Σε παγκόσμια περιοδεία, το ολόγραμμα της Γουίτνεϊ Χιούστον

Μια προσομοίωση της Γουίτνεϊ Χιούστον ξεκινά διεθνή τουρνέ στις αρχές του 2020. Το «An Evneing With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour» κάνει πρώτο σταθμό στο Μεξικό, μεταξύ 23 Ιανουαρίου και 9 Φεβρουαρίου, ακολούθως σταματά σε διάφορα σημεία στην Ευρώπη (Αγγλία, Δανία, Αυστρία, Σκωτία, Ιρλανδία, Νορβηγία και αλλού) και το επόμενο φθινόπωρο εμφανίζεται στη Βόρεια Αμερική.



Την πρώτη εκδοχή του ολογράμματος της βραβευμένης έξι φορές με Grammy Χιούστον έδωσε στη δημοσιότητα η BASE Hologram, η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία του.



«Η Γουίτνεϊ Χιούστον ήταν ένα ταλέντο το οποίο δεν περιγράφεται με λέξεις, η επίδρασή της και η δεξιοτεχνία της υπερέβαιναν κάθε όριο» τόνισε, σε ανακοίνωση, ο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της BASE Hologram και BASE Entertainment, Μπράιαν Μπέκερ. «Αυτό που δημιουργούμε εδώ είναι μια νέου τύπου θεατρική εμπειρία, σχεδιασμένη να αιχμαλωτίσει τη μαγεία. Όταν εμφανιζόταν στη σκηνή, υπήρχε ένα ασύγκριτο επίπεδο χαρίσματος και συναισθήματος – αυτό είναι που θέλουμε να φέρουμε στους θεατές και είναι τιμή το να μπορούμε, με αυτό το πρότζεκτ, να συνεισφέρουμε στην κληρονομιά που άφησε» πρόσθεσε.



Τον περασμένο Μάιο, οι Τάιμς της Νέας Υόρκης είχαν σημειώσει ότι το show θα περιλαμβάνει όλες τις μεγάλες επιτυχίες της Χιούστον (σε ψηφιακό remastering), με την υποστήριξη του αρχικού συγκροτήματός της και των δεύτερων φωνών, συμπεριλαμβανομένου του Γκάρι, του αδελφού της Γουίτνεϊ. Στο τιμόνι της παραγωγής της τουρνέ είναι η χορογράφος Φατίμα Ρόμπινσον, η οποία έχει δουλέψει με τον Μάικλ Τζάκσον, τη Ριάνα και τον The Weeknd.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