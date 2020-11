Στέφανος Ρόκος : Δέκα χρόνια μετά τη συλλογή «Horror & Romance», επιστρέφει με ένα επετειακό βινύλιο

Ο εικαστικός Στέφανος Ρόκος, δέκα χρόνια μετά την έκθεση «Horror & Romance On Anther Planet» και την κυκλοφορία της μουσικής συλλογής, επιστρέφει και μας παρουσιάζει τρία ανανεωμένα κομμάτια συν ένα ακόμη, τον «Χαμένο Κινητήρα» του Παύλου Παυλίδη που τότε δεν είχε προλάβει να μπει στη πρώτη μουσική συλλογή και επιστρέφει σε αυτήν ως bonus track.

Ο Στέφανος Ρόκος και η ομάδα του «επισκέπτονται» εκ νέου, 10 χρόνια μετά την πρώτη της κυκλοφορία, τη μουσική της συλλογής «Horror & Romance On Another Planet» με μια νέα κυκλοφορία στις 11 Δεκεμβρίου 2020 από τη United We Fly. Πόσα έχουν αλλάξει μέσα σε αυτά τα δέκα χρόνια και πόσα έχουν μείνει ίδια;

Ο Στέφανος Ρόκος προσεγγίζει τα συναισθήματα εκείνης της συλλογής μέσα από το πρίσμα του 2020 και της προσωπικής του αισθητικής και δημιουργικότητας και μας παρουσιάζει 3 + 1 τραγούδια που «ντύνουν» τα έργα του για τα 10 Years of Horror & Romance.

Πρόκειται για τρία remixes τραγουδιών που είχαν ήδη κυκλοφορήσει το 2010 και ένα bonus track, τον «Χαμένο Κινητήρα» του Παύλου Παυλίδη που είχε λείψει από την πρώτη εκείνη συλλογή.

Διαβάστε τα λόγια του Στέφανου Ρόκου με τα οποία γιορτάζει τα 10 χρόνια Horror & Romance.



«Από την ημέρα κυκλοφορίας της μουσικής συλλογής "Horror & Romance On Another Planet" που συνόδευε την ομώνυμη εικαστική μου έκθεση, το μυαλό μου έτρεχε σε μελλοντικές επετειακές ιδέες και διοργανώσεις. Είναι κάτι που μου συμβαίνει συχνά· κάνω μακροπρόθεσμα σχέδια πριν καν ολοκληρώσω αυτό για το οποίο δουλεύω καιρό. Δεν μπορούσα βέβαια τότε να διανοηθώ ότι τα δέκα χρόνια θα περνούσαν τόσο γρήγορα, ούτε ασφαλώς ότι το 2020 η ανθρωπότητα θα συγκλονιζόταν από μια ανεξέλεγκτη πανδημία με το όνομα COVID-19. Το πολύ πολύ, σκεφτόμουν, να έχω δύο παιδιά. «And nothing has changed, Everything has changed» τραγουδούσε στο Sunday ο David Bowie, ο οποίος έφυγε μέσα σ’ αυτά τα 10 χρόνια που μεσολάβησαν.

»Από πολύ νωρίς λοιπόν σκεφτόμουν να επιλέξω 3-4 τραγούδια από τα συνολικά 18 της πρωτότυπης συλλογής, να ζητήσω από τους μουσικούς να τα ξαναδουλέψουν, και να κυκλοφορήσει ένα επετειακό EP βινύλιο για τα 10 χρόνια Horror & Romance. Το ίδιο ήθελα και για το εξώφυλλο, να του κάνω δηλαδή κι εγώ ένα remix, επιχειρώντας μια νέα προσέγγιση του ίδιου θέματος – και να πρωταγωνιστεί σ’ αυτό μία άλλη ηρωίδα, που αντί για χταπόδι θα έρχεται αντιμέτωπη με ένα καλαμάρι. Τόσο απλά, αλλά εκ των πραγμάτων με διαφορετικό φορτίο. Η βασική δυσκολία του εγχειρήματος ήταν να αποφασίσω ποια τραγούδια θα επιλεγούν γι’ αυτόν τον σκοπό, δεδομένου ότι και τα 18 της προηγούμενης κυκλοφορίας έχουν ιδιαίτερη αξία για μένα. Τα αγαπώ όλα ανεξαιρέτως, κι όσες φορές κι αν τα ακούσω με συγκινούν και τιμούν εμένα προσωπικά και τις ζωγραφιές μου.

»Οι The Fiery Furnaces επαναπροσδιορίζουν το οκτάλεπτο ψυχεδελικό τους έπος, αυτήν τη φορά με τη συμμετοχή της Eleanor Friedberger στα φωνητικά. Μου αρέσει σαν σκέψη και το γεγονός ότι το Another Romance on Planet Horror του 2010 ήταν το τελευταίο κομμάτι που κυκλοφόρησαν τα αδέρφια Friedberger ως The Fiery Furnaces πριν από το διάλειμμά τους, και ότι η σημερινή του διασκευή συμπίπτει χρονικά με την επίσημη επανένωσή τους.

»Το Steven’s dream του Μανώλη Αγγελάκη γίνεται Το όνειρο του Στέφανου και δίνει τον πιο προσωπικό τόνο στη συλλογή, με ένα κομμάτι που θα μπορούσε να είναι ένα ζωγραφικό μου έργο.

»Με το dance remix του Between Atoms, η Krista Muir αλλάζει το ύφος της αρχικής της σύνθεσης, με την οποία έκλεινε ιδανικά τη συλλογή του 2010. Ένα αργό, ευαίσθητο, έντονα συναισθηματικά φορτισμένο τραγούδι αποκτά μια διαφορετική υπόσταση.

»Μία έκπληξη αυτής της κυκλοφορίας του "10 χρόνια Horror & Romance" είναι "Ο Χαμένος Κινητήρας" του Παύλου Παυλίδη, το τραγούδι που ποτέ δεν πρόλαβε να μου παραδώσει εγκαίρως ο Παύλος όταν συγκεντρώναμε το υλικό για να ξεκινήσει το mastering του δίσκου. Είναι λοιπόν το "missing track", το χαμένο 19ο ακυκλοφόρητο κομμάτι της συλλογής, που αποτελεί επιτέλους μέρος του project, πειραγμένο και ξαναδουλεμένο.

»Θέλω να ευχαριστήσω εκ νέου όλους τους καλλιτέχνες και τους συνεργάτες της προηγούμενης κυκλοφορίας, καθώς και όλους όσους στήριξαν συνολικά αυτήν τη φιλόδοξη ιδέα, η υλοποίηση της οποίας ήταν για εμένα από τα πιο σημαντικά βήματα που έκανα για να προσεγγίσω όσο καλύτερα μπορούσα το καλλιτεχνικό μου όραμα και την αγάπη μου για τη μουσική. Σήμερα, δέκα χρόνια μετά, είμαι ευτυχής που υπάρχουμε ακόμα, που δημιουργούμε και που συγκινούμαστε με διάφορες αφορμές, κάτω από δύσκολες συνθήκες.»