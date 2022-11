Ρεσιτάλ πιάνου της Αλεξίας Μουζά στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός

Η Αλεξία Μουζά, πιανίστρια με «καταπληκτική ενέργεια, καθαρότητα και ακρίβεια», σύμφωνα με τις κριτικές, δίνει ένα εντυπωσιακό ρεσιτάλ πιάνου, την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022, στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός με ένα άκρως δεξιοτεχνικό πρόγραμμα:

F. Mendelssohn, Variations serieuses Op. 54

Tema Andante Sostenuto and 17 variations



Ως συνθέτης, ο Felix Mendelssohn θεωρείται γενικά ότι ήταν περισσότερο παραδοσιακός παρά μοντέρνος, πιο συντηρητικός παρά προοδευτικός και περισσότερο αφοσιωμένος στη σοβαρή μουσικήέκφραση παρά στην κενή συναισθηματικότητα. Χαρακτηριστικά σαν τα παραπάνω φαίνονται ιδιαίτερα στην πρώτη -και την πιο επιτυχημένη- σειρά παραλλαγών.

R. Schumann, KreislerianaOp. 16



Η Kreisleriana, Op. 16 του Schumann, είναι μια σύνθεση για πιάνο σε οκτώ μέρη. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δραματικό έργο που θεωρείται από ορισμένους κριτικούς ως μια από τις τελειότερες συνθέσεις του Schumann.

P.I.Tchaikovsky: Dumka in C minor Op. 59



Η Dumka είναι μια μορφή ουκρανικής και πολωνικής μπαλάντας. Διαποτίζεται από μια θλιμμένη και απαισιόδοξη διάθεση που βρίσκεται σε αντίθεση με το κεντρικό εορταστικό μέρος. Στη σύνθεση της ντούμκας του Tchaikovskyείναι δύσκολο να μην διακρίνεις την προσωπική ιστορία του συνθέτη και τα βιογραφικά γεγονότα που οδήγησαν στη σύνθεση του έργου.

S. Rachmaninoff, Sonata No. 2 Op. 36



Η δεύτερη σονάτα για πιάνο op. 36 του Rachmaninoff ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 1913 και είναι αφιερωμένη στον παιδικό του φίλο και συμμαθητή Ματβέι Πρέσμαν. Η σονάτα εκτυλίσσεται σε τρία μουσικά αλληλένδετα μέρη. Ακούγοντάς την για πρώτη φορά έχεις την εντύπωση ότι έχει ένα μόνο μεγάλο μέρος, επειδή τα τρία μέρη όχι μόνο συνδέονται μεταξύ τους θεματικά, αλλά και ενώνονται με γέφυρες ώστε να εκτελούνται σχεδόν χωρίς διακοπή.

Λίγα λόγια για την Αλεξία Μουζά

Η Αλεξία Μουζά κέρδισε σε ηλικία 11 ετών το αριστείο στον πανελλήνιο διαγωνισμό πιάνου «Φίλων 2000». Νικήτρια μεταξύ άλλων του Cantú International Competition for Piano and Orchestra στην Ιταλία (2005), του διαγωνισμού για πιάνο «Γιώργος Θυμής» στην Θεσσαλονίκη (2008) και του διαγωνισμού «Μαίρη Χαιρογιώργου» στην Αθήνα (2006). Το 2015, η Αλεξία Μουζά πήρε το πρώτο βραβείο στο Delia Steinberg International Piano Competition στην Μαδρίτη, εκπροσώπησε την Ελλάδα στον ανά πενταετία διεθνή διαγωνισμό Frédéric Chopin, στην Βαρσοβία και πήρε το τρίτο βραβείο στον ανά τριετία διεθνή διαγωνισμό στο Hamamatsu της Ιαπωνίας. Νικήτρια του Πρώτου Grand Prize του Manhattan International Music Competitition (2018) και του Πρώτου Grand Prize του Βerliner International Music Competition (2019). Φιναλίστ στο Rubinstein International Piano Competition στο Τελ Αβίβ, όπου της απονεμήθηκε το βραβείο για την καλύτερη ερμηνεία έργου Σοπέν. Ως προσκεκλημένη σολίστ, η Αλεξία έχει συνεργαστεί με την Orchestra Haydn Bolzano and Trento, την Tokyo Symphony Orchestra, Bacau Symphony Orchestra, State Symphony Orchestra Academy of Soloists (Kazakhstan), τις Κρατικές Ορχήστρες Θεσσαλονίκης και Αθηνών, με εξαιρετικές κριτικές από τον αθηναϊκό τύπο. Επισης, με την Simon Bolivar Symphony Orchestra της Βενεζουέλας μπροστά σε ένα ενθουσιώδες ακροατήριο, την Ορχήστρα των Χρωμάτων της Αθήνας και την Κρατική Συμφωνική Ορχήστρα του Μεξικού. Έχει δώσει ρεσιτάλ πιάνου και συμμετείχε σε διεθνή φεστιβάλ σε Βόρεια και Νότια Αμερική, Ασία κι Ευρώπη. Γεννημένη στην Αθήνα, ξεκίνησε μαθήματα πιάνου με την μητέρα της. Ολοκλήρωσε σπουδές πιάνου στην Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” στην Imola, Ιταλία (καθ. Leonid Margarius, Anna Kravtchenko) με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση. Πήρε το master ερμηνείας στο πιάνο (2011, Cesena, Conservatorio Statale di Musica) και Artist Diploma (2013, College of Fine Arts, Boston University, καθ. Boaz Sharon) όπου σπούδασε με υποτροφίες από το Ελληνικό Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και το Boston University. Συνέχισε στην Buchmann-Mehta School of Music, στο Τελ Αβίβ, με τον καθηγητή Arie Vardi.

Πληροφορίες:

Ρεσιτάλ πιάνου της Αλεξίας Μουζά

Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός: Πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022, ώρα 20.30

Τιμές εισιτηρίων:

€ 12 (διακεκριμένη ζώνη), € 10 (γενική είσοδος), € 8 (φοιτητικό, ανέργων, ΑμέΑ)