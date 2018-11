Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη – Ατζέντα εκδηλώσεων

Στις 26/11 η Eleanor Friedberger έρχεται στο ΚΠΙΣΝ για να παρουσιάσει το τελευταίο της album με τίτλο Rebound και αφετηρία έμπνευσης την Ελλάδα.Στο «Rebound», η Eleanor Friedberger δημιούργησε έναν λεπταίσθητο κόσμο, με μια ευχάριστη ελαφρότητα, με πιο πολλά συνθεσάιζερ, πιο κινηματογραφικό και στοχαστικό σε σχέση με τα τρία προηγούμενα άλμπουμ της. Σε αντίθεση με το γαλήνιο ηχοτοπίο του New View, που ενορχήστρωσε και ηχογράφησε με την μπάντα της περιοδείας της το 2016, το Rebound το ηχογράφησε κυρίως μόνη της και με τον παραγωγό Clemens Knieper. Τα προγραμματισμένα τύμπανα, το συνθεσάιζερ Juno και οι χαμηλόφωνες ρυθμικές κιθάρες κυριαρχούν, ενώ οι επιρροές ξεκινούν από τους Stereolab και τους Suicide και φτάνουν στη Λένα Πλάτωνος και τη Yellow Magic Orchestra.Για πρώτη φορά μαζί της επί σκηνής ένα κουαρτέτο εγχόρδων σε μια μοναδική μουσική απόδοση του ηλεκτρικού ήχου της Friedberger.Κώστας Παναγιωτιδης, βιολί ΑΑργυρώ Σειρά, βιολί ΒAli Basegmezler, βιόλαΔημήτριος Τραυλός, βιολοντσέλο20:30ΕισιτήριαΕλεύθερη είσοδος με ηλεκτρονική προεγγραφή.Από τους Music Mates, μία μουσικό-χορευτική παράσταση ενάντια στην ψυχογενή ανορεξία.Η ελληνική χορευτική και μουσική κοινότητα ενάντια στην ψυχογενή ανορεξία και βουλιμία. Οι τέχνες αναλαμβάνουν δράση, ενώνονται και συνεργάζονται για έναν σπουδαίο σκοπό. Ένας φόρος τιμής στο ανθρώπινο σώμα και ένα συγκλονιστικό μουσικο-χορευτικό ταξίδι από την πρώτη αμφισβήτηση, έως την αποδοχή και συμφιλίωση με τον εαυτό μας και το σώμα μας. Πλήθος επαγγελματικών χορευτικών ομάδων, διακεκριμένων και βραβευμένων χορογράφων, ερμηνευτών και μουσικών, προσφέρουν τη δουλειά τους δημιουργώντας ένα ενιαίο, πολύ-συμμετοχικό έργο τεσσάρων ενοτήτων.Συντελεστές:Πιάνο, Σολίστ: Γλυκερία Πογιατζόγλου, Μανώλης Τράπαλης, Διονύσης ΒούλγαρηςΚλαρινέτο: Νίκος ΜπάνοςKιθάρες: Δημήτρης Κωστόπουλος, Ανδρέας Μαδημένος, Δημήτρης Κλαυδιανός, Γιώργος ΔεληγιώργηςΤσέλο: Αλέξανδρος ΧαραλάμπουςΕνορχηστρώσεις: Δημήτρης Κωστόπουλος και Διονύσης ΒούλγαρηςΑφήγηση: Σία ΚοσκινάΤραγούδι: Μαρία Γουσέτη- σοπράνο, Στράτος ΚαλαϊτζήςΚείμενα, Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Αλίνα ΡαγιάΕπιστημονικός Σύμβουλος : Dr Φραγκίσκος Γονιδάκης, Διευθυντής Μονάδας ΔΠΤ, Αιγινήτειο Πανεπιστημιακό ΝοσοκομείοΘέατρο ΑκροπόλΙπποκράτους 9-11 Τηλέφωνο: 210364830326 Νοεμβρίου 201820:00Εισιτήρια12€ & 15€, φοιτητικό 10€Ένα κορίτσι. Τέσσερις χωρισμοί. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει για να βρει την αγάπη;Η Νάντια Μπουλέ γίνεται το κορίτσι της διπλανής πόρτας στο μιούζικαλ «Χώρισέ με, μια Κυριακή» (Tell me on a Sunday) - Το West End & Broadway hit musical του Andrew Lloyd Webber.Χώρισέ με, μια Κυριακή! Ένα κορίτσι φεύγει για την Αμερική αναζητώντας την αγάπη. Ταξιδεύει από τη Νέα Υόρκη στο Λος Άντζελες ακολουθώντας μάταιους έρωτες, ενώ το κοινό την ακολουθεί μαγεμένο και μοιράζεται τον ενθουσιασμό και τις απογοητεύσεις της μέσα από τα γράμματα που στέλνει στη μητέρα της. Το κορίτσι χωρίζει και ξαναχωρίζει, κάνει φανταστικούς καυγάδες με τους εραστές της και συγκρούεται με τους φίλους της, παραμένει ωστόσο αληθινή, πιστή στα όνειρά της και ακούραστη στο κυνήγι της αληθινής αγάπης.Συντελεστές:Απόδοση κειμένου: Γεράσιμος ΕυαγγελάτοςΜουσική διδασκαλία /Δ.Ορχήστρας: Αλέξιος ΠρίφτηςΣκηνοθεσία: Δημήτρης ΜαλισσόβαςΣκηνικά: Μαρία ΝαυρούζογλουΚοστούμια: Χρήστος ΑλεξανδρόπουλοςΧορογραφία: Θοδωρής ΠανάςΦωτισμοί: Περικλής ΜαθιέληςΉχος: Μάνος ΦακίνοςΜε τη Νάντια Μπουλέ.Μικρό ΠαλλάςΔευτέρα 21:15Τρίτη 21:1526 Νοεμβρίου 2018 - 18 Δεκεμβρίου 2018Με βάση το πρώτο ομότιτλο, βραβευμένο μυθιστόρημα του Μάνου Ελευθερίου -και με τις ευχές του συγγραφέα- η συγκεκριμένη θεατρική διασκευή, φωτίζει λίγο περισσότερο την υπαρκτή πρωταγωνίστρια της εποχής, Ευαγγελία Παρασκευοπούλου, τον ίδιο τον συγγραφέα, αλλά και τον Σαίξπηρ αυτοπροσώπως, που μπαίνει στα παρασκήνια μιας παράστασης, όπου διαδραματίζονται διαχρονικές σκηνές της θεατρικής καθημερινότητας.Η ιστορία ξεκινά το χειμώνα του 1896 στην Ερμούπολη της Σύρου, που βαδίζει προς τη δύση της ένδοξης ιστορίας της. Τότε καταφθάνει ο θίασος της Ευαγγελίας Παρασκευοπούλου για μια παράσταση στο Θέατρο «Απόλλων».Θεατρική Διασκευή: Αλίνα Κοτσοβούλου - Κίρκη ΚαραλήΣκηνοθεσία: Κίρκη ΚαραλήArt direction/Σκηνικός χώρος: Σέργιος ΚοΚίνηση: Κωνσταντίνος ΠαπανικολάουΕνδυματολογία: Μαργαρίτα ΚωνσταντινίδουΒεστιάριο: Εθνικό ΘέατροΣχεδιασμός φωτισμών: Άλεξ ΑλεξάνδρουΗχητικό περιβάλλον: Αλέξανδρος ΚόνιαρηςΜουσική και στίχοι τραγουδιών παράστασης: Αλίνα ΚοτσοβούλουΒοηθός σκηνοθέτη: Clive SargentΦωτογραφίες: Σταύρος ΧαμπάκηςΟργάνωση παραγωγής: Λευτέρης ΠλασκοβίτηςΚώστας Κάππας, Αλίνα Κοτσοβούλου, Δημήτρης Μαύρος, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Ολυμπία Σκορδίλη, Γιώργος Ψάλτου. Μαζί τους ο Στέλιος Γούτης και η Ειρήνη Κονίδου.Διάρκεια: 90 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)Θέατρο Άλφα ΙδέαΔευτέρα 18:00Παρασκευή 18:0019 Νοεμβρίου 2018 - 21 Δεκεμβρίου 2018ΕισιτήριαΠροπώληση (μέχρι 18/11/2018) 10€Από 19/11/2018 Προπώληση – Άνεργοι – Φοιτητές – ΑμεΑ 12€Κανονικό 15€