραση του κειμένου του Τζο Λάντρυ υπογράφει ο Νίκος Χατζόπουλος.

Τα σκηνικά είναι του Γιώργου Γαβαλά, τα κοστούμια της Βάνας Γιαννούλα και οι φωτισμοί του Νίκου Βλασόπουλου. Τους ηθοποιούς πλαισιώνει ζωντανά επί σκηνής η Athens Collective Orchestra που διευθύνει ο Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης (μουσική σύνθεση και ενορχήστρωση).

Το «Μια υπέροχη ζωή – a live radio play» στη σκηνή

Μια παράσταση βασισμένη στη διασκευή της κλασικής, αγαπημένης σε όλες τις ηλικίες, ομώνυμης ταινίας του Φρανκ Κάπρα. Σε ένα στούντιο της δεκαετίας του 1940, αμέσως μετά τη λήξη του Πολέμου, έξι ηθοποιοί κάνουν τη ραδιοφωνική μετάδοση της ταινίας και παίζουν όλους τους ρόλους. Παράλληλα, δημιουργούν επί σκηνής όλους τους ήχους του φιλμ με τον τρόπο που γίνονταν τα ηχητικά εφέ της εποχής, χρησιμοποιώντας καθημερινά και αναπάντεχα αντικείμενα, όπως τους δίδαξε ένας «foley», δηλαδή ένας επαγγελματίας δημιουργός ηχητικών εφέ για τον κινηματογράφο. Την ίδια στιγμή, η ζωντανή τζαζ ορχήστρα παρακολουθεί τη δράση, παρεμβαίνει και σχολιάζει. Όλοι μαζί δημιουργούν τη ραδιοφωνική μεταφορά του κόσμου της ταινίας και της συγκινητικής ιστορίας του Τζωρτζ Μπέηλυ. Μια παράσταση στην οποία θριαμβεύουν η παιγνιώδης εναλλαγή των ρόλων, η δημιουργία φανταστικών κόσμων και η πίστη καλλιτεχνών και θεατών πως η ζωή μπορεί να είναι πραγματικά υπέροχη.

Η παράσταση παίζεται στις 29, 30 Δεκεμβρίου & 4 και 5 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής.

«Λεωφορείον ο πόθος» στο Εθνικό Θέατρο

Το κορυφαίο έργο του βραβευμένου με Πούλιτζερ Αμερικανού θεατρικού συγγραφέα, Τενεσί Ουίλιαμς, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο Εθνικό Θέατρο.

Η Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος» ξεκίνησε τη νέα θεατρική περίοδο με ένα αριστούργημα της παγκόσμιας δραματουργίας, το Λεωφορείον ο πόθος, του Τενεσί Ουίλιαμς, το οποίο παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Θανάση Σαράντου.

Νέα Ορλεάνη, τέλη της δεκαετίας του 1940. Η Στέλλα και ο Στάνλεϊ Κοβάλσκι, δύο άνθρωποι από διαφορετικούς κόσμους – η Στέλλα κόρη μιας ξεπεσμένης αριστοκρατικής οικογένειας του Νότου, ο Στάνλεϊ ένας τραχύς Πολωνός μετανάστης δεύτερης γενιάς – ζουν έναν παθιασμένο έρωτα σε μια γοητευτικά παρηκμασμένη συνοικία της πόλης υπό τους μελαγχολικούς ήχους της τζαζ. Αυτό μέχρι τη στιγμή που στο σπίτι τους φτάνει η Μπλανς Ντυμπουά, η αδελφή της Στέλλας. Η Μπλανς στις αποσκευές της φέρνει όλη την απελπισία της χαμένης ζωής της, τα οικογενειακά βάρη που την τσάκισαν, έναν εύθραυστο ψυχισμό που την κάνει να προτιμά να ζει στη φαντασία αντί στην οδυνηρή πραγματικότητα. Η ματαίωση, η αποτυχία και ο χρόνος που περνά αδυσώπητα στοιχειώνουν το πολυδιάστατο έργο του Ουίλιαμς, που αντανακλά έναν σκληρό κόσμο ο οποίος αποβάλλει ή καταστρέφει όποιον δεν μπορεί να ενσωματωθεί.

Μετάφραση-Σκηνοθεσία: Θανάσης Σαράντος



Διανομή (αλφαβητικά):



Γιατρός: Άγγελος Ανδριόπουλος

Μιτς: Ιερώνυμος Καλετσάνος

Μάργκαρετ-Νοσοκόμα: Ίντρα Κέιν

Πάμπλο: Λάμπρος Κτεναβός

Στιβ: Νικόλας Μακρής

Ευνίκη-Μεξικάνα: Πηνελόπη Μαρκοπούλου

Στέλλα: Νάνσυ Μπούκλη

Mπλανς: Κωνσταντίνα Τάκαλου

Στάνλεϊ: Αποστόλης Τότσικας

Νέος: Γρηγόρης Φρέσκος

Μουσικοί επί σκηνής: Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης, Γιάννης Παπαναστασίου

Hμέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο ( στις 20:00), Κυριακή στις 17:30.

Πληροφορίες: Ταμεία κτηρίου Τσίλλερ (Αγίου Κωνσταντίνου 22-24), τηλ. 210.5288170-171