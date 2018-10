Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη – Ατζέντα εκδηλώσεων

MET HD Live Camille Saint-Saëns «Σαμψών και Δαλιδά»







«Σαμψών και Δαλιδά» - Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση από τη Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης.



Η μεσόφωνος Ελίνα Γκαράντσα (2010, Vocalist of the Year - Musical America Award, Singer of the Year - MIDEM Classical Award κ.ά.) και ο τενόρος Ρομπέρτο Αλάνια (νικητής του Διεθνούς Διαγωνισμού Τραγουδιού "Λουτσιάνο Παβαρόττι") ως Δαλιδά και Σαμψών στο βιβλικό έπος του Σαιν-Σανς. Ο Ντάρκο Τρέσντζακ (βραβείο Tony για τη σκηνοθεσία στο A Gentleman’s Guide to Love & Murder) κάνει το ντεμπούτο του στη Met σκηνοθετώντας το αριστούργημα της γαλλικής λυρικής σκηνής για πρώτη φορά μετά από είκοσι χρόνια. Διευθύνει ο Σερ Μαρκ Έλντερ.



Σκηνοθεσία: Darko Tresnjak

Σκηνικά: Alexander Dodge

Κοστούμια: Linda J. Cho

Φωτισμoί: Donald Holder

Χορογραφία: Austin McCormick



Δαλιδά: Elīna Garanča

Σαμψών: Roberto Alagna

Αρχιερέας: Laurent Naouri

Αβιμέλεχ: Elchin Azizov

Γέροντας Εβραίος: Ντμίτρι Μπελοσέλσκι



Μουσική διεύθυνση: Sir Mark Elder



Στα γαλλικά με ελληνικούς υπότιτλους

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη Τηλέφωνο: 2107282333



21 Οκτωβρίου 2018





19:55



Εισιτήρια





Φοιτητές, νέοι, παιδιά, άνεργοι, ΑμεΑ: 15€

Ζώνη Β: 20€

Ζώνη Α: 25€



«Ο άνθρωπος με το λουλούδι στο στόμα» του Λουίτζι Πιραντέλο στο Θέατρο Altera Pars













Ο Άρης Λεμπεσόπουλος μονολογεί αλλά και συνδιαλέγεται με έναν μουσικό-όπως και με το κοινό-για ερωτήματα που απασχολούσαν, απασχολούν και θα απασχολούν. Όχι με βαρύγδουπο τρόπο, ούτε με ασάφειες και δυσκολίες φιλοσοφικού περιεχομένου. Σε συνεργασία με τον Τάσο Ιορδανίδη βασίζονται στον αριστουργηματικό "Άνθρωπο με το λουλούδι στο στόμα" του Λουίτζι Πιραντέλλο και προσκαλούν το σύγχρονο θεατή, υπό τους ήχους ενός ακορντεόν, σε έναν ύμνο της ανθρώπινης ύπαρξης, σε έναν ύμνο για το δώρο της ζωής.













Το Εθνικό Θέατρο ξεκινά τη νέα θεατρική περίοδο στη Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος», στις 19 Οκτωβρίου, με την οξυδερκή σάτιρα του μεγάλου Έλληνα θεατρικού συγγραφέα Δημήτρη Ψαθά, «Ξύπνα Βασίλη», η οποία μεταφέρθηκε με επιτυχία και στη μεγάλη οθόνη.





