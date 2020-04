Queen και Adam Lambert παίζουν το «We are the champions» σε παραλλαγή καραντίνας

Οι Queen και ο Adam Lambert έπαιξαν μια συντομευμένη εκδοχή καραντίνας του «We Are The Champions», σε βίντεο που ανήρτησαν στους λογαριασμούς τους στο Instagram. Έκαναν μόνον μία μικρή αλλαγή, μικρή αλλά σημαντική: άλλαξαν το άρθρο στον τίτλο από «We» σε «You». Σε ένδειξη συμπαράστασης.



Το βίντεο είναι «τρίπτυχο», με τον Lambert να έχει από τη μία πλευρά τον κιθαρίστα Brian May και από την άλλη τον ντράμερ Roger Taylor.

Ο May παραμένει δραστήριος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας: προσφέρει tutorial στο οποίο διδάσκει πώς μπορεί κανείς να παίξει το σόλο της κιθάρας στο «Bohemian Rhapsody», μοιράζεται δικές του ερμηνείες άλλων κλασικών κομματιών και «προκαλεί» θαυμαστές να τον συνοδεύσουν στο «Hammer to Fall» της μπάντας, μουσική σύνθεση του 1984.



Προτρέπει τους θαυμαστές να επιλέξουν εκούσια απομόνωση. «Νιώθω ότι αυτό μπορεί να είναι ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΠΟΣΤΑΡΑ ΠΟΤΕ» έγραψε στο Instagram.



«Κυκλοφορεί εκεί έξω τόση ψευδής πληροφορία -άνθρωποι που λένε ότι ο κορωνοϊός δεν είναι απειλή- ακόμη και το ότι δεν υπάρχει. Και η δική μας κυβέρνηση απέτυχε να δράσει έγκαιρα, έδρασε στη βάση καταστροφικά κακών συμβουλών, πράγμα που τελικά θα είναι η αιτία χιλιάδων θανάτων» πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Lambert θα είναι παρών στο livestream της GLAAD, «Together in Pride: You Are Not Alone», το οποίο είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή, 26 Απριλίου στο κανάλι της οργάνωσης στο YouTube και στη σελίδα της στο Facebook. Η εκδήλωση αναδεικνύει την αντίδραση της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην κρίση της Covid-19 (θα εμφανιστούν και θα παίξουν οι Billy Eichner, Kathy Griffin, Lilly Singh, Bebe Rexha, Kesha και Melissa Etheridge, μεταξύ άλλων).

Δείτε το βίντεο: