Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη – Ατζέντα εκδηλώσεων

Το «BU21» του Stuart Slade που παρουσιάστηκε στο Trafalgar Studios στο West End του Λονδίνου, ανεβαίνει εκ νέου στο Θέατρο 104 σε σκηνοθεσία Θοδωρή Βουρνά.Τι θα γινόταν αν αυτό που βλέπεις στις ειδήσεις συνέβαινε σε εσένα; Βλέποντας καθημερινά στις ειδήσεις αμέτρητα περιστατικά να συμβαίνουν σε καταιγιστικούς ρυθμούς, το ερώτημα είναι ένα: «θα μπορούσα άραγε να το αντέξω αν κάτι τέτοιο συνέβαινε και σε μένα;». Στο ερώτημα αυτό απαντούν έξι εκδοχές απώλειας και ανθρώπινου πόνου, με κοινό σημείο αναφοράς το τρομοκρατικό χτύπημα του BU21, ερχόμενοι αντιμέτωποι με κάτι που όντως συνέβη σε εκείνους. Κανείς όμως δεν τους είχε προετοιμάσει για το πόσο σκληρό είναι...Συγγραφέας: Stuart SladeΜετάφραση: Λυδία ΤριγώνηΣκηνοθεσία: Θοδωρής ΒουρνάςΒοηθός Σκηνοθέτη: Λυδία ΤριγώνηProduction Design: Κασσιανή ΛεοντιάδουΚινησιολογία: Ντέπυ ΓοργογιάννηΦωτογραφίες & Artwork: Γιώργος ΓιαννίμπαςΧριστίνα Γαρμπή, Παναγιώτης Νάτσης, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Αντώνης Πριμηκύρης, Βαγγέλης Σαλευρής, Λία Τσάνα.Διάρκεια: 90 λεπτά104Δευτέρα 21:1522 Οκτωβρίου 2018 - 27 Νοεμβρίου 2018Εισιτήρια12€ κανονικό και 8€ μειωμένοΗ κυρία Ιουλία, μια ξεχωριστή γυναίκα, γεμάτη αγάπη και ανιδιοτέλεια, αντιμετωπίζει την οικονομική και κοινωνική κρίση της Ελλάδας του σήμερα. Όταν τα πράγματα ζορίζουν, κάνει μια ακραία επιλογή σε ένα παραβατικό περιβάλλον που την οδηγεί σε καταστάσεις που δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί για τον εαυτό της. Η θέληση της να πάρει τη ζωή στα χέρια της την αναγκάζει να κάνει την υπέρβαση και από «κυρία της διπλανής πόρτας» να μετατραπεί σε διάσημη για τις «υπηρεσίες» της εργαζόμενη σε στριπτιτζάδικο της Αθήνας. Εκεί όμως θα ανακαλύψει απρόσμενα την ουσία της ζωής και την ευτυχία με ένα παράδοξο και μοναδικό τρόπο.Κείμενο: Εμμανουέλα Αλεξίου – Μάρω ΜπουρδάκουΣκηνοθεσία: Εμμανουέλα ΑλεξίουΣκηνικά: David NegrinΚοστούμια: Δημήτρης Στρέπκος – Celebrity SkinΦωτισμοί: Δημήτρης ΑποστόλουΧορογραφίες: Θάνος ΛέκκαςΜουσική επιμέλεια: Εμμανουέλα ΑλεξίουΦωτογραφίες: Γιώργος ΚαλφαμανώληςArtwork: Κατερίνα ΓεωργακοπούλουΠαραγωγή: Στράτος ΜαρκίδηςΜαρία Γεωργιάδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Ρίνος ΤζάνηςΚινηματογραφική παρουσία: Γιάννης ΤσιμιτσέληςΑνακοίνωση:Θα πραγματοποιηθούν δύο avant premieres τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου και την Τρίτη 23 Οκτωβρίου στις 21:30, με μειωμένο εισιτήριο 5€ για τους θεατές που θα ήθελαν να τις παρακολουθήσουν.