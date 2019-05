Στην Αγ. Άννα της Εύβοιας το μεγαλύτερο μουσικό και κατασκηνωτικό φεστιβάλ

Όλοι οι δρόμοι αυτό το καλοκαίρι οδηγούν στην Εύβοια όπου θα πραγματοποιηθεί το μεγαλύτερο μουσικό και κατασκηνωτικό φεστιβάλ με τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών.

Το νέο μουσικό φεστιβάλ στην όμορφη παραλία της Αγίας Άννας στη Βόρεια Εύβοια θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 14 Ιουλίου προσφέροντας πέντε ημέρες γεμάτες μουσική, διασκέδαση, βουτιές και πολλές εκπλήξεις σε μια μαγική τοποθεσία.

Το Beach Party Festival 2019 θα συνδυάζει συναυλίες αγαπημένων καλλιτεχνών με διακοπές σε ένα φεστιβάλ διεθνών προδιαγραφών με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, ραδιοφωνικό σταθμό που θα παίζει ζωντανά 24 ώρες το 24ωρο, παράλληλες αθλητικές και άλλες δραστηριότητες. Παράλληλα, διάσημοι dj’s του Ministry of Sound club θα βρεθούν στο ειδικά διαμορφωμένο stage του, στο μεγαλύτερο festival που έγινε ποτέ στην Ελλάδα.

Το Beach Party συνδυάζει την τεχνογνωσία της People Entertainment Group, της μεγαλύτερης εταιρείας live entertainment στην Ελλάδα – διοργανώτριας μέχρι και το 2017 του River Party στο Νεστόριο Καστοριάς και του Club Agia Anna, του ομορφότερου και πιο οργανωμένου camping της χώρας.

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ λίγο πριν την έναρξη του Beach Party Festival 2019 ζήτησε από τον Γιώργο Ισαάκ, Διευθύνοντα Σύμβουλο της People Entertainment Group να περιγράψει πώς είναι να βρίσκεται πίσω από τη διοργάνωση του μεγαλύτερου μουσικού και κατασκηνωτικού φεστιβάλ στην Ελλάδα.

«Αποτελεί σίγουρα μια ιδιαίτερη πρόκληση και ταυτόχρονα τεράστια ευθύνη καθώς ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα φεστιβάλ στα πρότυπα των μεγάλων διεθνών φεστιβάλ και ο κόσμος που θα έρθει να ζήσει μια καταπληκτική εμπειρία» επισημαίνει ο κ. Ισαάκ στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Παράλληλα, προσθέτει ότι «η πρώτη χρονιά του Beach Party θα είναι ουσιαστικά το πρώτο βήμα για να παρουσιάσουμε κάτι καινούργιο στο ελληνικό κοινό. Πρόκειται για ένα μουσικό και κατασκηνωτικό φεστιβάλ το οποίο προσφέρει στο κοινό όλες τις επιλογές και ανέσεις που θα το κάνουν να περάσει ένα μοναδικό πενθήμερο σε ένα μαγευτικό τοπίο σε συνδυασμό με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής» και συνεχίζει: «οι υποδομές φιλοξενίας είναι πρωτοπόρες σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς υπάρχει δυνατότητα διαμονής από μία απλή σκηνή έως ένα luxury δωμάτιο με ιδιωτική πισίνα. Οπότε ο καθένας μπορεί να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα ευχαριστηθεί καλύτερα το φεστιβάλ σύμφωνα με τις ανάγκες του. Επίσης το μουσικό line up είναι το μεγαλύτερο ανάμεσα στα φεστιβάλ της χώρα μας».