Βρισκόμαστε στα γραφεία του εκδοτικού οίκου Φαρλάκου. Ο Βασίλης, συντηρητικών πολιτικών φρονημάτων, και ο Μάνος, προοδευτικών, συγκρούονται για τις συνθήκες εργασίας, αλλά και για το περιεχόμενο των βιβλίων που εκδίδονται. Σημείο αιχμής για την πνευματική διαμάχη, ο ποιητής Φανφάρας και η στρατευμένη συντηρητική ποίησή του. Πολύ γρήγορα, όμως, η τύχη τα φέρνει έτσι ώστε οι πολιτικές πεποιθήσεις των δύο συναδέλφων αλλάζουν και οι καταστάσεις που ακολουθούν δοκιμάζουν τους ήρωες. Ποιος από τους δύο θα καταφέρει να προσαρμοστεί στα ήθη και το πνεύμα της νέας εποχής;









«Frozen» της Bryony Lavery στο Από Μηχανής Θέατρο

Προπώληση: 10€













Russian Ballet Theater «Σταχτοπούτα» του Σεργέι Προκόφιεφ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Γ’ Ζώνη: 15€ – Φοιτητικό-Ανέργων: 10€













«Ζωρζ Νταντέν: Ο άναυδος σύζυγος» του Μολιέρου

Κυριακή: 16€, 12€ μειωμένο/ ανέργων













«Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες» των Αλέκου Σακελλάριου και Χρήστου Γιαννακόπουλου στο θέατρο Βέμπο













«Duende» του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Τιμές εισιτηρίων: 15€, 10€ φοιτητικό, 5€ άνεργοι, Α.Μ.Ε.Α.













«Ο βαφτιστικός της κυρίας» των Ενεκέν, Βεμπέρ και ντε Γκορς

Κάθε Πέμπτη: 20€ (2 άτομα)













«Δείπνο ηλιθίων» του Francis Veber εκ νέου στο Θέατρο Κάππα

ΑΜΕΑ – Ανεργίας - Παιδικό – Θέσεις Περιορισμένης Ορατότητας 10€













«Επαναστατικές μέθοδοι για τον καθαρισμό της πισίνας σας» της Αλεξάνδρας Κ* στο Εθνικό Θέατρο

