«Σκέψου, η ζωή να τραβάει τον δρόμο της, και συ να λείπεις» - Μίκης Θεοδωράκης 1925 - 2021

Ο ραδιοφωνικός σταθμός Mikis Theodorakis Personal Radio, τιμά τον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη, που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα στις 2 Σεπτεμβρίου 2021, με ένα απόσπασμα από τις «Γειτονιές του κόσμου» του Γιάννη Ρίτσου.

Σκέψου, η ζωή να τραβάει το δρόμο της,

και συ να λείπεις,

να 'ρχονται οι Άνοιξες με πολλά διάπλατα παράθυρα,

και συ να λείπεις,

να 'ρχονται τα κορίτσια στα παγκάκια του κήπου με χρωματιστά φορέματα,

και συ να λείπεις,

οι νέοι να κολυμπάνε το μεσημέρι,

και συ να λείπεις,

Ένα ανθισμένο δέντρο να σκύβει στο νερό,

πολλές σημαίες ν' ανεμίζουν στα μπαλκόνια,

και συ να λείπεις,

Κι ύστερα ένα κλειδί να στρίβει

η κάμαρα να 'ναι σκοτεινή,

δυο στόματα να φιλιούνται στον ίσκιο,

και συ να λείπεις,

Σκέψου δύο χέρια να σφίγγονται,

και σένανε να σου λείπουν τα χέρια ,

δύο κορμιά να παίρνονται,

και συ να κοιμάσαι κάτου απ' το χώμα,

και τα κουμπιά του σακακιού σου

ν' αντέχουν πιότερο από σένα

κάτου απ' το χώμα,

κι η σφαίρα η σφηνωμένη στην καρδιά σου να μη λιώνει.

Γιάννης Ρίτσος. Απόσπασμα από τις «Γειτονιές του κόσμου»

Το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Mikis Theodorakis Personal Radio, το οποίο μεταδίδεται σήμερα Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου έχει ως εξής:

08.00 Mikis Theodorakis: Requiem. 1983 '84 Athens. Ορατόριο πάνω σε κείμενα από τη Νεκρώσιμο Ακολουθία και τα Νεκρώσιμα Ιδιόμελα Του Ιωάννου Δαμασκηνού. Distribution: Director: Adrian Morar. Artistic direction: Ina Hudea. Scenography: Valentin Codoiu. Choir conductor: Corneliu Felecan. Conductor of the children's choir "Junior-Vip": Anca Mona Mariaș. Veronica Fizeșan Soprano. Andrada Ioana Roșu Mezzosoprană. Eusebiu Hutan Tenor. Cristian Hodrea Bas.Bariton. Simonfi Sandor Bas. Linguistic consultant, Greek translation: Fr. Florin-cătălin Ghiț. Choir and Orchestra of the Romanian National Opera from Cluj-Napoca. "Junior - Vip" Children's Choir of the College of Music "Sigismund Toduţă" Cluj-Napoca.



10.00 Οι Γειτονιές του κόσμου 1978.



Λαϊκό Ορατόριο. Ποίηση, απαγγελία: Γιάννης Ρίτσος. Έτος σύνθεσης 1978 Αθήνα & Omsk Σιβηρίας. Ηχογράφηση: Μαρία Φαραντούρη, Γιάννης Θωμόπουλος, Χορωδία Τερψιχόρης Παπαστεφάνου. Συμμετέχουν: Τάσος Διακογιώργης Σαντούρι, Χρήστος Κωνσταντίνου Μπουζούκι, Φίλιππος Τσεμπερούλης Κλαρίνο. Λαϊκή Ορχήστρα υπό την διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη.

11.00 Μίκης Θεοδωράκης: Τρίτη Συμφωνία. 1992 . Σε ποίηση Διονύσιου Σολωμού, Κωνσταντίνου Π. Καβάφη και ποιητικά κείμενα Βυζαντινών Ύμνων. Συμφωνική ορχήστρα Viva. Μεσόφωνος: Μαρκέλλα Χατζιάνο. Μουσική Διεύθυνση: Μίκης Θεοδωράκης.

14.00 Αρκαδία ΙV 1969. Ποίηση Ανδρέας Κάλβος. Ζάτουνα. Ερμηνεύει η Μαρία Φαραντούρη.

15.00 Επιτάφιος 1958. Ποίηση Γιάννης Ρίτσος. Παρίσι. Ερμηνεύει ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης.

16.00 Άξιον Εστί. Ποίηση Οδυσσέας Ελύτης. Έτος σύνθεσης: 1960 Παρίσι. Πρώτη ηχογράφηση: 1964. Μάνος Κατράκης. Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Θεόδωρος Δημήτριεφ, Μικτή χορωδία Θάλειας Βυζαντίου, Μικρή Ορχήστρα Αθηνών, Λαϊκή Ορχήστρα. Διεύθυνση: Μίκης Θεοδωράκης.

18.00 Μίκης Θεοδωράκης: Πνευματικό Εμβατήριο. Αρκαδία V, Σε ποίηση: Άγγελου Σικελιανού. Σύνθεση: 1969. Allbert Hall. Λονδίνο 1970. Συμμετέχουν: Μαρία Φαραντούρη. Αντώνης Καλογιάννης. Γιάννης Θεοχάρης. London Symphony Orchestra. Χορωδία της New Opera London. Ανδρική χορωδία Ουαλών ανθρακωρύχων. Ενορχήστρωση: Χρήστος Πίττας. Διεύθυνση ορχήστρας: Μίκης Θεοδωράκης.

19.30 Μίκης Θεοδωράκης: Τραγούδια για παιδιά και παιδάκια. Έτος σύνθεσης. 1938 έως 1961. Παιδική χορωδία και Ορχήστρα Δημοτικού Ωδείου Λάρισας. Ενορχήστρωση, χορωδιακή επεξεργασία & διεύθυνση: Δημήτρης Καρβούνης. Έτος έκδοσης;1994.

21.00 Μίκης Θεοδωράκης: Έρως και θάνατος. Τέσσερα τραγούδια για την Μυρτώ. 1946 '48. Συμμετέχουν: Σοπράνο: Λίλα Αδαμάκη. Τσέλο: Ντάνα Χατζηγεωργίου. Κοντραμπάσο: Τάκης Καπογιάννης. Βιόλα: Πάρης Αναστασιάδης. Βιολί: Πέτρος Παπακώστας.

22.00 Ο Πέτρος Πανδής ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη.

23.00 Canto General. 1972. France. Writer of Poetry Pablo Neruda. Maria Faranturi, Petros Pandis, Choir: St. Jacob's Conductor: Stefan Skold. Symphony Orchestra Stockholm Conductor: Mikis Theodorakis. 1981

«Εμείς θελήσαμε με το τραγούδι μας αλλά και με τη στάση μας, να πούμε στον Ελληνικό λαό ότι αυτός είναι το κέντρο της ζωής, η φύτρα της ζωής, πηγή κάθε ωραίου και αληθινού. Να πούμε στον Νεοέλληνα, ότι είναι κληρονόμος μιας βαριάς αλλά μεστής από χυμούς αλήθειας και ομορφιάς Εθνικής Κληρονομιάς, φτάνει να πάρει στα χέρια του, να γίνει υπεύθυνος και να προχωρήσει».

Μίκης Θεοδωράκης 1925 - 1921