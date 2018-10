Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη – Ατζέντα εκδηλώσεων

Ο Boris Berezovsky με την κορυφαία παγκοσμίως Ρωσική Κρατική Ορχήστρα Εγχόρδων της Φιλαρμονικής της Μόσχας σε ένα αφιέρωμα στους Frédéric Chopin και Piotr Ilyich Tchaikovsky, τους μύθους του παγκόσμιου ρομαντισμού, του πάθους και της δεξιοτεχνίας, με αριστουργηματικά έργα για πιάνο και ορχήστρα.Μουσική συνάντηση κορυφής πραγματοποιείται στις 8 Οκτωβρίου 2018 στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, όπου το κοινό της Αθήνας θα έχει την ευκαιρία παρακολουθήσει μία μοναδική συναυλία υψηλού κύρους αφιερωμένη στους Frédéric Chopin και Piotr I. Tchaikovsky, τους μύθους του παγκόσμιου ρομαντισμού, του πάθους και της ποιητικής έκφρασης με ερμηνευτές τον θρυλικό Ρώσο δεξιοτέχνη Boris Berezovsky, γνωστό ως Τιτάνα του πιάνου, και τη φημισμένη Ρωσική Κρατική Ορχήστρα Εγχόρδων της Φιλαρμονικής της Μόσχας (State Academic Chamber Orchestra of Russia, of the Moscow Philharmonic) μια από τις κορυφαίες ορχήστρες εγχόρδων του κόσμου που θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στη χώρα μας.Μια σπάνια συνάντηση μυθικών ερμηνευτών με τα αριστουργήματα του παγκόσμιου ρεπερτορίου σε μια μαγική βραδιά δεξιοτεχνικής ακροβασίας κι εκφραστικής έκστασης κάτω από την Ακρόπολη.Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Τα έσοδα θα διατεθούν στον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών.Frédéric Chopin (1810-1849)Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αρ. 2 σε φα ελάσσονα, op.21Impromptus Opp. 29, 36, 51, 66Mazurkas, Waltzes (επιλογές)Fr. Chopin / A. Glazunov & M. KellerChopiniana op.46 (αποσπάσματα)Piotr I. Tchaikovsky (1840-1893)Βαλς από τη Σερενάτα για έγχορδα σε ντο ελάσσονα, op.48Andante Cantabile από το Κουαρτέτο Εγχόρδων αρ.1, op.11 για ορχήστρα εγχόρδωνΣουίτα Μπαλέτου Ο Καρυοθραύστης op .71a (αποσπάσματα)Boris Berezovsky, σολίστΡωσική Κρατική Ορχήστρα Εγχόρδων της Φιλαρμονικής της ΜόσχαςAleksei Utkin, διεύθυνσηΩδείο Ηρώδου Αττικού (Ηρώδειο)Διονυσίου ΑρεοπαγίτουΕισιτήρια:Εισιτήρια: από 12€ (ανέργων ), 15€ (ΑΜΕΑ), 25€, 28€, 45€, 60€, 75€, 90€, 120€Ειδική προσφορά για τα εισιτήρια του άνω διαζώματος στα τέσσερα κανονικά εισιτήρια το ένα δωρεάν.