13€, 10€ νεανικό φοιτητικό και 5€ για ανέργους













«Οι μάγισσες της Σμύρνης» της Μάρας Μεϊμαρίδη στο Θέατρο Παλλάς

Στο απόλυτο σκοτάδι ακούμε τη μελωδία ενός ακορντεονίστα. Όταν ανάβουν τα φώτα, ένας κύριος, μαγεμένος από τους ήχους, ξεσπά σε χειροκροτήματα... Και ύστερα; Ξεκινάει μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση ανάμεσά τους. Για τη μουσική, τα χρήματα, για τις γυναίκες, για τη μοναξιά, για τη συντροφικότητα, για τον έρωτα, για το φόβο του θανάτου... Όσο άσχημα και αν φαίνονται τα πράγματα, ένα είναι σίγουρο, ο κόσμος είναι υπέροχος, όπως μας τραγούδησε και ο Louis Armstrong.Διασκευή-σκηνοθεσία-μουσική επιμέλεια-φωτισμοί-σκηνικά-κοστούμια: Τάσος Ιορδανίδης-Άρης ΛεμπεσόπουλοςΕρμηνεία: Άρης ΛεμπεσόπουλοςΔιάρκεια: 60 λεπτάAltera ParsΚυριακή 18:00Σάββατο 18:00ΕισιτήριαΓενική είσοδος: 10€Μειωμένο (φοιτητές,άνεργοι,άνω των 65): 8€Προπώληση από 7€.Συντελεστές:Διασκευή: Θεοδώρα ΚαπράλουΣκηνοθεσία: Άρης ΜπινιάρηςΣκηνικά- Κοστούμια: Πάρις ΜέξηςΜουσική: Φώτης ΣιώταςΦωτισμοί: Στέλλα ΚάλτσουΒοηθός Σκηνοθέτη: Δώρα ΞαγοράρηΦωτογράφος παράστασης: Πάτροκλος ΣκαφίδαςΓιώργος Γάλλος, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Ηρώ Μπέζου, Άρης Μπινιάρης, Γιώργος Παπαγεωργίου, Στέφανος Πίττας, Κωνσταντίνος Σεβδαλής, Λυδία Τζανουδάκη, Έλενα Τοπαλίδου, Αινείας ΤσαμάτηςΜουσικοί επί σκηνής: Φώτης Σιώτας, Δημήτριος ΤσεκούραςΕθνικό Θέατρο - Κτ. Τσίλλερ -Σκηνή «Ν. Κούρκουλος»Κυριακή 18:00Τετάρτη 18:00Πέμπτη 21:00Παρασκευή 21:00Σάββατο 21:0019 Οκτωβρίου 2018 - 3 Φεβρουαρίου 2019Εισιτήρια:Τετάρτη, Πέμπτη ενιαία τιμή 15€Παρασκευή ενιαία τιμή 13€Σάββατο, Κυριακή ενιαία τιμή 18€Ειδικές τιμές: Φοιτητικό-Νεανικό 10€ (κάθε Πέμπτη)Άνω 65 ετών 10€ (κάθε Τετάρτη)Κάρτα ανεργίας 5€ (κάθε Τετάρτη και Πέμπτη)ΑμεΑ 5€ και συνοδός 5€ (καθημερινά & Σαββατοκύριακο)Πολύτεκνοι 10€ (καθημερινά & Σαββατοκύριακο)Το Frozen είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ που αποτελείται από τρία πορτρέτα: Ενός σήριαλ κίλερ, μιας δικαστικής ψυχιάτρου και μιας μητέρας που η κόρη της είναι ένα από τα θύματα του δολοφόνου. Υπάρχει οίκτος για έναν κατά συρροή δολοφόνο παιδιών; Μπορεί μια μάνα να συγχωρέσει τον δολοφόνο του παιδιού της; Μπορεί μια ψυχίατρος να μας οδηγήσει μέσα από επιστημονικά μονοπάτια στην κατανόηση της παθολογίας ενός κατά συρροή δολοφόνου; Πώς αντέχουν αυτοί οι τρεις άνθρωποι και ξεπερνούν τον πόνο τους; Η δύναμη της συγχώρησης είναι το κλειδί; Η μήπως φοβούνται μην παραδοθούν εντελώς στην οργή, την εκδίκηση και την οδύνη; Το Frozen είναι ένα έργο εξαιρετικής δύναμης που μας κάνει να ξανασκεφτούμε τι αξία δίνουμε στη ζωή.