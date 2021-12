Shaya: Συνεργασία έκπληξη για το νέο της τραγούδι «Freak»

Η Shaya συνεργάζεται με το «The Sound of Everything UK» και τη Sony Music στο καινούργιο single της «Freak» με τον μουσικό παραγωγό V-Sag.

Η Shaya και ο V-Sag ξανασυναντιούνται έπειτα από καιρό και δημιουργούν μαζί ακόμα ένα πολύ όμορφο τραγούδι με ουσία και νόημα... Όπως μας έχουν συνηθίσει άλλωστε...

Σύντομη περιγραφή του τραγουδιού Freak

«Στο κομμάτι μιλάει ένας άνθρωπος όπου είναι ερωτευμένος και αγαπάει κάποιον άλλον παρόλο που του φέρθηκε άσχημα και είπε ψέματα. Δείχνει τον εθισμό και την ταλαιπωρία που πολλές φορές αντιμετωπίζουμε και το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Γιαυτό λοιπόν αναρωτιέται, είμαι Φρικιό; Που σε θέλω ακόμη; Και εξού και ο τίτλος “Freak”. Ουσιαστικά εμείς φταίμε και είμαστε φρικιά που κυνηγάμε ανθρώπους που μας φέρονται άσχημα».

Κυκλοφορεί από τη δισκογραφική εταιρεία "The Sound of Everything UK". Σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες. Οπού η έδρα της εταιρείας είναι στην Αγγλία.

Ακούστε το τραγούδι: