Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη – Ατζέντα εκδηλώσεων

«Όταν η Κάλλας συνάντησε τη Μονρό» από την Ομάδα Dots

Δύο γυναίκες, δύο σύμβολα, δύο διαφορετικές πορείες, θα ενωθούν, θα συζητήσουν, θα καβγαδίσουν, θα φωνάξουν, θα διαφωνήσουν, θα συμφωνήσουν, θα γελάσουν, θα επιχειρήσουν να καταλάβουν η μία την άλλη.



Μαρία Κάλλας: γεννημένη ως Μαρία Άννα Σοφία Καικιλία Καλογεροπούλου ήταν κορυφαία Ελληνοαμερικανίδα υψίφωνος και η πλέον γνωστή παγκοσμίως ντίβα της όπερας.



Μέριλιν Μονρό: γεννημένη ως Νόρμα Τζιν Μόρτενσον ήταν Αμερικανίδα ηθοποιός, που απασχόλησε ιδιαίτερα με την προσωπική της ζωή τη δεκαετία του 50.



Η Μαρία Κάλλας και η Μέριλιν Μονρό είχαν συναντηθεί μόνο μία φόρά, στις 19 Μαΐου του 1962, στα γενέθλια του Τζον Κέννεντυ στο Madisson Square Garden της Νέας Υόρκης.

Λίγα γνωρίζουμε για το τι κουβέντες αντάλλαξαν, εάν αντάλλαξαν, οι δυο τους εκείνο το βράδυ.

Τι θα μπορούσαν να είχαν πει δυο γυναίκες φαινομενικά εκ διαμέτρου αντίθετες;



Μια νέα συνάντηση φέρνει αυτές τις δυο γυναίκες κοντά.

Μια πρόσκληση γίνεται η πρόκληση για μια νέα πιο ουσιαστική συνάντηση των δύο γυναικών.

Ένα μπαρ αποτελεί το νέο σημείο συνάντησής τους.



Συγγραφή Κειμένου: Ομάδα Dots

Ερμηνεύουν: Σταματοπούλου Δανάη, Τζελέπη Αναστασία.

Σκηνοθετική Επιμέλεια: Άρτεμις Γρύμπλα, Κωνσταντίνος Μπιμπής.

Βοηθός Σκηνοθέτη: Χρήστος Τζιάτζιος

Φώτα: Αλέξανδρος Πολιτάκης

Φωτογραφίες: Σοφοκλής Μπιμπής

Θέατρο Άλφα Ιδέα

Κυριακή

21:15

Εισιτήρια

Τιμή εισιτηρίου: 8€ (προπώληση), 10€ (ταμείο), 8€ (ΑΜΕΑ, φοιτητικό, μαθητικό, ανέργων)

«Τερέζα Ρακέν» του Εμίλ Ζολά

Το εμβληματικό μυθιστόρημα του Εμίλ Ζολά, μία επιστημονική ανάλυση της ανθρώπινης λειτουργίας -όπως ο ίδιος το χαρακτήρισε- ανεβαίνει σε σκηνοθεσία και διασκευή Λίλλυς Μελεμέ. Τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει η Μαρία Κίτσου. Μαζί της ο Κώστας Βασαρδάνης και ο Θανάσης Πατριαρχέας. Στον ρόλο της κυρίας Ρακέν, η Σοφία Σεϊρλή.



Το σκοτεινό μυθιστόρημα «Τερέζ Ρακέν» δημοσιεύτηκε το 1867 και χάραξε την πορεία της λογοτεχνίας. Το κοινό των Παρισίων θεώρησε το έργο πορνογραφικό για την ασυμβίβαστη απεικόνιση του γυναικείου ερωτισμού. Η ακρότητά του έργου μεταμορφώνει τη θεατρική τέχνη, ανοίγοντας την γκάμα της προς ακραίες συμπεριφορές, που μέχρι τότε αποτελούσαν ταμπού. Το θέμα της Τερέζ Ρακέν, έγινε αγαπημένο αντικείμενο της μετέπειτα λογοτεχνίας του θεάτρου άλλα και του κινηματογράφου, δίνοντας αρκετά αριστουργήματα, που απασχόλησαν κοινό και κριτικούς.



Συντελεστές:

Διασκευή, σκηνοθεσία: Λίλλυ Μελεμέ

Σκηνικά, κοστούμια: Κωνσταντίνος Ζαμάνης

Σχεδιασμός φωτισμών: Μελίνα Μάσχα

Μουσική σύνθεση: Μίνως Μάτσας



Διανομή:

Τερέζ Μαρία Κίτσου

Καμίγ Κώστας Βασαρδάνης

Λοράν Θανάσης Πατριαρχέας

Στον ρόλο της κυρίας Ρακέν η Σοφία Σεϊρλή



Πρεμιέρα: Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019, στις 9:00 μ.μ.

