Στην επανέκδοση του L.A. Woman και το ξεχασμένο αρχικό demo του «Riders on the Storm»

Η πλήρης ιστορία του «Riders on the Storm» των Doors - «ενός από τα πιο σημαντικά τραγούδια μας», σύμφωνα με τον John Densmore - θα ειπωθεί στο box set που θα κυκλοφορήσει στις 3 Δεκεμβρίου για τα 50ά γενέθλια του L.A. Woman. Ανάμεσα στα τραγούδια που ως μπόνους θα περιληφθούν στην επανέκδοση του με καινούργιο remastering άλμπουμ περιλαμβάνεται και το αρχικό ντέμο του «Riders on the Storm», το οποίο οι Doors ηχογράφησαν για τη Sunset Records. Το ντέμο, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα προσφάτως, είναι μια εναλλακτική ερμηνεία του τραγουδιού που ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του L.A. Woman και της εκδοχής που τελικώς περιελήφθη στο άλμπουμ που κυκλοφόρησε.

Όπως σημειώνει το Rolling Stone, το αρχικό ντέμο ( https://www.youtube.com/watch?v=bUmqGggw0oc ) πηγαίνει λίγο πιο γρήγορα απ' ό,τι η στούντιο εκδοχή και ο Ray Manzarek στα πλήκτρα παίζει piano bass - σε αντίθεση με την περφόρμανς του μπασίστα Jerry Scheff στην στούντιο εκδοχή -, δίνοντας στο τραγούδι μια πιο ακατέργαστη, σχεδόν ηλεκτρονική αίσθηση.

Επιβλέποντας τη διαδικασία της επανέκδοσης του L.A. Woman, του τελευταίου θριαμβευτικού άλμπουμ της μπάντας με τον Jim Morrison, ο ηχολήπτης Bruce Botnick ανακάλυψε το εδώ και χρόνια ξεχασμένο demo και αναφώνησε: «Holy tamales, κοιτάξτε τι βρήκαμε».

Το box set που θα κυκλοφορήσει στις 3 Δεκεμβρίου αποτελείται από 3 CDs και ένα LP και περιλαμβάνει 18 ακυκλοφόρητα τραγούδια, συνολικά.

Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