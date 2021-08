Στη σκηνή με τους Foo Fighters 10χρονη ντράμερ - φαινόμενο

Τους τελευταίους μήνες, ο Ντέιβ Γκρολ συνεργάζεται με τη Νάντι Μπούσελ, μία 10χρονη ντράμερ της οποίας οι απίστευτες επιδείξεις δεξιοτεχνίας έχουν γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά τις διαδικτυακές μάχες του Γκρολ με την 10χρονη στα ντραμς, την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Foo Fighter στο Forum στο Λος Άντζελες, η Νάντι Μπούσελ προσκλήθηκε στη σκηνή να συνοδεύσει το συγκρότημα στην επιτυχία του «Everlong».

Ο Ντέιβ Γκρολ την παρουσίασε στο πλήθος και η Μπούσελ ανέβηκε στη σκηνή και πήρε θέση πίσω από τα ντραμς κατάλληλου μεγέθους που είχαν στηθεί στη σκηνή μόνο για εκείνη.

Ο ντράμερ των Foo Fighter, Τέιλορ Χόκινς ο οποίος έμεινε πίσω από τα δικά του ντραμς, καθώς δεν συμμετείχε στο συγκεκριμένο τραγούδι βλέποντάς την εντυπωσιάστηκε.

It happened!!! It was #EPIC!!! Thank you so much @foofighters!!! I had the best night ever jamming with you at @TheForum! Thank you so much Mr. Grohl and Taylor! #foofighters - Full Video here: https://t.co/4xJtHT4l3w (My Daddy was screaming a lot in the video it took) pic.twitter.com/QGgZe4xtOB