Συντελεστές:Μετάφραση: Αννίτα ΔεκαβάλλαΣκηνοθεσία: Σωτήρης ΧατζάκηςΣκηνικά, κοστούμια: Έρση ΔρίνηΦωτισμοί: Κατερίνα ΜαραγκουδάκηΣωτήρης Χατζάκης, Έφη Μουρίκη, Δέσποινα Κούρτη.Διάρκεια: 110 λεπτάΑπό Μηχανής ΘέατροΚυριακή 20:00Παρασκευή 21:00Σάββατο 21:00ΕισιτήριαΚανονικό: 15€Φοιτητικό – Ανέργων – ΑμεΑ: 12€Aτέλεια: 5€Η «Σταχτοπούτα» του Russian Ballet Theater, σε μουσική του Σεργέι Προκόφιεφ και σε χορογραφία του διαπρεπoύς χορευτή και χορογράφου Anatoly Emelianov έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά για λίγες μόνο παραστάσεις.Η ομάδα κλασικού χορού Russian Ballet Theater ιδρύθηκε το 2000 και αμέσως καθιερώθηκε ως ένα διαρκώς εξελισσόμενο συγκρότημα χορού. Υιοθετώντας τις παραδόσεις της κληρονομιάς του κλασικού μπαλέτου, περιλαμβάνει στο ρεπερτόριό του σχεδόν όλες τις παραστάσεις του χρυσού αιώνα του ρωσικού μπαλέτου.Η Σταχτοπούτα είναι ένα έργο μπαλέτου σε μουσική του Σεργκέι Προκόφιεφ και κείμενα του Νικολάι Βολκόφ, βασισμένο στο πασίγνωστο παραμύθι του Σαρλ Περώ. Αποτελεί μια από τις γνωστότερες μουσικές συνθέσεις του Προκόφιεφ και έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης για μια πλειάδα χορογράφων. Η μουσική γράφτηκε μεταξύ 1940 και 1944 και η πρεμιέρα δόθηκε στις 21 Νοεμβρίου 1945 στο Θέατρο Μπολσόι της Μόσχας, με χορογραφίες του Ροστισλάβ Ζαχάρωφ και με την Γκαλίνα Ουλάνοβα στον ομώνυμο ρόλο. Το έργο ξεχωρίζει για την εύθυμη μουσική του, τα πλούσια σκηνικά και το κωμικό δίδυμο των ετεροθαλών αδερφών της Σταχτοπούτας. Η ιστορία της Σταχτοπούτας αποτελεί μια όμορφη παραβολή για την αγάπη, τον έρωτα και το θρίαμβο του καλού.Δημοτικό Θέατρο Πειραιά21 Οκτωβρίου 2018 Κυριακή 12:0017:00 20:0022 Οκτωβρίου 2018 Δευτέρα 20:0024 Οκτωβρίου 2018 Τετάρτη 20:0025 Οκτωβρίου 2018 Πέμπτη 20:0026 Οκτωβρίου 2018 Παρασκευή 17:00 20:0027 Οκτωβρίου 2018 Σάββατο 15:0018:00 21:0028 Οκτωβρίου 2018 Κυριακή 12:0017:00 20:00ΕισιτήριαΔιακεκριμένη: 30€Α’ Ζώνη: 25€ – Φοιτητικό-Ανέργων: 20€B’ Ζώνη: 20€ – Φοιτητικό-Ανέργων: 15€Μια από τις λιγότερο παιγμένες και περισσότερο πικρές κωμωδίες του Μολιέρου ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή του Θεάτρου Τέχνης. Μια κωμωδία με κοινωνικο-πολιτική διάσταση που μιλάει παρ' όλα αυτά για τον έρωτα. Ή για να είμαστε ακριβείς για τη δυστυχία της έλλειψής του.Ο Ζωρζ Νταντέν έχει μείνει άναυδος με το θράσος της γυναίκας του. Όχι μόνο τον περιφρονεί και τον απατά μπροστά στα μάτια του, αλλά τον βγάζει επιπλέον και τρελό όταν εκείνος τολμά να την κατηγορήσει στους γονείς της. Το δίκιο πνίγει τον Ζωρζ Νταντέν αλλά όσο κι αν προσπαθεί να το διεκδικήσει του είναι αδύνατο να το βρει. Φταίει που έκανε το λάθος να παντρευτεί μια γυναίκα κοινωνικά ανώτερή του; Φταίει που ο ίδιος αισθάνεται μειονεκτικά απέναντί της και απέναντι στην οικογένειά της; Φταίει που δεν ξέρει ν' αγαπά; Το σίγουρο είναι ότι ο γάμος του Ζωρζ Νταντέν - όπως και κάθε «λάθος» γάμος - είναι η μεγαλύτερη πηγή δυστυχίας.Συντελεστές:Μετάφραση-δραματουργική επεξεργασία-σκηνοθεσία: Μαριάννα ΚάλμπαρηΣκηνικά-κοστούμια: Μαντώ ΨυχουντάκηΜουσική επιμέλεια: Νέστωρ ΚοψιδάςΦωτισμοί: Στέλλα ΚάλτσουΒοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα ΓεωργουδάκηΒοηθός παραγωγής: Σοφία ΑρβανίτηΣύρμω Κεκέ, Κώστας Κουτσολέλος, Νέστωρ Κοψιδάς, Κατερίνα Λυπηρίδου, Δημήτρης Μαγγίνας, Βασίλης Μαυρογεωργίου.Θέατρο Τέχνης, ΦρυνίχουΚυριακή 21:15Πέμπτη 21:15Παρασκευή 21:15Σάββατο 21:15ΕισιτήριαΠέμπτη-Παρασκευή: 15€, 10€ μειωμένο, 8€ ανέργωνΣάββατο: 18€, 12€ μειωμένο/ανέργωνΈνα από τα πιο αγαπημένα και γνωστά ελληνικά έργα ανέβηκε στις 17 Οκτωβρίου 2018 στο Θέατρο Βέμπο: η κωμωδία Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες των Σακελλάριου –Γιαννακόπουλου σε διασκευή και σκηνοθεσία του πιο διάσημου σύγχρονου συγγραφικού διδύμου, του Θανάση Παπαθανασίου και του Μιχάλη Ρέππα.Στην ξεκαρδιστική κωμωδία με θέμα το χούι του διχασμού, οι συγγραφείς σατιρίζουν και ανατρέπουν την πόλωση, που ταλαιπωρεί αιώνες τώρα τους Έλληνες. Το έργο βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1960, σε μια μετεμφυλιακή Ελλάδα που προσπαθούσε να ξεχάσει και να ξεπεράσει το τραύμα της δεκαετίας του ‘40. Οι Σακελλάριος - Γιαννακόπουλος έδωσαν την δική τους απάντηση στο τι μας χωρίζει και τι μας ενώνει με όπλο το χιούμορ – το μόνο όπλο που αποκαθηλώνει όλα τα στερεότυπα.Παγιδευμένοι σε μια έχθρα με ανεξιχνίαστες αιτίες, ο Στέλιος και ο Θωμάς, οι δυο απολαυστικοί ήρωες του έργου, καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στο χρέος και στην ζωή. Ψηφίζουν μονοκούκι την ζωή, κι αυτή είναι ίσως η μόνη σοβαρή απάντηση σε κάθε δημοψηφισματική λογική που προσπαθεί να φανατίσει και να μας παγιδεύσει σε δυο εχθρικά στρατόπεδα.Συντελεστές:Διασκευή – Σκηνοθεσία: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης ΡέππαςΜουσική – Στίχοι: Αφροδίτη ΜάνουΣκηνικά: Αθανασία ΣμαραγδήΚοστούμια: Έβελυν ΣιούπηΠαραγωγή: Αφοι ΤαγάρηΣτέλιος Κοντογιώργης Γιάννης ΖουγανέληςΘωμάς Μακρυκώστας Γιάννης ΤσιμιτσέληςΜαθιός Αλέξανδρος ΑντωνόπουλοςΧάιδω Κατερίνα ΖαρίφηΠανάγος Βασίλης ΚούκουραςΚυρ Μιχάλης Σπύρος ΜπιμπίλαςΑστυνόμος Πάνος ΣταθακόπουλοςΓιάννος Σπύρος ΚυριάκοςΓωγώ Αντιγόνη ΝάκαΛεμόνα Αναστασία ΖάχουΔιάρκεια: 120 λεπτά με διάλειμμαΘέατρο ΒέμποΚυριακή 18:00Κυριακή 21:00Τετάρτη 19:00Πέμπτη 20:00Παρασκευή 21:00Σάββατο 18:00Σάββατο 21:00Το «Duende» μετά από την πορεία του κλείνει τον κύκλο των παραστάσεών του με έξι παραστάσεις στο έξοχο νεοκλασικό φουαγιέ Α του Δημοτικού θεάτρου Πειραιά, από Τετάρτη 17 έως Κυριακή 21 Οκτωβρίου, με το φως των κεριών και με φυσικό ήχο.Το θέατρο Τέχνης συνεργάζεται με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, για τον τελευταίο κύκλο παραστάσεων μιας ποιητικής πράξης που χαράχτηκε στην καρδιά των θεατών της.Μετάφραση κεμένου: Ολυμπία ΚαράγιωργαΜετάφραση ποιημάτων: Ανδρέας ΑγγελάκηςΣύνθεση τραγουδιών – διδασκαλία παράστασης- Ερμηνεία: Σταμάτης ΚραουνάκηςΒοηθός: Χρήστος ΓεροντίδηςΜουσική επεξεργασία: Σταμάτης Κραουνάκης, Βασίλης Ντρουμπογιάννης, Βάιος Πράπας, Γιώργος ΤαμιωλάκηςΣκηνογραφική επιμέλεια: Χριστίνα ΚάλμπαρηΣχεδιασμός Φωτισμών: Στέλλα ΚάλτσουΚοστούμια: Θοδωρής Καραγκούνης, L'AProatelierΔιεύθυνση παραγωγής : Ερατώ ΑγγουράκηΣυνομιλούν και ερμηνεύουν τα τραγούδια:Χρήστος ΓεροντίδηςΚώστας ΜπουγιώτηςΚαι οι μουσικοί:Πιάνο: Βασίλης ΝτρουμπογιάννηςΤσέλλο: Γιώργος ΤαμιωλάκηςΔημοτικό Θέατρο Πειραιά21 Οκτωβρίου 2018 Κυριακή 21:3017 Οκτωβρίου 2018 - 21 Οκτωβρίου 2018ΕισιτήριαΠρόκειται για τη γνωστή γαλλική φάρσα στην οποία στηρίχτηκε ο Θεόφραστος Σακελλαρίδης για να γράψει τον «Βαφτιστικό» που θεωρείται η δημοφιλέστερη ελληνική οπερέτα όλων των εποχών.Ένας ζωηρός βαφτιστικός ερωτεύεται από φωτογραφία την όμορφη νονά του που έχει να τον δει από τότε που τον βάφτισε. Είναι όμως ο αληθινός βαφτιστικός ή κάποιος άλλος συμπολεμιστής του στο μέτωπο, που έχει βάλει στο μάτι την παντρεμένη γυναίκα; Τι θα πει ο άντρας της όταν τους πιάσει στα πράσα; Και ακόμη περισσότερο πώς θα δικαιολογηθούν στον αυστηρό συνταγματάρχη θείο όταν εκείνος μπουκάρει ξαφνικά, ανεμίζοντας με μανία την σημαία της ηθικής; Με φόντο τους βαλκανικούς πολέμους, ο «Βαφτιστικός της Κυρίας» υπόσχεται τρελές φαρσικές καταστάσεις, συνεχείς ανατροπές και ξέφρενο γέλιο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.Συντελεστές:Διασκευή - Σκηνοθεσία: Χάρης ΡώμαςΣκηνικά - Κουστούμια: Λαμπρινή ΚαρδαράΦωτισμοί: Δημήτρης ΑποστόλουΜουσική επιμέλεια: Χρήστος ΠαπαδόπουλοςΠαραγωγή: Στράτος ΜαρκίδηςΧάρης Ρώμας, Σωτήρης Καλυβάτσης, Θεοφανία Παπαθωμά, Κατερίνα Τσάβαλου, Βαγγέλης Δουκουτσέλης, Αντώνης Καλομοιράκης και η Εύη Κολιούλη.