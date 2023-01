Σακίρα: «Έριξε» το Youtube το τραγούδι για τον Ζεράρ Πικέ!

Η Σακίρα έβγαλε καινούργιο τραγούδι, με το οποίο «καρφώνει» τον πρώην συζυγό της Ζεράρ Πικέ, χάρη στους στίχους του. Το κομμάτι «σαρώνει» στο Youtube σε μόλις 24 ώρες.

Το βίντεο για το Out of Your League έχει προβληθεί περισσότερες από 70 εκατομμύρια φορές σε 24 ώρες και είναι πλέον το τραγούδι με τις περισσότερες προβολές κατά την πρώτη μέρα προβολής του.

Πρόκειται για τα περισσότερα που έχει «καταγράψει» νέο λατινοαμερικάνικο τραγούδι, στην ιστορία της πλατφόρμας, σημειώνει ο Guardian.

Η Σακίρα και ο ποδοσφαιριστής Ζεράρ Πικέ χώρισαν πέρυσι, ενώ είχαν σχέση για περίπου δέκα χρόνια, έχοντας παράλληλα δύο παιδιά.

Δείτε το: