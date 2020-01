«Sinatra with a twist - tribute concert - winter edition» στο café του Νομισματικού Μουσείου

Το μουσικό project του τζαζ περφόρμερ Αλέξανδρου Αφολτέρ και του ντράμερ Σεραφείμ Μπέλλου, εκ νέου στο café του Νομισματικού Μουσείου.

Θα παρουσιαστεί μια πιο jazzy εκδοχή του ρεπερτορίου του Φρανκ Σινάτρα, με τίτλο «Sinatra with a twist-tribute concert - winter edition». Γνωστά κομμάτια όπως τα I’ve Got You Under My Skin, Fly Me To The Moon, αλλά και λιγότερο διάσημα όπως τα I’m A Fool To Want You και All My Tomorrows, θα ακουστούν μαζί τα αγαπημένα του Σινάτρα, όπως τα One For My Baby και Angel Eyes.

Παίζουν:



Αλέξανδρος Αφολτέρ | φωνή

Αλέξανδρος Λυκοθανάσης | πιάνο

Σεραφείμ Μπέλλος | ντραμς

Cafe στον Κήπο του Νομισματικού Μουσείου



Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 12, Ιλίου Μέλαθρον Τηλέφωνο: 2103612519, 2103612190

2 Ιανουαρίου 2020



21:00



Εισιτήρια



Τηλέφωνο κρατήσεων: 210 3610067