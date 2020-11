«Souvenir» - Νέο άλμπουμ από την Irene Skylakaki

Τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του τελευταίου της δίσκου η Irene Skylakaki επιστρέφει στη δισκογραφία με το 4ο προσωπικό της album Souvenir παρουσιάζοντάς μας ένα μουσικό κολλάζ αναμνήσεων, συναισθημάτων και επιρροών.

Η κυκλοφορία του album έρχεται μετά από τέσσερα singles, το ομώνυμο Souvenir σε συνεργασία με τον πολύ αγαπημένο Jay-Jay Johansson και ένα video clip γυρισμένο από τον Dave East στο μαγικό Cape Town, το Mary Smiles που μας μιλά για τη Μαίρη που χαμογελά και χορεύει αγνοώντας όσους την κρίνουν γι'αυτό, το ονειρικό Dreamy που ηχεί σαν νανούρισμα και το τελευταίο single Sutherland Avenue με στίχους και μουσική που μιλούν για μια αγάπη που υπήρχε αλλά δεν υπάρχει πια. Τραγούδια όμοια στον λόγο της δημιουργίας τους: ωραία μουσική, ανεξαρτήτως genre.

Το Souvenir ξεκίνησε ως αυτοσχεδιασμός πριν κάποια χρόνια, όταν μετα την γνωριμία της Ειρήνης με τον Andres Mesa που δούλευε τότε στο studio του Phil Manzanera όπου και ηχογραφήθηκαν τα demos, ξεκίνησαν να δημιουργούν τραγούδια χωρίς κάποιο συγκεκριμένο concept στο μυαλό τους.

Στο project με τον καιρό προστέθηκαν μουσικοί και φίλοι που πρόσφεραν το ταλέντο και τη μουσική τους πάντα με γνώμονα τη δημιουργία τραγουδιών που να αγαπούν οι ίδιοι. Στη δεύτερη φάση του, το SOUVENIR βρήκε την Ειρήνη κατά την μετεγκατάστασή της από το Λονδίνο στην Αθήνα εν μέσω του πρώτου lockdown, οπότε κάποια τραγούδια ετοιμάστηκαν εξ-αποστάσεως σε συνεργασία με τον Σκωτσέζο μουσικό, παραγωγό και προσωπικό της φίλο, Iain Gordon Smith, σε μια διαδικασία πολύ ξεχωριστή.

Όπως λέει η ίδια η Ειρήνη «Αν και είναι το 4ο album μου, αισθάνομαι σαν να είναι το πρώτο μου καθώς ασχολήθηκα με κάθε λεπτομέρεια σε πολύ μεγαλύτερο βάθος. Πιστεύω πως αυτό το album είναι μια μουσική "φωτογραφία" του που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή και είμαι ενθουσιασμένη που τo μοιράζομαι μαζί σας».

Βρείτε το Souvenir διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

SOUVENIR TRACKLIST

01. Intro - The Animal

02. Mary Smiles

03. Sutherland Avenue

04. Souvenir (feat. Jay-Jay Johansson)

05. Hallucination

06. Harrow Road

07. Thank you. For good science

08. Under Water

09. 3 Square Meter Room

10. Dreamy

11. OutRaw