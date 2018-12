Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη – Ατζέντα εκδηλώσεων

Την Ορχήστρα Βασίλης Τσιτσάνης, που ιδρύθηκε από την οικογένεια του κορυφαίου δημιουργού και φέρει το όνομά του, στην πρώτη της εμφάνιση στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε την Τρίτη 4 και την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου στις 8:30 το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με δύο σπουδαίες ερμηνεύτριες, τη Δήμητρα Γαλάνη και τη Νατάσσα Μποφίλιου. Τα τραγούδια του σημαντικότερου δημιουργού της ελληνικής λαϊκής μουσικής, τα οποία διατηρούν αμείωτη τη δύναμη και την απήχησή τους και εξακολουθούν να μας συναρπάζουν, παρουσιάζονται για πρώτη φορά από τις ερμηνεύτριες και μια ορχήστρα μουσικών που ασχολούνται πολλά χρόνια με το έργο του Τσιτσάνη.Οι μουσικές παραστάσεις στο Μέγαρο έχουν τη σκηνοθετική επιμέλεια του Άγγελου Τριανταφύλλου και το σκηνογραφικό σχεδιασμό του Νότη Χριστοδούλου, ενώ το εικαστικό περιβάλλον εμπλουτίζεται από ζωγραφιές της Ζωής Τσιτσάνη, συζύγου του συνθέτη, οι οποίες παρουσιάζονται για πρώτη φορά, μεταφέροντας επί σκηνής το κλίμα μιας ολόκληρης εποχής μέσα από το βλέμμα και τη φαντασία ενός εκ των πιο οικείων προσώπων του δημιουργού.Δύο βραδιές «μαγικές, ονειρεμένες» που θα μας θυμίσουν τον πλούτο της μουσικής του Βασίλη Τσιτσάνη, ο οποίος, –διαχρονικός και επίκαιρος όπως όλοι οι μεγάλοι της Τέχνης– εξακολουθεί, έναν αιώνα μετά τη γέννησή του, να ζει μέσα από τα τραγούδια του και να συγκινεί ακροατές από διαφορετικές γενιές.Συμμετέχουν οι μουσικοί:Μπουζούκι – Επιμέλεια ορχήστρας: Μανώλης Πάππος,Μπουζούκι: Φώτης ΒεργόπουλοςΜπουζούκι-μπαγλαμάς-φωνή: Βασίλης ΠροδρόμουΚιθάρα: Νίκος ΓύραςΠιάνο: Δημήτρης ΣίντοςΑκορντεόν: Ντάσσο ΚούρτιΜπάσο: Μιχάλης ΔάρμαςΚρουστά: Στράτος ΣαμιώτηςΣκηνοθεσία: Άγγελος ΤριανταφύλλουΣκηνογραφία: Νότης ΧριστοδούλουΦωτισμοί: Μαρία ΑθανασοπούλουΉχος: Βαγγέλης ΚουλούρηςΗχολήπτες: Αντώνης Ζαχόπουλος, Παναγιώτης ΗλιόπουλοςΜέγαρο Μουσικής Αθηνών4 Δεκεμβρίου 2018 Τρίτη 20:305 Δεκεμβρίου 2018 Τετάρτη 20:304 Δεκεμβρίου 2018 - 5 Δεκεμβρίου 2018ΕισιτήριαΦοιτητές, νέοι, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, πολύτεκνοι: 15€Ζώνη Ε: 25€Ζώνη Δ: 30€Ζώνη Γ: 35€Ζώνη Β: 40€Ζώνη Α: 50€Διακεκριμένη Ζώνη: 60€Θεατρικός μονόλογος με τη Φωτεινή Ντεμίρη.