Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη – Ατζέντα εκδηλώσεων

«Ομπίντα: Οι τελευταίες ώρες του Νίκου Ζαχαριάδη» του Γιώργου Κοτανίδη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης





Η «Ομπίντα», το έργο του Γιώργου Κοτανίδη που ανέβηκε με επιτυχία την καλλιτεχνική περίοδο 2016-17, επανέρχεται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης με ένα νέο κύκλο 12 παραστάσεων.



Το έργο που κέρδισε τους θεατές και προκάλεσε έντονες συζητήσεις για την τύχη του αρχηγού του ΚΚΕ που αυτοκτόνησε στη Σιβηρία, ανεβαίνει ξανά. Στον επώνυμο ρόλο και πάλι ο Γιώργος Κοτανίδης και μαζί του, οι Δώρα Χρυσικού και Βαγγέλης Ρόκκος.















Στο νέο ανέβασμα θα γίνουν και πάλι συζητήσεις μετά την παράσταση με σημαντικές προσωπικότητες όλου του φάσματος της δημόσιας ζωής που θα μιλήσουν με αφορμή το έργο για την υπόθεση Νίκου Ζαχαριάδη. Παρών και ο γιος του Σήφης Ζαχαριάδης.



Άξονας των συζητήσεων θα είναι η εθνική ενότητα που επήλθε με το περίφημο γράμμα του 1940 με το οποίο ο Νίκος Ζαχαριάδης καλούσε μέσα από την απομόνωση του Μεταξά το λαό να πολεμήσει τους φασίστες εισβολείς. Μια μοναδική στιγμή εθνικής ενότητας στην ελληνική ιστορία του 20ου αιώνα, που οδήγησε στη νίκη επί των Ιταλών και στην εθνική αντίσταση.



Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί:







Γιώργος Κοτανίδης, Δώρα Χρυσικού, Βαγγέλης Ρόκκος



Ταυτότητα της παράστασης

Κείμενο - Σκηνοθεσία: Γιώργος Κοτανίδης

Συνεργαζόμενος σκηνοθέτης: Ιωσήφ Βαρδάκης

Σκηνικά: Πουλχερία Τζόβα

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Video art: Κλεοπάτρα Κοραή

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Επιμέλεια ήχων: Νίκος Γιατράκος

Παραγωγή: Ομάδα Σαλτιμπάγκοι



Πρόγραμμα συζητήσεων



• 28/10 Γιάννης Λούλης, Επικοινωνιολόγος (strategist), πολιτικός αναλυτής, αρθρογράφος

• 1/11 Ηλίας Νικολακόπουλος, Καθηγητής Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας

• 2/11 Λούκα Κατσέλη, Καθηγήτρια, τ. υπουργός

• 3/11 Σπύρος Λυκούδης, Βουλευτής, Αντιπρόεδρος της Βουλής >• 4/11 Άγγελος Τσέκερης,







Δημοσιογράφος, συγγραφέας







• 8/11 Νίκος Θεοτοκάς, Καθηγητής ιστορίας Παντείου Πανεπιστημίου

• 9/11 Παύλος Γερουλάνος, Πολιτικός, πρώην υπουργός

• 10/11 Κώστας Μπακογιάννης, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

• 11/11 Σήφης Ζαχαριάδης & Νίκος Χατζηδημητράκος, Ιστορικός, επιμελητής Απάντων Ν.Ζ.





Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης







Κυριακή 19:30

Πέμπτη 20:30

Παρασκευή 20:30

Σάββατο 20:30





Εισιτήρια





Γενική είσοδος: 14€

Μειωμένη τιμή: 10€





Την ημέρα της παράστασης







Γενική είσοδος: 16€







Μειωμένο εισιτήριο: 12€ Το μειωμένο εισιτήριο περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: Μαθητικό/ Φοιτητικό/ Νεανικό (έως 26 χρονών)/ Κάρτας Ανεργίας (ΟΑΕΔ) & Πολυτέκνων (ΑΣΠΕ) & Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων/ Κάτοχοι Κάρτας International Student Identity Card (isic)/ Κάτοχοι Κάρτας Πολιτισμού/ Κάτοχοι Κάρτας Club IFA (Γαλλικού Ινστιτούτου)/ Κάτοχοι Κάρτας ΙΤΙ (ΕΚΔΙΘ)/ Κάτοχοι Κάρτας ΟΙΕΛΕ (Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας)/ Κάτοχοι κάρτας ΟΛΜΕ (Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης)/ ΑμΕΑ/ άνω των 65 / ομάδες δέκα (10) ατόμων και άνω.

