Στέλιος Κερασίδης «Christmas Will Never Die» - Η Χριστουγεννιάτικη σύνθεση του ταλαντούχου πιανίστα

Ο μικρός «μάγος» του πιάνου Στέλιος Κερασίδης, με μουσική ωριμότητα που εντυπωσιάζει, συνθέτει μια ονειρική Χριστουγεννιάτικη μελωδία που σίγουρα θα αγαπήσετε!

Συνοδευόμενος από τον μόλις 18 ετών διακεκριμένο σολίστ του βιολιού Ιωάννη Νίκολη, πρωταγωνιστούν σε ένα βίντεο κλιπ γεμάτο χριστουγεννιάτικες ανατροπές που με τις μαγικές εικόνες του καταφέρνει να ζεστάνει τη καρδιά μας, να συγκινήσει και να μας βάλει για τα καλά στο κλίμα των φετινών γιορτών!

Eίναι γεγονός πως η μουσική του Στέλιου καθώς και η ερμηνεία των δύο χαρισματικών παιδιών, εν μέσω πανδημίας μας υπενθυμίζει μια μεγάλη παγκόσμια αλήθεια: όσες δυσκολίες και αν περνάμε «τα Χριστούγεννα δεν θα πεθάνουν ποτέ»!

Δείτε το official music video clip για το «Christmas Will Never Die»:



Κυκλοφορεί από την Minos EMI, a Universal Music Company