Σύμφωνα με τον κ. Ισαάκ, το target group ενός μουσικού και κατασκηνωτικού φεστιβάλ είναι σίγουρα το νεανικό αλλά η People Entertainment Group παρέχει όλες τις επιλογές για να μπορούν να το ευχαριστηθούν εξίσου και μεγαλύτερες ηλικίες τόσο στο κομμάτι της υποδομής όσο και της διασκέδασης. «Θα είναι σίγουρα ένα πενθήμερο που θα μείνει αξέχαστο σε όλους» προσθέτει.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Ισααάκ εστιάζει στις δυσκολίες που υπάρχουν στη διοργάνωση ενός τόσο μεγάλου event επισημαίνοντας ότι «για τη διοργάνωση ενός τόσο μεγάλου event απαιτείται η σύμπραξη εκατοντάδων ανθρώπων. Ωστόσο, λόγω της εμπειρίας μας στη διοργάνωση φεστιβάλ γνωρίζουμε από πριν τις ανάγκες και όσα πρέπει να διευθετηθούν για να υπάρξει ένα άρτιο αποτέλεσμα».

Αυτός είναι και ο βασικότερος στόχος της People Entertainment Group, να υπάρξει ένα άρτιο αποτέλεσμα. Στο πλαίσιο αυτό, όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Ισαάκ, «στο φεστιβάλ έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε πολύ μεγάλους καλλιτέχνες από όλα τα είδη της ελληνικής μουσικής σκηνής. Από τον Γιάννη Χαρούλη και τον Κωστή Μαραβέγια έως τις Melisses , τους Πυξ Λαξ αλλά και τον μοναδικό Γιώργο Μαζωνάκη. Πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή της μουσικής. Φυσικά καθημερινά θα υπάρχουν παράλληλες δραστηριότητες όπως τουρνουά beachvolley, well being sessions και άλλα πολλά που θα κάνουν τη διαμονή των επισκεπτών συναρπαστική. Ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς είναι ότι το Ministry of Sound, το μεγαλύτερο club του κόσμου, θα έρθει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και θα ενταχθεί στο φεστιβάλ δημιουργώντας τον δικό του χώρο εκεί».

Σημαντική εκτιμάται ότι θα είναι και η συμβολή του φεστιβάλ στη ζωή της Αγίας Άννας στην Εύβοια καθώς όπως μας εξηγεί ο κ. Ισαάκ «για εμάς ένα από τα πιο βασικά συστατικά διοργάνωσης του συγκεκριμένου φεστιβάλ είναι το υπέροχο τοπίο της Αγίας Άννας, το οποίο αποτελεί την ιδανική τοποθεσία για όλο αυτό που οραματιζόμαστε. Το φυσικό τοπίο θα είναι ο κύριος σύμμαχός μας και ευελπιστούμε η τοπική κοινωνία να το αγκαλιάσει και να νιώθει περήφανη που είναι κομμάτι του. Η εμπειρία μας στις διοργανώσεις φεστιβάλ όπως για παράδειγμα στο Νεστόριο Καστοριάς και το River Party, μας έχει δείξει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την τοπική κοινωνία η διοργάνωση ενός τόσο μεγάλου πολιτιστικού γεγονότος τόσο από πλευράς προσέλευσης όσο και διαφήμισης για τον τουρισμό και την γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής».

Εκτός από τη διοργάνωση του Beach Party Festival 2019, η People Entertainment ετοιμάζει πολλές παραγωγές για τη νέα χρονιά οι οποίες σύμφωνα με τον κ. Ισαάκ «αφορούν πολύ μεγάλα θεάματα και εκπλήξεις που ίσως κανείς δεν περιμένει να πραγματοποιηθούν στη χώρα μας. Ακόμη δεν μπορούμε να σας τις αποκαλύψουμε αλλά μπορείτε να μείνετε συντονισμένοι στο επίσημο site μας «www.people.gr» για όλες τις νεότερες πληροφορίες».

Εισιτήρια για το μουσικό και κατασκηνωτικό φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί στην Αγία Άννα της Εύβοιας από τις 10 έως τις 14 Ιουλίου προ-πωλούνται στο: www.viva.gr Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ στο: www.beachpartyfestival.gr

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