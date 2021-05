STAGES A/LIVE: Ο Μικρός Κλέφτης ζωντανά στη Θεσσαλονίκη

Το Ίδρυμα Ωνάση παρουσιάζει στις 9 Μαΐου, μέσα από το κανάλι του στο YouTube τη ζωντανή εμφάνιση του Μικρού Κλέφτη.

Tο Ίδρυμα Ωνάση υποστηρίζει τους συναυλιακούς χώρους της εγχώριας ανεξάρτητης σκηνής, με μια σειρά κινηματογραφημένων live performances συγκροτημάτων και καλλιτεχνών της ελληνικής εναλλακτικής μουσικής σκηνής, τo STAGES A/LIVE. Με αυτή την κίνηση, βρίσκεται δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και σε όλους όσοι αποτελούν μέρος της μουσικής σκηνής − τεχνικούς, φωτιστές και όλους τους επαγγελματίες, χωρίς τους οποίους δεν θα έφτανε ποτέ σε εμάς η μουσική που μας έχει (δια)μορφώσει.

Το STAGES A/LIVE εκπέμπει εκ νέου από τη Θεσσαλονίκη. Την Κυριακή 9 Μαΐου, στις 23.00, ο Μικρός Κλέφτης έρχεται στο STAGES A/LIVE ζωντανεύοντας τη σκηνή του WE στη Θεσσαλονίκη. Ένας από τους πιο συνεπείς δισκογραφικά και παραγωγικούς MCs της εγχώριας ραπ σκηνής, ανεβαίνει στην ψηφιακή σκηνή του Onassis Channel στο YouTube για να μας χαρίσει ένα live γεμάτο από την αυτοσχεδιαστική του ικανότητα, αλλά και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουμε αγαπήσει σε αυτόν, κινηματογραφημένο από τον Χρήστο Σαρρή.

Το να είσαι MC σημαίνει να εμπνέεις το πλήθος τραγουδώντας με ιδιαίτερο χαρακτήρα, στίχους με εξίσου ιδιαίτερο νόημα. Όμως, το να είσαι ένας από τους καλύτερους MCs για μια μεγάλη μερίδα του ελληνόφωνου χιπ χοπ κοινού, είναι κάτι που δύσκολα μπορείς να κατακτήσεις.

Ο Μικρός Κλέφτης (ΜΚ) είναι βετεράνος του είδους, με είκοσι και πλέον χρόνια πίσω από το μικρόφωνο και άπειρες sold out συναυλίες, ενώ έχει εμπνεύσει μια ολόκληρη γενιά MCs να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους στη ραπ, παραμένοντας ταυτόχρονα πάντα επίκαιρος και φρέσκος. Διάσημος για τον ξεχωριστό τρόπο που φτιάχνει ρίμες αλλά και για τα πηγαία freestyle skills του που σε αφήνουν με το στόμα ανοιχτό στις ζωντανές εμφανίσεις του, ο Μικρός Κλέφτης είναι ένας από τους πρώτους MCs που έφεραν το χιπ χοπ στη βόρεια Ελλάδα.

Άρχισε να ασχολείται επαγγελματικά με τη μουσική στη Θεσσαλονίκη το 1999 και παραμένει ενεργός στον ίδιο βαθμό μέχρι και σήμερα, γεγονός που αντανακλά στην ευρεία απήχηση που έχει κάθε κυκλοφορία του. Αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος τριών θρυλικών ραπ συγκροτημάτων της γενιάς του, τα Βόρεια Αστέρια, τα Ανάποδα Καπέλα και τους Άλυτους Γρίφους, σχήματα με τα οποία κυκλοφορησε συνολικά 8 πλήρη albums, ενώ η σόλο δισκογραφία του μετράει ήδη 8 σπουδαίες κυκλοφορίες με πιο πρόσφατη, το album του 2018 «Βασιλιάδες του Τίποτα».

Για κάποιον σαν τον Μικρό Κλέφτη που, όπως έγραψε ο ίδιος, «το ραπ μου ‘σωσε τη ζωή», στο τέλος της ημέρας, δεν είναι τα μεγάλα λόγια που μετράνε και σε πάνε πιο μπροστά. Αυτό που μετράει είναι να συνεχίσεις να υπηρετείς αυτό έχεις επιλέξει να κάνεις και μάλιστα με τους δικούς σου όρους. Να το κρατάς, όπως λέγεται, αληθινό.

Ο εναλλακτικός urban πολυχώρος WE, σε ένα ιστορικό, εγκαταλελειμμένο κτίριο της Θεσσαλονίκης, φιλοξένησε έως σήμερα κάποιους από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες της σύγχρονης ελληνικής ραπ, πανκ και ροκ σκηνής. Άνοιξε τις πόρτες του στις αρχές του 2015 και μέσα σε λίγους μήνες κατάφερε να κατακτήσει μια θέση ανάμεσα στους πιο σημαντικούς συναυλιακούς χώρους της Θεσσαλονίκης.