Ειδική είσοδος: 3€ για τις κατηγορίες: Κάρτα Μέλους ΣΕΗ, Κάρτα μέλους, Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών





«Η σονάτα του σεληνόφωτος» του Γιάννη Ρίτσου στο Θέατρο Αλκμήνη



Η Σονάτα του Σεληνόφωτος παρουσιάζεται με ένα συνδυασμό έργων του ποιητή με στίχους των Χαλίλ Γκιμπράν, Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και Ερνέστο Τσε Γκεβάρα.



Ένα από τα σημαντικότερα έργα της ελληνικής ποίησης ανεβαίνει έχοντας ως κεντρικό «χαρακτήρα» την ψυχή της ηρωίδας του Γιάννη Ρίτσου...την καρδιά της, που ελεύθερη από τους περιορισμούς που βάζει το σώμα και ο χρόνος... ζει, αναπνέει, ερωτεύεται, γελά, χορεύει και τραγουδάει σε μία προσπάθεια να ενωθεί με το φεγγάρι. Ο χρόνος καταργείται. Το παρόν συναντά το παρελθόν, η μοναξιά τον έρωτα και το φυσικό το μεταφυσικό. Η Σοφία Καζαντζιάν ερμηνεύει, χορεύει και τραγουδά με τον Μάριο Ιορδάνου να τη σκηνοθετεί, αλλά και να συμμετέχει ο ίδιος σε μία διαφορετική Σονάτα του Σεληνόφωτος, όπου ο άνθρωπος ξεπερνάει τα εμπόδια, τα προσωπικά του όρια και βγαίνει νικητής φωνάζοντας «Venceremos».















Συντελεστές:





Σκηνοθεσία / Μουσική επιμέλεια: Μάριος Ιορδάνου

Θεατρική Διασκευή / Χορογραφίες: Σοφία Καζαντζιάν

Ενδυματολογία: Ελευθερία Τώρα

Σκηνογραφία: Βαλεντίνο Βαλάσης



Ερμηνεύουν:





Σοφία Καζαντζιάν, Μάριος Ιορδάνου



Διάρκεια: 75 λεπτά





Θέατρο Αλκμήνη







Κυριακή 18:15





28 Οκτωβρίου 2018 - 9 Δεκεμβρίου 2018





Εισιτήρια

Προπώληση: 10€

Ταμείο: 12€

Οργανωμένα γκρουπ άνω των 20 ατόμων: 7€

Ατέλειες ηθοποιών: 7€













«Tailor Made Comedy»

13€ και 16€













Das Kleid Hamlet (Το Φόρεμα Άμλετ) της Φαίδρας Σούτου

Θέατρο Αργώ - Small Argo Full of Art







Κυριακή 21:00





Σάββατο 21:00





Γενική είσοδος: 10€















«Έμμα» της Μαρίας Πρωτοπαππά στο Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας













«Χτυποκάρδια στο θρανίο»

Σάββατο 21:00

















«Μπαμπά μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή...» των Αλέξανδρου Ρήγα και Δημήτρη Αποστόλου στο Θέατρο Ριάλτο

