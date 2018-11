Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη – Ατζέντα εκδηλώσεων

Η Νάντια Μπουλέ γίνεται το κορίτσι της διπλανής πόρτας στο μιούζικαλ «Χώρισέ με, μια Κυριακή» (Tell me on a Sunday) - Το West End & Broadway hit musical του Andrew Lloyd Webber.Χώρισέ με, μια Κυριακή! Ένα κορίτσι φεύγει για την Αμερική αναζητώντας την αγάπη. Ταξιδεύει από τη Νέα Υόρκη στο Λος Άντζελες ακολουθώντας μάταιους έρωτες, ενώ το κοινό την ακολουθεί μαγεμένο και μοιράζεται τον ενθουσιασμό και τις απογοητεύσεις της μέσα από τα γράμματα που στέλνει στη μητέρα της. Το κορίτσι χωρίζει και ξαναχωρίζει, κάνει φανταστικούς καυγάδες με τους εραστές της και συγκρούεται με τους φίλους της, παραμένει ωστόσο αληθινή, πιστή στα όνειρά της και ακούραστη στο κυνήγι της αληθινής αγάπης.Συντελεστές:Απόδοση κειμένου: Γεράσιμος ΕυαγγελάτοςΜουσική διδασκαλία /Δ.Ορχήστρας: Αλέξιος ΠρίφτηςΣκηνοθεσία: Δημήτρης ΜαλισσόβαςΣκηνικά: Μαρία ΝαυρούζογλουΚοστούμια: Χρήστος ΑλεξανδρόπουλοςΧορογραφία: Θοδωρής ΠανάςΦωτισμοί: Περικλής ΜαθιέληςΉχος: Μάνος ΦακίνοςΜε τη Νάντια Μπουλέ.Μικρό ΠαλλάςΔευτέρα 21:15Ψυχολογικό δραματικό θρίλερΈνα βράδυ Σαββάτου, το κρεοπωλείο στο οποίο εργάζονται ο Χουάν και ο Θέλιο γίνεται στόχος ληστών. Έπειτα από διαμάχη με τους ληστές καταλήγουν οι δυo τους κλειδωμένοι στο ψυγείο με τα κρέατα. Σε θερμοκρασία κοντά στο μηδέν και με το χρόνο να κυλά αντίστροφα, τα σώματά τους υπόκεινται σε μια θανατηφόρα δοκιμασία. Μια δοκιμασία που διαταράσσει τη μεταξύ τους σχέση αλλά και την ίδια τους την ύπαρξη. Ο επικείμενος θάνατος ως απειλή, τους φέρνει αντιμέτωπους με τις φοβίες τους, τις προσωπικές τους αλήθειες, τους ξεκλειδώνει και τους ωθεί να ανοιχτούν σε σκέψεις και κουβέντες, στο να καταλάβουν το παρελθόν και να αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλον, ξεγυμνωμένοι και ελεύθεροι από κάθε αναστολή.Συντελεστές:Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ – Δημήτρης ΨαρράςΣκηνοθεσία: Σήφης ΜάιναςΣκηνικά-Κοστούμια: Μάγδα ΚαλέμηΦωτισμοί: Κατερίνα ΜαραγκουδάκηΜουσική Επιμέλεια / Επεξεργασία ήχων: Σωτήρης ΚαναρέληςΦωτογραφίες: Γιάννης ΤζουβελέκηςΠαραγωγή: Ομάδα ΓέφυραΠαίζουν:Μάνθος ΚαλαντζήςΚωνσταντίνος ΛεβαντήςΑκούγονται αποσπάσματα από μουσική και τραγούδια του Γιάννη Καμπουρόπουλου.