Από 10/2, κάθε Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο στις 21:00 και Σάββατο & Κυριακή στις 19:00.

Θέατρο Ροές

Πέμπτη

21:00

Παρασκευή

21:00

Σάββατο

19:00

Σάββατο

21:00

Κυριακή

19:00

Εισιτήρια

Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο, στις 21:00

Κανονικό 18€, Μειωμένο: 16€



Σάββατο & Κυριακή, στις 19:00

Κανονικό 16€, Μειωμένο: 12€

«Μύρτος» του Παύλου Μάτεσι

Διάρκεια: 90'



Παράσταση βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Παύλου Μάτεσι.

Ομάδα 4Frontal



Το 1939, σε μια ελληνική κωμόπολη, ο Μύρτος, οκτώ χρονών, κοιμάται εκ γενετής. Απέναντί του, η ευυπόληπτη οικογένεια Γαβριήλ. Μια οικογένεια με μια κόρη φυλακισμένη λόγω αναπηρίας, μια μάνα που θεωρεί την ασχήμια αμάρτημα, έναν πατέρα επιρρεπή στη μοιχεία, μια υπηρέτρια που της σκοτώνουν το νόθο παιδί της, έναν ευνούχο, θρησκόληπτο υποτακτικό που παλεύει να καλύψει τις «βρομιές» τους, πριν γίνουν εφιάλτης. Ο Μύρτος ξυπνά σ’ ένα λογοτεχνικό σύμπαν που επαναπροσδιορίζει την έννοια της ενοχής, της κακίας και της αμαρτίας.



Συντελεστές:



Σκηνοθεσία: Θανάσης Ζερίτης

Δραματουργική επεξεργασία: Νεφέλη Μαϊστράλη, Θανάσης Ζερίτης

Σκηνικά - Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα

Σχεδιασμός φωτισμών: Σάκης Μπιρμπίλης

Επιμέλεια κίνησης: Πάνος Τοψίδης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ελένη Κουτσιούμπα



Παίζουν οι ηθοποιοί:



Χριστίνα Γαρμπή, Σταύρος Γιαννουλάδης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Γιώργος Κισσανδράκης, Χάρης Κρεμμύδας

Διάρκεια: 90 λεπτά

Θέατρο του Νέου Κόσμου - Δώμα

Τετάρτη

21:15

Πέμπτη

21:15

Παρασκευή

21:15

Σάββατο

21:15

Κυριακή

19:00

8 Φεβρουαρίου 2019 - 21 Απριλίου 2019

Εισιτήρια

Τετάρτη-Παρασκευή

Κανονικό 13€

Μειωμένο 10€



Σάββατο-Κυριακή

Κανονικό 15€

Μειωμένο 12€

«Τίμων ο Αθηναίος» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ στο Εθνικό

Ο Τίμων, άρχοντας στην πόλη των Αθηνών τον 5ο αιώνα π.Χ., κάθε άλλο παρά μισάνθρωπος γεννήθηκε. Το αντίθετο. Η φύση του ήταν ευγενική και πίστευε στην καλοσύνη και στη γενναιοδωρία των ανθρώπων. Πίστευε στον Άνθρωπο. Όταν όμως βρέθηκε ο ίδιος σε ανάγκη η αλήθεια του αποκαλύφθηκε. Το Χρήμα είναι υπεράνω όλων. Οργισμένος και απογοητευμένος από την υποκρισία και το ψέμα αποφασίζει να μείνει μακριά από όλους για πάντα.



Ποίηση, τραγική ειρωνεία, αιχμηρά σχόλια και πικρό γέλιο συνυπάρχουν στο αριστουργηματικό έργο του Σαίξπηρ για την ανθρώπινη φύση, έργο γραμμένο λίγο πριν από τον συγγενικό Ληρ που με την ίδια "αφέλεια" πιστεύει στους ανθρώπους. Δύο τραγικοί ήρωες που απογοητευμένοι μισούν τους ανθρώπους για την αχαριστία τους.



