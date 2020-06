Ψηφιακό κανάλι Ιδρύματος Ωνάση: Δέκατη τρίτη εβδομάδα προβολών

Για δέκατη τρίτη εβδομάδα, το ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο YouTube παρουσιάζει αρχειακές και νέες παραγωγές από το ευρύ φάσμα των δράσεών του. Γιορτάζουμε τη λήξη της σχολικής χρονιάς, μαζί με τους μικρούς μαθητές, με δύο παραγωγές του διεθνούς φεστιβάλ της Στέγης, Big Bang Festival.



Το Big Bang είναι ένα δίκτυο μεγάλων πολιτιστικών κέντρων στην Ευρώπη, που ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν συναρπαστική, νέα και ευφάνταστη μουσική για παιδιά. Είναι επίσης ένα τρομερά ζωντανό φεστιβάλ που μετατρέπει κάθε χρόνο τη Στέγη σε μια κυψέλη ήχων, μελωδιών και ρυθμών.

Από την Παρασκευή 26 Ιουνίου, τα παιδιά μπορούν να παρακολουθήσουν μια τσουγκράνα να παράγει μουσική, μια θερμοφόρα και μια λαμαρίνα να δημιουργούν ηχητικά εφέ στον κινηματογράφο με την οπτικοακουστική παράσταση Χρατς Μπάμ της ομάδας Gnous, ενώ από την Τρίτη 30 Ιουνίου βρέφη και νήπια έως 2,5 ετών είναι καλεσμένα σε δείπνο με το Μαμ Μαμ, ένα μαγικό δείπνο σε χορογραφία της Παναγιώτας Καλλιμάνη και μουσική του Σταύρου Γασπαράτου. Την Κυριακή 28 Ιουνίου, το Αρχείο Καβάφη αναλύει το τελευταίο ποίημα της σειράς Επτά ποιήματα, Επτά μαθήματα, το «Απολείπειν ο θεός Αντώνιον», και ολοκληρώνει τις επτά συναντήσεις με αφορμή τα ποιήματα του μεγάλου Αλεξανδρινού ποιητή.





Ομάδα Gnous



Χρατς Μπαμ

(2016)



Για παιδιά από 6 ετών

Διάρκεια: 27 λεπτά

«Χρατς! Μπαμ!» και άλλοι ήχοι από αντικείμενα. Μια διαδραστική, οπτικοακουστική παράσταση, που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Big Bang Festival 2, μεταφέρει τα παιδιά στον μαγικό κόσμο της foley, της τέχνης που δίνει ήχο στην εικόνα του κινηματογράφου με τη χρήση καθημερινών αντικειμένων. Στο πρωτότυπο αυτό εργαστήριο ήχου, που θυμίζει περισσότερο κουζίνα σπιτιού ή αποθήκη, τα παιδιά, αντί για μουσικά όργανα, συναντούν μια σειρά από καθημερινά αντικείμενα: κατσαρόλες, σφυρίχτρες, συρραπτικά, καραμούζες, φρούτα, λαχανικά, μπαλόνια, μπίλιες, χαρτιά, ελατήρια, κουδούνια ποδηλάτου, λάστιχα ποτίσματος, γραφομηχανές, πατίνια και πολλά πολλά άλλα… Με τα «εργαλεία» αυτά, οι δύο μουσικοί συνοδεύουν ηχητικά ένα καταιγιστικό κολάζ από video animation και παλιές ταινίες, σε γρήγορο ρυθμό και με κωμική διάθεση, κινητοποιώντας τη φαντασία και την παρατηρητικότητα των παιδιών.



Τα παιδιά ακολουθούν ρυθμικά τους «επιστήμονες» του ήχου και συμμετέχουν ενεργά σε αυτό το «παιχνίδι γνώσης» ανακαλύπτοντας μαζί πώς ο ήχος μπορεί να ντύσει μία γραμμή που κινείται ή πώς μία εικόνα απαντάει σε ένα τάπερ που κάνει ΜΠΑΜ!

Ομάδα Gnous



Μιχάλης Μοσχούτης: μουσικός

Βασίλης Τζαβάρας: μουσικός

Ερατώ Τζαβάρα: video artist

Μάριος Σέργιος Ηλιάκης: επιμέλεια-κατασκευή οθονών προβολής

Συμπαραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση και της Zonzo Compagnie

Δράση του ευρωπαϊκού δικτύου BIG BANG.

Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση / πρόγραμμα Creative Europe Culture



https://www.onassis.org/el/whats-on/big-bang-festival-2

Παναγιώτα Καλλιμάνη, Σταύρος Γασπαράτος



Μαμ Μαμ, ένα μαγικό δείπνο

(2016)



Για βρέφη από 10 μηνών έως 2,5 ετών



Διάρκεια:15 λεπτά

Σε ένα σπιτάκι αλλοιωμένης προοπτικής, δύο χορευτές –ένας άνδρας και μια γυναίκα– με κινήσεις συμπιεσμένες, γκροτέσκ, παραμορφωμένες και γρήγορες, σε χορογραφία Παναγιώτας Καλλιμάνη, δημιουργούν ένα σύμπαν μιας άλλης βαρύτητας, σαν να ήταν χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων. Το καλωδιωμένο σκηνικό κάνει τους χορευτές και τα αντικείμενα εκτελεστές της μουσικής παρτιτούρας του Σταύρου Γασπαράτου προσκαλώντας σε ένα δείπνο α-λα Μπάστερ Κήτον. Σε αυτό το φαντασιακό παιχνίδι, φτιαγμένο μέσα από έναν διάλογο μουσικής, χορευτών και σκηνικών στοιχείων, όλα αποκτούν δύο όψεις: μια πραγματική και μια ονειρική. Η παράσταση παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Big Bang Festival 2.

Χορογραφία: Παναγιώτα Καλλιμάνη

Χορευτές: Παναγιώτα Καλλιμάνη, Eric Fessenmeyer

Μουσική: Σταύρος Γασπαράτος

Σκηνικά: Μαρία Ταυλαρίου

Κοστούμια: Παναγιώτα Καλλιμάνη, Μαρία Ταυλαρίου, Νέλλα Ιωάννου

Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης

Βίντεο: Studio 123

Ζωγράφος: Χαρά Αδαμοπούλου

Συμπαραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση και της Zonzo Compagnie

Δράση του ευρωπαϊκού δικτύου BIG BANG.

Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση / πρόγραμμα Creative Europe Culture



https://www.onassis.org/el/whats-on/big-bang-festival-2

«Απολείπειν ο θεός Αντώνιον»



Επτά ποιήματα, Επτά μαθήματα

(2017)

Διάρκεια: 65 λεπτά

Επτά συναντήσεις με αφορμή επτά καβαφικά ποιήματα. Στις συναντήσεις, η ανάλυση του ποιήματος ακολουθείται από μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για την καβαφική ποίηση. Σε μία από αυτές τις επτά συναντήσεις-μαθήματα αναλύεται το ποίημα του Κ. Π. Καβάφη «Απολείπειν ο θεός Αντώνιον» από την Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Χριστίνα Ντουνιά.

Κάθε συνάντηση ξεκινά από την ανάλυση ενός επιλεγμένου ποιήματος του Κ. Π. Καβάφη, με σκοπό να επεκταθεί στην ανάλυση του λογοτεχνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο γράφτηκαν τα συγκεκριμένα έργα. Κάθε ποίημα γίνεται έτσι γέφυρα που οδηγεί σε μια μεγαλύτερη συζήτηση και συσχέτιση με άλλα έργα του ποιητή και άλλων Ελλήνων και ξένων λογοτεχνών και δημιουργών.



https://www.onassis.org/el/whats-on/seven-poems-seven-lessons

Συνοπτικό Πρόγραμμα 13ης Εβδομάδας

Μουσική



Ομάδα Gnous, Χρατς Μπαμ | Big Bang Festival 2 (2016)



Διαθέσιμο από Παρασκευή 26 Ιουνίου



Παναγιώτα Καλλιμάνη, Σταύρος Γασπαράτος, Μαμ Μαμ, ένα μαγικό δείπνο | Big Bang Festival 2 (2016)



Διαθέσιμο από Τρίτη 30 Ιουνίου



Εκπαίδευση



Αρχείο Καβάφη | Επτά ποιήματα, Επτά μαθήματα, «Απολείπειν ο θεός Αντώνιον» (2017)



Διαθέσιμο από Κυριακή 28 Ιουνίου



Συνεχίζονται

Θέατρο



Γιάννης Χουβαρδάς, Άμλετ του Σαίξπηρ (2015) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)



Μιχαήλ Μαρμαρινός, Φάουστ του Γκαίτε (2014) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)



blitz Theatre Group, Late Night (2012) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)



Δημήτρης Ξανθόπουλος, Ο Μοσκώβ-Σελήμ του Γεώργιου Βιζυηνού (2016) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)



Έκτορας Λυγίζος, Room Service των John Murray/Allen Boretz (2013) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)



Νίκος Καραθάνος, Βυσσινόκηπος του Άντον Τσέχοφ (2015) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)



Αργυρώ Χιώτη, Vasistas, Θεία Κωμωδία του Δάντη (2017) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)



Δημήτρης Καραντζάς, Τα Κύματα της Βιρτζίνια Γουλφ (2015) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)



Δημήτρης Καραντζάς, Ρομπ/Rob του Ευθύμη Φιλίππου (2018) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)



Αργυρώ Χιώτη, Vasistas, Αίματα του Ευθύμη Φιλίππου (2014) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)



Λένα Κιτσοπούλου, Κοκκινοσκουφίτσα, Το πρώτο αίμα (2014) (με ελληνικούς υπότιτλους)



Antigone Now Festival, Onassis USA Antigone in Ferguson (2016)



Onassis Youth Festival (2019) | Λίγα Τετραγωνικά | Σκηνοθεσία: Άρης Λάσκος & Αναστασία Γιαννάκη | 1ο και 2ο ΕΠΑΛ Νέας Φιλαδέλφειας



Onassis Youth Festival (2019) | Πράσινη Γραμμή | Σκηνοθεσία: Μάρθα Μπουζιούρη, Εριφύλη Γιαννακοπούλου | 1ο Γυμνάσιο Πειραιά



Onassis Youth Festival (2019) | Καλοκαιρινή Βροχή | Σκηνοθεσία: Βάσια Ατταριάν, Μυρτώ Μακρίδη | 41ο Γυμνάσιο Αθηνών



Onassis Youth Festival (2019) | Όνειρο ³ | Σκηνοθεσία: Αγγέλικα Σταυροπούλου & Στέφανος Αχιλλέως (Ομάδα Cheek-Bones) | 3ο Λύκειο Αιγάλεω

Χορός



RootlessRoot, Europium (2015)



RootlessRoot, Kireru (2012)



Κυριάκος Χατζηιωάννου, Erotikon / Higher States, part 3 (2019)



Αγγελική Στελλάτου, Σταύρος Γασπαράτος, Επτά Θανάσιμα Αμαρτήματα (2011)



Λενιώ Κακλέα, Πρακτική Εγκυκλοπαίδεια, Αποκλίσεις (2019)



Πατρίσια Απέργη, Ομάδα Χορού Αερίτες, Cementary (2017)



Ντοκιμαντέρ για το Dancing to Connect 2020 (Καλαμάτα, 2020) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)

Μουσική



Interfaces – A Network of Sonic Arts (2020)



Ντοκιμαντέρ για το Tectonics Athens 2019 (2019)



