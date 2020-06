SNFestival - Δείτε το μουσικό πρόγραμμα στο Summer Nostos Festival RetroFuture

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) επιστρέφει στο μέλλον με μια οnline εκδοχή του Summer Nostos Festival, από τις 21 - 28 Ιουνίου 2020.



Burna Boy, Low*, ΜΕΛΙSSES, Στέρεο Νόβα*, Δημήτρης Καμαρωτός και Άννα Παγκάλου, Seu Jorge και Κρατική Ορχήστρα Αθηνών*, Choir! Choir! Choir! και Κωστής Μαραβέγιας, DJ Decay, DJ Sets, (ξανά*) έρχονται στην online μουσική σκηνή του SNFestival RetroFuture.



Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά: καλοκαίρι χωρίς συναυλία, δεν είναι καλοκαίρι! Και κάτι μέσα μας μας λέει ότι μάλλον θα συμφωνήσεις. Στο Summer Nostos Festival RetroFuture του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ),έχουμε περισσότερααπό 9 επιχειρήματα για να σου αποδείξουμε ότι το καλοκαίρι είναι εδώ.



Κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς τραγουδιστές, DJ και συγκροτήματα θα ανέβουν στην online σκηνή του SNFestival –πραγματική ή φανταστική– και θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό, οι φωνές μας θα ενωθούν, όσο μακριά κι εάν είμαστε μεταξύ μας, και θα ζήσουμε όλοι μαζί την ένταση της στιγμής, με έναν διαφορετικά μαγικό τρόπο.



Εφέτος, στο SNFestival RetroFuture θα έχεις την ευκαιρία να ζήσεις online μουσικές πρεμιέρες από γνωστούς και ανερχόμενους καλλιτέχνες.

Μη χάσεις τον Νιγηριανό superstar Burna Boy για μια σύντομη αλλά δυνατή afro-fusion γεύση και την εξαιρετική DJDecay, που θα σε ξεσηκώσει με τον ρυθμό της ανερχόμενης μουσικής σκηνής από την Ουγκάντα, καθώς εξυμνεί τη δύναμη της θηλυκότητας.





Ζήσε μια μαγευτική βραδιά με το live του μουσικού έργου Μετέωρη του Δημήτρη Καμαρωτού και τη συνοδεία της μεσόφωνου Άννα Παγκάλου, που θα μεταδοθεί ζωντανά και πάλι από το πιο ψηλό σημείο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), κάπου μεταξύ ουρανού και γης.





Τραγούδησε μαζί με τις ΜΕΛΙSSEΣ τα αγαπημένα σου κομμάτια, στην online συναυλία από το ενεργειακό στέγαστρο του ΚΠΙΣΝ, που υπόσχεται να ανεβάσει τη διάθεσή σου στα ύψη!



Κάνε χώρο στο σαλόνι του σπιτιού σου, τη βεράντα ή τον κήπο, γιατί με τα εφετινά DJsets, για μια ακόμη χρονιά σε συνεργασία με το Nyege Nyege Festival, θα χορέψεις ακόμη και disco.



Μερικές retro νότες στο εφετινό πρόγραμμα έρχονται να επιβεβαιώσουν το πρώτο μισό του τίτλου του SΝFestival RetroFuture. Πάτα rewind και play για να (ξανα)ζήσεις αξέχαστες συναυλίες, όπως την εμφάνιση των Στέρεο Νόβα (2018), του ιστορικού ντουέτου της ελληνικής ηλεκτρονικής σκηνής, που γέμισε το Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ με 11.000 θεατές, και τη συναυλία των Low(2019) που ξεχώρισαν με την αλληλεπίδραση των φωνών τους και την έντονη πνευματικότητά τους. Ταξίδεψε πίσω σε μια από τις πιο αισθαντικές στιγμές στην ιστορία του φεστιβάλ, με τον Seu Jorge & την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (2018) να ερμηνεύουν τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie στα πορτογαλικά. Ζήσε στιγμιότυπα από τη μαγική βραδιά, που χάρισε ο Χορός των Γερανών (2014) όταν το ΚΠΙΣΝ δεν ήταν ακόμα παρά ένα ίχνος υπόσχεσης για το μέλλον, περιτριγυρισμένο από φυτεμένες ελιές και λεβάντες.



Από το πρόγραμμα του SNFestival RetroFuture δεν θα μπορούσε να λείπει ένα από τα αγαπημένα acts της διοργάνωσης. Μαζί μας ξανά το μουσικό show των Choir! Choir! Choir! που θα παρουσιάσουν, για πρώτη φορά online, το χορωδιακό βίντεο που δημιουργήθηκε με τη συμμετοχή του κόσμου να τραγουδά το With A Little Help From My Friends των Beatles παρέα με το μουσικό ντουέτο από τον Καναδά και τον Κωστή Μαραβέγια.



Μπορεί εφέτος το SNFestival να απέχει από τη μορφή που είχαμε συνηθίσει μέχρι σήμερα, ωστόσο η ουσία του παραμένει η ίδια. Αποτελεί μια ευκαιρία να απολαύσεις τους καλλιτέχνες που αγαπάς και να αποκτήσεις νέους αγαπημένους, με τη μουσική να μας φέρνει λίγο πιο κοντά έστω και από μακριά.



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε στο SNFestival.org

#SNFestival



Choir! Choir! Choir!

Κυριακή 21 Ιουνίου

19:30–20:30



Burna Boy

Κυριακή 21 Ιουνίου

21:00-21:15



DJ Decay

Κυριακή 21 Ιουνίου

21:15-22:00



Στέρεο Νόβα

Τρίτη 23 Ιουνίου

22:00-23:30



Low

Πέμπτη 25 Ιουνίου

21:00-22:00



Ο Χορός των Γερανών

Παρασκευή 26 Ιουνίου

18:30-19:00



Seu Jorge & Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Παρασκευή 26 Ιουνίου

21:00-22:00



Μετέωρη του Δημήτρη Καμαρωτού με την Άννα Παγκάλου

Σάββατο 27 Ιουνίου

20:45-22:00



ΜΕΛΙSSEΣ

Κυριακή 28 Ιουνίου

21:00-22:00



Τα DJSets θα ξεκινούν κάθε βράδυ (εκτός Τρίτης) στις 22:00.