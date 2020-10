Ψηφιακό περιοδικό από τους Foo Fighters

Οι Foo Fighters κυκλοφόρησαν ένα νέο ψηφιακό περιοδικό με τίτλο «The People of Rock and Roll».

Το εγχείρημα ξεκίνησε στο διαδίκτυο για να δώσει στους θαυμαστές της μπάντας φωνή. Οι φαν του γκρουπ καλούνται να μοιραστούν τις αναμνήσεις τους για τους Foos, καθώς το συγκρότημα γιορτάζει τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία του ντεμπούτου άλμπουμ τους.

«Καλώς ήλθατε στο The People of Rock and Roll!» αναφέρεται στο μήνυμα καλωσορίσματος του περιοδικού. «Να συνεισφέρετε στις αναμνήσεις θαυμαστών του Foo Fighters απ’ όλο τον κόσμο» τονίζεται στο περιοδικό.

Οι θαυμαστές μπορούν να φιλτράρουν τις αναμνήσεις των άλλων για τους Foos με περιορισμό σε ένα μόνο μέλος του συγκροτήματος ή τοποθεσία.

Το συγκρότημα της εναλλακτικής ροκ αναγκάστηκε να αναβάλει την επετειακή περιοδεία του, όμως το περιοδικό είναι ένας ωραίος τρόπος οι θαυμαστές να μείνουν σε επαφή με τους αγαπημένους τους μουσικούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