Σκηνοθεσία: Ρέινα ΕσκενάζυΗ Ευσεβία, η μητέρα του άγιου, είναι μια γυναίκα που δύσκολα βρίσκεις όμοιά της. Κι όμως, όλες οι γυναίκες θα δουν σε αυτήν ένα μικρό ή μεγάλο μέρος του εαυτού τους, της ζωής τους, και των πολλών μορφών που υπάρχουν στο βάθος της ψυχής τους στις οποίες δεν έδωσαν ποτέ τη δυνατότητα να βγουν στην επιφάνεια. Η Ευσεβία το έκανε. Όχι επειδή το θέλησε. Επειδή συνέβη- από μόνο του. Κι εκείνη αφέθηκε κι είπε ας γίνει ό,τι είναι να γίνει. Κι έγιναν πολλά. Μέχρι και αγιοποίηση του γιου της. Απόλυτη στην αγάπη της, απόλυτη και στο μίσος της η Ευσεβία. Ακόμη κι όταν φτάνει στα άκρα και σκοτώνει το κάνει σαν μια απλή, καθημερινή πράξη. Όπως κι όταν αναζητεί τον έρωτα στα πιο απροσδόκητα κι αντιφατικά μέρη. Και την ετυμηγορία της ζωής, για όσα έκανε κι όσα δεν έγιναν, την δέχεται με γαλήνη και αξιοπρέπεια.Συντελεστές:Κείμενο: Αντώνης ΤσιπιανίτηςΣκηνοθεσία: Ρέινα ΕσκενάζυΣκηνικά: Γιώργος ΛιντζέρηςΦωτισμοί: Κατερίνα ΜαραγκουδάκηΜουσική Επιμέλεια: Βασίλης ΚωνσταντουλάκηςΦωτογραφίες Παράστασης: Χριστίνα ΦυλακτοπούλουΔιεύθυνση Παραγωγής: Ιωάννης ΠαντελίδηςΔημόσιες σχέσεις και επικοινωνία: Χρύσα ΜατσαγκάνηΠαραγωγή: R.M.LIGHTΠαίζει η Φωτεινή Ντεμίρη.Διάρκεια: 50 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)Αγγέλων ΒήμαΔευτέρα 21:15Τρίτη 21:15ΕισιτήριαΓενική Είσοδος: 12€Φοιτητικό, ανέργων: 10€Ατέλειες ηθοποιών: 5€Το έργο πραγματεύεται την κατάσταση της γυναίκας στον σύγχρονο "πολιτισμένο" κόσμο. H κατάσταση της γυναίκας είναι παντού και πάντα ίδια. Γυναίκες, αδελφές, μητέρες, φίλες, με ανάγκη για αγάπη και σεβασμό. Μια κραυγή απόγνωσης και σημαία επανάστασης. Σεξουαλική δουλεία και εξέγερση στην κοινωνική και οικογενειακή καταπίεση. Το ισχυροαδύναμο φύλο ανά τους αιώνες. Ένα ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί. Ένα έργο με λόγο καθημερινό και υπερβατικό που ακουμπάει στην καρδιά, αλλά δίνει γροθιά στο στομάχι. Όλοι μας σε όλες τις φράσεις. Τόσο τρομακτικά οικείο. Ένα υπέροχο κράμα, με δραματικό γέλιο και κωμικό δάκρυ.Συντελεστές:Συγγραφείς: Φράνκα Ράμε & Ντάριο ΦοΜετάφραση: Αχιλλέας ΚαλαμάραςΣκηνοθεσία: Κωστής ΚαπελώνηςΜουσική: Σταμάτης ΚραουνάκηςΣκηνικά και κοστούμια: Έλλη ΛιδωρικιώτηΕπιμέλεια Κίνησης: Φαίδρα ΣούτουΒοηθός Σκηνογράφου: Θεοδώρα ΒεστάρχηΠαίζουν:Τζένη Κόλλια, Αντωνία Καμπάκου, Γιάννα Μαλακατέ, Ράνια ΠαπαδάκουΔιάρκεια: 110 λεπτά χωρίς διάλειμμαΘέατρο Τέχνης, ΦρυνίχουΔευτέρα 21:00ΕισιτήριαΚανονικό 15€, μειωμένο 10€, ανεργίας 8€Η Ρίκα και ο σκαραβαίος της επιστρέφουν στη σκηνή. Δέκα χρόνια μετά την πρώτη του παράσταση, παράσταση-ορόσημο στο ελληνικό θέατρο, το εμβληματικό έργο του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη επιστρέφει. Μια παράσταση με έντονο το οπτικοακουστικό στοιχείο, σε σκηνοθεσία της Σεβαστιάνας Αναγνωστοπούλου, με τη Θεοδώρα Τζήμου.