Συντελεστές:



Μετάφραση: Nίκος Χατζόπουλος

Σκηνοθεσία: Στάθης Λιβαθινός

Σκηνικά-κοστούμια: Ελένη Μανωλοπούλου

Μουσική: Λύσσανδρος Φαληρέας

Μουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου

Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου

Φωτογράφος παράστασης: Ελίνα Γιουνανλή



Διανομή (με αλφαβητική σειρά):



Βασίλης Ανδρέου: Τίμων ο Αθηναίος

Αργυρώ Ανανιάδου, Γιώργος Δαμπάσης, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Νίκος Καρδώνης, Στάθης Κόικας, Αναστάσης Λαουλάκος, Φοίβος Μαρκιανός, Διονύσης Μπουλάς, Στρατής Πανούριος, Δημήτρης Παπανικολάου, Μαρία Σαββίδου, Χρήστος Σουγάρης, Αρης Τρουπάκης, Aντιγόνη Φρυδά



Με αγγλικούς υπέρτιτλους.

Εθνικό Θέατρο - Θέατρο Rex - Σκηνή Κοτοπούλη

Τετάρτη

20:30

Πέμπτη

20:30

Παρασκευή

20:30

Σάββατο

20:30

Κυριακή

19:00

7 Φεβρουαρίου 2019 - 3 Μαρτίου 2019

Εισιτήρια

Τετάρτη & Πέμπτη

15€ γενική είσοδος



Παρασκευή

13€ γενική είσοδος



Σάββατο & Κυριακή

18€ πλατεία

15€ Α' εξώστης



Φοιτητικό/Νεανικό

Πέμπτη: 10€

Τις υπόλοιπες ημέρες: 13€



Άνω των 65

Τετάρτη: 10€

Τις υπόλοιπες ημέρες: 13€



Πολύτεκνοι

10 € όλες τις ημέρες



Κάρτα ανεργίας

5€

- Μόνο Τετάρτη/Πέμπτη

- Μόνο από τα ταμεία του θεάτρουΠροπώληση εισιτηρίων από τα ταμεία του Εθνικού Θεάτρου στο Θέατρο Rex (Πανεπιστημίου 48), στο 210.7234567 (μέσω πιστωτικής κάρτας), στο www.ticketservices.gr και στο tickets.public.gr.

«A Quiet Evening of Dance» του William Forsythe

Ουίλλιαμ Φόρσαϊθ. Ο Αμερικανός χορογράφος δημιουργεί κόσμους ολόκληρους με μοναδικά μέσα το ανθρώπινο σώμα, τον χώρο και τον χρόνο, μεταβάλλοντας τον χορό σε μια πρωτόγνωρη εμπειρία, τόσο για τους χορευτές όσο και για το κοινό του. Αυτό ισχύει και για τα τέσσερα έργα που συνθέτουν το πρόγραμμα της βραδιάς – δύο αναβιώσεις παλαιότερων έργων και δύο νέες δημιουργίες.

Συντελεστές:



Χορογραφία: William Forsythe, σε καλλιτεχνική συνεργασία με τους Brigel Gjoka, Jill Johnson, Christopher Roman, Parvaneh Scharafali, Riley Watts, Rauf "Rubber Legz" Yasit and Ander Zabala



Οι χορευτές είναι: Brigel Gjoka, Jill Johnson, Christopher Roman, Parvaneh Scharafali, Riley Watts, Rauf ‘RubberLegz’ Yasit, Ander Zabala.



Συνθέτης/Μουσική: Morton Feldman, "Nature Pieces for Piano No 1", από το First Recordings (δεκαετία 1950) – The Turfan Ensemble (ορχήστρα), Philipp Vandré (μαέστρος) © Mode (για το "Epilogue")



Συνθέτης/Μουσική: Jean‐Philippe Rameau, Hippolyte et Aricie: Ritournelle (3η Πράξη), από το Une Symphonie Imaginaire, Marc Minkowski (μαέστρος) & Les Musiciens du Louvre (ορχήστρα) © 2005 Deutsche Grammophon GmbH, Βερολίνο (για το "Seventeen/ Twenty-One")



Φωτισμοί: Tanja Rühl

Κοστούμια: Dorothee Merg

Ηχητικός Σχεδιασμός: Niels Lanz



Τεχνικοί:

Διεύθυνση Τεχνικών Παραγωγών: Adam Carrée

Διεύθυνση Σκηνής της Ομάδας Παραγωγής: Bob Bagley

Ηλεκτρολόγος Παραγωγής: Gerald McDermott



Για το Sadler’s Wells:



Διευθύνων Σύμβουλος & Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Alistair Spalding CBE

Εκτελεστική Παραγωγός: Suzanne Walker

Υπεύθυνη Παραγωγής: Bia Oliveira

Παραγωγός Περιοδείας: Αριστέα Χαραλαμπίδου

Συντονισμός Παραγωγής Περιοδείας: Florent Trioux

Διεύθυνση Μάρκετινγκ: Daniel King

Διεύθυνση Επικοινωνίας: Caroline Ansdell

Υπεύθυνη Βεστιαρίου: Miwa Mitsuhashi



Πρώτη παρουσίαση στο Sadler’s Wells του Λονδίνου στις 4 Οκτωβρίου 2018.



