Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη – Ατζέντα εκδηλώσεων

Uriah Heep στο Fuzz

Μετά από αρκετά χρόνια απουσίας το μυθικό συγκρότημα από την Αγγλία επιστρέφει στην Ελλάδα για δύο βραδιές που τα τραγούδια κι οι μελωδίες τους θα συνεπάρουν όπως πάντα το κοινό τους.

"Lady In Black", "Easy Livin", "July Morning", "Sympathy", "Sunrise", "The Wizard", "Gypsy", "Come Away Melinda", "Rain", "Look At Yourself", "Return To Fantasy". Αθάνατα, αναλλοίωτα στο πέρασμα του χρόνου τραγούδια, που έχουν μεγαλώσει γενεές γενεών οπαδών του rock και έχουν, δικαίως, τοποθετήσει τους Uriah Heep ανάμεσα στους κορυφαίους των κορυφαίων, όλων των εποχών.





To πρόγραμμα:



20:15 - Ανοίγουν οι πορτες

20:50 - 21:30 - Chrysilia

22:00 - Uriah Heep

Fuzz

Πατριάρχου Ιωακείμ 1 Τηλέφωνο: 2103450817

8 Φεβρουαρίου 2019

20:15

Εισιτήρια

Τιμή εισιτηρίου: 26€ (περιορισμένη προπώληση) – 28€ (προπώληση) – 30€ (Ταμείο)

«Μύρτος» του Παύλου Μάτεσι

Διάρκεια: 90'



Παράσταση βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Παύλου Μάτεσι.

Ομάδα 4Frontal



Το 1939, σε μια ελληνική κωμόπολη, ο Μύρτος, οκτώ χρονών, κοιμάται εκ γενετής. Απέναντί του, η ευυπόληπτη οικογένεια Γαβριήλ. Μια οικογένεια με μια κόρη φυλακισμένη λόγω αναπηρίας, μια μάνα που θεωρεί την ασχήμια αμάρτημα, έναν πατέρα επιρρεπή στη μοιχεία, μια υπηρέτρια που της σκοτώνουν το νόθο παιδί της, έναν ευνούχο, θρησκόληπτο υποτακτικό που παλεύει να καλύψει τις «βρομιές» τους, πριν γίνουν εφιάλτης. Ο Μύρτος ξυπνά σ’ ένα λογοτεχνικό σύμπαν που επαναπροσδιορίζει την έννοια της ενοχής, της κακίας και της αμαρτίας.



Συντελεστές:



Σκηνοθεσία: Θανάσης Ζερίτης

Δραματουργική επεξεργασία: Νεφέλη Μαϊστράλη, Θανάσης Ζερίτης

Σκηνικά - Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα

Σχεδιασμός φωτισμών: Σάκης Μπιρμπίλης

Επιμέλεια κίνησης: Πάνος Τοψίδης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ελένη Κουτσιούμπα



Παίζουν οι ηθοποιοί:



Χριστίνα Γαρμπή, Σταύρος Γιαννουλάδης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Γιώργος Κισσανδράκης, Χάρης Κρεμμύδας

Διάρκεια: 90 λεπτά

Θέατρο του Νέου Κόσμου - Δώμα

Τετάρτη

21:15

Πέμπτη

21:15

Παρασκευή

21:15

Σάββατο

21:15

Κυριακή

19:00

8 Φεβρουαρίου 2019 - 21 Απριλίου 2019

Εισιτήρια

Τετάρτη-Παρασκευή

Κανονικό 13€

Μειωμένο 10€



Σάββατο-Κυριακή

Κανονικό 15€

Μειωμένο 12€

Ορατόριο του Γιώργου Θεοφάνους «Παναγία – Η Μητέρα του Φωτός» στο Μέγαρο

Σπουδαία μουσικά σύνολα, κλασικών, βυζαντινών και παραδοσιακών οργάνων, γνωστοί ερμηνευτές κλασικού και έντεχνου ρεπερτορίου αλλά και ηθοποιοί θα βρίσκονται στις 7 και 8 Φεβρουαρίου στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για να ερμηνεύσουν το σύγχρονο ορατόριο του Γιώργου Θεοφάνους «Παναγία - Η Μητέρα του Φωτός».

