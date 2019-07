Στα Μπαρμπάντος η Ριάνα για το Crop Over

Η Ριάνα επιστρέφει στην πατρίδα της. Η ποπ σταρ ανακοίνωσε ότι θα βρεθεί στα Μπαρμπάντος για να γιορτάσει το ετήσιο Φεστιβάλ Crop Over που γίνεται στη χώρα της.



«Εντάξει, έκταση είδηση: Έρχομαι στα Μπαρμπάντος για το Crop Over 2019» ανέβασε στα social media η ποπ σταρ.



Η Ριάνα πρόσθεσε ότι θα εμφανιστεί στο Lost In Paradise, ένα πάρτι που διοργανώνεται στο πλαίσιο του φεστιβάλ.



Το Crop Over είναι ένας φεστιβαλικός θεσμός που κάθε χρόνο πηγαίνει και καλύτερα, ενώ η επιστροφή της Ριάνα στα Μπαρμπάντος πιστεύουν ότι θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη διοργάνωση.



Το φεστιβάλ πραγματοποιείται από την 1η Αυγούστου έως τις 6 του ίδιου μήνα.



Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