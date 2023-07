Sani Festival: Λαμπρά αστέρια της παγκόσμιας μουσικής σκηνής τον Αύγουστο στη Σάνη

Για μια φορά ακόμα τα συναυλιακά μας καλοκαίρια στον μαγευτικό λόφο του Sani Resort στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής παραμένουν ακαταμάχητα.

UB40 ft Ali Campbell

05.08 Σάββατο | Ώρα έναρξης 9:30 μ.μ.

Για να καλωσορίσει τον Αύγουστο, το Sani Festival θα διοργανώσει το μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού, καθώς στο λόφο θα ανηφορίσουν οι θρυλικοί UB40 μαζί με τον ιδρυτή, ιστορικό τους τραγουδιστή και frontman Ali Campbell. Σε μια συναυλία-γιορτή, ένα αξέχαστο καλοκαιρινό πάρτι, μια βραδιά γεμάτη μουσική, ρυθμό, χορό και αλεγκρία. Στις αρχές της δεκαετίας του ’70, μια παρέα από το Μπέρμινγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου ξεκίνησε το μουσικό της ταξίδι που έμελλε να είναι μακρύ και σπουδαίο. Ένα ταξίδι που άλλαξε για πάντα τη μουσική, "παντρεύοντας" τη reggae με την pop και τη rock και προσφέροντας στον κόσμο αμέτρητα hits. Το όνομα αυτής της παρέας, αυτής της σπουδαίας μπάντας, ήταν UB40, συνώνυμο πια της διασκέδασης, του πάρτι, της χαράς και της reggae. Αμέτρητες επιτυχίες παγκοσμίως, χιλιάδες συναυλίες και για 4 δεκαετίες το κορυφαίο συγκρότημα του είδους, με μόνιμη παρουσία στη κορυφή των charts. "Red Red Wine", "Kingston Town", "Can’t help falling in Love", "Here I Am (Come and take me)" είναι μερικές από τις σπουδαίες επιτυχίες που θα ακουστούν στο stage του Sani Festival, κάτω από το φεγγάρι και τα αστέρια, στον αγαπημένο μας λόφο. Σε μια μαγική βραδιά, ένα απίστευτο μουσικό πάρτι, μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε.

TOM ODELL

12.08 Σάββατο | Ώρα έναρξης 9:30 μ.μ.

Ο Tom Odell, ένα από τα νέα αστέρια της διεθνούς μουσικής σκηνής, έρχεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Sani Festival και μας καλωσορίζει στο δημιουργικό του σύμπαν. Ο διάσημος πλέον pop star παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο διεθνές κοινό το 2012 με το "Another Love" που σήμερα μετρά πάνω από 1,5 δις ακροάσεις στο Spotify και πάνω από 650 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Από τότε ο Odell, παραμένει σταθερά στην κορυφή των charts παγκοσμίως και τραβά το ενδιαφέρον του κοινού και των κριτικών με κάθε νέα του δισκογραφική δουλειά. Εξάλλου, ήταν με το πρώτο του άλμπουμ, "Songs from Another Love", που ο Άγγλος μουσικός έγινε διάσημος, κερδίζοντας ένα βραβείο BRIT και ένα βραβείο Ivor Novello. Το 2022 κυκλοφόρησε το 5ο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο "Best Day of my Life" το οποίο έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές και έχει προκαλέσει τον ενθουσιασμό του κοινού.

Ο Tom Odell τραγουδά για την αγάπη, τη διαφορετικότητα, τη μοναξιά, τη φύση και την ίδια τη ζωή. Ξεκίνησε να γράφει μουσική στα 13 του χρόνια και σύντομα τον "ανακάλυψαν" οι δισκογραφικές εταιρείες. Συχνά, η σκηνική του παρουσία παρομοιάζεται με αυτή του David Bowie. Ο ίδιος αντλεί τις επιρροές του από καλλιτέχνες όπως οι Bob Dylan, Elton John, Leonard Cohen, Billy Joel, Tom Waits, Jeff Buckley και άλλους. Ο Tom Odell υπόσχεται να μας χαρίσει μια αξέχαστη μουσική βραδιά, παρέα με τη μπάντα του. Με αγαπημένα τραγούδια, ρυθμικές μελωδίες και άκρως συναισθηματικές ερμηνείες. Σε μια πραγματικά βιωματική συναυλία που θα χαραχτεί ανεξίτηλα μέσα μας ως μια μοναδική μουσική εμπειρία.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ

19.08 Σάββατο | Ώρα έναρξης 9:00 μ.μ.

Greek Variations

"Ένα μουσικό οδοιπορικό από τον Πόντο ως την Κρήτη"

Ερμηνεύουν: Χαΐνης-Δημήτρης Αποστολάκης, Αλέξης Παρχαρίδης, Ηρώ Σαΐα

"Το παρελθόν μας είναι η βάση για το μέλλον μας κι αυτό είναι λαμπρό όταν προβάλλει κι επανασυστήνει τον ιστορικό μας πλούτο". Δυο σειρές που περιγράφουν απόλυτα το νέο μουσικό εγχείρημα του μεγάλου μας συνθέτη.

Ο Σταύρος Ξαρχάκος μας δανείζει τη δική του, προσωπική διεισδυτική ματιά για να ανακαλύψουμε ξανά τον πλούτο της δημοτικής μας παράδοσης, με υπέροχες μελωδίες που έμειναν αθάνατες περνώντας από γενιά σε γενιά, μουσικές αφηγήσεις που παρέμειναν ολοζώντανες από στόμα σε στόμα. Ιστορικά και υπέροχα παραδοσιακά τραγούδια και ορχηστρικά ακούσματα που μέσα από τις φρέσκιες και ίσως ανατρεπτικές διασκευές κι ενορχηστρώσεις του Ξαρχάκου, γίνονται η γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και στο σήμερα, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα το μουσικό μας μέλλον. Μια γέφυρα ανάμεσα στις διαφορετικές κουλτούρες αφού η ποντιακή λύρα συνομιλεί με την κρητική κι από κοινού συνδιαλέγονται με τον ηλεκτρικό ήχο. Αφού αυτή η συγκλονιστική συναυλία λειαίνοντας έντεχνα τις αρχέγονες νότες κι αναπαράγοντας μνήμες και συναισθήματα αιώνων με σύγχρονα μουσικά εργαλεία, προσεγγίζει και την κουλτούρα των ξένων επισκεπτών μας, συστήνοντάς τους παράλληλα τη δική μας.

Σε μια συναυλία που μυρίζει Ελλάδα και ωθεί στην εξωστρέφεια.

JAN GARBAREK

26.08 Σάββατο | Ώρα έναρξης 9:00 μ.μ.

Jazz on the Hill

Ο σπουδαίος σαξοφωνίστας της jazz και αγαπημένος του Ελληνικού κοινού Jan Garbarek, επιστρέφει στο Sani Festival μετά από πολλά χρόνια, παρέα με το Jan Garbarek Group και τον Trilok Gurtu. Ο βιρτουόζος από τη Νορβηγία σε όλη τη σπουδαία καριέρα του βρισκόταν σε μια αέναη κίνηση και εξέλιξη, αναζητώντας συνεχώς το καινούργιο και το διαφορετικό. Ταξίδεψε ασταμάτητα για να βρει τη μοναδική μουσική του γλώσσα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του χώρου και του χρόνου, από την μουσική παράδοση της πατρίδας του σε αυτοσχεδιαστικά σχήματα του Μεσαίωνα κι από τη μουσική της Μέσης Ανατολής και της Ινδίας στην παγκόσμια τζαζ. Όλα αυτά για να βρει αυτή την "κοινή γλώσσα" όπως δηλώνει ο ίδιος που "να ταιριάζει με τον τόνο, την υφή και το συναίσθημα κάθε διαφορετικής μουσικής". Με αυτόν τον τρόπο ο Garbarek έχει αναδειχθεί σε έναν εκ των κορυφαίων της τέχνης και του οργάνου του παγκοσμίως, με μότο ζωής το "Τίποτα δεν παραμένει ποτέ στάσιμο. Σε κανένα σημείο στο χρόνο δεν πρέπει να ισχυριστείς ότι ναι, τώρα έφτασα κάπου". Στη σπουδαία καριέρα του έχει συνεργαστεί με τους κορυφαίους όπως ο Keith Jarret, ο Charlie Haden, ο Egberto Gismonti, ο Gary Peacock, ο John McLaughlin, ο Jon Abercrombie, το Hilliard Ensemble και πολλούς άλλους και φυσικά τη δική μας Ελένη Καραΐνδρου. Ο Jan Garbarek, ένα σαξόφωνο με τόση ευαισθησία και τρυφερότητα που μοιάζει να έχει τη δική του βελούδινη φωνή, παρέα με το Jan Garbarel Group και τον Trilok Gurtu ανηφορίζει στο Sani Hill για να μας χαρίσει μια αξέχαστη βραδιά μουσικής δεξιοτεχνίας και καλλιτεχνικής μοναδικότητας δίχως προηγούμενο. Μια βραδιά αφιερωμένη στη jazz, μία συναυλία ύμνος στις μουσικές του κόσμου.

