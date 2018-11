Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη – Ατζέντα εκδηλώσεων

Τέσσερις αγαπημένοι ηθοποιοί, η Μυρτώ Αλικάκη, ο Κωνσταντίνος Ελματζίογλου, ο Πέτρος Λαγούτης, η Φαίη Ξυλά και ο Μενέλαος Χαζαράκης, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Ανδρέα Φλουράκη, ενσαρκώνουν τα μέλη μιας οικογένειας που ζει «εγκλωβισμένη» σε μια διάφανη σφαίρα.Τι θα λέγατε αν μαθαίνατε ότι το ηλεκτρόνιο, αυτό το απειροελάχιστο σωματίδιο, αλλάζει τη συμπεριφορά του ανάλογα με το αν το παρατηρούν ή όχι; Μπορεί ένα τόσο μικρό κομμάτι ύλης να αντιδρά σαν να έχει συνείδηση; Το «πείραμα της διπλής σχισμής», που πραγματοποιήθηκε στα μέσα του εικοστού αιώνα και απέδειξε για πρώτη φορά τη διπλή φύση του ηλεκτρονίου, βρίσκεται στον πυρήνα της παράστασης «Το πείραμα».Στο έργο που υπογράφει η Ζέτη Φίτσιου, μια οικογένεια ζει «εγκλωβισμένη» σε μια διάφανη σφαίρα. Έξω από αυτή, ένας επιστήμονας, άλλοτε τους παρατηρεί φανερά κι άλλοτε χωρίς να τον αντιλαμβάνονται. Η συμπεριφορά των ατόμων εξαρτάται απόλυτα από το βλέμμα του. Όπως και τα ηλεκτρόνια στο «πείραμα της διπλής σχισμής», έτσι και η οικογένεια της σφαίρας, αλλάζει όταν γίνεται αντικείμενο παρατήρησης. Πόσο μεταβάλλεται η στάση τους όταν κάποιος τους κοιτάζει; Ποια πτυχή του εαυτού τους προσπαθούν να κρύψουν και ποια να προβάλουν;Συγγραφέας: Ζέτη ΦίτσιουΣκηνοθεσία: Ανδρέας ΦλουράκηςΜουσική: Σταύρος ΓασπαράτοςΣκηνικό|Video Art: Χριστόφορος Κώνστας - Χρήστος Μαγγανάς _Xsquare DesignLabΣχεδιασμός Φωτισμών: Γιώργος Τέλλος _Lighting ArtΚοστούμια: Γεωργίνα ΓερμανούΕπιμέλεια Κίνησης: Κατερίνα ΦωτιάδηΕπιστημονικός Συνεργάτης: Μάνος ΔανέζηςΒοηθός Σκηνοθέτη (φιλική συμμετοχή) : Γεωργία ΑγγουριδάκηΔιεύθυνση Παραγωγής: Μαρία ΛαγγούσηΠαραγωγή: Κώστας Λαμπρόπουλος _View Master FilmsΜυρτώ Αλικάκη, Κωνσταντίνος Ελματζίογλου, Πέτρος Λαγούτης, Φαίη Ξυλά, Μενέλαος Χαζαράκης.Μέγαρο Μουσικής Αθηνών9 Νοεμβρίου 2018 Παρασκευή 21:0010 Νοεμβρίου 2018 Σάββατο 21:0011 Νοεμβρίου 2018 Κυριακή 21:0015 Νοεμβρίου 2018 Πέμπτη 21:0016 Νοεμβρίου 2018 Παρασκευή 21:0018 Νοεμβρίου 2018 Κυριακή 21:0022 Νοεμβρίου 2018 Πέμπτη 21:0023 Νοεμβρίου 2018 Παρασκευή 21:0024 Νοεμβρίου 2018 Σάββατο 21:0025 Νοεμβρίου 2018 Κυριακή 21:0029 Νοεμβρίου 2018 Πέμπτη 21:0030 Νοεμβρίου 2018 Παρασκευή 21:001 Δεκεμβρίου 2018 Σάββατο 21:002 Δεκεμβρίου 2018 Κυριακή 21:006 Δεκεμβρίου 2018 Πέμπτη 21:007 Δεκεμβρίου 2018 Παρασκευή 21:008 Δεκεμβρίου 