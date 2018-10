Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη – Ατζέντα εκδηλώσεων

Μετά από χρόνια ο θρύλος των Μπολσόι Γιούρι Γκριγκορόβιτς επιστρέφει στο Ηρώδειο! Με όλους τους συντελεστές του Γκριγκορόβιτς Μπαλέ (150 άτομα: μπαλέτο, ορχήστρα, χορωδία) αλλά και με κορυφαίους σολίστ του θεάτρου Μπολσόι παρουσιάζει τον "Σπάρτακο" του Αράμ Χατσατουριάν.Πρόκειται για την παγκόσμια περιοδεία του εορτασμού 50 χρόνων από την πρώτη πρεμιέρα στα Μπολσόι. Επιθυμία του Γιούρι Γκριγκορόβιτς είναι αυτή η περιοδεία να φιλοξενηθεί και στο Ηρώδειο που αποτελεί το φυσικό σκηνικό της παράστασης.Ο «Σπάρτακος» του Αράμ Χατσατουριάν είναι ένα μοναδικό έργο για μπαλέτο βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα από την αρχαία ιστορία. Ο ήρωας ήταν μονομάχος θρακικής καταγωγής, που ηγήθηκε μεγάλης επανάστασης δούλων και άλλων καταπιεσμένων εναντίον των Ρωμαίων τον 1ο προχριστιανικό αιώνα, όταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν αήττητη. Ο δούλος μονομάχος, που επαναστάτησε στην καρδιά της Ιταλίας και έμεινε ασύλληπτος για τρία χρόνια, αποτέλεσε ένα ισχυρό πλήγμα για το γόητρο της Αυτοκρατορίας και αναδείχθηκε σε σύμβολο ηρωισμού και ελευθερίας.Πρώτα, ο αρμενικής καταγωγής Ρώσος συνθέτης συνέθεσε μια εξαίσια και επική μουσική για το μπαλέτο «Σπάρτακος» (1956), εμπνεόμενος καθαρά από τη λαϊκή παράδοση του τόπου του.Στη συνέχεια, ο χορευτής Γιούρι Νικολάγεβιτς Γκριγκορόβιτς που είναι ο σπουδαιότερος εν ζωή Ρώσος χορογράφος, δημιούργησε την εκπληκτική και δυναμική χορογραφία του «Σπάρτακου» με ομολογουμένως μεγάλες τεχνικές δυσκολίες για τους χορευτές. Η πρεμιέρα του έργου έγινε το 1968.Οι λάτρεις του μπαλέτου θεωρούν τον «Σπάρτακο» υπέροχο συνδυασμό μουσικής και χορογραφίας και ένα από τα κορυφαία έργα του κλασικού ρεπερτορίου.Grigorovich Ballet Theatre of RussiaΜε την συμμετοχή κορυφαίων σολίστ του ΜπολσόιΟρχήστρα και Χορωδία Grigorovich BalletΜπαλέτο σε τρείς πράξεις, δώδεκα σκηνές και εννέα μονολόγους.Δραματουργική επεξεργασία: Γιούρι Γκριγκορόβιτς βασισμένο στο βιβλίο του Ραφαέλο Τζιοβανόλι πάνω σε γεγονότα από την αρχαία ιστορία και σε σενάριο Ν.Βολκόφ.Παραγωγή - Χορογραφία: Γιούρι ΓκριγκορόβιτςΣκηνικά - Κοστούμια: Σιμόν ΒιρσαλάτζεΟι πρωταγωνιστικοί ρόλοι ερμηνεύονται από κορυφαίους σολίστ των Μπαλέτων Μπολσόι.