Queen: Αφιέρωμα στη θρυλική μπάντα στο Faliro Summer Theater

Οι Bohemians, η καλύτερη Tribute Band των Queen, έρχονται στις 21 Σεπτεμβρίου στο Faliro Summer Theater.

«Another One Bites The Dust», «Bohemian Rhapsody», «The Show Must Go On», «We Will Rock You» και «Radio Ga Ga» είναι μόνο μερικές από τις μεγάλες επιτυχίες των θρυλικών Queen, που ζωντανεύουν επί σκηνής The Bohemians, η καλύτερη Queen Tribute Band, σε μια εντυπωσιακή συναυλία, που αναπαριστά τoυς αυθεντικούς Freddy Mercury και Queen.

Η εκπληκτική ομοιότητα των μελών της μπάντας με το μεγάλο συγκρότημα και οι μοναδικές ερμηνείες δημιουργούν μέσα από τα τραγούδια των θρύλων της ροκ μουσικής μια ανεπανάληπτη εμπειρία που μεταφέρει τον θεατή στην αυθεντική ατμόσφαιρα των Queen.

The Bohemians δημιουργήθηκαν το 1996 και εδώ και 26 χρόνια παρουσιάζουν ένα μοναδικό show με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρυλικού συγκροτήματος, αποδεικνύοντας ότι είναι το πιο δυναμικό και συναρπαστικό Queen Tribute Band!

Μέσα από ένα εκρηκτικό live ξαναζούμε όλες τις επιτυχίες των Queen, παρέα με τον τραγουδιστή Rob Cober που ενσαρκώνει με την καταπληκτική ομοιότητα την σκηνική παρουσία και την προσωπικότητα του Fred Mercury, ή τον Christopher Gregory, ο οπoιος όχι μόνο μοιάζει εκπληκτικά στον Brian May, αλλά παίζει την κιθάρα με μια φανταστική δεξιότητα όπως ακριβώς το είδωλό του, παρασέρνουν και μαγνητίζουν το κοινό φτάνοντας ως το αποθεωτικό φινάλε που το κοινό τραγουδά σαν μια φωνή το “We Will Rock You” και το “We Are the Champions”, σε μια αποθεωτική κορύφωση μιας ανεπανάληπτης μουσικής εμπειρίας

Οι Queen, ένα από τα πιο θρυλικά συγκροτήματα της ροκ μουσικής, λατρεύτηκε παγκοσμίως όσο λίγα συγκροτήματα. Η χαρακτηριστική φωνή και προσωπικότητα του Freddy Mercury τους ξεχώρισαν από νωρίς. Δημιουργήθηκαν το 1971 από τον Freddie Mercury, τον Brian May, τον Roger Taylor και τον John Deacon.

Το “Bohemian Rhapsody” βραβεύτηκε από το Βιβλίο Γκίνες το 2002 ως το καλύτερο βρετανικό σινγκλ όλων των εποχών, ενώ το 2005, το Channel 4 ονόμασε την συναυλία των Queen στο Live Aid το 1985 ως την καλύτερη συναυλία όλων των εποχών.

Το 2006, το Greatest Hits (η πρώτη συλλογή τραγουδιών του συγκροτήματος), έγινε το βρετανικό άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις, μέχρι να ακολουθήσει η ανάδειξή τους ως το καλύτερο βρετανικό συγκρότημα όλων των εποχών, από τους ακροατές του Radio 2 του BBC.

Με 18 άλμπουμ που βρέθηκαν στο Νο1 των Charts και αμέτρητα top singles, οι Queen αποτελούν ένα από τα εμπορικότερα συγκροτήματα, με πάνω από 300 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως.

Ζήστε την απόλυτη εμπειρία των Queen σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, σε ένα μοναδικό live από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute band αφιερωμένη στο κορυφαίο συγκρότημα!