2018 Σάββατο 21:009 Δεκεμβρίου 2018 Κυριακή 21:008 Νοεμβρίου 2018 - 9 Δεκεμβρίου 2018Εισιτήρια:Φοιτητές, νέοι, άνεργοι, ΑμεΑ, πολύτεκνοι, 65+: 10€Γενική είσοδος: 15€Αν ο πόλεμος είναι ένα εργοστάσιο, τι παράγει; Αίμα; Καταστροφή; Ή μήπως πλούτο και εξουσία;Η άλλη πλευρά του πολέμου στη Συρία και το βρόμικο παιχνίδι πλουτισμού που βάφεται με αίμα, μέσα από την αιχμηρή ματιά δύο σημαντικών δημιουργών από τη Συρία.Ο σκηνοθέτης Ομάρ Αμπουσαάντα και ο συγγραφέας Μοχάμαντ Αλ Άταρ, οι δύο δημιουργοί από τη Συρία –που συνεχίζουν να μεταφέρουν με ποιητικούς όρους την κατάσταση απόλυτης διάλυσης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα τους– επανέρχονται στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση από 8 έως 11 Νοεμβρίου με το The Factory. Δημιουργούν μια αφήγηση από το επίκεντρο των συρράξεων που αποκαλύπτει την κρυμμένη διάσταση του πολέμου στη Συρία, ερευνώντας μια πραγματική ιστορία.Το 2010, παραμονές της Αραβικής Άνοιξης, στα βόρεια σύνορα της χώρας εγκαινιάζεται ένα εργοστάσιο τσιμέντου, γαλλικών συμφερόντων, που αποτελούσε μια από τις μεγαλύτερες ξένες επενδύσεις στη χώρα. Το ξέσπασμα της λαϊκής εξέγερσης κατά του καθεστώτος Άσαντ και η κορύφωσή της σε αιματηρή σύγκρουση θα ορίσει δραματικά το μέλλον της Συρίας• αλλά η επιχείρηση θα εξακολουθήσει να λειτουργεί με κάθε κόστος...Ηθοποιοί από τη Δαμασκό ανεβαίνουν στη σκηνή και αναμεταδίδουν το χρονικό του σκοτεινού επιχειρηματικού παιχνιδιού, με φόντο μια διαλυμένη χώρα.Συντελεστές:Σκηνοθεσία: Omar AbusaadaΚείμενο: Mohammad Al AttarΣχεδιασμός Σκηνικών & Κοστουμιών: Bissane Al CharifΒίντεο: Rami Farah, Samer AjouriΦωτισμοί: Denise PotiatzΒοηθός Σκηνοθέτη: Amer OkdehΣχεδιασμός Μασκών: Mohamad OmranΜε τους:Lina Murad, Ramzi Choukair, Saed Al Ghefari, Mustafa Kur και Saleh Katbeh (μουσικός)Συμπαραγωγή: Ruhrtiennale με την Volksbühne BerlinΣτέγη Ιδρύματος Ωνάση9 Νοεμβρίου 2018 Παρασκευή 20:3010 Νοεμβρίου 2018 Σάββατο 20:3011 Νοεμβρίου 2018 Κυριακή 20:308 Νοεμβρίου 2018 - 11 Νοεμβρίου 2018ΕισιτήριαΚανονικό: 7, 15€Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 12€Παρέα 10+ άτομα: 11€Κάτοικος Γειτονιάς: 7€Ανεργίας, ΑμεΑ: 5€Συνοδός ΑμεΑ: 7, 10€Η «Λωξάντρα», βασισμένη στο συναρπαστικό μυθιστόρημα της Μαρίας Ιορδανίδου, σε θεατρική απόδοση του Άκη Δήμου και σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη είναι μια γοητευτική παράσταση-ταξίδι στον χρόνο, μέσα από τα μάτια και τις συνταγές μιας χαρισματικής γυναίκας.