Η παράσταση απέσπασε το Βραβείο για Μπαλέτο του 2018 FEDORA - VAN CLEEF & ARPEL

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

6 Φεβρουαρίου 2019

Τετάρτη

20:30

7 Φεβρουαρίου 2019

Πέμπτη

20:30

8 Φεβρουαρίου 2019

Παρασκευή

20:30

9 Φεβρουαρίου 2019

Σάββατο

20:30

10 Φεβρουαρίου 2019

Κυριακή

20:30

6 Φεβρουαρίου 2019 - 10 Φεβρουαρίου 2019

Εισιτήρια

Κανονικό: 7, 15, 18, 28€

Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 6, 12, 14, 22€

Παρέα 10+ άτομα: 5, 11, 13, 20€

Κάτοικος Γειτονιάς: 7€

ΑμεΑ, Ανεργίας: 5€ | Συνοδός ΑμεA: 7, 10€



Ομαδικές κρατήσεις στο groupsales@sgt.gr



Πληροφορίες – κρατήσεις: 210 900 5 800

«Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν» του Μπέρτολτ Μπρεχτ εκ νέου στο Θέατρο Θησείον

Διάρκεια: 120'



Η καλλιτεχνική εταιρεία ΜΥΘΩΔΙΑ (Νικορέστης Χανιωτάκης & Γεράσιμος Σκαφίδας) παρουσιάζει στο το αριστούργημα του Μπέρτολτ Μπρεχτ, ένα από τα κορυφαία έργα της παγκόσμιας δραματουργίας, σε μετάφραση-σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και μουσική Βασίλη Παπακωνσταντίνου.



Τρυφερό, αστείο όσο και σκληρό, ρομαντικό όσο και ρεαλιστικό, "Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν" αποτελεί το έργο του Μπρεχτ, με τις περισσότερες απευθύνσεις στο κοινό, με τις περισσότερες τομές στην δράση του. Οι ηθοποιοί ερμηνεύουν πολλαπλούς ρόλους, παραμένουν διαρκώς στη σκηνή συνθέτοντας ένα βουβό θίασο, που σχολιάζει και υπογραμμίζει τα δρώμενα επί σκηνής. Επίσης, ερμηνεύουν ζωντανά την μουσική και τα τραγούδια της παράστασης. Δεν πρόκειται για διδακτικό έργο. Στο κέντρο του βρίσκεται ένα ηθικό πρόβλημα: Μπορεί ο καλός να επιβιώσει σε μια κοινωνία διεφθαρμένων;



Συντελεστές:



Μετάφραση - Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης

Δραματολογική συνεργασία - Στίχοι: Μαριλένα Παναγιωτοπούλου

Σκηνικά - Κοστούμια: Άννα Μαχαιριανάκη

Πρωτότυπη μουσική: Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα

Κίνηση: Ειρήνη – Ερωφίλη Κλέπκου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Τόνια Καζάκου

Οργάνωση και Διεύθυνση παραγωγής: Αναστασία Γεωργοπούλου

Βοηθός παραγωγής: Έμα Μαυρέλη

Φωτογραφίες: Αγγελική Κοκκοβέ



Τους εμβληματικούς ρόλους του έργου ενσαρκώνουν:



Πέγκυ Τρικαλιώτη, Λήδα Πρωτοψάλτη, Νίκος Πουρσανίδης, Γεράσιμος Σκαφίδας, Κωνσταντίνος Κάππας, Μπέτυ Αποστόλου, Γιάννης Καλατζόπουλος, Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος, Βαλέρια Δημητριάδου.



Διάρκεια: 120 λεπτά (με διάλειμμα)

Θησείον, Ένα θέατρο για τις Τέχνες

Τετάρτη

19:00

Πέμπτη

20:00

Παρασκευή

21:15

Σάββατο

19:00

Κυριακή

19:00

6 Φεβρουαρίου 2019 - 3 Μαρτίου 2019

Εισιτήρια

ΤΕΤΑΡΤΗ

Προπώληση: 12€

Κανονικό: 16€

Μειωμένο (φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί, συνταξιούχοι): 12€

ΟΑΕΔ: 10€



ΠΕΜΠΤΗ

Ειδική προσφορά με ενιαίο εισιτήριο 12€



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ

Προπώληση: 14€

Κανονικό: 18€

Μειωμένο (φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί, συνταξιούχοι): 14€

ΟΑΕΔ: 10€