Σπάρτακος: Denis Rodkin (Ντένις Ρόντκιν) Πρώτος σολίστ (Principal Dancer) του θεάτρου ΜπολσόιΚράσσος: Alexander Volchkov (Αλεξάντερ Βολτσκόβ) Πρώτος σολίστ (Principal Dancer) του θεάτρου ΜπολσόιΑίγινα: Ekaterina Shipulina (Εκατερίνα Σιπούλινα) Πρώτη σολίστ (Principal Dancer) του θεάτρου ΜπολσόιΦρυγία: Maria Vinogratova (Μαρία Βινογκράτοβα) Πρώτη σολίστ (Leading Soloist) του θεάτρου ΜπολσόιΔιάρκεια: Δύο ώρες και σαράντα λεπτά μαζί με δύο διαλείμματα.Ωδείο Ηρώδου Αττικού (Ηρώδειο)Διονυσίου Αρεοπαγίτου10 Οκτωβρίου 201820:30Εισιτήρια:Άνω Διάζωμα: Κανονικό 30€, Φοιτητικό: 26€Γ Ζώνη: 45€Β Ζώνη: 65€Α Ζώνη: 85€Διακεκριμένη Ζώνη Κερκίδα Β και Δ: 100€Διακεκριμένη Ζώνη Κερκίδα Γ: 115€Συναυλία στήριξης του Αντώνη Τουρκογιώργη την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου στο Gagarin 205.Αντώνης Τουρκογιώργης, ιδρυτικό μέλος, τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός και μπασίστας των Socrates Drank the Conium.Κείμενα - Παρουσίαση: Αλμπέρτο ΕσκενάζηΠρολογίζει: Στέλιος ΕλληνιάδηςΣυμμετέχουν με αλφαβητική σειρά: Ελένη Βιτάλη, Βαγγέλης Γερμανός, Γλυκερία, Χρήστος Δάντης, Νίκος Ζιώγαλας, Ελεονώρα Ζουγανέλη, Γιάννης Ζουγανέλης, Χρήστος Θηβαίος, Χρήστος Κυριαζής, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Κώστας Μπίγαλης, Λάκης Παπαδόπουλος, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Άκης Τουρκογιώργης & The Blue Airways, Κώστας Τουρνάς, Τζόνι ΒαβούραGagarin 205Λιοσίων 20510 Οκτωβρίου 201821:00ΕισιτήριαΤαμείο: 12€Προπώληση: 10€Σημεία προπώλησης: viva.gr, 11876, Seven Spots, ReloadΜια καταιγιστική εικαστική-μουσική παράσταση, με χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, μέσα από το φιλοσοφικό πρίσμα της ασφυκτικής, σκοτεινής εποχής. Από το αλληγορικό Σπήλαιο του Πλάτωνα ως τη fake life των social media.Η καινοτόμος και ανατρεπτική ομάδα ODC (α΄ βραβείο στο BE Festival 2017 της Μεγάλης Βρετανίας) που ιδρύθηκε από την Έλλη Παπακωνσταντίνου (Fulbright Artist’s Award 2018-2019) φέρνει στο σήμερα το κλασικό κείμενο της πλατωνικής αλληγορίας, μέσα από μια σύγχρονη όπερα-περφόρμανς με κυβερνο-πανκ αισθητική.Σύλληψη-Λιμπρέτο-Σκηνοθεσία: Έλλη ΠαπακωνσταντίνουΜουσική: Τηλέμαχος ΜούσαςΒίντεο-Σκηνικά-Κοστούμια: Παντελής ΜάκκαςΦιγούρες θεάτρου σκιών (κατασκευή): Τάσος ΚώνσταςΠερφόρμερ-Μουσικοί: Blaine L. Reininger, Αναστασία Κατσιναβάκη, Βιβή Πέτση, Μαριλένα ΧρυσοχοΐδηΜε την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Creative Lenses), του Danish Arts Council και του Airanassis FoundationΜέγαρο Μουσικής Αθηνών10 Οκτωβρίου 2018 Τετάρτη 21:00ΕισιτήριαΦοιτητές, νέοι, άνεργοι, ΑμεΑ: 7€Ζώνη Β: 10€Ζώνη Α: 15€Παραμονή Χριστουγέννων, στο υπόγειο ενός σπιτιού, σ’ έναν παραθαλάσσιο οικισμό στα βόρεια του Δουβλίνου, ενώ έξω μαίνεται η καταιγίδα, τέσσερεις φίλοι