Τέλη 19ου αιώνα-αρχές 20ου. Μια μεσοαστική ελληνική οικογένεια της Κωνσταντινούπολης ζει τις μικρές και τις μεγάλες στιγμές της καθημερινότητάς, με φόντο τα ιστορικά γεγονότα της εποχής. Στον πυρήνα της, η κοκόνα Λωξάντρα. Μια λαϊκή γυναίκα που έχει αγάπη για τη ζωή και τους γύρω της. Πανέξυπνη, στοργική, αλλά και χαρισματική μαγείρισσα.Ταυτότητα παράστασης:Θεατρική μεταφορά: Άκης ΔήμουΣκηνοθεσία: Σωτήρης ΧατζάκηςΣκηνικά-Κοστούμια: Έρση ΔρίνηΦωτισμοί: Λευτέρης ΠαυλόπουλοςΧορογράφος: Δήμητρα ΓρατσιούνηΒοηθός σκηνοθέτη: Κωνσταντίνος ΚυριακούΦωτογράφος: Μαριλένα ΑναστασιάδουΟργάνωση Παραγωγής: Ντόρα ΒαλσαμάκηΠαραγωγή: Θεατρικές επιχειρήσεις ΤάγαρηΠρωταγωνιστούν:Ελένη Κοκκίδου, Γιώργος Αρμένης, Μιχάλης Μητρούσης, Ευαγγελία Μουμούρη, Χρύσα Παπά.Συμμετέχουν αλφαβητικά οι: Κατερίνα Αντωνιάδου, Σάρα Εσκενάζη, Χρήστος Ζαχαριάδης, Αλεξάνδρα Καρακατσάνη, Γιάννης Κουκουράκης, Αλεξία Μουστάκα, Χρήστος Πλαϊνης, Γιάννης Σαμσιάρης, Αναστασία Τσιλιμπίου, Κοραλία Τσόγκα, Σόλων Τσούνης, Αλμπέρτο Φάις, Μαρία Χάνου, Χριστίνα Ψάλτη.«Τραγουδίστρια Ευθαλία» η Ελένη ΤσαλιγοπούλουΣαντούρι-Μουσική: Ανδρέας ΚατσιγιάννηςΟύτι-Κρουστά: Χρυσάνθη ΤζοβάνηΘέατρο ΒεάκηΚυριακή 18:00Τετάρτη 19:00Πέμπτη 20:00Παρασκευή 21:00Σάββατο 18:00Σάββατο 21:00Εισιτήρια:Εισιτήρια: 23€, 20€, 17€ και 15€Τι είναι αυτό που κάνει τη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου δυσβάσταχτη; Εμείς ή ο κόσμος είναι ελαττωματικός; Υπάρχει αλήθεια; Πόσα προσωπεία διαθέτουμε; Μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας;Η Έμμα είναι γυναίκα, ηθοποιός, έξυπνη, ταλαντούχα, φιλόδοξη, θυμωμένη, πνευματώδης, εθισμένη σε ναρκωτικές ουσίες. Από τη σκηνή του θεάτρου βρίσκεται σε ένα κέντρο αποτοξίνωσης προσπαθώντας να ανακαλύψει εκ νέου τον εαυτό της και να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της με τον κόσμο που την περιβάλλει. Η ιστορία της Έμμα δεν είναι μια απλή ιστορία αποτοξίνωσης και αποκατάστασης. Είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να επιβιώσει μέσα στον σύγχρονο κόσμο. Ένα έργο-πρόκληση για τη γενναιότητα που απαιτεί η ζωή, που συν-κινεί και τολμά να μιλήσει για «άγριες καταστάσεις» με απλότητα και χιούμορ σε μια ξέφρενη στους ρυθμούς και στις εναλλαγές δραματουργία.Στον ρόλο της Έμμα η Μαίρη Μηνά. Τη διανομή συμπληρώνουν οι Αλεξάνδρα Σακελλαροπούλου, Κώστας Καζανάς, Χάρης Τζωρτζάκης, Ανδρέας Κοντόπουλος, Γιάννης Λεάκος, Σοφία Κορώνη, Ιωάννα Τζίκα, Μαρίτα Τζατζαδάκη, Έλενα Βακάλη. Τους φωτισμούς υπογράφει ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος και τη μουσική σύνθεση ο Στέλιος Γιαννουλάκης.