Το θέατρο Πορεία συμπράττει με την ομάδα θεάτρου Zero Gravity και την εταιρεία θεάτρου Ακτίς-Μοντέρνοι Καιροί, και ανεβάζουν το κλασικό έργο του Ευγένιου Ο' Νηλ Ένα Φεγγάρι Για Τους Καταραμένους.Με πυρήνα τις σπαρακτικές σχέσεις των προσώπων, η παράσταση επιχειρεί να διανοίξει έναν νέο φαντασιακό χώρο στον ρεαλισμό του Ο' Νηλ, που θα επικοινωνεί με τις αλήθειες του καθενός μας. Στο Ένα Φεγγάρι για τους Καταραμένους, μια μέρα κωμωδίας και μια νύχτα τραγωδίας συνθέτουν ένα ευδιάθετο purgatorium και ένα πικρό paradiso. Σε έναν ξεχασμένο τόπο, τρία πρόσωπα έρχονται αντιμέτωπα με την επιθυμία τους και την ανεπάρκειά τους. Καταστρώνουν σχέδια προκειμένου να ξεφύγουν από τη δύσκολη πραγματικότητα, αλλά ένα καθοριστικό μερόνυχτο διαλύει τις ψευδαισθήσεις τους και τους οδηγεί σε μια απρόσμενη κάθαρση. Τα όνειρα πραγματοποιούνται; Ή είναι καταδικασμένα να αποτύχουν στην πραγματική ζωή; Υπάρχει χώρος για το θαύμα; Ένα έργο για την εξάρτηση, το ψέμα, την ενοχή.Συντελεστές:Μετάφραση: Θοδωρής ΤσαπακίδηςΜετάφραση: Ισμήνη ΦραγκιουδάκηΣκηνοθεσία: Μαριλίτα ΛαμπροπούλουΣκηνικά - Κοστούμια: Νίκη ΨυχογιούΜουσική: Κώστας Γάκης, Κώστας ΛώλοςΦωτισμοί: Σάκης ΜπιρμπίληςΒοηθός Σκηνοθέτη: Ιφιγένεια ΝτούμηΦωτογραφίες-trailer: Βάσια ΑναγνωστοπούλουΔιανομή:Τζόσι Χόγκαν: Ιωάννα ΠαππάΦιλ Χόγκαν, ο πατέρας της: Γιάννης ΝταλιάνηςΤζιμ Ταϊρόν: Γιώργος ΤριανταφυλλίδηςΣτέντμαν Χάρντερ: Ιωάννης ΚοτίδηςΜάικ Χόγκαν: Ντίνος ΓκελαμέρηςΔιάρκεια: 120 λεπτά, χωρίς διάλειμμαΘέατρο ΠορείαΤρίτη 21:00ΕισιτήριαVIP ζώνη: 18€A’ ζώνη: 16€Β’ ζώνη: 14€Γ’ ζώνη: 12€Senior (άνω των 65): 14€Φοιτητικό, νεανικό (κάτω των 22), ανέργων, ΑμεΑ: 12€ (σε συγκεκριμένες θέσεις της Α’ & Β’ ζώνης)Παράσταση βασισμένη στο μυθιστόρημα του Θωμά Κοροβίνη «Ο γύρος του θανάτου»Εννέα χαρακτήρες που συνδέονται με τον Αριστείδη Παγκρατίδη, μέσα από τις χειμαρρώδεις, υποβλητικές εξομολογήσεις τους, μιλώντας διαφορετικές γλώσσες, ανάλογα με τα βιώματα, τον χαρακτήρα και τον ρόλο τους, συνθέτουν το προφίλ του "Αρίστου".Ο φίλος από την Τούμπα, η παραδουλεύτρα μάνα του, ένας αχθοφόρος του λιμανιού, ο παρακρατικός δοσίλογος περιπτεράς, ένας χωροφύλακας δημοκρατικών φρονημάτων, ένας συντηρητικός αστός της παραλίας, το αφεντικό του σε ένα λαϊκό πανηγύρι, η τραβεστί Λολό και μία λαϊκή τραγουδίστρια - οι δύο έρωτες του, ερμηνευμένοι επί σκηνής από τρεις ηθοποιούς (Ελένη Ουζουνίδου, Μιχάλης Οικονόμου, Γιώργος Χριστοδούλου).