Με αφορμή τις επτά θαυματουργές εικόνες της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, καθώς και της Αγίας Ζώνης της Παναγίας, επιχειρείται μια παράσταση, η οποία φιλοδοξεί, με ποιητική απλότητα και μέσα από βλέμμα παιδιού, να προσφέρει ένα σεμνό προσκύνημα στην ιερή της εικόνα και ένα γλυκό φιλί στο ολοζώντανο, ζεστό της χέρι. Στη Μάνα, τη χειροπιαστή, που όσο τα βάσανά της πλήθαιναν, τόσο η καρδιά της απλωνόταν και που από μητέρα Του Θεού, έγινε μάνα των ανθρώπων.

Την παράσταση σκηνοθετεί η Δέσποινα Γκάτζιου, η οποία υπογράφει και τα κείμενα ενώ η μουσική του Γιώργου Θεοφάνους είναι γραμμένη πάνω σε ποιήματα αφιερωμένα στην Παναγία, κυρίως από Πατέρες που έζησαν στο Άγιο Όρος.



Περιλαμβάνονται ποιήματα του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, του Γέροντος Ιωσήφ του Βατοπαιδινού, του Γέροντος Μωϋσέως του Αγιορείτου, του Γέροντος Θεοκλήτου του Διονυσιάτου κ.ά., καθώς και ποιήματα γνωστών Ελλήνων ποιητών όπως Κ. Καβάφη, Κ. Βάρναλη, Ι. Δροσίνη, Κ. Μόντη κ.ά. Η πρωτότυπη μουσική, πλαισιώνεται από ύμνους και τροπάρια στην Παναγία για την ζωή της, Σύλληψη – Εισόδια – Ευαγγελισμός – Γάμος της Κανά – Κοίμηση -Θαυματουργές εικόνες της Παναγίας – Αγία Ζώνη, καθώς και ύμνους για την Γέννηση και τα Πάθη του Χριστού.



Το έργο συνδυάζει κλασικές δομές με σύγχρονο ύφος. Το επιπλέον στοιχείο είναι η εικόνα, η οποία ουσιαστικά αντικαθιστά η συμπληρώνει το σκηνικό. Μοναδικές σκηνές, ειδικά κινηματογραφημένες για την παράσταση, στα Ιεροσόλυμα, εκεί που γεννήθηκε, μεγάλωσε και κοιμήθηκε η Παναγία, αλλά και ο Χριστός, μέχρι τα πάθη και την Ανάστασή Του, καθώς και σκηνές από τη Μονή Βατοπαιδίου, τη ζωή και το έργο των μοναχών της Μονής, στο «Περιβόλι της Παναγίας».



Η μουσική εκτελείται από Συμφωνική ορχήστρα, σπουδαία μουσικά σύνολα, κλασικών, βυζαντινών και παραδοσιακών οργάνων, καθώς και με την συμμετοχή γνωστών μοναδικών ερμηνευτών κλασικού, παραδοσιακού και εντέχνου ρεπερτορίου.



Η σκηνική δράση υπηρετείται από μια ομάδα ηθοποιών οι οποίοι συνδέουν τις ενότητες της παράστασης δίνοντας πνοή στα κείμενα της Δέσποινας Γκάτζιου.



Στη σκηνή θα βρίσκονται πάνω από 250 συντελεστές.

Συντελεστές:



Κείμενα & Σκηνοθεσία: Δέσποινα Γκάτζιου



Διεύθυνση Συμφωνικής ορχήστρας: Γιώργος Θεοφάνους

Σολίστ: Μιχαήλ Κολοκοτρώνης



Τραγουδούν: Μανώλης Μητσιάς, Πίτσα Παπαδοπούλου και Πέτρος Γαϊτάνος

Βαρύτονος: Κύρος Πατσαλίδης

Μεσόφωνος: Ινές Ζήκου

Συμμετέχουν: Σοφία Μάνου, Λυδία Σέρβου



Ενορχηστρώσεις Συμφωνικής ορχήστρας: Ντίνος Γιωργούντζος

Επιμέλεια ενορχηστρώσεων για την ορχήστρα ΚΑΝΩΝ: Μαρία Κοτζάστρατη

Ενορχήστρωση στην άρια «Μαρία»: Αντώνης Σουσάμογλου

Ενορχήστρωση στο «Τεμ-ρι-ρεμ»: Γιώργος Κάρβελος



Ελληνική Βυζαντινή χορωδία

Χοράρχης: Γιώργος Κωνσταντίνου



Λαϊκή-Παραδοσιακή ορχήστρα Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών: ΚΑΝΩΝ