Στον ρόλο του Βαφτιστικού ο Όθων Μεταξάς.Πολυχώρος Αθηναΐς - Θεατρική Σκηνή «Ζωή Λάσκαρη»Κυριακή 19:00Τετάρτη 18:30Πέμπτη 21:00Παρασκευή 21:00Σάββατο 18:30Σάββατο 21:00Εισιτήρια15€ και 10€ (μειωμένο)Τετάρτη (απογευματινή) και Κυριακή: 12€ και 10€ (μειωμένο)Ο Πιερ Μπροσάν, πλούσιος μεγαλοεκδότης στο Παρίσι, οργανώνει κάθε εβδομάδα με τους πλούσιους φίλους του ένα... ιδιότυπο δείπνο: Καθένας βρίσκει έναν «ηλίθιο», τον καλεί στο δείπνο, τρώνε, πίνουν, διασκεδάζουν, γελούν εις βάρος των ανυποψίαστων καλεσμένων τους και στο τέλος, αυτός που έχει φέρει τον πιο τέλειο «ηλίθιο», στέφεται νικητής. Ο Φρανσουά Πινιόν, ένας αθώος, αφελής, καλοπροαίρετος άνθρωπος, είναι ο πολλά υποσχόμενος «ηλίθιος» του Πιερ γι’ αυτήν την εβδομάδα. Τον καλεί στον σπίτι του για να γνωριστούν και εν συνεχεία να πάνε στο δείπνο. Κι εδώ αρχίζει μία σειρά από ανατροπές, όπου διαλύονται τα πάντα. Ο Πινιόν με την αφέλεια και την αθωότητά του, προκαλεί απανωτούς σεισμούς. Μέσα σε λίγη ώρα, ο άτρωτος «man of the year», Πιερ, αποδομείται και γίνεται αξιοθρήνητος ανθρωπάκος. Τελικά, ποιος απ’ τους δύο είναι ο ηλίθιος;Συντελεστές:Σκηνοθεσία: Σπύρος ΠαπαδόπουλοςΜετάφραση: Νικολέτα ΚοτσαηλίδουΣκηνικά: Αθανασία ΣμαραγδήΚοστούμια: Νικόλ ΠαναγιώτουΦωτισμοί: Χρήστος ΤζιόγκαςΣπύρος Παπαδόπουλος, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Βασίλης Ρίσβας, Άννα Μενενάκου, Χρήστος Σπανός, Ξανθή Γεωργίου, Δημήτρης Μαυρόπουλος.Θέατρο ΚάππαΚυριακή 18:00Κυριακή 21:00Τετάρτη 19:00Πέμπτη 21:00Παρασκευή 21:00Σάββατο 18:00Σάββατο 21:00ΕισιτήριαΤετάρτη 15€Πέμπτη 18€Παρασκευή 18 €Σάββατο απόγευμα 18€Σάββατο βράδυ 20€Κυριακή απόγευμα 18€Κυριακή βράδυ 20€Φοιτητικό 12€Η πρώτη ιδιωτικοποίηση δημόσιας γης απειλεί το αυθαίρετο εξοχικό του Αντώνη Τάδε και μαζί ολόκληρη την προσωπική του μυθολογία. Κυρίως όμως απειλεί το μέλλον των παιδιών του, τουλάχιστον όπως ο ίδιος το έχει φανταστεί. Αποφασισμένος να παλέψει μέχρις εσχάτων για να σώσει την "επένδυση ζωής" του, ο Αντώνης θα συγκρουστεί όχι μόνο με τους κρατικούς μηχανισμούς, αλλά και με τα ίδια του τα παιδιά. Ανίσχυρος απέναντι στο κράτος και το ξένο κεφάλαιο, θα κηρύξει ανεξάρτητο κράτος τη γη που ο ίδιος έχει καταπατήσει και θα στεφθεί λαϊκός ήρωας για μία ημέρα. Το ζήτημα όμως ήταν πάντα η επόμενη. Αυτή που κάποτε ανήκε στα παιδιά του. Η παλιά "κακή" γενιά συγκρούεται -οπλισμένη- με την «κακομαθημένη» καινούρια, το θυμικό δίκαιο με το αστικό, και η τυπική ελληνική οικογένεια με την ίδια της την επιβίωση.