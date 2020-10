Στις αίθουσες τον Φεβρουάριο το ντοκιμαντέρ για την Μπίλι Άιλις

Η Apple γνωστοποίησε ότι τον Φεβρουάριο θα διαθέσει στις κινηματογραφικές αίθουσες και στην πλατφόρμα streaming Apple TV Plus το ντοκιμαντέρ της για την Μπίλι Άιλις.

To «Billie Eilish: The World’s a Little Blurry», σε σκηνοθεσία Ρ.Τζ. Κάτλερ, ανακοινώθηκε στα τέλη της περυσινής χρονιάς και παρακολουθεί της ζωή της σταρ της ποπ μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «When We Fall Asleep, Where Do We Go?» με το οποίο έκανε το ντεμπούτο της και κέρδισε πέντε βραβεία στα Grammys τον περασμένο Ιανουάριο. Η παραγωγή του ντοκιμαντέρ έγινε σε συνεργασία με τη δισκογραφική εταιρεία της Άιλις, την Interscope Records και, κατά συνέπεια, «επετράπη στον Κάτλερ να έχει εκτενή πρόσβαση στις ιδιωτικές στιγμές με την οικογένειά της καθώς και στο παρασκήνιο δημόσιων εμφανίσεων» όπως πληροφορεί η The Hollywood Reporter.

Την είσοδό της στις κινηματογραφικές αίθουσες κάνει η Apple TV Plus αυτή την Παρασκευή με την πρεμιέρα της ταινίας της Σοφία Κόπολα «On the Rocks», στην οποία πρωταγωνιστούν οι Μπιλ Μάρεϊ και Ρασίντα Τζόουνς. Το streaming ξεκινά στις 23 Οκτωβρίου.

Η Μπίλι Άιλις κυκλοφόρησε νωρίτερα μέσα στη χρονιά το σιγκλ «My Future» καθώς και το «No Time to Die», το μουσικό θέμα της καινούργιας ταινίας Τζέιμς Μποντ. Η ταινία με τον ίδιο τίτλο βγαίνει στις αίθουσες στις 11 Νοεμβρίου έπειτα από πολύμηνη καθυστέρηση λόγω της πανδημίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