Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη – Ατζέντα εκδηλώσεων

Η Ρίκα και ο σκαραβαίος της επιστρέφουν στη σκηνή. Δέκα χρόνια μετά την πρώτη του παράσταση, παράσταση-ορόσημο στο ελληνικό θέατρο, το εμβληματικό έργο του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη επιστρέφει. Μια παράσταση με έντονο το οπτικοακουστικό στοιχείο, σε σκηνοθεσία της Σεβαστιάνας Αναγνωστοπούλου, με τη Θεοδώρα Τζήμου.ΣυντελεστέςΚείμενο: Βαγγέλης ΧατζηγιαννίδηςΣκηνοθεσία: Σεβαστιάνα ΑναγνωστοπούλουΦωτισμοί /Διεύθυνση φωτογραφίας video /stills: Νίκος ΒούλγαρηςΕνδυματολόγος: Μιράντα ΘεοδωρίδουΕπιμέλεια κίνησης: Φαίδρα ΣιούτουΕρμηνεία: Θεοδώρα ΤζήμουΔιάρκεια: 90 λεπτάΑπό Μηχανής ΘέατροΤρίτη 18:303 Δεκεμβρίου 2018 - 22 Ιανουαρίου 2019ΕισιτήριαΚανονικό: 13€Φοιτητικό/Ανέργων/ΑμεΑ/ Άνω των 65: 10€Aτέλεια: 5€Το 1888, γράφεται ένα από τα σημαντικότερα έργα του Σουηδού δραματουργού, οι "Δανειστές" που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως τραγικωμωδία. Το έργο του Στρίντμπεργκ αφηγείται την ιστορία ενός ιδιότυπου ερωτικού τριγώνου, του καθηγητή Γκούσταβ του εικαστικού καλλιτέχνη Άντολφ και της γυναίκας του τελευταίου, Τέκλα. Οι δύο άντρες γνωρίζονται σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο όταν η Τέκλα λείπει για λίγες μέρες, και ο Άντολφ βλέποντας στο πρόσωπο του Γκούσταβ έναν καινούριο φίλο του εμπιστεύεται τα προβλήματα του γάμου του. Ο Γκούσταβ εκμεταλλεύεται μια απρόσμενη ευκαιρία εκδίκησης και παρασύρει τον Άντολφ σε ένα σχέδιο δράσης που καταλήγει σε ένα σκληρό παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα στα τρία πρόσωπα με ένα απρόσμενο τέλος.Συντελεστές:Κείμενο: Αύγουστος ΣτρίντμπεργκΜετάφραση: Μαρία ΣκαφτούραΔιασκευή: Μαρία Σκαφτούρα, Γρηγόρης ΧατζάκηςΣκηνοθεσία: Γρηγόρης ΧατζάκηςΣκηνικά: Ζωή ΑρβανίτηΜουσική: Βύρων ΚατρίτσηςΒοηθός Σκηνοθέτη: Κική ΜπαρμπαβασίλογλουΦωτογραφίες: Φίλιππος ΜαργαλιάςΓραφιστική Επιμέλεια: Michelangelo BevilacquaΔημήτρης Ντάσκας, Τάκης Σακελλαρίου, Μαρία ΣκαφτούραΕισαγωγή παράστασης: Ginger Creepers Theater Band (Χρ. Καπενής, Γρ. Χατζάκης)RabbitholeΔευτέρα 21:00Τρίτη 21:00ΕισιτήριαΓενική Είσοδος: 12€Φοιτητικό, ανέργων: 7€Ατέλειες ηθοποιών: 5€Ένα κορίτσι. Τέσσερις χωρισμοί. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει για να βρει την αγάπη;Η Νάντια Μπουλέ γίνεται το κορίτσι της διπλανής πόρτας στο μιούζικαλ «Χώρισέ με, μια Κυριακή» (Tell me on a Sunday) - Το West End & Broadway hit musical του Andrew Lloyd Webber.