Οι ερμηνευτές ζωντανεύουν μια ιστορία που μεταφέρει τους θεατές στις αλάνες της Θεσσαλονίκης, στις σκοτεινές πλευρές του λιμανιού, στα υπαίθρια πανηγύρια και στα μπουζουξίδικα της παλιάς Θεσσαλονίκης, σε ένα σκηνικό χρόνο που φτάνει μέχρι το 1960 όταν γίνεται είκοσι χρονών ο βασικός ήρωας, στον οποίο όλοι αναφέρονται. Πρόκειται για τον Αριστείδη Παγκρατίδη, τον φερόμενο ως "Δράκο του Σέϊχ Σου", τον οποίο ο Τύπος του 1963 (Ελληνικός Βορράς) τον αποκαλούσε "νεαρό ανώμαλο". Το 1966 καταδικάστηκε τετράκις σε θάνατο από το πενταμελές εφετείο Θεσσαλονίκης. Η εκτέλεσή του έγινε στο μέρος που ήταν συνδεδεμένο με το όνομά του, το Δάσος του Σέιχ Σου. Οι τελευταίες λέξεις που ψέλλισε ήταν: "Μανούλα μου, είμαι αθώος".Συντελεστές:Σκηνοθεσία: Γιώργος ΠαπαγεωργίουΔιασκευή / Δραματουργική επεξεργασία: Θεοδώρα ΚαπράλουΜουσική: Γιώργος ΔούσοςΣκηνικά-Κοστούμια: Κατερίνα ΑριανούτσουΣχεδιασμός φωτισμών: Αλέκος ΑναστασίουΕπιμέλεια κίνησης: Μαρίζα ΤσίγκαΦωτογραφίες: Δομνίκη ΜητροπούλουΒοηθός σκηνοθέτη: Μαρία ΠροϊστάκηΠαίζουν οι ηθοποιοί:Έλενη Ουζουνίδου, Μιχάλης Οικονόμου, Γιώργος Χριστοδούλου.Μουσικός: Γιώργος ΔούσοςΔιάρκεια: 90 λεπτάΘέατρο του Νέου Κόσμου - Κεντρική ΣκηνήΔευτέρα 21:15Τρίτη 21:158 Οκτωβρίου 2018 - 8 Ιανουαρίου 2019ΕισιτήριαΚανονικό 15€Μειωμένο 12€Σ’ ένα αριστοκρατικό περιβάλλον χλιδής, αισθησιασμού και ηδυπάθειας, εκτυλίσσεται μια ασυνήθιστη ερωτική ιστορία. Πρωταγωνιστές, ο Σεβερίν Φον Κουζίμσκι –το alter ego του συγγραφέα Μαζόχ– και η Βάντα Φον Ντουνάγιεφ, η γυναίκα που ο Σεβερίν λάτρεψε με πάθος και που της εκχώρησε τα πάντα, την ψυχή του, την ελευθερία του, την ίδια του την ύπαρξη.Βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας του 19ου αιώνα το έργο του Μαζόχ, όπου οι απόψεις του για την ηδονή και τη σεξουαλικότητα συγκρούονται μετωπικά με τον πουριτανισμό και τη χριστιανική ηθική του. Το περί ου ο λόγος έργο, «Η Αφροδίτη με τη γούνα», ήταν ο λόγος που ο ψυχίατρος Κραφτ Έμπινγκ καθιέρωσε τον όρο «μαζοχισμός», αναφερόμενος σε συμπεριφορές όμοιες με αυτές που περιέγραφε ο συγγραφέας.