Παγκόσμια πρεμιέρα από τις 22 Οκτωβρίου 2018, στο Από Μηχανής Θέατρο για το έργο «Ο Κήπος» του διακεκριμένου Καναδού ηθοποιού και συγγραφέα Bruce Gooch. Πρωταγωνιστούν οι Στέλιος Μάινας και Κάτια ΣπερελάκηΟ Μπάρι, βετεράνος του Βιετνάμ κι οικοδόμος τώρα στο επάγγελμα, αναρρώνει μετά από εγχείρηση στο γόνατό του όταν ξαφνικά εμφανίζεται στο σπίτι του η Λουίζ. Καθώς πρέπει, άψογη επαγγελματίας και με ποιητικές ανησυχίες, έχει προσληφθεί από τον ανιψιό της πρώην γυναίκας του Μπάρι για να τον φροντίζει. Ο άξεστος χαρακτήρας του την τρέπει σε άτακτη φυγή, όμως η συνέχεια τούτης της γνωριμίας κάθε άλλο παρά αναμενόμενη αποδεικνύεται. Ο Μπάρι δείχνει αποφασισμένος να γίνει καλύτερος άνθρωπος ενώ η Λουίζ, στο πρόσωπο του, θα αναζητήσει απεγνωσμένα τη βοήθεια. Δύο μοναχικοί άνθρωποι συναντιούνται σε μια προσπάθεια να γεφυρώσουν δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους και να βρουν, ο καθένας με τον τρόπο του, τη σωτηρία. Η διαδρομή που πρέπει να διανύσουν είναι μεγάλη.Κείμενο: Bruce GoochΜετάφραση: Κάτια ΣπερελάκηΣκηνοθεσία: Δημήτρης ΜυλωνάςΣκηνικά - Κοστούμια: Αγγελικη Αθανασιάδου, Λήδα ΣπερελάκηΜουσική: Παύλος ΚατσιβέληςΦωτισμοί: Γιώργος ΑγιαννίτηςΕπιμέλεια Κίνησης και Χορογραφίες: Χρυσηίς ΛιατζιβίρηΒοηθός Σκηνοθέτη: Βίκυ ΠαναγιωτοπούλουΒ΄ βοηθός σκηνοθέτη: Χρήστος ΚαρανικόλαςΦωτογραφίες: Πάτροκλος ΣκαφίδαςΣτέλιος Μάινας, Κάτια Σπερελάκη.Από Μηχανής ΘέατροΔευτέρα 21:00ΕισιτήριαΚανονικό: 15€Άνω των 65/Φοιτητικό - Ανέργων - Αμεα: 12€Aτέλεια: 5€.Δύο μονόλογοι του Αλέξη Σταμάτη: «Η Τελευταία Μάρθα» και τα «Μεσάνυχτα σ’ έναν τέλειο κόσμο».Η υπόθεση του έργου:Ο Σάκης και ο Φώτης είναι δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι που τους ενώνουν όμως πολλά. Το κύριο είναι η μοναξιά και ο εγκλεισμός. Και οι δυο ζουν μόνοι στο μικρό σπίτι-φωλιά τους όπου ταΐζουν τις φαντασιώσεις και τις μνήμες τους. Ο μεν Σάκης ("Η Τελευταία Μάρθα"), με ονειροφαντασίες που προβάλλει στον απέναντι ψιλικατζή ο δε Φώτης ("Μεσάνυχτα σ’ έναν τέλειο κόσμο"), πλαισιωμένος από κασέτες που καταγράφουν όλο του το παρελθόν, "κλέβει" το νεότερο εαυτό του για να δημιουργήσει ένα έργο. Δύο χαρακτήρες που ολισθαίνουν στο δίπολο φαντασία-πραγματικότητα και από τα σπαράγματα της μνήμης - κατασκευασμένης η μη- δημιουργούν πραγματικές συνθήκες σ' έναν ενεστώτα που καίει.Μονόλογος «Η Τελευταία Μάρθα»:Κείμενο: Αλέξης Σταμάτης. Σκηνοθεσία: Άρης Τρουπάκης. Ερμηνεία: Νίκος ΑλεξίουΜονόλογος «Μεσάνυχτα σ’ έναν τέλειο κόσμο»:Κείμενο: Αλέξης Σταμάτης. Σκηνοθεσία: Άρης Τρουπάκης. Ερμηνεία: Νίκος Αρβανίτης.Διάρκεια: 75'Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας - Σκηνή ΒΔευτέρα 21:0022 Οκτωβρίου 2018 - 18 Δεκεμβρίου 2018ΕισιτήριαΚανονικό: 15€Φοιτητικό: 10€Άνεργοι & Ατέλειες: 5€Με αφορμή ένα ελληνικό έργο του 1898 για το θάνατο ενός ποιητή ή καλύτερα για τις τελευταίες του στιγμές, οι C. for Circus παρουσιάζουν «Το δαχτυλίδι της μάνας» του Γιάννη Καμπύση σε σκηνοθεσία Παύλου Παυλίδη.Με όχημα τη μουσική, την ποίηση και τη φαντασία, οι C. for Circus στήνουν μια ολοζώντανη τελετή αποχαιρετισμού, ξαναγράφουν για χάρη του ποιητή τις τελευταίες του σελίδες και γιορτάζουν τα 10 χρόνια της κοινής τους πορείας με την πιο αισιόδοξη παράστασή τους μέχρι σήμερα.Ενεργοποιώντας τις αισθήσεις της λαϊκής παράδοσης, που τόσο έντονα διατρέχουν την ιστορία του Γιάννη Καμπύση, η ομάδα C. for Circus φέτος "ενηλικιώνεται" με μια ελάχιστα ειπωμένη ιστορία αποχαιρετισμού.Συντελεστές:Θίασος: C. for CircusΣυγγραφέας: Γιάννης ΚαμπύσηςΣκηνοθεσία: Παύλος ΠαυλίδηςΔραματουργία: Παύλος Παυλίδης, Αθηνά ΣακαλήΚατασκευή σκηνικού: Σπύρος ΔουκέρηςΚοστούμια: Λίνα ΣταυροπούλουΣχεδιασμός φωτισμών: Ιωάννα ΖέρβαΜουσική διδασκαλία: Βαλέρια ΔημητριάδουΠιάνο, νταούλι, ηλεκτρική κιθάρα, τρομπόνι, μελόντικα: C. for CircusΒοηθός σκηνοθέτη: Αθηνά ΣακαλήΦωτογραφίες: Χρήστος Συμεωνίδης, Νίκος ΠανταζάραςΒίντεο: Μαρία-Ελισάβετ ΚοτίνηΠαναγιώτης Γαβρέλας, Χρύσα Κοτταράκου, Αθανασία Κουρκάκη, Ειρήνη Μακρή, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Νατάσα Ρουστάνη, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.Διάρκεια: 70 λεπτάΤο θέατρο είναι προσβάσιμο σε ΑμεΑ.Μια κωμική ιστορία ενός ιδιαίτερου τριγώνου, που σχηματίζεται αναπάντεχα όταν ένας ομοφυλόφιλος άντρας γνωρίζει και ερωτεύεται μια γυναίκα, με αποτέλεσμα να νιώθει απόλυτα διχασμένος. Το "Cock" αναφέρεται με τολμηρό τρόπο στο ζήτημα της σεξουαλικής ταυτότητας, αποτελώντας ένα αιχμηρό σχόλιο για τη στάση της σύγχρονης κοινωνίας απέναντι στον σημερινό άνθρωπο.Το έργο πρωτοπαρουσιάστηκε το 2009 στο Royal Court Theatre του Λονδίνου, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές.Συντελεστές:Σκηνοθεσία-απόδοση: Μίνως ΘεοχάρηςΜετάφραση: Κατερίνα ΕυαγγελάτουΣκηνικά-κοστούμια: Ηλένια ΔουλαδίρηΣχεδιασμός φωτισμών: Μίνως ΘεοχάρηςΒοηθός σκηνοθέτη: Ειρήνη-Ερωφίλη ΚλέπκουΔημήτρης Μακαλιάς, Φωτεινή Αθερίδου, Ηλίας Μουλάς και ο Αλέξανδρος Καλπακίδης.Διάρκεια: 90 λεπτάΘέατρο Αθηνών - B ΣκηνήΔευτέρα 21:00Τρίτη 21:00ΕισιτήριαΚανονικό: 18€Μειωμένο: 14€Ανέργων: 10€Στις 23 Οκτωβρίου 2018, την ημέρα των γενεθλίων του Μάνου Χατζιδάκι, η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει αφιέρωμα στη μουσική του σπουδαίου Έλληνα συνθέτη, ο οποίος θα συμπλήρωνε φέτος τα 93 του χρόνια. Στην Εναλλακτική Σκηνή θα παρουσιαστούν πιανιστικά έργα με την Ντόρα Μπακοπούλου, ο Καπετάν Μιχάλης με τον Διονύση Σούρμπη, και συναυλία με μεταγραφές έργων από το φωνητικό κουαρτέτο «Γιασεμί».Στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, διακεκριμένοι λυρικοί πρωταγωνιστές ερμηνεύουν τραγούδια του Χατζιδάκι, η Γιώτα Νέγκα παρουσιάζει μια νέα ανάγνωση απρόσμενων τραγουδιών του και μπάντες του Schoolwave «πειράζουν» τραγούδια και μουσικές του. Συμμετέχει η Παιδική Χορωδία της ΕΛΣ και η Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού.Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος ΝιάρχοςΕυριπίδου και Λ.Συγγρού Τηλέφωνο: 2168091001, 002, 00323 Οκτωβρίου 201817:00 - 23:00Είσοδος ελεύθερη.