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Γεώργιος Δεμελής



Παιδική παραδοσιακή-βυζαντινή χορωδία & ορχήστρα: Μουσικό σχολείο ΙΛΙΟΝ

Ενορχήστρωση & Διδασκαλία μουσικών: Έφη Ζαϊτίδη

Εναρμόνιση & Διδασκαλία: Μύριαμ Μαρίνου



Μικτή Νεανική Χορωδία ΕΠΤΑΧΟΡΔΗ ΛΥΡΑ Αγίου Ευθυμίου Κερατσινίου

Παιδική χορωδία Δήμου ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Εναρμόνιση & Διδασκαλία: Χρυσούλα Τσιμούρη



Συμμετέχουν οι μαθητές από το μουσικό εργαστήρι Λευκωσίας: Άντρεα Ιακωβίδου, Μάρκος Μιλτιάδους



Βοηθός σκηνοθέτη: Μαριαλένα Ροζάκη

Κίνηση & Χορογραφία: Πέτρος Γάλλιας

Σκηνική & Ενδυματολογική επιμέλεια: Άση Δημητρολοπούλου



Ηθοποιοί επί σκηνής: Γιώργος Βλάχος, Γιώργος Τσούρμας, Ιωάννης Μπισμπικόπουλος, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Στέλιος Χατζηγεωργίου, Σωτήρης Μεντζέλος, Μιχάλης Κοιλάκος, Μαριαλένα Ροζάκη και ο μικρός Γιάννος Κοιλάκος.



Σχεδιασμός Φώτων: Σπύρος Κουρκουμέλης

Σχεδιασμός Ήχου: Παύλος Σαπουντζής

Βίντεο & μοντάζ: Νικόλας Οικονομίδης



Το ορατόριο ΠΑΝΑΓΙΑ-Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ θα παρουσιαστεί σε δύο παραστάσεις στην αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στις 7 και 8 Φεβρουαρίου 2019. Ώρα έναρξης 8 μμ.



Στo πλαίσιo των κοινωφελών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου η είσοδος είναι δωρεάν, με δελτίο προτεραιότητος και για τις δύο παραστάσεις.



Οι παραστάσεις πραγματοποιούνται με την ευγενική υποστήριξη της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου.

«Τίμων ο Αθηναίος» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ στο Εθνικό

Ο Τίμων, άρχοντας στην πόλη των Αθηνών τον 5ο αιώνα π.Χ., κάθε άλλο παρά μισάνθρωπος γεννήθηκε. Το αντίθετο. Η φύση του ήταν ευγενική και πίστευε στην καλοσύνη και στη γενναιοδωρία των ανθρώπων. Πίστευε στον Άνθρωπο. Όταν όμως βρέθηκε ο ίδιος σε ανάγκη η αλήθεια του αποκαλύφθηκε. Το Χρήμα είναι υπεράνω όλων. Οργισμένος και απογοητευμένος από την υποκρισία και το ψέμα αποφασίζει να μείνει μακριά από όλους για πάντα.



Ποίηση, τραγική ειρωνεία, αιχμηρά σχόλια και πικρό γέλιο συνυπάρχουν στο αριστουργηματικό έργο του Σαίξπηρ για την ανθρώπινη φύση, έργο γραμμένο λίγο πριν από τον συγγενικό Ληρ που με την ίδια "αφέλεια" πιστεύει στους ανθρώπους. Δύο τραγικοί ήρωες που απογοητευμένοι μισούν τους ανθρώπους για την αχαριστία τους.



Συντελεστές:



Μετάφραση: Nίκος Χατζόπουλος

Σκηνοθεσία: Στάθης Λιβαθινός

Σκηνικά-κοστούμια: Ελένη Μανωλοπούλου

Μουσική: Λύσσανδρος Φαληρέας

Μουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Φωτογράφος παράστασης: Ελίνα Γιουνανλή



Διανομή (με αλφαβητική σειρά):



Βασίλης Ανδρέου: Τίμων ο Αθηναίος

Αργυρώ Ανανιάδου, Γιώργος Δαμπάσης, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Νίκος Καρδώνης, Στάθης Κόικας, Αναστάσης Λαουλάκος, Φοίβος Μαρκιανός, Διονύσης Μπουλάς, Στρατής Πανούριος, Δημήτρης Παπανικολάου, Μαρία Σαββίδου, Χρήστος Σουγάρης, Αρης Τρουπάκης, Aντιγόνη Φρυδά



Με αγγλικούς υπέρτιτλους.

