Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη – Ατζέντα εκδηλώσεων

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη εφέτος μας προσκαλεί να «διανυκτερεύσουμε» στο Hotel Ερμού.Ένα πρόγραμμα με τη γοητεία που έχουν τα κλειστά δωμάτια των ξενοδοχείων που ανοίγουν για εμάς και γίνονται δικά μας για ένα ή περισσότερα βράδια, με τα μυστικά και τις ιστορίες τους. Ένα πρόγραμμα για αυτά που συμβαίνουν μέσα σε μια νύχτα και για τα άλλα που κρατάνε για μια ζωή. Για αυτά και εκείνους που ξημερώνονται μαζί μας. Για όλα όσα εξομολογούνται και όλα όσα τελικά τραγουδιούνται.Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη κρατάει στα χέρια της τα «δεύτερα κλειδιά» όλων των δωματίων και μας ξεναγεί από όροφο σε όροφο τραγουδώντας όλα όσα δικά της έχουμε αγαπήσει, όλο όσα άλλων έχει αγαπήσει εκείνη και όλα όσα φέρνουν τελικά μαζί την παρέα "ενοίκων" κάθε βραδιά στο Hotel Ερμού.Μαζί της ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος.Μαζί της επί σκηνής και σε αυτές τις εμφανίσεις, οι συνεργάτες μουσικοί: Μιχάλης Καπηλίδης – Ντραμς, Δημήτρης Μπαρμπαγάλας – ακουστική και ηλεκτρική Κιθάρα, Νίκος Πασσαλίδης - Μπουζούκι, λαούτο, μαντολίνο, ακουστική κιθάρα, Βασίλης Νησόπουλος – Μπάσο, Peter Macrae Jaques - πνευστά και Ντίνος Χατζηιορδάνου - Ακορντεόν.Υπεύθυνοι ήχου είναι οι: Brian Coon και Δημήτρης Σαμαράς.Σχεδιασμός φώτων: Περικλής ΜαθιέλληςHotel ΕρμούΣάββατο 23:00ΕισιτήριαΤηλ. Επικοινωνίας και κρατήσεων: 210.3463003Το σώμα ως πολιτική: πεδίο ή εργαλείο; Μια καταπληκτική συλλογή έργων που δεν πρέπει με τίποτα να χάσετε. Έξι καλλιτέχνες από διαφορετικές γωνιές του πλανήτη αναδεικνύουν με το έργο τους το σώμα ως πεδίο έρευνας, αλλά και ως εργαλείο διεκδικήσεων στον σημερινό κόσμο.Η Στέγη εγκαινιάζει τον χορό για την περίοδο 2018-2019 με ένα σαρωτικό φεστιβάλ. Από τις 26 έως τις 30 Οκτωβρίου, το Body Politics παρουσιάζει σε διάφορους χώρους της Στέγης, έξι χορογραφικά σόλο καλλιτεχνών από διάφορες γωνιές του πλανήτη, όλες εκτός του Δυτικού κόσμου. Αυτό που συνδέει μεταξύ τους τα έργα είναι η ένταση με την οποία οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν το σώμα προκειμένου να μιλήσουν για όσα το κοινωνικό σύνολο αρνείται ακόμα να αντιμετωπίσει.Mallika Taneja, Be Careful 26 & 27 Οκτωβρίου | Μικρή Σκηνή | 19:30Eisa Jocson, Macho Dancer 26 & 27 Οκτωβρίου | Εκθεσιακός Χώρος | 20:30Sorour Darabi, Farci.e 26 & 27 Οκτωβρίου | Μικρή Σκηνή | 22:00Robyn Orlin, And so you see… 29 & 30 Οκτωβρίου | Μικρή Σκηνή | 19:30Nadia Beugré, Quartiers Libres 29 & 30 Οκτωβρίου | Εκθεσιακός Χώρος | 20:30Danya Hammoud, To Rest on a Slope 29 & 30 Οκτωβρίου | Μικρή Σκηνή | 22:00Στέγη Ιδρύματος Ωνάση27 Οκτωβρίου 2018 Σάββατο 19:3020:3022:0029 Οκτωβρίου 2018 Δευτέρα 19:30 - 23:0020:30 - 23:0022:00 - 23:0530 Οκτωβρίου 2018 Τρίτη 19:30 - 23:0520:30 - 23:0522:00 - 23:0526 Οκτωβρίου 2018 - 30 Οκτωβρίου 2018ΕισιτήριαΚανονικό: 7€Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 6€Παρέα 10+ άτομα, Ανεργίας, Αμεα, Συνοδός Αμεα: 5€Η «Έμμα» της Μαρίας Πρωτόπαππα, διασκευή βασισμένη στο βιβλίο «Αναμνήσεις δι' αλληλογραφίας» (εκδ. Ίκαρος, μτφρ. Μαρίας Παλαιολόγου), που έγραψε η Κολομβιανή ζωγράφος Έμμα Ρέγιες μετά από προτροπή του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες.Ο θεατρικός κόσμος της «Έμμα» απευθύνεται στις αισθήσεις, όχι στον νου. Είναι ένας πίνακας τρισδιάστατος ή ένα τραγούδι με πρόζα. Μέσα από τα μάτια ενός παιδιού τεσσάρων χρόνων - ζωντανεύει την Κολομβία των αρχών του 20ού αιώνα, μέσα σε μια ατμόσφαιρα λατινοαμερικάνικου μυστικισμού και καθολικής αυστηρότητας. Είναι εμπνευσμένος από τη ζωή ενός θηλυκού Όλιβερ Τουίστ που κατάφερε με το θάρρος, την αφέλεια και την αχαλίνωτη φαντασία του να επιβιώσει σε σκληρές συνθήκες, να ταξιδέψει σε όλον τον κόσμο και να διαπρέψει στην Ευρώπη ως καλλιτέχνις.Διασκευή-Ερμηνεία: Μαρία ΠρωτόπαππαΜετάφραση: Μαρία ΠαλαιολόγουΣυνεργάτης Δραματουργίας: Κίττυ ΠαϊταζόγλουΣκηνογράφος-Ενδυματολόγος: Μαρία ΠανουργιάΦωτισμοί-Φωτογραφίες: Σάκης ΜπιρμπίληςΕπιμέλεια Κίνησης: Μαριέλα ΝέστοραΕκτέλεση κοστουμιών: Παρασκευή ΠρωτοπαππάΚατασκευή σκηνικού: Another Kind Of ArtΠαραγωγή: Kart ProductionsΘέατρο Οδού Κεφαλληνίας - Σκηνή ΒΚυριακή 19:00Παρασκευή 21:00Σάββατο 21:0026 Οκτωβρίου 2018 - 2 Δεκεμβρίου 2018Εισιτήρια:Κανονικό: 15€Μειωμένο: 10€Ατέλειες: 5€Το Μέγαρο αποχαιρετά τον δημιουργό που χάραξε στη συλλογική μας μνήμη έναν ποταμό από διαυγείς στίχους και εικόνες.Πρόγραμμα:Ο νοητός λύκος (Μ. Ελευθερίου - Γ. Ανδρέου)Πρώτη θεατροποιημένη εκτέλεση - Έργο για τραγουδιστές, ηθοποιούς και ορχηστρικό σύνολο, βασισμένο στο ομώνυμο ποιητικό κείμενο του Μάνου Ελευθερίου.