Χώρισέ με, μια Κυριακή! Ένα κορίτσι φεύγει για την Αμερική αναζητώντας την αγάπη. Ταξιδεύει από τη Νέα Υόρκη στο Λος Άντζελες ακολουθώντας μάταιους έρωτες, ενώ το κοινό την ακολουθεί μαγεμένο και μοιράζεται τον ενθουσιασμό και τις απογοητεύσεις της μέσα από τα γράμματα που στέλνει τη μητέρα της. Το κορίτσι χωρίζει και ξαναχωρίζει, κάνει φανταστικούς καυγάδες με τους εραστές της και συγκρούεται με τους φίλους της, παραμένει ωστόσο αληθινή, πιστή στα όνειρά της και ακούραστη στο κυνήγι της αληθινής αγάπης.Συντελεστές:Απόδοση κειμένου: Γεράσιμος ΕυαγγελάτοςΜουσική διδασκαλία /Δ.Ορχήστρας: Αλέξιος ΠρίφτηςΣκηνοθεσία: Δημήτρης ΜαλισσόβαςΣκηνικά: Μαρία ΝαυρούζογλουΚοστούμια: Χρήστος ΑλεξανδρόπουλοςΧορογραφία: Θοδωρής ΠανάςΦωτισμοί: Περικλής ΜαθιέληςΉχος: Μάνος ΦακίνοςΜε τη Νάντια ΜπουλέΜικρό ΠαλλάςΔευτέρα 21:15Τρίτη 21:1526 Νοεμβρίου 2018 - 18 Δεκεμβρίου 2018ΕισιτήριαΚανονικό: 20€Μειωμένο: 15€Σκηνική μουσική για το ομότιτλο έργο του W. ShakespeareΚύκλος «Θεατροποιημένες συναυλίες»Η σκηνική σύνθεση του Μέντελσον, γραμμένη τον 19ο αιώνα ειδικά για την κωμωδία του Σαίξπηρ, γίνεται η αφορμή για μια παρουσίαση του έργου, όπου ο λόγος του Ελισαβετιανού ποιητή εμπλουτίζεται από την συνύπαρξή του με τη μουσική.Μετάφραση: Διονύσης ΚαψάληςΕπιμέλεια κειμένου – συμπληρωματικά κείμενα: Γιώργος ΞενίαςΣκηνοθεσία: Βασίλης ΝικολαΐδηςΕπιμέλεια κίνησης, χορογραφίες: Αρετή ΜώκαληΕπιμέλεια κοστουμιών: Ελένη ΚοζάουΦωτισμοί: Αποστόλης ΤσατσάκοςΣχεδιασμός - Προβολές ψηφιακών σκηνικών: Ανδρέας Μουρτζούκος (Saxelectro)Βοηθός σκηνοθέτη: Τίνα ΣκόδραΧρήστος Ντόβας (Θησέας, Όμπερον), Μαριάνθη Σοντάκη (Ιππολύτη, Τιτάνια), Ευγενία Μαραγκού (Αφήγηση, Νεράιδα, Μπρίκης), Δημήτρης Πάσσος (Αιγέας, Σφήνας), Σπύρος Βαρβαγιάννης (Πάτος), Κωνσταντίνα Αργυροπούλου (Πουκ), Δανάη Μιχοπούλου (Ερμία), Κική Σταυριανίδη (Ελένη), Γιάννης Τσούτσιας (Λύσανδρος, Σουραύλης), Στράτος Χατζηηλίας (Δημήτριος, Αλφάδης), Πάολα Καλλιγά, Δανάη Σδούγκου, Έφη Σισμανίδου (Ξωτικά).Συμφωνική Ορχήστρα & Χορωδία Δήμου ΑθηναίωνΔιδασκαλία Χορωδίας: Σταύρος ΜπερήςΜουσική διεύθυνση: Μιχάλης ΟικονόμουΟλύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία ΚάλλαςΑκαδημίας 59 Τηλέφωνο: 210528480020:30Η είσοδος για την παράσταση είναι ελεύθερη με δελτία εισόδου που θα διατίθενται την ίδια μέρα από τις 18.30 στα ταμεία του θεάτρου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.