Συντελεστές:Σκηνοθεσία: Σαράντος - Γεώργιος ΖερβουλάκοςΣκηνικά - Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη, Σαράντος - Γεώργιος ΖερβουλάκοςΜουσική: Κορνήλιος ΣελαμσήςΣύμβουλος δραματουργίας: Στέλλα ΡάπτηΦωτισμοί: Νίκος ΒλασόπουλοςVideo: Νίκος ΠάστραςΥπέρτιτλοι: Μαρί ΤραγουστήΦωτογράφος παράστασης: Κάρολ ΤζάρεκΜανώλης Μαυροματάκης: Αντώνης ΤάδεΜιχάλης Tιτόπουλος: Γιός ΤάδεΡόζα Προδρόμου: Κόρη ΤάδεEva Maria Sommersberg: Εύα, μια φίλη από τη ΓερμανίαΤο έργο παρουσιάζεται με αγγλικούς υπέρτιτλους.Εθνικό Θέατρο-Θέατρο Rex - Σκ. Παξινού21 Οκτωβρίου 2018 Κυριακή 21:0024 Οκτωβρίου 2018 Τετάρτη 21:0025 Οκτωβρίου 2018 Πέμπτη 21:0026 Οκτωβρίου 2018 Παρασκευή 21:0027 Οκτωβρίου 2018 Σάββατο 21:0028 Οκτωβρίου 2018 Κυριακή 21:0031 Οκτωβρίου 2018 Τετάρτη 21:001 Νοεμβρίου 2018 Πέμπτη 21:002 Νοεμβρίου 2018 Παρασκευή 21:003 Νοεμβρίου 2018 Σάββατο 21:004 Νοεμβρίου 2018 Κυριακή 21:0014 Νοεμβρίου 2018 Τετάρτη 21:0015 Νοεμβρίου 2018 Πέμπτη 21:0016 Νοεμβρίου 2018 Παρασκευή 21:0017 Νοεμβρίου 2018 Σάββατο 21:0018 Νοεμβρίου 2018 Κυριακή 21:0017 Οκτωβρίου 2018 - 18 Νοεμβρίου 2018ΕισιτήριαΣμύρνη, 1887. Η Κατίνα είναι μια φτωχή, έξυπνη κι αδίστακτη Σμυρνιά. Η ζωή της αλλάζει όταν γνωρίζει την Αττάρτη, μια Τούρκα μάγισσα, που την παίρνει υπό την προστασία της. Έτσι η Κατίνα βάζει στόχο να ανέβει ψηλά. Ερωτικά φίλτρα, μπουγιούμ, λιώματα και μαγικά ποτέ δεν κάνουν λάθος. Καταφέρνει να παντρευτεί τέσσερις άντρες, τον ένα καλύτερο από τον άλλον, τον ένα πλουσιότερο από τον άλλον. Όσο ανεβαίνει πιο ψηλά σε κοινωνική τάξη, η Κατίνα ανακατεύεται στις δουλειές τους και κουμαντάρει άξια τα εμπόρια, τις μπάνκες, τα καπνά, φτάνοντας μια μέρα να γίνει αρχόντισσα όλης της Σμύρνης. Εκατό χρόνια μετά, σ’ ένα σκονισμένο μπαουλάκι στο σπίτι της Αίγινας, βρέθηκαν οι γραφές, τα ξόρκια και τα μαγικά της.Συντελεστές:Σκηνοθεσία: Σταμάτης ΦασουλήςΣκηνικά: Αθανασία ΣμαραγδήΚοστούμια: Ντένη ΒαχλιώτηΚίνηση: Δημήτρης ΠαπάζογλουΦωτισμοί: Λευτέρης ΠαυλόπουλοςΜαρία Καβογιάννη, Σμαράγδα Καρύδη, Μέμος Μπεγνής, Μελέτης Ηλίας και η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο ρόλο της Μάγισσας ΑττάρτηςΝικολέτα Βλαβιανού, Μανώλης Γεραπετρίτης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Βερόνικα Δαβάκη, Γιώργος Δεπάστας, Δανάη Μπάρκα, Αθηνά Νιαβή, Γιώργος Παράσχος, Δέσποινα Πολυκανδρίτου, Ευγενία Σαμαρά, Ευσταθία Τσαπαρέλη.Συμμετέχουν 10 ακόμα ηθοποιοί.Θέατρο ΠαλλάςΚυριακή 19:00Τετάρτη 19:00Πέμπτη 21:00Παρασκευή 21:00Σάββατο 21:00Εισιτήρια80€-10€