Θεατρική προσαρμογή-Μουσική σύνθεση: Γιώργος ΑνδρέουΣταθμοί στα ωραιότερα τραγούδια τουΜουσικό αφιέρωμα στον Μάνο Ελευθερίου, με ερμηνεία σημαντικών τραγουδιών του ελληνισμού, σε δικούς του στίχους.Με τους Γιώργο Νταλάρα, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Χρήστο Θηβαίο, Μάρθα Φριντζήλα, τον Γιάννο Περλέγκα (αφηγητής) και λαϊκή ορχήστρα 12 μουσικώνΣκηνοθεσία: Δημήτρης ΛιγνάδηςΒοηθός Σκηνοθέτη: Ανδρέας ΑνδρέουΣκηνικά-Κοστούμια: Εύα ΝάθεναΜέγαρο Μουσικής Αθηνών27 Οκτωβρίου 2018 Σάββατο 20:3029 Οκτωβρίου 2018 Δευτέρα 20:3026 Οκτωβρίου 2018 - 29 Οκτωβρίου 2018ΕισιτήριαΦοιτητές, νέοι, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, πολύτεκνοι: 10€Ζώνη Ε: 15€Ζώνη Δ: 24€Ζώνη Γ: 30€Ζώνη Β: 38€Ζώνη Α: 46€Διακεκριμένη Ζώνη: 55€Τα Αθηναϊκά θέατρα παρουσιάζουν την τρελή, ελληνική κωμωδία που ξεδιπλώνει στη σκηνή την περιπετειώδη ζωή της Μαλάμως, μίας γυναίκας που την ποθούν όλοι οι άνδρες στο χωριό, αλλά και στην Αθήνα, μίας γυναίκας σαν τα κρύα τα νερά, μίας γυναίκας κινητή φωτιά, μίας γυναίκας που στην καρδιά και στο μυαλό της έχει μόνο έναν και θέλει να ανήκει μόνο σε αυτόν...Στον ρόλο της Μαλάμως ο Θανάσης Αλευράς, τον οποίο πλαισιώνουν δέκα άνδρες ηθοποιοί που υποδύονται και τους γυναικείους ρόλους.Κείμενο: Νίκος ΧαρλαύτηςΣκηνοθεσία: Ελένη ΓκασούκαΜουσική: Θέμης ΚαραμουρατίδηςΣκηνικά: Κωνσταντίνος ΖαμάνηςΚοστούμια: Νίκος ΧαρλαύτηςΣχεδιασμός φωτισμών: Σάκης ΜπιρμπίληςΚίνηση: Ελένη ΓκασούκαΧορογραφίες: Χρυσάνθη ΜπαδέκαΒοηθός σκηνοθέτη: Γιώργος ΣουλεϊμάνΣτον ρόλο της Μαλάμως ο Θανάσης Αλευράς.Κώστας Ανταλόπουλος, Μπάμπης Γαλιατσάτος, Αργύρης Γκαγκάνης, Κωνσταντίνος Καϊκής, Jerome Kaluta, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Πάνος Νάτσης, Χάρης Χιώτης, Παντελής Αρουσαλίδης, Νίκος Καραγιαννίδης, Κωνσταντίνος Σακκάς.Θέατρο ΛαμπέτηΚυριακή 20:00Τετάρτη 20:00Πέμπτη 21:00Παρασκευή 21:00Σάββατο 18:00Σάββατο 21:00ΕισιτήριαΚαθημερινές:Vip 22€, Ζώνη Α 18€, Ζώνη Β 17€, Μειωμένο (Φοιτητικό-Ανέργων) 15€, Εξώστης 15€Σάββατο Απόγευμα:Vip 25€, Ζώνες Α, Β, Εξώστης 17€Σάββατο βράδυ:Vip 25€, Ζώνη Α 20€, Ζώνες Β 18€, Εξώστης 17€Κυριακή:Vip 25€, Ζώνη Α 20€, Ζώνες Β 18€ - Μειωμένο (Φοιτητικό-Ανέργων) 17€, Εξώστης 17€Ο Λάκης Λαζόπουλος υπογράφει τη διασκευή και σκηνοθεσία της δημοφιλούς κωμωδίας που επιστρέφει 56 χρόνια μετά, ενώ την παράσταση θα συνοδέψει η πρωτότυπη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι.Όλοι γνωρίζουν και αγαπούν την ιστορία της μαθήτριας, που όταν μία μέρα είναι αδιάβαστη, προσποιείται την άρρωστη για να αποφύγει το σχολείο. Ο γιατρός που καλείται απ τους ανήσυχους γονείς της να την εξετάσει, πείθεται να μην αποκαλύψει το ψέμα της, αλλά την ερωτεύεται και πολύ σύντομα παντρεύονται. Ο γάμος τους και ο μήνας του μέλιτος είναι ονειρικοί αλλά πολύ σύντομα η Λίζα νοσταλγεί το σχολείο και τις συμμαθήτριές της και έτσι αποφασίζει να επιστρέψει κρυφά στα θρανία...Κατερίνα Γερονικολού, Ορέστης Τζιόβας, Σοφία Βογιατζάκη, Νίκη Παλληκαράκη, Μάρω Κοντού, Νίκος Γαλανός, Κώστας Βουτσάς.Αλεξάνδρα Ταβουλάρη, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Ελευθερία Παρασκευά, Κατερίνα Καρατζοπούλου, Υρώ Μακρή, Ζένια Μπονάτσου, Ελεάννα Φινοκαλιώτη, Αναστασία Σκοπελίτη.Θέατρο ΉβηΚυριακή 19:00Τετάρτη 20:00Πέμπτη 21:00Παρασκευή 21:00Σάββατο 18:00Σάββατο 21:00Εισιτήρια15€-20€Δύο αδελφές (κανονικές) και τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες ταξιδεύουν στο χωριό της καταγωγής τους για να κηδέψουν τον πατέρα τους! Οι συγγενείς που τις συντρέχουν παρουσιάζουν όμως περίεργες και λανθάνουσες συμπεριφορές...Κείμενο: Αλέξανδρος Ρήγας - Δημήτρης ΑποστόλουΣκηνοθεσία: Αλέξανδρος ΡήγαςΚοστούμια: Ελένη ΜπλέτσαΣκηνικά: Λία ΑσβεστάΒοηθός Σκηνοθέτη: Αντώνης ΑντωνίουΓιώργος Γιαννόπουλος, Μάριος Δερβιτσιώτης, Τιμόθεος Θάνος, Γιάννης Κρητικός, Σοφία Μουτίδου, Μάρκος Μπούγιας, Σοφία Παυλίδου, Πένυ Σταθάκη, Πρόδρομος Τοσουνίδης, Θανάσης Τούμπουλης, Μαρία Φιλίππου, Παρθένα Χοροζίδου.Θέατρο Ριάλτο - Αλέκος ΑλεξανδράκηςΚυριακή 17:00Κυριακή 20:00Τετάρτη 20:00Πέμπτη 21:15Παρασκευή 21:15Σάββατο 18:00Σάββατο 21:30ΕισιτήριαΒραδινές Παραστάσεις Τετάρτη έως Κυριακή: 20€ Κανονικό Εισιτήριο, 15€ Μειωμένο ΕισιτήριοΑπογευματινές Λαϊκές Παραστάσεις Σάββατο και Κυριακή: 12€ Γενική ΕίσοδοςΟ Βυσσινόκηπος αφηγείται την ιστορία ενός κόσμου που χάνεται ανεπιστρεπτί. Είναι ένας αποχαιρετισμός σε μια εποχή που τελειώνει και δίνει τη θέση της σε μια καινούργια. Η ζωή αλλάζει, χωρίς να υπολογίζει τους ανθρώπους που βιώνουν την απώλεια. Κι εκείνοι με τη σειρά τους αρνούνται να αποδεχτούν την αλλαγή, ζούνε με τις μνήμες του παρελθόντος, κλείνοντας τα μάτια στο μέλλον που έρχεται ταχύτατα κατά πάνω τους. Κι έτσι, ο Βυσσινόκηπος παραμένει ένα έργο σύγχρονο και απολύτως σημερινό.