Μια αυτοσχεδιαστική παράσταση όπου το κοινό έχει τον έλεγχο. Οραματιστείτε μια παράσταση με οσκαρικό σενάριο, πανάκριβα κοστούμια και φαντασμαγορικά σκηνικά. Τώρα ξεχάστε την και ελάτε να δείτε μια παράσταση που δεν έχει τίποτα από αυτά.Οι τρεις κωμικοί Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος και Λάμπρος Φισφής ανεβαίνουν στη σκηνή του θεάτρου Ζίνα και, υπακούοντας στις εντολές του κοινού, δημιουργούν κάθε φορά από το μηδέν μια παράσταση κομμένη και ραμμένη στα μέτρα σας. Είστε έτοιμοι να γίνετε σεναριογράφοι; Να τους κάνετε μαριονέτες, άβουλα πιόνια στις βουλές σας; Έρχεται το Tailor Made Comedy, ένα αυτοσχεδιαστικό show με χορό, τραγούδι, καταιγιστικό ρυθμό, κανένα σενάριο και φυσικά ό,τι άλλο αποφασίσετε.Σενάριο: Το κοινόΙδέες: Το κοινόΣκηνοθεσία: Το κοινόΜουσική: Χάρης Μπότσης, Αλέξανδρος ΔημοκράτηςΣκηνικά, κοστούμια: Χριστίνα ΚωστέαΒοηθός σκηνοθέτη: Ειρήνη-Ερωφίλη ΚλέπκουΠροβολή και επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου-We WillΠαραγωγή: Θεατρικές επιχειρήσεις ΤάγαρηΟργάνωση παραγωγής: Ντόρα ΒαλσαμάκηΔιεύθυνση παραγωγής: Πέννυ ΔιαμαντάκουΔημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Λάμπρος ΦισφήςΘέατρο ΖίναΚυριακή 21:00Παρασκευή 21:00Σάββατο 21:00ΕισιτήριαH Φαίδρα Σούτου εμπνέεται από τη Μηχανή Άμλετ του Heiner Müller, βάζει τον σύγχρονο πολιτικό άνθρωπο στο μικροσκόπιο και χορογραφεί για δύο στη σωματική performance as Kleid Hamlet (Το Φόρεμα Άμλετ) για 6 μόνο παραστάσεις.Δύο πλάσματα-performers συν-κινούνται μέσα σε ένα οπτικοακουστικό τοπίο. Ισορροπούν στο τεντωμένο σχοινί της ανθρωπότητας, ενώ περιπλανιούνται αέναα σε έναν άχρονο χρόνο, σε έναν άτοπο τόπο.Σύλληψη/Δραματουργική επεξεργασία/Χορογραφία: Φαίδρα ΣούτουΔημιουργικός συνεργάτης: Ευθύμης ΧρήστουΣύλληψη/Σκηνοθεσία Video: Θανάσης ΤότσικαςΜουσική: Γιάννης ΛούκοςΣχεδιασμός φωτισμών/Σκηνική εγκατάσταση: Βασίλης ΑποστολάτοςΣχεδιασμός-κατασκευή μάσκας: Μάρθα ΦωκάΚαλλιτεχνικός σύμβουλος: Έλενα ΚαρακούληΣχεδιασμός αφίσας: Κωνσταντίνα ΛεούσηΦωτογραφίες: Γιάννης ΠρίφτηςΒοηθός παραγωγής: Κατερίνα ΚουτσοχερίτηCurator: Χρύσα ΚαψούληΕρμηνεία: Διονύσης Μακρής, Φαίδρα ΣούτουVoice-over: Νίκος ΨαρράςΔιάρκεια: 40'27 Οκτωβρίου 2018 - 11 Νοεμβρίου 2018ΕισιτήριαΗ «Έμμα» της Μαρίας Πρωτόπαππα, διασκευή βασισμένη στο βιβλίο «Αναμνήσεις δι' αλληλογραφίας» (εκδ. Ίκαρος, μτφρ. Μαρίας Παλαιολόγου), που έγραψε η Κολομβιανή ζωγράφος Έμμα Ρέγιες μετά από προτροπή του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες.Ο θεατρικός κόσμος της «Έμμα» απευθύνεται στις αισθήσεις, όχι στον νου. Είναι ένας πίνακας τρισδιάστατος ή ένα τραγούδι με πρόζα. Μέσα από τα μάτια ενός παιδιού τεσσάρων χρόνων - ζωντανεύει την Κολομβία των αρχών του 20ού αιώνα, μέσα σε μια ατμόσφαιρα λατινοαμερικάνικου μυστικισμού και καθολικής αυστηρότητας. Είναι εμπνευσμένος από τη ζωή ενός θηλυκού Όλιβερ Τουίστ που κατάφερε με το θάρρος, την αφέλεια και την αχαλίνωτη φαντασία του να επιβιώσει σε σκληρές συνθήκες, να ταξιδέψει σε όλον τον κόσμο και να διαπρέψει στην Ευρώπη ως καλλιτέχνις.Συντελεστές:Διασκευή-Ερμηνεία: Μαρία ΠρωτόπαππαΜετάφραση: Μαρία ΠαλαιολόγουΣυνεργάτης Δραματουργίας: Κίττυ ΠαϊταζόγλουΣκηνογράφος-Ενδυματολόγος: Μαρία ΠανουργιάΦωτισμοί-Φωτογραφίες: Σάκης ΜπιρμπίληςΕπιμέλεια Κίνησης: Μαριέλα ΝέστοραΕκτέλεση κοστουμιών: Παρασκευή ΠρωτοπαππάΚατασκευή σκηνικού: Another Kind Of ArtΠαραγωγή: Kart ProductionsΘέατρο Οδού Κεφαλληνίας - Σκηνή ΒΠαρασκευή 21:00Σάββατο 21:0026 Οκτωβρίου 2018 - 2 Δεκεμβρίου 2018Εισιτήρια:Κανονικό: 15€Μειωμένο: 10€Ατέλειες: 5€Τα Αθηναϊκά θέατρα παρουσιάζουν την τρελή, ελληνική κωμωδία που ξεδιπλώνει στη σκηνή την περιπετειώδη ζωή της Μαλάμως, μίας γυναίκας που την ποθούν όλοι οι άνδρες στο χωριό, αλλά και στην Αθήνα, μίας γυναίκας σαν τα κρύα τα νερά, μίας γυναίκας κινητή φωτιά, μίας γυναίκας που στην καρδιά και στο μυαλό της έχει μόνο έναν και θέλει να ανήκει μόνο σε αυτόν...Στον ρόλο της Μαλάμως ο Θανάσης Αλευράς, τον οποίο πλαισιώνουν δέκα άνδρες ηθοποιοί που υποδύονται και τους γυναικείους ρόλους.Συντελεστές:Κείμενο: Νίκος ΧαρλαύτηςΣκηνοθεσία: Ελένη ΓκασούκαΜουσική: Θέμης ΚαραμουρατίδηςΣκηνικά: Κωνσταντίνος ΖαμάνηςΚοστούμια: Νίκος ΧαρλαύτηςΣχεδιασμός φωτισμών: Σάκης ΜπιρμπίληςΚίνηση: Ελένη ΓκασούκαΧορογραφίες: Χρυσάνθη ΜπαδέκαΒοηθός σκηνοθέτη: Γιώργος ΣουλεϊμάνΣτον ρόλο της Μαλάμως ο Θανάσης Αλευράς.Παίζουν:Κώστας Ανταλόπουλος, Μπάμπης Γαλιατσάτος, Αργύρης Γκαγκάνης, Κωνσταντίνος Καϊκής, Jerome Kaluta, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Πάνος Νάτσης, Χάρης Χιώτης, Παντελής Αρουσαλίδης, Νίκος Καραγιαννίδης, Κωνσταντίνος Σακκάς.Θέατρο ΛαμπέτηΚυριακή 20:00Τετάρτη 20:00Πέμπτη 21:00Παρασκευή 21:00Σάββατο 18:00Σάββατο 21:00ΕισιτήριαΚαθημερινές:Vip 22€, Ζώνη Α 18€, Ζώνη Β 17€, Μειωμένο (Φοιτητικό-Ανέργων) 15€, Εξώστης 15€Σάββατο Απόγευμα:Vip 25€, Ζώνες Α, Β, Εξώστης 17€Σάββατο βράδυ:Vip 25€, Ζώνη Α 20€, Ζώνες Β 18€, Εξώστης 17€Κυριακή:Vip 25€, Ζώνη Α 20€, Ζώνες Β 18€ - Μειωμένο (Φοιτητικό-Ανέργων) 17€, Εξώστης 17€Ο Λάκης Λαζόπουλος υπογράφει τη διασκευή και σκηνοθεσία της δημοφιλούς κωμωδίας που επιστρέφει 56 χρόνια μετά, ενώ την παράσταση θα συνοδέψει η πρωτότυπη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι.Όλοι γνωρίζουν και αγαπούν την ιστορία της μαθήτριας, που όταν μία μέρα είναι αδιάβαστη, προσποιείται την άρρωστη για να αποφύγει το σχολείο. Ο γιατρός που καλείται απ τους ανήσυχους γονείς της να την εξετάσει, πείθεται να μην αποκαλύψει το ψέμα της, αλλά την ερωτεύεται και πολύ σύντομα παντρεύονται. Ο γάμος τους και ο μήνας του μέλιτος είναι ονειρικοί αλλά πολύ σύντομα η Λίζα νοσταλγεί το σχολείο και τις συμμαθήτριές της και έτσι αποφασίζει να επιστρέψει κρυφά στα θρανία...Πρωταγωνιστούν:Κατερίνα Γερονικολού, Ορέστης Τζιόβας, Σοφία Βογιατζάκη, Νίκη Παλληκαράκη, Μάρω Κοντού, Νίκος Γαλανός, Κώστας Βουτσάς.Παίζουν ακόμα:Αλεξάνδρα Ταβουλάρη, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Ελευθερία Παρασκευά, Κατερίνα Καρατζοπούλου, Υρώ Μακρή, Ζένια Μπονάτσου, Ελεάννα Φινοκαλιώτη, Αναστασία Σκοπελίτη.Θέατρο ΉβηΤετάρτη 20:00Πέμπτη 21:00Παρασκευή 21:00Σάββατο 18:00Εισιτήρια15€-20€Δύο αδελφές (κανονικές) και τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες ταξιδεύουν στο χωριό της καταγωγής τους για να κηδέψουν τον πατέρα τους! Οι συγγενείς που τις συντρέχουν παρουσιάζουν όμως περίεργες και λανθάνουσες συμπεριφορές...Κείμενο: Αλέξανδρος Ρήγας - Δημήτρης ΑποστόλουΣκηνοθεσία: Αλέξανδρος ΡήγαςΚοστούμια: Ελένη ΜπλέτσαΣκηνικά: Λία ΑσβεστάΒοηθός Σκηνοθέτη: Αντώνης ΑντωνίουΠρωταγωνιστούν αλφαβητικά οι: Γιώργος Γιαννόπουλος, Μάριος Δερβιτσιώτης, Τιμόθεος Θάνος, Γιάννης Κρητικός, Σοφία Μουτίδου, Μάρκος Μπούγιας, Σοφία Παυλίδου, Πένυ Σταθάκη, Πρόδρομος Τοσουνίδης, Θανάσης Τούμπουλης, Μαρία Φιλίππου, Παρθένα Χοροζίδου.Θέατρο Ριάλτο - Αλέκος ΑλεξανδράκηςΤετάρτη 20:00Πέμπτη 21:15Παρασκευή 21:15Σάββατο 18:00Σάββατο 21:30ΕισιτήριαΒραδινές Παραστάσεις Τετάρτη έως Κυριακή: 20€ Κανονικό Εισιτήριο, 15€ Μειωμένο ΕισιτήριοΑπογευματινές Λαϊκές Παραστάσεις Σάββατο και Κυριακή: 12€ Γενική ΕίσοδοςΟ Βυσσινόκηπος αφηγείται την ιστορία ενός κόσμου που χάνεται ανεπιστρεπτί. Είναι ένας αποχαιρετισμός σε μια εποχή που τελειώνει και δίνει τη θέση της σε μια καινούργια. Η ζωή αλλάζει, χωρίς να υπολογίζει τους ανθρώπους που βιώνουν την απώλεια. Κι εκείνοι με τη σειρά τους αρνούνται να αποδεχτούν την αλλαγή, ζούνε με τις μνήμες του παρελθόντος, κλείνοντας τα μάτια στο μέλλον που έρχεται ταχύτατα κατά πάνω τους. Κι έτσι, ο Βυσσινόκηπος παραμένει ένα έργο σύγχρονο και απολύτως σημερινό.Συντελεστές:Μετάφραση: Μαρίσσα ΤριανταφυλλίδηΣκηνοθεσία: Κωνσταντίνος ΜαρκουλάκηςΣκηνικά: Αθανασία ΣμαραγδήΚοστούμια: Μαρία ΚοντοδήμαΜουσική: Μίνως ΜάτσαςΦωτισμοί: Αλέκος ΓιάνναροςΒοηθός Σκηνοθέτη: Έλενα Σκουλά, Μανώλης ΔούνιαςΒοηθός Σκηνογράφου: Γιώργος ΘεοδοσίουΠαραγωγή: Αθηναϊκά ΘέατραΠαίζουν:Θέμις Μπαζάκα, Δημήτρης Λιγνάδης, Κόρα Καρβούνη, Αθηνά Μαξίμου, Γιάννης Κότσιφας, Σίσσυ Τουμάση, Γιώργος Μπινιάρης, Γιάννης Στόλας, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιάννης Γιαννούλης, Τάσος Δημητρόπουλος, Γεωργιάννα Νταλάρα.Διάρκεια: 120'Θέατρο Δημήτρης ΧορνΤετάρτη 20:00Πέμπτη 21:00Παρασκευή 21:00Σάββατο 18:00Σάββατο 21:00Εισιτήρια:Καθημερινές:VΙΡ 22€, Ζώνη Α 20€, Ζώνες Β 18€, Μειωμένο (Φοιτητικό-Ανέργων) 16€, Εξώστης 16€Σάββατο Απόγευμα:VΙΡ 25€, Ζώνες Α, Β & Εξώστης 16€Σάββατο βράδυ:VΙΡ 25€, Ζώνη Α 22€, Ζώνη Β 18€, Εξώστης 16€Κυριακή:VΙΡ 25€, Ζώνη Α 22€, Ζώνες 18€, Μειωμένο (Φοιτητικό-Ανέργων) 16€, Εξώστης 16€Σμύρνη, 1887. Η Κατίνα είναι μια φτωχή, έξυπνη κι αδίστακτη Σμυρνιά. Η ζωή της αλλάζει όταν γνωρίζει την Αττάρτη, μια Τούρκα μάγισσα, που την παίρνει υπό την προστασία της. Έτσι η Κατίνα βάζει στόχο να ανέβει ψηλά. Ερωτικά φίλτρα, μπουγιούμ, λιώματα και μαγικά ποτέ δεν κάνουν λάθος. Καταφέρνει να παντρευτεί τέσσερις άντρες, τον ένα καλύτερο από τον άλλον, τον ένα πλουσιότερο από τον άλλον. Όσο ανεβαίνει πιο ψηλά σε κοινωνική τάξη, η Κατίνα ανακατεύεται στις δουλειές τους και κουμαντάρει άξια τα εμπόρια, τις μπάνκες, τα καπνά, φτάνοντας μια μέρα να γίνει αρχόντισσα όλης της Σμύρνης. Εκατό χρόνια μετά, σ’ ένα σκονισμένο μπαουλάκι στο σπίτι της Αίγινας, βρέθηκαν οι γραφές, τα ξόρκια και τα μαγικά της.Συντελεστές:Σκηνοθεσία: Σταμάτης ΦασουλήςΣκηνικά: Αθανασία ΣμαραγδήΚοστούμια: Ντένη ΒαχλιώτηΚίνηση: Δημήτρης ΠαπάζογλουΦωτισμοί: Λευτέρης ΠαυλόπουλοςΠρωταγωνιστούν:Μαρία Καβογιάννη, Σμαράγδα Καρύδη, Μέμος Μπεγνής, Μελέτης Ηλίας και η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στον ρόλο της Μάγισσας Αττάρτης.Παίζουν ακόμα αλφαβητικά:Νικολέτα Βλαβιανού, Μανώλης Γεραπετρίτης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Βερόνικα Δαβάκη, Γιώργος Δεπάστας, Δανάη Μπάρκα, Αθηνά Νιαβή, Γιώργος Παράσχος, Δέσποινα Πολυκανδρίτου, Ευγενία Σαμαρά, Ευσταθία Τσαπαρέλη.Συμμετέχουν 10 ακόμα ηθοποιοί.Θέατρο ΠαλλάςΤετάρτη 19:00Πέμπτη 21:00Παρασκευή 21:00Σάββατο 21:00Εισιτήρια80€-10€