«Σινανάι» - Ένα νέο τραγούδι από τον Ορέστη Ντάντο

Ο Ορέστης Ντάντος παρουσιάζει το νέο τραγούδι του με τίτλο «Σινανάι». Ο πάντα ανατρεπτικός και ακούραστα δημιουργικός τραγουδοποιός, ανοίγει για μια ακόμη φορά τον δικό του δρόμο, αφήνοντας στην άκρη νόρμες, σύνορα, μουσικές ταμπέλες και φραγμούς.





«Σινανάι»: Τσιπτετελικόν επιφώνημα τουρκικής προέλευσης (şinanay). Ακούγεται στο άσμα: «Σήκω χόρεψε κουκλί μου, να σε δω να σε χαρώ». Από σήμερα και στο εξής είναι και τραγούδι του Ορέστη Ντάντου.



Στην εποχή του «τα κάνει όλα και συμφέρει» , ο Ορέστης Ντάντος ενώνει την ήδη εντυπωμένη ηλεκτρική ταυτότητά του με εκφάνσεις του χιπχοπ, όπως ο ίδιος το αντιλαμβάνεται, δημιουργώντας έναν καταιγιστικό στιχουργικό μονόλογο γύρω από τον χρόνο και την ύπαρξη, τη φθορά και την ελπίδα.



Το «Σινανάι» είναι ταυτόχρονα μια προσωπική εξομολόγηση αλλά και η εξομολόγηση μιας ολόκληρης γενιάς. Της γενιάς που πάντα θα φεύγει κι εκείνης που πάντα θα έρχεται και θα έρχεται, στοχεύοντας στην μετατροπή του «προσωπικού» σε «συλλογικό».



Αυτό το «συλλογικό» άλλωστε δεν ψάχνουμε μανιωδώς παντού και πάντα;



«Όλη η Ελλάδα τραγουδάει

σινανάι γιαβρούμ, σινανάι. νάι

κι η ώρα δεν περνάει. 2019, γνήσιο δείγμα της γενιάς μου, η πιο ανάπηρη γενιά, ποτέ δε σπάει τα σχοινιά, σβήσε το φως να κοιμηθείς και πήγε αργά.



Σ’ αγαπώ μπαμπά, σ’ αγαπώ μαμά. Και μη γελάς δεν έχει καθόλου πλάκα.



Κάποιοι πασχίζουν να τα βγάλουν κι άλλοι απλά κάνουν τράκα κι εγώ δεν είναι πως δεν ήξερα ή δεν είδα τη φάκα, μα πέφτω μέσα για δεν έχω αλλού να πάω, ρε βλάκα.»

Δείτε το βίντεο:



Συντελεστές:



Στίχοι - μουσική - ερμηνεία: Ορέστης Ντάντος

Εκτέλεση - ενορχήστρωση - παραγωγή: Ορέστης Ντάντος, Λεωνίδας Πετρόπουλος (anacondastudio)

Mastering: Λεωνίδας Πετρόπουλος

Παραγωγή: Image Productions

Σκηνοθεσία: Θεοφύλακτος Αργυρού

Σενάριο: ΜάιραΒούλτσου , Θεοφύλακτος Αργυρού

Διεύθυνση φωτογραφίας: Andriy Kolosivskyy

Artdirection: Μάιρα Βούλτσου

Graphictitles: Λευτέρης Αποστολόπουλος

Makeup: Αθηνά Δημητροπούλου

Costume and Set Designer: Μάιρα Βούλτσου

Costume and Set Designer assistant: Αθηνά Μιχαλάτου, Νεφέλη Αυγερινού

Set Designer assistant: Λουκάς Σπανός

Girl – Woman – Old lady :ΒιργινίαΤαμπαροπούλου

Grip and electrical department: Γιώργος Ζιώγαλας

Production assistants: ΈφηΧουντή, Άννα – Μαρία Λυρή

Actors: Δέσποινα Αδάμ, Kώστας Καραμάνος, Δήμητρα Ανδρεαδάκη, Ειρήνη Χρηστοπούλου, Julian Gjergi

Food Sponsorship:Μουσταρδόμελο

Special Thanks: «Θέατρο από Κοινού», Θοδωρής Φράγγος, Άρτεμις Τσίπη, Andriy Doroshkevych