Συντελεστές:Μετάφραση: Μαρίσσα ΤριανταφυλλίδηΣκηνοθεσία: Κωνσταντίνος ΜαρκουλάκηςΣκηνικά: Αθανασία ΣμαραγδήΚοστούμια: Μαρία ΚοντοδήμαΜουσική: Μίνως ΜάτσαςΦωτισμοί: Αλέκος ΓιάνναροςΒοηθός Σκηνοθέτη: Έλενα Σκουλά, Μανώλης ΔούνιαςΒοηθός Σκηνογράφου: Γιώργος ΘεοδοσίουΠαραγωγή: Αθηναϊκά ΘέατραΘέμις Μπαζάκα, Δημήτρης Λιγνάδης, Κόρα Καρβούνη, Αθηνά Μαξίμου, Γιάννης Κότσιφας, Σίσσυ Τουμάση, Γιώργος Μπινιάρης, Γιάννης Στόλας, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιάννης Γιαννούλης, Τάσος Δημητρόπουλος, Γεωργιάννα Νταλάρα.Διάρκεια: 120'Θέατρο Δημήτρης ΧορνΚυριακή 20:00Τετάρτη 20:00Πέμπτη 21:00Παρασκευή 21:00Σάββατο 18:00Σάββατο 21:00Εισιτήρια:Καθημερινές:VΙΡ 22€, Ζώνη Α 20€, Ζώνες Β 18€, Μειωμένο (Φοιτητικό-Ανέργων) 16€, Εξώστης 16€Σάββατο Απόγευμα:VΙΡ 25€, Ζώνες Α, Β & Εξώστης 16€Σάββατο βράδυ:VΙΡ 25€, Ζώνη Α 22€, Ζώνη Β 18€, Εξώστης 16€Κυριακή:VΙΡ 25€, Ζώνη Α 22€, Ζώνες 18€, Μειωμένο (Φοιτητικό-Ανέργων) 16€, Εξώστης 16€Σμύρνη, 1887. Η Κατίνα είναι μια φτωχή, έξυπνη κι αδίστακτη Σμυρνιά. Η ζωή της αλλάζει όταν γνωρίζει την Αττάρτη, μια Τούρκα μάγισσα, που την παίρνει υπό την προστασία της. Έτσι η Κατίνα βάζει στόχο να ανέβει ψηλά. Ερωτικά φίλτρα, μπουγιούμ, λιώματα και μαγικά ποτέ δεν κάνουν λάθος. Καταφέρνει να παντρευτεί τέσσερις άντρες, τον ένα καλύτερο από τον άλλον, τον ένα πλουσιότερο από τον άλλον. Όσο ανεβαίνει πιο ψηλά σε κοινωνική τάξη, η Κατίνα ανακατεύεται στις δουλειές τους και κουμαντάρει άξια τα εμπόρια, τις μπάνκες, τα καπνά, φτάνοντας μια μέρα να γίνει αρχόντισσα όλης της Σμύρνης. Εκατό χρόνια μετά, σ’ ένα σκονισμένο μπαουλάκι στο σπίτι της Αίγινας, βρέθηκαν οι γραφές, τα ξόρκια και τα μαγικά της.Σκηνοθεσία: Σταμάτης ΦασουλήςΣκηνικά: Αθανασία ΣμαραγδήΚοστούμια: Ντένη ΒαχλιώτηΚίνηση: Δημήτρης ΠαπάζογλουΦωτισμοί: Λευτέρης ΠαυλόπουλοςΜαρία Καβογιάννη, Σμαράγδα Καρύδη, Μέμος Μπεγνής, Μελέτης Ηλίας και η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στον ρόλο της Μάγισσας Αττάρτης.Νικολέτα Βλαβιανού, Μανώλης Γεραπετρίτης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Βερόνικα Δαβάκη, Γιώργος Δεπάστας, Δανάη Μπάρκα, Αθηνά Νιαβή, Γιώργος Παράσχος, Δέσποινα Πολυκανδρίτου, Ευγενία Σαμαρά, Ευσταθία Τσαπαρέλη.Συμμετέχουν 10 ακόμα ηθοποιοί.Θέατρο ΠαλλάςΚυριακή 19:00Τετάρτη 19:00Πέμπτη 21:00Παρασκευή 21:00Σάββατο 21:00Εισιτήρια80€-10€