Συντελεστές:Μετάφραση: Νικολέτα ΚοτσαηλίδουΘεατρική απόδοση: Νικολέτα Κοτσαηλίδου, Σπύρος ΚυριαζόπουλοςΣκηνοθεσία: Σπύρος ΚυριαζόπουλοςΜουσική: Αλέξανδρος ΚασαρτζήςΣκηνικά - Κοστούμια: Ηλένια ΔουλαδίρηΕπιμέλεια κίνησης: Σεσίλ ΜικρούτσικουΣχεδιασμός φωτισμών: Σάκης ΜπιρμπίληςΒοηθός σκηνοθέτη: Ελίνα ΒερυκίουΠαίζουν οι ηθοποιοί:Νικολέτα Κοτσαηλίδου, Σπύρος ΚυριαζόπουλοςΤσέλο: Αλέξανδρος ΚασαρτζήςΔιάρκεια: 70 λεπτάΘέατρο του Νέου ΚόσμουΔευτέρα 21:15Τρίτη 21:158 Οκτωβρίου 2018 - 15 Ιανουαρίου 2019ΕισιτήριαΚανονικό 13€Μειωμένο 10€Η Καλλιτεχνική Εταιρεία Labillusions και η Helix Theatre παρουσιάζουν το έργο του Hugo Claus «Ζιλ και η Νύχτα» σε σκηνοθεσία και ερμηνεία του Νίκου Χατζηπαπά.Το έργο «Ζιλ και η Νύχτα» αναφέρεται στο φαινόμενο Ζιλ Ντε Ραι (1404-1440), Στρατάρχη της Γαλλίας και συντρόφου της Ζαν ντ' Αρκ. Η μοναδικότητα και κυρίως το μυστήριο της προσωπικότητάς του Ζιλ Ντε Ραι είναι φυσικό να ερεθίσουν την περιέργεια και να εξάψουν την φαντασία πάσης φύσεως καλλιτεχνών μεταξύ των οποίων και του Ούγκο Κλάους. Το τέρας που ονομάζεται Ζιλ ντε Ραι αντίθετα με τον Μαρκήσιο ντε Σαντ, που εύκολα θα υποστήριζε κανείς ότι ωχριά μπροστά του, είναι ένα πρόσωπο εντελώς άγνωστο στην Ελλάδα. Πρόκειται για την απολογία του Ζιλ ντε Ραι στο εκκλησιαστικό δικαστήριο της Νάντης που τον καταδίκασε σε θάνατο με αγχόνη και πυρά το 1440. Στην υπόθεση αυτή, το Καλό και το Κακό συνυπάρχουν μέχρι συγχύσεως. Η συγκλονιστική απολογία του Ζιλ Ντε Ραι, ενώπιον της Ιεράς Εξέτασης και η δημόσια εξομολόγηση του, αποτελεί ένα ανελέητο κατηγορώ, που τον οδηγεί στην έσχατη ταπείνωση και τον βίαιο εκμηδενισμό.Στο κείμενο του Ούγκο Κλάους που γράφτηκε το 1989, εκτός ίσως από τις επαναλαμβανόμενες αναφορές στη Ζαν ντ’ Αρκ και στους εσωτερικούς μονολόγους, τα όσα εξωφρενικά λέγονται, δεν προέρχονται από την αχαλίνωτη φαντασία του συγγραφέα, χωρίς αυτό να μειώνει με οποιονδήποτε τρόπο τη λογοτεχνική αξία του κειμένου, αλλά είναι πιστή μεταφορά των πρακτικών της εκκλησιαστικής δίκης.Συντελεστές:Μετάφραση: Μαρία ΕυσταθιάδηΣκηνοθεσία-Ερμηνεία: Νίκος ΧατζηπαπάςΣυμμετοχή: Πάνος ΛαμπρίδηςΓλυπτό: Κωστής ΠαπαδόπουλοςΜουσική Επιμέλεια: Ελίζα ΧατζηπαπάΒοηθός Σκηνοθέτη: Νέλη ΑλκάδηΦωτογραφήσεις: Κλεοπάτρα ΣάρληΕκτέλεση Κοστουμιών: Λίτσα ΚυρίτσηΔημόσιες Σχέσεις: Χρύσα ΜατσαγκάνηΔιεύθυνση Παραγωγής: Κατερίνα ΒαρδακαστάνηΒοηθός Παραγωγής - Βοηθός PR: Ράνια ΠαπαδοπούλουΠαραγωγή: Helix Theatre - LabillusionsΔιάρκεια: 120 λεπτά με διάλειμμαΘέατρο ΣημείοΔευτέρα 21:00Τρίτη 21:008 Οκτωβρίου 2018 - 4 Δεκεμβρίου 2018Εισιτήρια12€10€ μειωμένο / Ομαδικά8€ ανέργων, Φοιτητικό, Άνω των 65, ΑΜΕΑ.5€ ατέλειεςΠροπώληση από 7€