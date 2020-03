Συναυλία αφιερωμένη στους AC/DC έκλεισε αυτοκινητόδρομο στην Αυστραλία

Περισσότερα από 150.000 άτομα παρακολούθησαν την Κυριακή την αυτοκινούμενη συναυλία, φόρο τιμής στους AC/DC στο Περθ της Αυστραλίας.



Για οκτώ ώρες, δέκα χιλιόμετρα από την Canning Highway έκλεισαν για να κινηθούν οι νταλίκες πάνω στις οποίες έπαιζαν οκτώ διαφορετικές μπάντες διασκευές της διάσημης μπάντας αποτίνοντας φόρο τιμής στον Μπον Σκοτ, που εφέτος συμπληρώνονται 40 χρόνια από τον θάνατό του. Η διαδρομή ήταν αυτή που έκανε ο Σκοτ καθημερινά από το σπίτι του στο Fremantle μέχρι το ξενοδοχείο Raffles, όπου σύχναζε.



Η εκδήλωση ονομάστηκε Highway to Hell. Οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας του δρόμου δόθηκαν στις νταλίκες που μετέφεραν τις μπάντες και οι άλλες δύο στον κόσμο για να μπορέσει να παρακολουθήσει την αυτοκινούμενη συναυλία.



Την εκδήλωση άνοιξε το αυστραλιανό συγκρότημα Pigram Brothers με τον Highway to Hell το οποίο ακούστηκε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της οκτάωρης συναυλίας από όλα τα συγκροτήματα και με διαφορετικές εκτελέσεις.



Ιδιαίτερη ήταν η εκτέλεση από το εναλλακτικό ροκ γιαπωνέζικο συγκρότημα Shonen Knife, ενώ πριν ξεκινήσουν οι μπάντες ο Αυστραλός πρωταθλητής κιθάρας Άλεξ Ρόμπερτς, γνωστός ως Jinja Assassin, παρότρυνε περισσότερους από 3.500 ανθρώπους να σηκώσουν τα χέρια τους προς τον ουρανό καθώς εκείνη τη στιγμή ηχογραφούσε το Highway to Hell.



Ο Ρόμπερτς, που είναι καθηγητής θεάτρου κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κιθάρας που έγινε στην Φιλανδία το 2019.



Μαζί του έπαιζαν και άλλοι εξέχοντες Αυστραλοί κιθαρίστες όπως ο Wes Roe και ο Billy Damage.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