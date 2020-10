Συναρπαστική καινούργια έκθεση για την αμετανόητη Γκρέις Τζόουνς

Καινούργια έκθεση φιλοξενεί η γκαλερί Nottingham Contemporary στο Νότιγχαμ της Μεγάλης Βρετανίας για την Γκρέις Τζόουνς, την καλλιτέχνιδα και περφόρμερ στης οποίας την εικόνα συνυπάρχουν η σεξουαλική ευρωστία, το έμφυλο παιχνίδισμα, το μοντέλο ενός ντεφιλέ, ο αφρο-φουτουρισμός, το εξωγήινο ον, η πανκ περφόρμερ, η τσαχπίνα τραγουδίστρια καμπαρέ, ο Μαύρος ανδρόγυς.

Δεν μπορείς να την κατατάξεις και ο φακός της φωτογραφικής μηχανής δυσκολεύεται να την αιχμαλωτίσει. Στη βιογραφία της, που κυκλοφόρησε το 2015, γράφει: «Με συνέλαβαν για ανάρμοστη συμπεριφορά. Οι πρώτες μου επίσημες φασαρίες με τις αρχές. Όταν προσπάθησαν, στο αστυνομικό τμήμα, να μου πάρουν φωτογραφία σήμανσης, η κάμερα τους ποτέ δεν δούλευε όταν με τοποθετούσαν μπροστά της. Ίσως παραήμουν δαιμονική. Προσπάθησαν μερικές φορές. (Η κάμερα) δούλεψε όταν δεν με φωτογράφιζαν. Μόλις προσπαθούσαν να αιχμαλωτίσουν την εικόνα μου, δεν συνέβαινε τίποτα».

Την έκθεση «Grace Before Jones: Camera, Disco, Studio» επιμελήθηκαν οι Cédric Fauq και Olivia Aherne και είναι ένα υβρίδιο μεταξύ μυθοπλασίας, μελέτης και βιογραφίας.

Δείτε το βίντεο:

Η Γκρέις, φωτογραφημένη από τον Άντονι Μπαρμπόζα για την Essence το 1971, στριμωγμένη ανάμεσα στα μέλη της ψυχεδελικής σόουλ μπάντας The Chamber Brothers. H Grace Jones Mask for Warm Leatherette (1980) από τον Ρίτσαρντ Μπέρνσταϊν. Στο In & Out of Fashion (1990) του Ουίλιαμ Κλάιν, φορά κρεασιόν Alaïa και από καιρού εις καιρόν φέρνει το χέρι της στο πρόσωπο, με το κόκκινο μανικιούρ της να κάνει μια αιμάτινη αμυχή στην οθόνη. Στο Grace Jones Live του Ντέιβιντ Σπάντα, στο Παλάντιουμ την Πρωτοχρονιά του 1991, είναι ολόκληρη καλυμμένη από έναν αλυσωτό θώρακα, παραπέμποντας στη βασίλισσα των Κελτών της Βρετανίας Μπουντίκα σε εκδοχή cyborg.

Στο Haircut (1971) του Άντον Πέριχ είναι μια ανδρόγυς βαμπ, μιλώντας στα γαλλικά για τη ζωή στο σπίτι και τη ζωή με την οικογένεια τη στιγμή που μια λεπίδα περνά μέσα από τα κοντοκουρεμένα μαλλιά της.

Στο επεισόδιο 2 του Fifteen Minutes (1987) του Άντι Γουόρχολ, μέσα σε γούνες μιλά στον τραγουδιστή Άντζελο Κολόν καθώς οι δυο τους κάθονται σε ατσάλινα κυλινδρικά καθίσματα. Το show ολοκληρώνεται με τη φωτογραφία της Γκρέις που τράβηξε η Κάθριν Μακγκάν τη στιγμή που αποχωρούσε από τον καθεδρικό St. Patrick's Cathedral μετά από το μνημόσυνο για τον Άντι Γουόρχολ, το 1987.

Η έκθεση «Grace Before Jones: Camera, Disco, Studio» ολοκληρώνεται στις 3 Ιανουαρίου του 2021.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