κι ένας μυστηριώδης ξένος θα περάσουν τη νύχτα γιορτάζοντας με τον τρόπο που ξέρουν: παίζοντας χαρτιά και πίνοντας. Ο Σάρκυ έχει επιστρέψει μετά από καιρό, για να προσέχει τον Ρίτσαρντ, τον μεγαλύτερο αδελφό του, που τυφλώθηκε πρόσφατα. Στη γιορτινή βραδιά είναι μαζί τους ο Ιβάν κι ο Νίκυ, φίλοι αδελφικοί, στο ποτό και τις αποτυχίες της ζωής. Κι ένας ακόμη απρόσκλητος επισκέπτης, ο κύριος Λόκχαρτ, που κανείς δεν τον γνωρίζει, ενώ εκείνος μοιάζει να γνωρίζει πολλά. Ενώ η νύχτα βαθαίνει κι η καταιγίδα θριαμβεύει, οι πέντε άντρες θα παίξουν μέχρι το τέλος, ποντάροντας όλο και περισσότερα: μια πιθανότητα να ξεφύγουν απ’ το παρελθόν τους. Και μια τελευταία ευκαιρία να σώσουν την ψυχή τους.Συντελεστές:Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος ΜαρκουλάκηςΜετάφραση: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης – Αθανασία ΣμαραγδήΣκηνικά: Αθανασία ΣμαραγδήΦωτισμοί: Αλέκος ΓιάνναροςΚοστούμια: Μαρία ΚοντοδήμαΜουσική: Μίνως ΜάτσαςΒοηθοί σκηνοθέτη: Μανώλης Δούνιας – Έλενα ΣκουλάΘεατρικές Επιχειρήσεις : Κάρολος ΠαυλάκηςΣάρκυ: Οδυσσέας ΠαπασπηλιόπουλοςΡίτσαρντ: Κωνσταντίνος ΜαρκουλάκηςΙβάν: Νίκος ΨαρράςΝίκυ: Προμηθέας ΑλειφερόπουλοςΚύριος Λόκχαρτ: Αιμίλιος ΧειλάκηςΘέατρο ΑθηνώνΚυριακή 21:15Πέμπτη 21:00Παρασκευή 21:00Σάββατο 18:00Σάββατο 21:15ΕισιτήριαΤετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή: 20€, 17€, 14€Φοιτητικό (πλην Σαββάτου βράδυ): 14€Νεανικό (έως 26 ετών) & άνω των 65 ετών: 14€ (Τετάρτη & Πέμπτη)Ανέργων: 10€ (Τετάρτη & Πέμπτη)Λαϊκή Απογευματινή Σαββάτου: 17€Βραδινή Σαββάτου: 20€Το έργο διατρέχει τα εξήντα τελευταία χρόνια του 20ού αιώνα μέσα από τις ιστορίες τεσσάρων γυναικών (γιαγιά, μητέρα, κόρη, εγγονή). Πρόκειται για ένα σύγχρονο ψυχογράφημα των σχέσεων μητέρας – κόρης. Η μετ’ εμποδίων σχέση τους βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει πιο επικίνδυνη και μοιραία για την εξέλιξη του ανθρώπου σχέση, όσο αυτή της μητέρας με το παιδί της.Συντελεστές:Μετάφραση: Αλέξανδρος ΚοένΣκηνοθεσία: Ρέινα Σ. ΕσκενάζυΦωτισμοί: Κατερίνα ΜαραγκουδάκηΣκηνικά - κοστούμια: Μιχάλης ΣδούγκοςΚίνηση: Μόνικα ΚολοκοτρώνηΒοηθός σκηνοθέτη: Ανδρομάχη ΠαπαδοπούλουΠαίζουν:Αντιγόνη Γλυκοφρύδη, Πέγκυ Σταθακοπούλου, Ισιδώρα Δωροπούλου, Ελίνα Γιαννάκη.Θέατρο «Olvio»Κυριακή 21:15Τετάρτη 18:30Σάββατο 21:1510 Οκτωβρίου 2018 - 13 Ιανουαρίου 2019ΕισιτήριαΤετάρτηΚανονικό: 15€Μειωμένο (φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί, συνταξιούχοι): 12€ΟΑΕΔ: 10€Σάββατο, ΚυριακήΚανονικό: 17€Μειωμένο (φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί, συνταξιούχοι): 12€ΟΑΕΔ: 10€