Ρομπέρτα Φλακ: Διαγνώστηκε με ALS και δεν μπορεί πλέον να τραγουδήσει

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια Ρομπέρτα Φλακ, που έγινε διάσημη παγκοσμίως για τις επιτυχίες της «Killing Me Softly with His Song» και «First Time I Ever Saw Your Face», διαγνώστηκε με τη Νόσο του Κινητικού Νευρώνα (ALS) –είναι επίσης γνωστή και ως πλευρική αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του Λου Γκέρινγκ– και δεν μπορεί πλέον να τραγουδήσει, ανακοίνωσε εκπρόσωπός της την Δευτέρα.

Λόγω της σπάνιας νευρολογικής πάθησης, η Ρομπέρτα Φλακ «είναι πλέον αδύνατον να τραγουδήσει και δεν είναι εύκολο ούτε καν να μιλάει», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Φλακ πρόκειται να παρουσιαστεί για πρώτη φορά την επόμενη εβδομάδα σε κινηματογραφικό φεστιβάλ της Νέας Υόρκης. Θα μεταδοθεί τηλεοπτικά μέσω του αμερικανικού δικτύου PBS τον Ιανουάριο. Τον ίδιο μήνα αναμένεται επίσης η κυκλοφορία ενός βιβλίου της Φλακ για παιδιά.

Το ALS επηρεάζει τους κινητικούς νευρώνες του κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήματος και οδηγεί σταδιακά στην παράλυση και στον θάνατο.

Η Φλακ κατέκτησε την κορυφή των τσαρτς στη δεκαετία του 1970 και έκανε 20 δισκογραφικές δουλειές. Βραβεύτηκε τέσσερις φορές με Grammy και τιμήθηκε για το σύνολο της προσφοράς το 2020.