Συγκέντρωση υπογραφών για επανασύνδεση και περιοδεία των Mötley Crüe

Συγκέντρωση υπογραφών στο διαδίκτυο με αίτημα επανασύνδεση και περιοδεία των Mötley Crüe ξεκίνησαν θαυμαστές τους.



Η μπάντα δεν έχει εμφανιστεί μαζί από τις 31 Δεκεμβρίου 2015, τελευταία μέρα της αποχαιρετιστήριας περιοδείας τους.



Τα μέλη του αμερικανικού heavy metal συγκροτήματος υπέγραψαν συμφωνία «παύσης των περιοδειών» προτού ξεκινήσουν την τελευταία, «The Final Tour». Βάσει της συμφωνίας απαγορεύεται σε οποιοδήποτε μέλος να εμφανίζεται κάνοντας χρήση του ονόματος Mötley Crüe.



Οι φήμες για επανένωση του συγκροτήματος έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα. Την περασμένη εβδομάδα ο μάνατζερ των Black Crowes, Mark DiDia δήλωσε στην εκπομπή Howard Stern Wrap-Up Show ότι η επανασύνδεση του συγκροτήματός του δεν είναι η μόνη στην οποία προσβλέπουν οι θαυμαστές της ροκ το επόμενο έτος, τονίζοντας ότι μία περιοδεία των Mötley Crüe μαζί με δύο άλλες μεγάλες μπάντες, είναι στα σχέδια.



«Έρχεται περιοδεία των Motley Crue /Poison/Def Leppard, έρχεται περιοδεία των Rage Against the Machine... των AC/DC’. Έρχεται πολύ ροκ τον επόμενο χρόνο. Ας ευλογεί ο Θεός τους Drake και Billie Eilish και όλη αυτή τη μουσική streaming και ας έχουν πολλούς θαυμαστές. H rock δεν γίνεται streaming, αλλά υπάρχει ένα πράγμα που συμβαίνει, στους ανθρώπους λείπουν οι κιθάρες, το μπάσο και τα ντραμς» τόνισε.



Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο τραγουδιστής των Motley Crue, Βινς Νιλ δήλωσε ότι οι φήμες επανένωσης δεν είναι αλήθεια. Με ανάρτησή του στο Twitter διευκρίνισε ότι «δεν έχει μιλήσει με τα μέλη του συγκροτήματος από τότε που έγινε η πρεμιέρα της ταινίας "The Dirt" με θέμα τους Motley Crue».



«Έπρεπε να ακυρώσω εμφανίσεις λόγω προβλημάτων στην πλάτη, για τα οποία υποβάλλομαι σε θεραπεία τώρα. Δεν υπάρχει ένταση ανάμεσα σε μένα και τον Τόμι. Μην πιστεύετε τίποτα από αυτά που γράφονται στα sites με κουτσομπολιά» σημείωσε.



Ωστόσο την περασμένη Παρασκευή ξεκίνησε εκστρατεία και συλλογή υπογραφών Change.org petition titled ‘BRING MÖTLEY CRÜE BACK!’ από τον θαυμαστή του γκρουπ Motley Mann.



«Οι νέοι θαυμαστές χρειάζονται νέα περιοδεία» αναφέρει.



Μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας είχαν συγκεντρωθεί 14.200 υπογραφές με αίτημα την επανασύνδεση των Motley Crue.