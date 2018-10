Rockin' Unity στο ΙΛΙΟΝ plus

Το Αυστραλέζικο και Αμερικάνικο πανκ των Dead Sidewalkers συναντά την προσέγγιση της ψυχεδέλειας των The Athenian Phanerothyme Conspiracy και αυτή η συνεργασία που θα καταλήξει εκρηκτική κινείται στα πλαίσια της συναδέλφωσης που αναζητά η εποχή μας και κατείχε πολλές φορές το ροκ εν ρολ στην ιστορία του.



Η μοναδική αυτή συναυλία γίνεται με την αγάπη και την βοήθεια του θρυλικού ροκ εν ρολ περιοδικού Merlin's Music Box στο ΙΛΙΟΝ plus (Κοδριγκτώνος 17 & Πατησίων). Τα πράγματα δεν θα είναι συνηθισμένα.



Ρίξτε μια ματιά στο τι έχουν να πουν δυο από τις πιο ενδιαφέρουσες μπάντες του σήμερα.



Οι Dead Sidewalkers δημιουργήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2016 στα ανύπαρκτα πεζοδρόμια της Αθήνας. Βγήκαν αναγκαστικά στο δρόμο, ακολουθώντας τα βήματα και τους ήχους μουσικών από την Αμερικάνικη και την Αυστραλέζικη punk rock σκηνή και του garage, χωρίς ωστόσο να τοποθετούνται κάπου συγκεκριμένα και μη φορώντας καμία ταμπέλα. Όλοι τους είναι μέλη πρώην συγκροτημάτων και ελπίζουν να είναι για πάντα.



Οι Dead Sidewalkers είναι μια παρέα μουσικών που θέλουν να παραμείνουν έτσι, γιατί αυτό τους αρέσει.



Αποτελούνται από τους:

Σπύρο Δουλγερίδη στα drums και τη φωνή (ex-Rockin' Bones, The Eartbound, and False Alarm)

Χάρη Γκελεστάθη στη φωνή (ex-Rockin' Bones, Widow Pit)

Κωνσταντίνο Κοπανάκη στην κιθάρα (ex-False Alarm)

Θοδωρής Σταυριανό στο μπάσο (ex-Sugah Galore, Mama Sings Fire, Off)

Οι Dead Sidewalkers αυτή τη στιγμή προβάρουν ασταμάτητα και ετοιμάζουν υλικό για live εμφανίσεις και σύντομα ένα δίσκο.



Η The Athenian Phanerothyme Conspiracy ( η Συνομωσία φανέρωσης του θυμικού απο την Αθήνα ) είναι μια μπάντα και παράλληλα ένας ψυχεδελικός μύκητας .Προσεγγίζει την ψυχεδέλεια όχι με έναν κλειδωμένο τρόπο σε κάποια συγκεκριμένη δεκαετία ή σχολή μουσικής αλλά ελεύθερα δημιουργώντας το δικό της στυλ από τη στιγμή που όλα τα τραγούδια είναι δικές της συνθέσεις. Χρησιμοποιεί ως βασικό της όργανο το σιταρ σε συνεργασία με ηλεκτρονικά όργανα και ηλεκτρικά, κιθάρα, μπάσο, τύμπανα καθώς και την τρομπέτα.



Κάθε ζωντανή εμφάνιση της Athenian Phanerothyme Conspiracy είναι μοναδική και υπόσχεται ένα ολοκληρωμένο ταξίδι. Οι ζωντανές της εμφανίσεις είναι επιλεγμένες και οργανώνεται ώστε σύντομα να ηχογραφηθεί.



Τα μέλη της είναι :

Bill Hunchback: sitar, ostrich guitar, electronics, strange voices

Manolis Lianis: Drums, percussions

George Kavourakis: Guitar, Mouth Harp, strange voices

Panagiotis Eleftheriou: Bass & effects

Nikos Bardis: Trumpet & effects



Στο τέλος της συναυλίας αναμένονται εκπλήξεις



Merlin’s Music Box (merlinsmusicbox@gmail.com)



Γιάννης Καστανάρας (kasty667@yahoo.gr)



Μιχάλης Τζάνογλος (mtzanog@hotmail.com)



Βασίλης Τζάνογλος (vassilis.tzanoglos@gmail.com)



Για περισσότερες πληροφορίες και videos:



http://www.merlins.gr/



www.facebook.com/merlinsmusicbox/



https://www.youtube.com/user/mtzanog