Μια παραγωγή του Σύγχρονου Θεάτρου (Ομάδα Νάμα – Λυκόφως).Σύγχρονο ΘέατροΚυριακή 18:00Τετάρτη 21:15Πέμπτη 21:00Σάββατο 18:30Εισιτήρια20€-7€Η Αναστασία Έδεν και ο συνθέτης Άρης Βλάχος παρουσιάζουν τη νέα τους μουσική παράσταση με τίτλο, «Κάψτε το σπίτι», δια χειρός Μάνου Ελευθερίου.Τις Πέμπτες του Νοεμβρίου, στις 9 το βράδυ στο ανανεωμένο Up Stage του Γυάλινου.Η ερμηνεία της Αναστασίας Έδεν ενορχηστρώνεται υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του συνθέτη Άρη Βλάχου σε μία μουσική παράσταση όπου ο Μάνος Ελευθερίου υπογράφει με τον τίτλο από το νέο τους άλμπουμ, «Κάψτε το σπίτι».Επί σκηνής ακούγονται απαγγελίες – ντοκουμέντα με τη φωνή του Μάνου Ελευθερίου, που ηχογραφήθηκαν για το άλμπουμ και τη μουσική παράσταση Κάψτε το σπίτι.Γυάλινο Μουσικό Θέατρο - Up Stage GialinoΠέμπτη 21:008 Νοεμβρίου 2018 - 29 Νοεμβρίου 2018Εισιτήρια12€ με μπίρα ή κρασί στο bar40€ φιάλη κρασί | 2 άτομα80€ φιάλη ποτού | 4 άτομαΣτη Ναζιστική Γερμανία, ο Βίλχελμ Φουρτβένγλερ θεωρείται ο σημαντικότερος Διευθυντής Ορχήστρας γι’ αυτό και χαίρει της εύνοιας του Αδόλφου Χίτλερ. Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στο κατεχόμενο Βερολίνο, ο Φουρτβένγκλερ θα κατηγορηθεί για τη σχέση του με το Ναζιστικό καθεστώς και θα υποβληθεί σε ανάκριση από τους Αμερικανούς. Την ανάκριση του μαέστρου αναλαμβάνει ο ταγματάρχης Άρνολντ ο οποίος δείχνει αποφασισμένος να αποδείξει πως ο μουσικός υπήρξε στέλεχος των Ναζί κι εκμεταλλεύτηκε τα προνόμια που του προσέφερε το Κόμμα. Τα αποδεικτικά στοιχεία είναι μηδαμινά μολαταύτα, τα επιχειρήματα του Φουρτβένγκλερ σχετικά με τη «διατήρηση της γερμανικής μουσικής παράδοσης και των υψηλών αξιών», συγκρούονται με τις ανεξίτηλες μνήμες του Ταγματάρχη από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και τους αμέτρητους νεκρούς. O μάρτυρας που θα αλλάξει την τροπή της ανάκρισης είναι ο Ρόντε, δεύτερο βιολί της Φιλαρμονικής του Βερολίνου, ο οποίος με αντάλλαγμα την προσωπική του απαλλαγή, προδίδει κρυφές πτυχές του μαέστρου.Συντελεστές:Μετάφραση: Αθανασία ΚαραγιαννοπούλουΣκηνοθεσία: Δημήτρης ΜυλωνάςΣκηνικά - Κοστούμια: Αγγελικη Αθανασιάδου, Λήδα ΣπερελάκηΜουσική: Παύλος ΚατσιβέληςΦωτισμοί: Γιώργος ΑγιαννίτηςΒοηθός σκηνοθέτη: Βίκη ΠαναγιωτοπούλουΠαίζουν:Νικήτας Τσακίρογλου: Βίλχελμ ΦουρτβένγκλερΧρήστος Βαλαβανίδης: Χέλμουτ ΡόντεΑλέξανδρος Μπουρδούμης: Ταγματάρχης ΆρνολντΆννα Ελεφάντη: Έμμυ ΣτράουμπεΜαρούσκα Παναγιωτοπούλου: Ταμάρα ΖαχςΠαναγιώτης Γουρζουλίδης: Υπολοχαγός Ντέιβιντ ΓουίλςΚώστας Κουτρούλης: ΦαντάροςΔημήτρης Μπούρας: ΦαντάροςΜια παραγωγή του Από Μηχανής Θεάτρου.