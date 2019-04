Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη – Ατζέντα εκδηλώσεων

«Το παγκάκι» του Αλεξάντερ Γκέλμαν

Ο Γιώργος Κιμούλης, μετά την επιτυχία της παράστασης «Θείος Βάνιας», σκηνοθετεί το «Παγκάκι» του Αλεξάντερ Γκέλμαν, στο οποίο πρωταγωνιστεί.

Δύο άγνωστοι συναντιούνται και κάθονται στο ίδιο παγκάκι. Είναι όμως πραγματικά άγνωστοι; Μπορεί κάποτε να ήσαν κάτι άλλο; Είναι τυχαία αυτή η συνάντηση ή όχι; Μήπως έχουν επινοήσει μία ζωή που δεν μπόρεσαν ποτέ να ζήσουν; Πρόκειται για μια κωμικοτραγική ιστορία δύο μοναχικών και απελπισμένων ανθρώπων, που θα μπορούσε να συμβεί παντού, σε κάθε χώρα, σε κάθε πόλη. Μία ιστορία που εγείρει ένα ιδιαίτερο σύγχρονο και βασανιστικό ερώτημα: μπορούν πλέον οι άνθρωποι να ζήσουν πραγματικά μαζί; Κι αν ναι, πώς θα μπορούν να το επιτύχουν, αν συνεχώς κρύβει ο ένας απ’ τον άλλον αυτό που πραγματικά είναι;



Σκηνοθεσία: Γιώργος Κιμούλης

Παίζουν: Γιώργος Κιμούλης, Φωτεινή Μπαξεβάνη

Θέατρο «Τόπος Αλλού»

Συντελεστές:



Μετάφραση: Νίκος Καμτσής

Διασκευή: Γιώργος Κιμούλης

Σκηνικά: Γιώργος Κιμούλης

Κοστούμια: Σοφία Νικολαΐδη

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Φωτογραφίες: Βαγγέλης Πούλης

Video: Κώστας Κιμούλης

Παρασκευή

21:00

Σάββατο

21:00

Κυριακή

21:00

22 Μαρτίου 2019 - 2 Ιουνίου 2019

Εισιτήρια

Προπώληση από 10€.

«Βάσσα» του Μαξίμ Γκόργκι με την Αθηνά Τσιλύρα

Ο Πολυχώρος Vault φιλοξενεί από τις 11 Απριλίου το έργο «Βάσσα» του Μαξίμ Γκόργκι σε σκηνοθεσία Ένκε Φεζολλάρι.



Στον ομώνυμο ρόλο η Αθηνά Τσιλύρα. Με τους: Χρήστο Μουστάκα, Μαρία Καρακίτσου, Βασίλη Τσιγκριστάρη, Νικόλα Φραγκιουδάκη, Λία Τσάνα, Ορνέλα Λούτη, Άντα Γιαννουκάκη και στον ρόλο του Πατέρα ο Ένκε Φεζολλάρι.

Ο πατέρας πεθαίνει, μια κληρονομιά, μια επιχείρηση που αναζητεί ηγέτη, ο γιος κατασκοπεύει, η νύφη απατά, η Μάνα μηχανορραφεί, ο θείος κλέβει, η σύζυγος απατά. Μια δυναστεία που καταρρέει. Στο επίκεντρο του έργου η Αγία Οικογένεια σε σήψη. Το έργο ακροβατεί ανάμεσα στο δράμα και τη μαύρη κωμωδία.

«Π - Η ιστορία του Πέτρου» στο Θέατρο Αλκμήνη

Ένα έργο ωμό και σύγχρονο που με ευαισθησία προσεγγίζει μέσα από την αφήγηση του ήρωα το πώς κάποιες λέξεις έχουν παρερμηνευθεί από την κοινωνία και έχουν δώσει ένα στίγμα αρνητικότητας και χλευασμού για μια κατηγόρια ανθρώπων και των επιλογών τους. Ο μονόλογος του ομοφυλόφιλου Πέτρου διακόπτεται από τη φωνή της Μάνας (Voice over) που στέκεται δίπλα του και τον παρατηρεί αλλά και ενός performer που ανοίγει το θέμα συνολικά για την ομοφυλοφιλική κοινότητα κάνοντας αναφορές στο χτες αλλά και στο σήμερα.



Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Απόστολος Σταυρόπουλος

Ερμηνεύει: Ο Απόστολος Μαλεμπιτζής

Performance: Ευάγγελος Κοντομούς

Φωνή Μάνας: Ηρώ Πεκτέση

Μουσική trailer: Μαριλένα Ορφανού (SOMEONE WHO ISN'T ME)

Βοηθός Σκηνοθέτη: Stergios π-tek

Video art: Stergios π-tek

Φωτογραφία: Stergios π-tek

Make up artist: Ευάγγελος Κοντoμούς

Θέατρο Αλκμήνη

Παρασκευή

23:00

Εισιτήρια

Γενική Είσοδος: 10€

Μειωμένο: 8€

Με το εισιτήριο προσφέρεται και κρασί.



Πληροφορίες/Κρατήσεις: 210 3428650