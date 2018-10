Σε ψυχιατρική μονάδα νοσηλεύεται η Selena Gomez

Αντιμέτωπη με την κατάθλιψη είναι η ηθοποιός και τραγουδίστρια Selena Gomez, η οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα έχει την κατάλληλη βοήθεια που χρειάζεται.



Πηγή ανέφερε στο ET ότι «η Selena είναι αντιμέτωπη με κατάθλιψη εδώ και καιρό και ότι η ίδια και οι γύρω της πάντοτε πρόσεχαν για το πώς αισθάνεται, ακόμα περισσότερο μετά τη μεταμόσχευση νεφρού. Η Selena δεν αισθάνθηκε καλά και πήγε στο νοσοκομείο, όπως κάνει όταν πέφτει ψυχολογικά. Μετά από περαιτέρω παρακολούθηση, αποφασίστηκε η Selena να υποβληθεί σε θεραπεία σε μονάδα ψυχικής υγείας».



Σύμφωνα με το TMZ, η 26χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός εισήχθη στο νοσοκομείο δύο φορές τις τελευταίες εβδομάδες. Η πρώτη φορά ήταν όταν η βρισκόταν στο Στούντιο Σίτι στην Καλιφόρνια, στην κατοικία της, όπου φέρεται να ήταν μελαγχολική και έντονα συναισθηματική, λόγω του ανησυχητικά χαμηλού αριθμού λευκών αιμοσφαιρίων στον οργανισμό της μετά από τη μεταμόσχευση νεφρού.



Η τραγουδίστρια, πάσχει από λύκο, αυτοάνοσο νόσημα από το 2015 και το καλοκαίρι του 2017 έκανε μεταμόσχευση νεφρού.



Λίγες μέρες αργότερα πήρε εξιτήριο, αλλά εισήχθηκε εκ νέου στα τέλη της περασμένης εβδομάδας λόγω των συνεχιζόμενων προβλημάτων υγείας που απορρέουν από τη μεταμόσχευση νεφρού, σύμφωνα με την πηγή. Η νοσηλεία οδήγησε την Gomez σε «συναισθηματική κρίση» που προκάλεσε «κατάρρευση» και «ξέσπασμα» όταν δεν της επιτράπηκε να φύγει.



Η δημοφιλής τραγουδίστρια βρίσκεται προς το παρόν σε ψυχιατρική κλινική της Ανατολικής Ακτής και υποβάλλεται σε διαλεκτική συμπεριφορική θεραπεία, στην οποία έχει υποβληθεί και στο παρελθόν.



Η είδηση για τα προβλήματα υγείας της Gomez κυκλοφόρησε λίγες μόνο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση της τραγουδίστριας μέσω Instagram ότι θα κάνει ένα διάλειμμα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



«Όσο είμαι ευγνώμων για τη φωνή που μας δίνουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είμαι εξίσου ευγνώμων που μπορώ να αποχωρήσω .... Απλά θυμηθείτε - αρνητικά σχόλια μπορούν να βλάψουν τα συναισθήματα κάποιου» είχε γράψει στην ανάρτησή της.



Νωρίτερα εφέτος, η πρώην σταρ του Disney Channel εντάχθηκε σε ένα πρόγραμμα ευεξίας στη Νέα Υόρκη αφού υπέφερε από κατάθλιψη και άγχος. Μια πηγή δήλωσε στο ET ότι τότε οικειοθελώς πήρε την απόφαση επειδή "ήξερε ότι η υγεία και η ευεξία της απαιτούν συνεχή φροντίδα».



«Αυτά τα μικρά check ins είναι απαραίτητα για την υγεία της. Δεν είναι καν ανάκαμψη, είναι ένας τρόπος ζωής. Είναι το ίδιο με την εκκλησία - αυτό είναι σαν ένα εβδομαδιαίο check-in».



Δεν φοβάται και δεν ντρέπεται να κάνει ένα βήμα πίσω και να ζητήσει βοήθεια, όπως έκανε στο παρελθόν, συνέχισε η πηγή, αναφερόμενος στη νοσηλεία της στο νοσοκομείο Brookhaven στο Τενεσί το 2016. «Το θεραπευτικό πρόγραμμα στο παρελθόν ήταν πραγματικά ευεργετικό γι 'αυτήν. Τη βοήθησε να ξαναμάθει ορισμένες συμπεριφορές και της έδωσε υγιείς μηχανισμούς αντιμετώπισης».



Η γεννημένη στο Τέξας από πατέρα μεξικανικής καταγωγής και Αμερικανίδα με ιταλικές ρίζες μητέρα, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια έγινε διάσημη από τη συμμετοχή της στη σειρά Wizards of Waverly Place που προβλήθηκε στο Disney Channel για τέσσερις σεζόν από το 2007 έως το 2012.