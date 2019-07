O RamónValle στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Tην Παρασκευή 30 Αυγούστου στις 21.00 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) παρουσιάζει, στο πλαίσιο της σειράς συναυλιών Cosmos, τον Ramón Valle, τον Κουβανό πιανίστα με την εκρηκτική ενέργεια, σε μία μοναδική συναυλία στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος.



Ο Ramón Valle ξεκίνησε να παίζει πιάνο επτά χρονών. Στη διάρκεια της καριέρας του έχει κερδίσει πολλά βραβεία και έχει παίξει σε σημαντικούς χώρους σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς και στα μεγαλύτερα φεστιβάλ τζαζ, όπως τα London Jazz Festival και Montreux Jazz Festival. Η μουσική του είναι μεθυστική και η σκηνική του παρουσία χαρισματική, είτε αποτελεί μέρος μίας ορχήστρας, είτε ηγείται ενός τρίο, όπως στη συναυλία του στο ΚΠΙΣΝ. Μάλιστα, ο θρυλικός Κουβανός πιανίστας Chucho Valdes τον είχε ήδη αναγνωρίσει, πριν από 25 χρόνια, ως το μεγαλύτερο πιανιστικό ταλέντο ανάμεσα στη νέα γενιά μουσικών της χώρας του.



Έχει ηχογραφήσει 13 άλμπουμ, ενώ η τελευταία του κυκλοφορία με τίτλο The Time Is Now αποτελεί ίσως τον πιο προσωπικό δίσκο του έως σήμερα, καθώς συνεργάστηκε με τον χρόνια φίλο του, Roy Hargrove. Σε αυτήν τη νέα ηχογράφηση, ο Ramón Valle αναλαμβάνει τον ρόλο του μουσικού ταξιδιώτη, καθώς βιώνει και εξηγεί από τη δική του οπτική τη μουσική του σήμερα.





Τον Ramón Valle θα συνοδεύσουν ο Omar Rodriguez Calvo στο κοντραμπάσο και ο Jamie Peet στα ντραμς.



Η εκδήλωση πραγματοποιείται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), παράλληλα με τον βασικό κορμό δράσεων που προσφέρονται με ελεύθερη είσοδο χάρη στις δωρεές του ΙΣΝ, διοργανώνει και ορισμένες εκδηλώσεις με προσιτό εισιτήριο, εμπλουτίζοντας έτσι τις πηγές εσόδων του οργανισμού ΚΠΙΣΝ ΑΕ και διασφαλίζοντας τη μακροχρόνια οικονομική του ευρωστία.



Εισιτήρια €5 και €10.



Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά την Τρίτη 23/07 στις 12.00.