Εθνικό Θέατρο - Θέατρο Rex - Σκηνή Κοτοπούλη

Τετάρτη

20:30

Πέμπτη

20:30

Παρασκευή

20:30

Σάββατο

20:30

Κυριακή

19:00

7 Φεβρουαρίου 2019 - 3 Μαρτίου 2019

Εισιτήρια

Τετάρτη & Πέμπτη

15€ γενική είσοδος



Παρασκευή

13€ γενική είσοδος



Σάββατο & Κυριακή

18€ πλατεία

15€ Α' εξώστης



Φοιτητικό/Νεανικό

Πέμπτη: 10€

Τις υπόλοιπες ημέρες: 13€



Άνω των 65

Τετάρτη: 10€

Τις υπόλοιπες ημέρες: 13€



Πολύτεκνοι

10 € όλες τις ημέρες



Κάρτα ανεργίας

5€

- Μόνο Τετάρτη/Πέμπτη

- Μόνο από τα ταμεία του θεάτρουΠροπώληση εισιτηρίων από τα ταμεία του Εθνικού Θεάτρου στο Θέατρο Rex (Πανεπιστημίου 48), στο 210.7234567 (μέσω πιστωτικής κάρτας), στο www.ticketservices.gr και στο tickets.public.gr.

«A Quiet Evening of Dance» του William Forsythe

Ουίλλιαμ Φόρσαϊθ. Ο Αμερικανός χορογράφος δημιουργεί κόσμους ολόκληρους με μοναδικά μέσα το ανθρώπινο σώμα, τον χώρο και τον χρόνο, μεταβάλλοντας τον χορό σε μια πρωτόγνωρη εμπειρία, τόσο για τους χορευτές όσο και για το κοινό του. Αυτό ισχύει και για τα τέσσερα έργα που συνθέτουν το πρόγραμμα της βραδιάς – δύο αναβιώσεις παλαιότερων έργων και δύο νέες δημιουργίες.

Συντελεστές:



Χορογραφία: William Forsythe, σε καλλιτεχνική συνεργασία με τους Brigel Gjoka, Jill Johnson, Christopher Roman, Parvaneh Scharafali, Riley Watts, Rauf "Rubber Legz" Yasit and Ander Zabala



Οι χορευτές είναι: Brigel Gjoka, Jill Johnson, Christopher Roman, Parvaneh Scharafali, Riley Watts, Rauf ‘RubberLegz’ Yasit, Ander Zabala.



Συνθέτης/Μουσική: Morton Feldman, "Nature Pieces for Piano No 1", από το First Recordings (δεκαετία 1950) – The Turfan Ensemble (ορχήστρα), Philipp Vandré (μαέστρος) © Mode (για το "Epilogue")



Συνθέτης/Μουσική: Jean‐Philippe Rameau, Hippolyte et Aricie: Ritournelle (3η Πράξη), από το Une Symphonie Imaginaire, Marc Minkowski (μαέστρος) & Les Musiciens du Louvre (ορχήστρα) © 2005 Deutsche Grammophon GmbH, Βερολίνο (για το "Seventeen/ Twenty-One")



Φωτισμοί: Tanja Rühl

Κοστούμια: Dorothee Merg

Ηχητικός Σχεδιασμός: Niels Lanz



Τεχνικοί:

Διεύθυνση Τεχνικών Παραγωγών: Adam Carrée

Διεύθυνση Σκηνής της Ομάδας Παραγωγής: Bob Bagley

Ηλεκτρολόγος Παραγωγής: Gerald McDermott



Για το Sadler’s Wells:



Διευθύνων Σύμβουλος & Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Alistair Spalding CBE

Εκτελεστική Παραγωγός: Suzanne Walker

Υπεύθυνη Παραγωγής: Bia Oliveira

Παραγωγός Περιοδείας: Αριστέα Χαραλαμπίδου

Συντονισμός Παραγωγής Περιοδείας: Florent Trioux

Διεύθυνση Μάρκετινγκ: Daniel King

Διεύθυνση Επικοινωνίας: Caroline Ansdell

Υπεύθυνη Βεστιαρίου: Miwa Mitsuhashi



Πρώτη παρουσίαση στο Sadler’s Wells του Λονδίνου στις 4 Οκτωβρίου 2018.



Η παράσταση απέσπασε το Βραβείο για Μπαλέτο του 2018 FEDORA - VAN CLEEF & ARPEL

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

6 Φεβρουαρίου 2019

Τετάρτη

20:30

7 Φεβρουαρίου 2019

Πέμπτη

20:30

8 Φεβρουαρίου 2019

Παρασκευή

20:30

9 Φεβρουαρίου 2019

Σάββατο

20:30

10 Φεβρουαρίου 2019

Κυριακή

20:30

6 Φεβρουαρίου 2019 - 10 Φεβρουαρίου 2019

Εισιτήρια

Κανονικό: 7, 15, 18, 28€

Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 6, 12, 14, 22€

Παρέα 10+ άτομα: 5, 11, 13, 20€

Κάτοικος Γειτονιάς: 7€

ΑμεΑ, Ανεργίας: 5€ | Συνοδός ΑμεA: 7, 10€



Ομαδικές κρατήσεις στο groupsales@sgt.gr



Πληροφορίες – κρατήσεις: 210 900 5 800

«Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν» του Μπέρτολτ Μπρεχτ εκ νέου στο Θέατρο Θησείον

Διάρκεια: 120'



Η καλλιτεχνική εταιρεία ΜΥΘΩΔΙΑ (Νικορέστης Χανιωτάκης & Γεράσιμος Σκαφίδας) παρουσιάζει στο το αριστούργημα του Μπέρτολτ Μπρεχτ, ένα από τα κορυφαία έργα της παγκόσμιας δραματουργίας, σε μετάφραση-σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και μουσική Βασίλη Παπακωνσταντίνου.



Τρυφερό, αστείο όσο και σκληρό, ρομαντικό όσο και ρεαλιστικό, "Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν" αποτελεί το έργο του Μπρεχτ, με τις περισσότερες απευθύνσεις στο κοινό, με τις περισσότερες τομές στην δράση του. Οι ηθοποιοί ερμηνεύουν πολλαπλούς ρόλους, παραμένουν διαρκώς στη σκηνή συνθέτοντας ένα βουβό θίασο, που σχολιάζει και υπογραμμίζει τα δρώμενα επί σκηνής. Επίσης, ερμηνεύουν ζωντανά την μουσική και τα τραγούδια της παράστασης. Δεν πρόκειται για διδακτικό έργο. Στο κέντρο του βρίσκεται ένα ηθικό πρόβλημα: Μπορεί ο καλός να επιβιώσει σε μια κοινωνία διεφθαρμένων;



Συντελεστές:



Μετάφραση - Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης

Δραματολογική συνεργασία - Στίχοι: Μαριλένα Παναγιωτοπούλου

Σκηνικά - Κοστούμια: Άννα Μαχαιριανάκη

Πρωτότυπη μουσική: Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα

Κίνηση: Ειρήνη – Ερωφίλη Κλέπκου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Τόνια Καζάκου

Οργάνωση και Διεύθυνση παραγωγής: Αναστασία Γεωργοπούλου

Βοηθός παραγωγής: Έμα Μαυρέλη

Φωτογραφίες: Αγγελική Κοκκοβέ



Τους εμβληματικούς ρόλους του έργου ενσαρκώνουν:



Πέγκυ Τρικαλιώτη, Λήδα Πρωτοψάλτη, Νίκος Πουρσανίδης, Γεράσιμος Σκαφίδας, Κωνσταντίνος Κάππας, Μπέτυ Αποστόλου, Γιάννης Καλατζόπουλος, Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος, Βαλέρια Δημητριάδου.



Διάρκεια: 120 λεπτά (με διάλειμμα)

Θησείον, Ένα θέατρο για τις Τέχνες

Τετάρτη

19:00

Πέμπτη

20:00

Παρασκευή

21:15

Σάββατο

19:00

Κυριακή

19:00

6 Φεβρουαρίου 2019 - 3 Μαρτίου 2019

Εισιτήρια

ΤΕΤΑΡΤΗ

Προπώληση: 12€

Κανονικό: 16€

Μειωμένο (φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί, συνταξιούχοι): 12€

ΟΑΕΔ: 10€



ΠΕΜΠΤΗ

Ειδική προσφορά με ενιαίο εισιτήριο 12€



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ

Προπώληση: 14€

Κανονικό: 18€

Μειωμένο (φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί, συνταξιούχοι): 14€

ΟΑΕΔ: 10€