Στη σκηνή του WE έχουν ανέβει εκατοντάδες καλλιτέχνες και συγκροτήματα. Ο Anser, o 12ος Πίθηκος, οι Social Waste, o Βέβηλος, οι Panx Romana, ο Παύλος Παυλίδης και ο Γιάννης Αγγελάκας, ο Bloody Hawk, οι Warhaus, οι City of the Sun, οι Χατ Τρικ, οι Vodka Juniors, ο Novel 729, οι Bad Movies, o Ψαραντώνης, ο Εισβολέας και άλλοι έδωσαν ζωή στο κτίριο επί της λεωφόρου 3ης Σεπτεμβρίου. Όπως και η νέα γενιά των καλλιτεχνών, κατάφερε να χαρίσει αμέτρητες αναμνήσεις στη νεολαία της πόλης.

Το STAGES A/LIVE είναι μια σειρά από συναυλίες χωρίς θεατές, αλλά με πολλή μουσική, στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση. Ένα εναλλακτικό ψηφιακό world tour με αγαπημένες μπάντες και καλλιτέχνες, καθώς και όλα όσα έχουμε ζήσει μαζί τους σε ιστορικά live του παρελθόντος και σημεία αναφοράς το Gagarin 205, το An Club και άλλες μουσικές σκηνές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Μέχρι να καταφέρουμε να βρεθούμε και πάλι όλοι μαζί σε κάποιο live, η μουσική μάς φέρνει λίγο πιο κοντά, ακόμη κι αν είμαστε μακριά. Μέσα από τις οθόνες μας, ξαναζούμε μνήμες από συναυλίες που μοιραστήκαμε μαζί με χιλιάδες γνωστά και άγνωστά μας πρόσωπα.

Οι ανεξάρτητες μουσικές σκηνές της Ελλάδας, που δημιουργήθηκαν για να στηρίξουν τους νέους καλλιτέχνες, έχουν στηρίξει ακόμη περισσότερους θεατές με ανώνυμα στην αρχή συγκροτήματα που έγιναν στην πορεία ιστορικά και μέσα σε ιστορικούς συναυλιακούς χώρους.

Μνήμες θολές, που πυροδοτούν σήμερα τη νοσταλγία και την ανάγκη να μη σταματήσουν να υπάρχουν αυτές οι σκηνές, στις οποίες νιώθουμε ενέργεια και ασφάλεια.

Σε μια περίοδο δύσκολη για τους ανθρώπους που εργάζονται στον τομέα του πολιτισμού, το Ίδρυμα Ωνάση δείχνει την έμπρακτη υποστήριξή του στους χώρους που κινδυνεύουν λόγω της πανδημικής συνθήκης· στις σκηνές που πλέον έχουν αδειάσει από καλλιτέχνες, τεχνικούς και θεατές, από ζωή. Ο πολιτισμός συνεχίζει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ύπαρξής μας και ο χώρος της μουσικής παραμένει κάτι μέσα στο οποίο νιώθουμε ασφαλείς. Η ανεξάρτητη μουσική σκηνή της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, κάθε ελληνικής πόλης, είναι πλέον εξαρτημένη από όλους εμάς. Για όλα όσα μας συνδέουν με τους συναυλιακούς χώρους, αλλά και για όλες τις στιγμές που αυτοί μας χάρισαν. Κοιτώντας μαζί το μέλλον, νοσταλγούμε το κοινό μας μουσικό παρελθόν. Ας δυναμώσουμε τον ήχο στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση: η ανεξάρτητη ελληνική μουσική σκηνή είναι live.

Συντελεστές

Σύλληψη & Επιμέλεια: Χρήστος Σαρρής

Συντονισμός Παραγωγής: Σμαράγδα Δογάνη, Έλενα Χωρέμη

Βοηθός παραγωγής: Αγγέλικα Σταυροπούλου

Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

ΜΙΚΡΟΣ ΚΛΕΦΤΗΣ

Performance: Μικρός Κλέφτης / Mikros Kleftis

On Decks: DJ Stigma

Artist Management: Dynasty Group Athens

Post mix production: DJ Stigma

Κινηματογράφηση

Σκηνοθεσία & Κάμερα: Χρήστος Σαρρής

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Έβαν Μαραγκουδάκης

Εικονοληψία: Δημήτρης Ζιβόπουλος, Ορφέας Καλαφάτης, Φίλιππος Ζαμίδης,

Κοραλία Δογάνη

Ηχογράφηση: Θέμης Δημητρακόπουλος, Αλέξης Αρχοντής

Τεχνικός Monitor: Κώστας Κακουλίδης

Τεχνικοί Σκηνής: Σάββας Χρήστου, Χρήστος Ταχτσίδης, Μίμης Κωνσταντινίδης

Τεχνικός Φωτισμού: Νίκος Κεχαγιάς

Βοηθός Τεχνικού Φωτισμού: Γιώργος Κοσμίδης

Τεχνική Υποστήριξη: Νίκος Ντούλας

Μοντάζ: Τρύφωνας Καρατζίνας

Χρωματική Επεξεργασία: Μάνθος Σάρδης

Φωτογράφιση: Αλέξανδρος Αβραμίδης

Το βίντεο θα μείνει διαθέσιμο έως 31.07.2021

Διαβάστε περισσότερα για τη συναυλία εδώ



Διαβάστε περισσότερα για το STAGES A/LIVE εδώ