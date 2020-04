Εβδομαδιαία σειρά συναυλιών από Grateful Dead στο YouTube

Οι Grateful Dead ξεκινούν σήμερα, Παρασκευή 10 Απριλίου, streaming συναυλιών στο κανάλι τους στο YouYube. Οι συναυλίες θα παρουσιάζονται κάθε εβδομάδα και τα έσοδα από δωρεές θα διατεθούν στο MusiCares' COVID-19 Relief Fund.

Στις 10 Απριλίου, στις 8 μμ EST, η σειρά -«Shakedown Stream»- ξεκινά με το «Truckin' Up to Buffalo», πλήρη κινηματογράφηση του show που έδωσαν στο Rich Stadium της Νέας Υόρκης, στις 4 Ιουλίου του 1989. Το πρόγραμμα των 21 τραγουδιών περιλαμβάνει τραγούδια του Μπομπ Ντίλαν, όπως τα «When I Paint My Masterpiece» και «All Along the Watchtower», καθώς και κλασικές δικές τους συνθέσεις σαν τα «Bertha» και «Morning Dew». Προς το τέλος του προγράμματος έπαιξαν τότε και το «I Will Take You Home», τραγούδι από το τελευταίο άλμπουμ τους, το «Built to Last», που κυκλοφόρησε λίγους μήνες μετά τη συναυλία.

Πριν ξεκινήσει η προβολή της συναυλίας, ο μάνατζερ του αρχείου οπτικο-ακουστικού υλικού της μπάντας, David Lemieux και ο ιστορικός Gary Lambert θα παρουσιάσουν ένα ζωντανό show. Όσες και όσοι παρακολουθήσουν μπορούν να κλικάρουν ένα «κουμπί» δωρεάς για καλό σκοπό.

Την επόμενη Παρασκευή, 17 Απριλίου, η σειρά θα συνεχιστεί με την «Grateful Dead Movie» του 1977, που είχε σκηνοθετήσει ο Jerry Garcia και η οποία περιλαμβάνει αποσπάσματα από τα show του συγκροτήματος στο Winterland του Σαν Φρανσίσκο, το 1974.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