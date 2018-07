Συναυλία οικονομικής ενίσχυσης πληγέντων από τις πυρκαγιές

«Συγκλονισμένοι από την πρόσφατη τραγωδία που χτύπησε τους συνανθρώπους μας, έχοντας μαζί μας συλλογικότητες, δομές και δράσεις αλληλεγγύης από ολόκληρη την Αττική, δρούμε και κάνουμε το αυτονόητο: Βοηθάμε όσο και όπως μπορούμε, άμεσα, μέσω της ενασχόλησής μας, μέσω αυτού που ξέρουμε να κάνουμε: Τη διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων. Διοργανώνουμε μία μεγάλη συναυλία, με την αφιλοκερδή συμμετοχή γνωστών μουσικών της ελληνικής hip hop - rock - εναλλακτικής μουσικής σκηνής, καλών φίλων, κάποιοι εκ των οποίων έχουν και οι ίδιοι (ή συγγενικά τους πρόσωπα) πληγεί από τις πρόσφατες φονικές πυρκαγιές.Την Τετάρτη 1η Αυγούστου, στον ιστορικό χώρο του Σκοπευτηρίου Καισαριανής, συγκεντρώνουμε πόρους που θα διατεθούν ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ στους πληγέντες (χωρίς τη διαμεσολάβηση κρατικών φορέων και μηχανισμών), διαδικασία της οποίας την διαφάνεια θα πιστοποιήσει νομικός. Σας περιμένουμε όλους σε αυτή τη μοναδική συγκυρία, για να δείξουμε την έμπρακτη συμπαράστασή μας στους αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας», αναφέρεται στη σελίδα @forthevictimsoffire













Τετάρτη 1η Αυγούστου

Προαιρετική συνεισφορά: 5 ευρώ







#forthevictimsoffire









ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: forthevictimsoffire@gmail.com

Σκοπευτήριο ΚαισαριανήςΈναρξη: 19:00Συμμετέχουν οι Nightstalker (Official) / Razastarr / The Last Drive Ψυχοδραμα 07 / 1000mods / Anser X Eversor Panx Romana / Λογος Τιμης Λ.Τ / Fundracar JK One X DJ Wheel M / ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC - Thrax Punks