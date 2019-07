Ψυχαγωγία στο μπλακ άουτ της Νέα Υόρκης

Όταν το Μανχάταν βυθίστηκε στο σκοτάδι χθες Σάββατο το απόγευμα από μια τεράστια βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης χορωδίες και μέλη των θιάσων των μιούζικαλ που ανεβαίνουν στο Μπρόντγουεϊ ψυχαγώγησαν τους περαστικούς με εκδηλώσεις στον δρόμο.



Η βλάβη στο σύστημα ηλεκτροδότησης σημειώθηκε στις 19:00, την ώρα που ξεκινούν πολλές παραστάσεις στο Άπερ Ιστ Σάιντ της Νέας Υόρκης.



Με το μετρό και τους φωτεινούς σηματοδότες ξαφνικά να σκοτεινιάζουν χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους αυτή τη ζεστή, καλοκαιρινή νύκτα. Πολλοί εξεπλάγησαν με τα όσα είδαν, όπως η συγγραφέας Μπριαλίν Χόπερ που εγκλωβίστηκε επί μία ώρα σε συρμό του μετρό.



«Υποθέτω ότι αυτό είναι που αποκαλούμε "μια στιγμή της Νέας Υόρκης”», έγραψε στο Twitter αναρτώντας βίντεο με μια χορωδία να τραγουδά την ώρα που δύει ο ήλιος. «Βγήκα από το μετρό και είδα σκοτεινά εστιατόρια και φανάρια, πολίτες να κατευθύνουν την κίνηση των αυτοκινήτων και μια συναυλία του Κάρνεγκι Χολ στον δρόμο», πρόσθεσε.



Η Κάριν Ρος, μια άλλη χρήστρια του Twitter, ανήρτησε βίντεο με τη μουσική παράσταση που έδωσε στον δρόμο η Millennial Choirs and Orchestras.



Αναπάντεχες ήταν και οι σκηνές με πολίτες να αναλαμβάνουν τη διαχείριση της κυκλοφορίας σε πολυσύχναστα σταυροδρόμια της μεγαλούπολης.



Ένας μεσήλικας με σορτς και κόκκινο μπλουζάκι κατάφερε με επιτυχία να διευθύνει την κυκλοφορία επί τουλάχιστον 45 λεπτά, κερδίζοντας θετικά σχόλια στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.



Φωτογραφία στο Twitter δείχνει μετά τη δύση του ηλίου έναν άλλον πολίτη να κατευθύνει την κυκλοφορία στη συνοικία Χελς Κίτσεν με ένα παιδικό φωτόσπαθο.



Στο Madison Square Garden η συναυλία της Τζένιφερ Λόπες χρειάστηκε να διακοπεί εξαιτίας του μπλακ άουτ. «Είμαι συντετριμμένη», σχολίασε η Λόπες που κατάγεται από το Μπρονξ σε βίντεο που απηύθυνε μέσω Twitter στους φανς της. «Σας αγαπώ. Λυπάμαι που αυτό συνέβη την ώρα που ζούσαμε τη στιγμή μας, στο δικό μας σόου», πρόσθεσε.



Όλα τα θέατρα στο Μπρόντγουεϊ χρειάστηκε να κλείσουν εκτός από το Winter garden Theater, το Nederlander Theater και το Lyceum Theater.



Όμως μέλη των θιάσων των μιούζικαλ “Waitress”, “Hadestown”, “Come From Away” και “Rock of Ages” ήταν μεταξύ των καλλιτεχνών που ψυχαγώγησαν τους περαστικούς στον δρόμο.



Ένας χρήστης του Twitter ανήρτησε βίντεο που δείχνει τον θίασο του «Hamilton: An American Musical» να τραγουδά για τους περαστικούς από τα παράθυρα του θεάτρου.

Δείτε το βίντεο:



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