Θέατρο Αργώ - Small Argo Full of ArtΔευτέρα 21:00Εισιτήρια€12, €8 (φοιτητικό), €5 (ατέλειες-ανέργων)Τηλ. ταμείου: 210-5201684Στη θάλασσα το νερό είναι μαύρο. Ξημερώνει. Ένα κομμάτι του ανατέλλοντος ηλίου πέφτει στη γη και ένας άνθρωπος γεννιέται: «Είναι αγόρι! Καταπώς φαίνεται». Ο απόηχος της χαραυγής ψιθυρίζει: "Για να ζήσεις πρέπει πρώτα να πεθάνεις" και το αγόρι ξεκινάει. Περνάει δάση, πόλεις, ερήμους, θάλασσες διψασμένο και άπειρο εντελώς καινούριο ρωτώντας "Συγγνώμη κύριε, πού μπορώ να βρω τον θάνατο;". Οι άνθρωποι παγώνουν, εξαγριώνονται, αδιαφορούν, το ταξίδι συνεχίζεται, η ερώτηση πάντα επιμένει, η απάντηση μονίμως αιωρείται, ενώ η δύση του ηλίου καταφθάνει όσο εκείνο καλπάζει αγκαλιά με ένα νεογέννητο πάλι πίσω προς τον ήλιο.Συντελεστές:Κείμενο – σκηνοθεσία: Στέλλα ΜαγγανάΒοηθός σκηνοθέτη: Δήμητρα ΣκέμπηΠρωτότυπη μουσική: Αλέξης ΧατζηιωάννουΕπιμέλεια κίνησης: Κωνσταντίνος ΓεωργόπουλοςΕνδυματολογία: Κυριακή ΚαλπακίδουΣχεδιασμός αφίσας: Αλεξία ΚωστήΣχεδιασμός φώτων, video: Γιάννης ΚαραμπάτσοςΦωτογραφίες: Κώστας ΓκιόκαςΕπικοινωνία: Μαρία ΚωνσταντοπούλουΕρμηνεύουν:Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος, Στέλλα Μαγγανά, Μαρία ΠροϊστάκηΘέατρο ΜΠΙΠΔευτέρα 21:0026 Νοεμβρίου 2018 - 22 Ιανουαρίου 2019Εισιτήρια10€, 5€ (ατέλειες, ανέργων, φοιτητικό, ΑμΕΑ)Ποια είναι τα κοινωνικά στρώματα που στηρίζουν το ξύπνημα του ναζισμού και ποια η ψυχοσύνθεσή τους; Αυτό είναι το ερώτημα που επιθυμεί να θέσει η σκηνοθέτις Μαρώ Τριανταφύλλου. Ένα έργο επίκαιρο όσο ποτέ σε μια εποχή που το τέρας σηκώνει κεφάλι ξανά και το θέμα της ευθύνης είναι περισσότερο φλέγον από ποτέ.Συντελεστές:Μετάφραση: Γιώργος ΚόκκινοςΔιασκευή-Σκηνοθεσία: Μαρώ ΤριανταφύλλουΦωτισμοί: Σάββας ΣτρούμποςΜουσική: Λεωνίδας ΜαριδάκηςΕπιμέλεια σκηνικών: Στέλλα ΜπαλαγιάννηΕπιμέλεια κίνησης: Εύη ΤσακλάνουΚοστούμια: Μαρώ ΤριανταφύλλουΦωτογραφίες: Παναγιώτης ΜάλλιαρηςΑφίσα-γραφιστικά: Κώστας ΜπαλαγιάννηςΠαίζουν:Τσερλίν: Ειρήνη ΜελάΦιλοξενούμενη: Αιμιλία ΡάπτηStudio ΜαυρομιχάληΔευτέρα 21:15Εισιτήρια10€, μειωμένο 7€Μια φανταστική συνάντηση της Μαρίας Κάλλας, φωνής του κόσμου, με τη Σοφία Βέμπο, φωνής της Ελλάδας, μια βραδιά με διαδηλώσεις για το «Ένα-Ένα Τέσσερα»- «Βία και νωθεία», στο πιάνο – μπαρ του ξενοδοχείου της οδού Πατησίων «Ακροπόλ Παλλάς».Στο μπαρ του θρυλικού ξενοδοχείου «Ακροπόλ Παλλάς» ο πιανίστας παίζει ένα νωχελικό σκοπό. Απ΄ έξω ακούγονται συνθήματα διαδήλωσης που πλησιάζει. Σε λίγο εισβάλλει στο μπαρ μια κυρία φανερά αναστατωμένη κι έπειτα μια άλλη. Έτσι, μια σημαντική βραδιά του ’61 η Κάλλας θα συναντήσει τη Βέμπο. Οι άριες της ντίβας θα δέσουν αρμονικά με τα τραγούδια της μεγάλης ερμηνεύτριας. Δύο παράλληλοι δρόμοι που συναντώνται σε μια φανταστική συνάντηση. Μια βραδιά γεμάτη μουσική …Μια μουσική περιπέτεια ξεκινά.Ερμηνεύουν:Η σοπράνο Κάτια Πάσχου στο ρόλο της ΜαρίαςH ερμηνεύτρια Αργυρώ Καπαρού στο ρόλο της ΣοφίαςΣτο πιάνο ο Μάρκος ΚώτσιαςΚείμενα – Σκηνοθεσία – σύλληψη: Βασίλης ΑναστασίουΚοστούμια: Ledio KonxholliHalf Note Jazz ClubΕισιτήριαΕίσοδος: 10€ (μπαρ), 15 € (τραπέζι)