Από Μηχανής ΘέατροΚυριακή 18:00Τετάρτη 18:00Πέμπτη 21:00Παρασκευή 21:00Σάββατο 21:00Εισιτήρια:Τετάρτη - Πέμπτη - Παρασκευή:Κανονικό: 15€Φοιτητικό / Ανέργων /ΑμεΑ/ Άνω των 65: 12€Ατέλεια: 5€Σάββατο - Κυριακή:Κανονικό: 18€Φοιτητικό / Ανέργων /ΑμεΑ/ Άνω των 65: 15€Ατέλεια: 5€Ένας άντρας. Μια γυναίκα. Η έλξη, η αμηχανία, η γοητεία, ο ένας απέναντι στον άλλο. Η στιγμή είναι πάντα μια στιγμή και οι άνθρωποι είναι πάντα άνθρωποι.Το κλασικό έργο του Arthur Schnitzler «La Ronde» σε μια νέα ανάγνωση που δανείζεται κινηματογραφικά στοιχεία και ακροβατεί ανάμεσα στη κωμωδία και το δράμα. Στο έργο τα προσωπεία και οι διαθέσεις επί σκηνής αλλάζουν, συνθέτοντας ένα ρεαλιστικό πορτραίτο ανθρώπων και ανθρώπινων σχέσεων, όπως συναντάμε τους χαρακτήρες αναλλοίωτους μέσα στον χρόνο και τις εποχές. Βιώνοντας την αλήθεια της κάθε συγκυρίας, οι χαρακτήρες αποκαλύπτουν εναλλακτικές πτυχές του εαυτού τους μέσα από τον εκάστοτε "ρόλο".Συντελεστές:Μετάφραση: Μαργαρίτα Δαλμάγκα-ΚαλογήρουΣκηνοθεσία: Θοδωρής ΒουρνάςΒοηθός Σκηνοθέτη: Λυδία ΤριγώνηΔραματουργική επεξεργασία: Ανδρονίκη ΑβδελιώτηΚινησιολογία: Ντέπυ ΓοργογιάννηΕπιμέλεια σκηνικών & ρούχων: Σοφία ΛεγάτουΦωτογραφίες & Artwork: Γιώργος ΓιαννίμπαςΠαίζουν οι ηθοποιοί:Τζούλι Τσόλκα, Αποστόλης ΨαρρόςΔιάρκεια: 90 λεπτάΑγγέλων ΒήμαΤετάρτη 21:15Πέμπτη 21:15ΕισιτήριαΚανονικό: 12€Μειωμένο: 10€Βασισμένο στο σενάριο των Marc Norman και Tom Stoppard.Μια ιστορία αγάπης αφιερωμένη σε αυτόν που έγραψε τη διασημότερη ιστορία αγάπης όλων των εποχών...Στην ελισαβετιανή Αγγλία, ο νεαρός συγγραφέας Γουίλιαμ Σαίξπηρ αναζητά απεγνωσμένα μια μούσα που θα τον εμπνεύσει να γράψει το νέο του θεατρικό έργο που ζητούν επίμονα οι πάτρωνές του. Τη βρίσκει στο πρόσωπο της πανέξυπνης Βιόλας, μιας νεαρής θαυμάστριας που λατρεύει τη δουλειά του νεαρού ποιητή Σαίξπηρ και λαχταρά να γίνει ηθοποιός, παρ’ ότι την εποχή εκείνη η υποκριτική αποτελούσε αυστηρά ανδρικό προνόμιο και οι γυναίκες απαγορευόταν να ανέβουν στη σκηνή. Έτσι, η Βιόλα μεταμφιέζεται σε άνδρα προκειμένου να συμμετάσχει στη νέα παράσταση. Μία τρυφερή και μοναδική ιστορία αγάπης αναπτύσσεται μεταξύ του Σαίξπηρ και της νεαρής κοπέλας, μία ιστορία που θα εμπνεύσει τον σπουδαίο δραματουργό να γράψει ένα από τα μεγαλύτερα θεατρικά κείμενα όλων των εποχών, το «Ρωμαίος και Ιουλιέτα».