Δημήτρης Καμαρωτός, Atlas Αθήνα, A Sound Cartography οf Europe (2019)



Georgia Spiropoulos, Eror (The pianist) (2019)



Μedea Electronique, Ηχώ και Νάρκισσος (2018)



Κωνσταντίνος Βήτα - ARTéfacts ensemble, Συγκατοίκηση (2013)



Klangforum Wien, Happiness Machine (2019) Nτοκιμαντέρ (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)



Λένα Κιτσοπούλου, Rebetika: The Blues of Greece, Onassis USA (2019)



Tuned City – Αρχαία Μεσσήνη (2018) | ντοκιμαντέρ από τη δράση



Blaine Reininger secret concert (2018)

Κινηματογράφος



Ηλίας Γιαννακάκης, Ο Άμλετ στο μυαλό του Γιάννη Χουβαρδά (2015) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)



Ηλίας Γιαννακάκης, Ο Μιχαήλ Μαρμαρινός στο εργαστήρι του Φάουστ (2015) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)



Λεωνίδας Κωνστανταράκος (Alaska), X Apartments (2017) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)



Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη, Yellow Fieber (2015) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)



Μαρίνα Δανέζη, Σωματείο Ρακοσυλλεκτών (2011) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)

Λέξεις & Σκέψεις



Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, Τεχνητή Νοημοσύνη 2.0 (2017) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)



Ο George Pelecanos, σε μια συζήτηση με τη Μαριλένα Αστραπέλλου (2014) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)



Ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο στη Στέγη (2017) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)



Werner Herzog (2019) (με ελληνικούς υπότιτλους)



Χριστίνα Καραφυλλιά, ντοκιμαντέρ για την υπότροφο του Ιδρύματος Ωνάση που έλυσε δύο άλυτα μαθηματικά προβλήματα (2019) (με ελληνικούς υπότιτλους)



Guerilla Girls (2017) (με ελληνικούς υπότιτλους)



Daniel Mendelsohn, Narcissus Now Festival USA, podcast (2015)



Narcissus & Acting, με τον Paul Giamatti και τη Vanessa Grigoriadis (2015)



Simon Critchley, Let's Walk with Fiona Shaw (2017) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)



Onassis Symposium: The Role of the Artist in Society (2016) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)

Συνέδρια



circular Cultures



Design. Fashion. Crafts. Α΄ Μέρος (2020)



Crafting The Future Α΄ Μέρος (2019) (με ελληνικούς υπότιτλους)



Crafting The Future Β΄ Μέρος (2019) (με ελληνικούς υπότιτλους)



Onassis Symposium: The Role of the Artist in Society (2016) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)



Ντοκιμαντέρ Mixed Realities (2019) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)

Εκπαίδευση



Αρχείο Καβάφη | Επτά ποιήματα, Επτά μαθήματα, «Η Πόλις» (2017)



Αρχείο Καβάφη | Eπτά ποιήματα, Επτά μαθήματα, «Συμεών» (2017)



Αρχείο Καβάφη | Επτά ποιήματα, Επτά μαθήματα, «Ο Δημάρατος» (2017)



Αρχείο Καβάφη | Επτά ποιήματα, Επτά μαθήματα «Περιμένοντας τους Βαρβάρους» (2017)



Αρχείο Καβάφη | Επτά ποιήματα, Επτά μαθήματα, «Επάνοδος από την Ελλάδα» (2017)



Αρχείο Καβάφη | Επτά ποιήματα, Επτά μαθήματα, «Εν τω Μηνί Αθύρ» (2017)



Αρχείο Καβάφη | Οργάνωση και Πολιτική Διάθεσης Αρχειακών Πηγών «Μιαν Υδατογραφία Άνευ Υπογραφής»



Α΄ Μέρος (2019)



Αρχείο Καβάφη | Οργάνωση και Πολιτική Διάθεσης Αρχειακών Πηγών «Μιαν Υδατογραφία Άνευ Υπογραφής»



Β΄ Μέρος (2019)



Αρχείο Καβάφη | Οργάνωση και Πολιτική Διάθεσης Αρχειακών Πηγών «Μιαν Υδατογραφία Άνευ Υπογραφής»



Γ΄ Μέρος (2019)



Αρχείο Καβάφη | O Daniel Mendelsohn συζητεί με τον Δημήτρη Παπανικολάου (2014)



Αρχείο Καβάφη | Από το Καβαφικό Αρχείο στο Λογοτεχνικό Πεδίο του Μεσοπολέμου (2019)



Αρχείο Καβάφη | Ο Καβάφης πάει σχολείο (2020)



Αρχείο Καβάφη | "επήγα" Cavafy International Summer School (2019)



Ωνάσειος Βιβλιοθήκη | Συλλέγοντας για το ευρύ κοινό (2017)



Ωνάσειος Βιβλιοθήκη | Η περιήγηση ως εμπειρία και καταγραφή (2017)



Ωνάσειος Βιβλιοθήκη | Έργα τέχνης εμπνευσμένα από την Οδύσσεια του Ομήρου (2017)



Ωνάσειος Βιβλιοθήκη | Mobilis in Mobile: Η Βιβλιοθήκη ως υπέρτατο τέρας του δυτικού φαντασιακού (2017)



Ωνάσειος Βιβλιοθήκη | Ήχοι του Διαστήματος & Μουσική (2017)



Ωνάσειος Βιβλιοθήκη | Η Έλξη του Αγνώστου (2017)



Ωνάσειος Βιβλιοθήκη | Ελληνική Νομαρχία, Ήτοι Λόγος περί Ελευθερίας, Παρά Ανονίμου του Έλληνος, Εν Ιταλία, 1806 (2017)



Ωνάσειος Βιβλιοθήκη | «Έρωτος Αποτελέσματα…», Εν Βιέννη της Αούστριας, 1792 (2016)



Δημήτρης Νανόπουλος, Από τον Διαφωτισμό στον Διαφωτονισμό (2016)



Ωνάσειος Βιβλιοθήκη | Νεοελληνικός Διαφωτισμός – Παιδεία: Οι Σχολές των Ιωαννίνων μέσω των Διαθηκών (17ος – αρχές 19ου αιώνα) – Ελένη Κουρμαντζή (2017)



Κορωνοϊός και Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος



Ντοκιμαντέρ για το Dancing to Connect 2020 (Καλαμάτα, 2020) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)

Εικαστικά



Εικαστικοί Διάλογοι 2013



Stefanos Tsivopoulos, We Antigone (2016) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)

PODCASTS



Simon Critchley, Apply-Degger – Μια ανάλυση της σκέψης του Χάιντεγκερ στο Είναι και Χρόνος (2020)

Paul Holdengräber, The Quarantine Tapes | Henry Rollins (2020) (με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους)

Paul Holdengräber, The Quarantine Tapes | William Gibson (2020)

Paul Holdengräber, The Quarantine Tapes | Maira Kalman (2020)

Simon Critchley on Looking at the Contemporary World Through the Lens of Punk, Greek Tragedy, and Humor At a Distance (2020)

Daniel Mendelsohn, Narcissus Now Festival USA (2015)

Άγγελος Χανιώτης, Narcissus Now Festival USA (2015)

RADIOPHONICS



ΕΙΔΗΣΕΙΣ – Επεισόδιο 1 (2020)

Συναντήσεις (2017)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ – Επεισόδιο 2 (2020)

Radio Traces (2017)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ – Επεισόδιο 3 (2020)

Πώς τα ποιήματα-πόλεις

ΕΙΔΗΣΕΙΣ – Επεισόδιο 4 (2020)

Γαλάτεια (2018)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Επεισόδιο 5 (2020)

A Grimoire of Silence (Ένα γριμόριο σιγής) (2018)