ΣυντελεστέςΚείμενο: Βαγγέλης ΧατζηγιαννίδηςΣκηνοθεσία: Σεβαστιάνα ΑναγνωστοπούλουΦωτισμοί /Διεύθυνση φωτογραφίας video /stills: Νίκος ΒούλγαρηςΕνδυματολόγος: Μιράντα ΘεοδωρίδουΕπιμέλεια κίνησης: Φαίδρα ΣιούτουΕρμηνεία: Θεοδώρα ΤζήμουΔιάρκεια: 90 λεπτάΑπό Μηχανής ΘέατροΔευτέρα 18:30Τρίτη 18:303 Δεκεμβρίου 2018 - 22 Ιανουαρίου 2019ΕισιτήριαΚανονικό: 13€Φοιτητικό/Ανέργων/ΑμεΑ/ Άνω των 65: 10€Aτέλεια: 5€Το 1888, γράφεται ένα από τα σημαντικότερα έργα του Σουηδού δραματουργού, οι "Δανειστές" που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως τραγικωμωδία. Το έργο του Στρίντμπεργκ αφηγείται την ιστορία ενός ιδιότυπου ερωτικού τριγώνου, του καθηγητή Γκούσταβ του εικαστικού καλλιτέχνη Άντολφ και της γυναίκας του τελευταίου, Τέκλα. Οι δύο άντρες γνωρίζονται σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο όταν η Τέκλα λείπει για λίγες μέρες, και ο Άντολφ βλέποντας στο πρόσωπο του Γκούσταβ έναν καινούριο φίλο του εμπιστεύεται τα προβλήματα του γάμου του. Ο Γκούσταβ εκμεταλλεύεται μια απρόσμενη ευκαιρία εκδίκησης και παρασύρει τον Άντολφ σε ένα σχέδιο δράσης που καταλήγει σε ένα σκληρό παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα στα τρία πρόσωπα με ένα απρόσμενο τέλος.Συντελεστές:Κείμενο: Αύγουστος ΣτρίντμπεργκΜετάφραση: Μαρία ΣκαφτούραΔιασκευή: Μαρία Σκαφτούρα, Γρηγόρης ΧατζάκηςΣκηνοθεσία: Γρηγόρης ΧατζάκηςΣκηνικά: Ζωή ΑρβανίτηΜουσική: Βύρων ΚατρίτσηςΒοηθός Σκηνοθέτη: Κική ΜπαρμπαβασίλογλουΦωτογραφίες: Φίλιππος ΜαργαλιάςΓραφιστική Επιμέλεια: Michelangelo BevilacquaΕρμηνεύουν:Δημήτρης Ντάσκας, Τάκης Σακελλαρίου, Μαρία ΣκαφτούραΕισαγωγή παράστασης: Ginger Creepers Theater Band (Χρ. Καπενής, Γρ. Χατζάκης)RabbitholeΔευτέρα 21:00ΕισιτήριαΓενική Είσοδος: 12€Φοιτητικό, ανέργων: 7€Ατέλειες ηθοποιών: 5€Ένα κορίτσι. Τέσσερις χωρισμοί. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει για να βρει την αγάπη;Η Νάντια Μπουλέ γίνεται το κορίτσι της διπλανής πόρτας στο μιούζικαλ «Χώρισέ με, μια Κυριακή» (Tell me on a Sunday) - Το West End & Broadway hit musical του Andrew Lloyd Webber.Χώρισέ με, μια Κυριακή! Ένα κορίτσι φεύγει για την Αμερική αναζητώντας την αγάπη. Ταξιδεύει από τη Νέα Υόρκη στο Λος Άντζελες ακολουθώντας μάταιους έρωτες, ενώ το κοινό την ακολουθεί μαγεμένο και μοιράζεται τον ενθουσιασμό και τις απογοητεύσεις της μέσα από τα γράμματα που στέλνει τη μητέρα της. Το κορίτσι χωρίζει και ξαναχωρίζει, κάνει φανταστικούς καυγάδες με τους εραστές της και συγκρούεται με τους φίλους της, παραμένει ωστόσο αληθινή, πιστή στα όνειρά της και ακούραστη στο κυνήγι της αληθινής αγάπης.Συντελεστές:Απόδοση κειμένου: Γεράσιμος ΕυαγγελάτοςΜουσική διδασκαλία /Δ.Ορχήστρας: Αλέξιος ΠρίφτηςΣκηνοθεσία: Δημήτρης ΜαλισσόβαςΣκηνικά: Μαρία ΝαυρούζογλουΚοστούμια: Χρήστος ΑλεξανδρόπουλοςΧορογραφία: Θοδωρής ΠανάςΦωτισμοί: Περικλής ΜαθιέληςΉχος: Μάνος ΦακίνοςΜε τη Νάντια ΜπουλέΜικρό ΠαλλάςΔευτέρα 21:1526 Νοεμβρίου 2018 - 18 Δεκεμβρίου 2018ΕισιτήριαΚανονικό: 20€Μειωμένο: 15€