Συντελεστές:Σκηνοθεσία: Γιάννης ΚακλέαςΜετάφραση: Λουίζα ΜητσάκουΣκηνικά: Μανόλης ΠαντελιδάκηςΚοστούμια: Ηλένια ΔουλαδήρηΦωτισμοί: Ελευθερία ΝτεκώΧορογραφίες: Αγγελική ΤρομπούκηΒοηθός σκηνοθέτη: Νουρμάλα ΉστυΦωτογραφίες: Δήμητρα ΚανάκηΠρωταγωνιστούν:Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Έλλη Τρίγγου, Γιώργος Κοψιδάς, Δήμητρα Λημνιού, Θάνος Μπίρκος, Νίκος Ορφανός, Σωκράτης Πατσίκας, Γιάννης Ποιμενίδης, Ιβάν Σβιτάιλο, Βασίλης Αθανασόπουλος, Κωνσταντίνος Γεωργαλής, Αναστασία Κελέση, Νεφέλη Μαϊστράλη, Φραγκίσκη Μουστάκη, Κωστής Μπούντας, Στράτος Τρογκάνης, Αγγελική Τρομπούκη, Κωνσταντίνα Τσιριμώνα, Αχιλλέας Σκεύης, Αναστασία Στυλιανίδη, Δημήτρης Φουρλής, Βασίλης ΨυλλάςΣτον ρόλο της Βασίλισσας Ελισάβετ η Μπέτυ Λιβανού.Στον ρόλο της Παραμάνας η Μίνα Αδαμάκη.«Θέατρον» Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»Κυριακή 18:30Τετάρτη 19:00Πέμπτη 19:00Παρασκευή 20:00Σάββατο 20:00Εισιτήρια:Κανονικά εισιτήρια: €45, €38, €30, €24, €19, €14 (θεωρείο)Ισχύουν ειδικές τιμές για Α.Μ.Ε.Α., φοιτητές, νέους & ανέργουςΕιδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις (από 20 άτομα και πάνω) στο: Τ. 212 254 0300Η υπόθεση αφορά σε μια πλούσια χρεοκοπημένη Νεοϋορκέζα, τη Τζάσμιν (Ελένη Ράντου), η οποία μετά τη διάλυση του γάμου της και την οικονομική καταστροφή του άντρα της Αλ (Μάξιμος Μουμούρης) προσπαθεί να ξαναφτιάξει τη ζωή της από την αρχή. Αναγκάζεται, άφραγκη πλέον, να μετακομίσει στην αδερφή της Τζιντζερ (Γαλήνη Χατζηπασχάλη) σε μια λαϊκή συνοικία του Σαν Φρανσίσκο, τη στιγμή που η αδερφή της ετοιμάζεται να παντρευτεί τον Τσίλυ (Παντελή Δεντάκη). Η απέχθεια της Τζάσμιν προς τον Τσίλυ είναι κεραυνοβόλα και οι συγκρούσεις ανάμεσά τους πυροδοτούν ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Στην προσπάθεια της Τζάσμιν να επαναπροσδιορίσει τη ζωή της, σ’ ένα εχθρικό περιβάλλον, το παρελθόν στοιχειώνει το παρόν με απρόβλεπτες συνέπειες.Συντελεστές:Σενάριο: Γούντυ ΑλλενΘεατρική απόδοση: Ελένη Ράντου, Βαγγέλης ΧατζηνικολάουΣκηνοθεσία: Σταμάτης ΦασουλήςΣκηνικά: Μαγιού ΤρικεριώτηΒοηθός σκηνογράφου Δήμητρα ΧίουΚοστούμια: Κική ΓραμματικοπούλουΒοηθός ενδυματολόγου: Κρυσταλία ΛιονάκηΦωτισμοί: Σάκης ΜπιρμπίληςΚίνηση: Αντιγόνη ΓύραΜουσική επιμέλεια: Ιάκωβος ΔρόσοςΦωτογραφίες: Γιώργος ΚαβαλλιεράκηςΠαίζουν:Ελένη Ράντου, Μάξιμος Μουμούρης, Παντελής Δεντάκης, Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, Κώστας Κορωναίος, Ορέστης Καρύδας και Δημήτρης Καπετανάκος.Θέατρο ΔιάναΚυριακή 19:00Τετάρτη 19:30Πέμπτη 20:00Παρασκευή 21:00Σάββατο 21:00ΕισιτήριαΠροπώληση από 12€.